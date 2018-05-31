作为电视剧市场的香饽饽，古装剧却在2018年玩起了“集体失踪”。





2018年以来，在电视台黄金档完整播出的古装剧只有《琅琊榜2》一部。事实上，《琅琊榜2》是以1.5轮的形式在北京卫视黄金档进行重播，这部剧最早定的是北京、东方两家卫视“非黄档”周播剧场，并与爱奇艺网台联动。









《琅琊榜2》在“非黄档”播出尚未结束，就匆匆转移到黄金档进行重播，一定程度上是对播出效果不够理想进行的一次修正。除了《琅琊榜2》这部“重播剧”，还有两部剧以跨年播出的形式闯入2018年，分别是央视一套播出的《天下粮田》和浙江卫视播出的《花谢花飞花满天》。





一部“重播”剧，两部跨年剧，其实都算是2017年古装剧的“遗产”。除此之外，上半年古装剧要么选择在周播剧场播出，要么选择在视频网站首播。古装剧遭遇最强水逆，难道是传说中的“限古令”发生了新的变化了？





所谓“限古令”，指的是：所有卫视综合频道黄金时段每月以及年度播出古装剧总集数，不得超过当月和当年黄金时段所有播出剧目总集数的15%。可以肯定的是，15%的配额没变。









往年电视台变着花样抢古装份额，今年却都保持了异常的冷静与克制。借用电影《梅兰芳》里的一个概念，古装剧在2018年开始戴上了“纸枷锁”。这个被大IP哄抬起来的电视剧品类，遭遇到了自己的“至暗时刻”。





三部古装大剧的“捉迷藏”游戏





起初，2018年古装剧的巅峰之战是湖南与东方卫视两个平台之间的龙虎斗。湖南卫视早早将“投资5亿”的《巴清传》列入自己阵营，东方卫视联合江苏卫视，在腾讯视频的加持下，为《如懿传》贴上了单集1500万的“天价”标签。





后来，《巴清传》被东方、江苏两家纳入麾下。同属于一个播出平台，竞争就变成了：《巴清传》和《如懿传》谁将最先抢占C位出道？毕竟二者集数都很长，考虑到古装份额的问题，后播出的只能等到年底的跨年档，这样战线明显就拉得太长了，各方利益都受影响。





最终，不管是《如懿传》还是《巴清传》，面临的最大敌人其实都是自己。新时代新气象，电视剧监管政策也在调整，两部风头最盛的古装剧自然受到了特别注意。









从2017年底开始，两部“大女主”剧就陷入舆论风暴，各式各样的谣传此起彼伏。以《巴清传》为例，除了既定的内容审查之外，先后卷入“秦粉”篡改历史的指责以及高云翔案件的风波当中。









不久前，有网友爆料，李晨出现在《巴清传》补拍现场，将替换掉高云翔的戏份。在接受媒体采访时，唐德影视回应：“为了做备选方案，我们做了技术测试，目前没有接到取消（高云翔）相关戏份的通知。”





随后又有消息传来：《巴清传》集数暂定为72集，其中高云翔主演部分由李晨代替并重拍。对于片方来说，很可能是两手准备：若高云翔能及时从案件中脱身，则上原版。如果不行，就上李晨代拍的版本。





5月22日，《如懿传》导演汪俊发了一条配图微博——“花要开了”。而有细心网友发现这条微博配图有深意，这种花叫“如意皇后”，导演一语双关，意在暗示《如懿传》快要播出了。









就在两部“大女主”剧播出迟迟难定之时，传来“大男主”剧《天下长安》将在央视一套播出的消息。央视黄金档的排播一直让人捉摸不透，不到最后一刻根本不清楚究竟播哪一部。果不其然，5月14日，秦海璐主演的民国戏《楼外楼》抢先登场。





和《如懿传》《巴清传》排播异动引起的舆论风波类似，《天下长安》的“爽约”也引发不少议论。5月18日，该剧官博发布声明：电视剧《天下长安》已经按照主管部门反馈完成修改，会按原计划在既定日期有序播出。





尽管这则声明提到了“谣言严重影响了片方和播出平台”，可压根没说会在央视播出。目前，《天下长安》央视播出的消息都不是来自官宣。





不过，据可靠消息，《楼外楼》属于临时插播，《天下长安》将会在6月接档。如果顺利播出，集数未定的《天下长安》将会是央视发布“购剧新政”之后第一部分量比较重的作品。在此之前，央视采购价格有天花板，并且对播出集数有限制。 电视台和这三部大剧的“捉迷藏”游戏，加剧了古装剧市场的不确定性，放大了本就捉襟见肘的古装剧播出口问题。







周播还是网播，都不如黄金档





售卖价格攀升，加上“一剧两星”政策，基本上将古装剧的交易限定在了湖南、东方、浙江、江苏、北京、安徽这六大卫视之间。随着古装剧集数普遍拉长，卫视黄金档每年能够播出的古装剧数量十分有限。





2018年，东方、江苏卫视基本上就被《如懿传》《巴清传》套牢了。一个90多集，一个70多集，严格来算，这两部剧播出还会影响到两家卫视2019年的古装份额。也就是说，算上跨年档播出的集数，东方、江苏卫视2019年只能播一部大古装剧。





北京卫视已经播出了一部50集的《琅琊榜2》，目前还有一部古装剧的份额。湖南卫视待播的两部剧《凰权·弈天下》（已更名《天盛长歌》）、《知否知否应是绿肥红瘦》，在下半年也面临类似《如懿传》《巴清传》到底先播谁的问题。









杨幂主演的《扶摇》已经宣布将在6月18日登陆中国蓝周播剧场，那么浙江卫视黄金档的待播剧就是陈乔恩主演的《独孤皇后》。由于该剧集数为50集，浙江卫视还可以在跨年档播出一部古装剧。





上半年，有四部古装剧选择了卫视周播剧场：《凤囚凰》《蜀山战纪2》《莽荒纪》《扶摇》。虽然不受配额限制，但是周播剧场能够消化的古装剧也十分有限，这其中最大的原因在于周播剧场运营的不稳定性。





北京、东方卫视在2017年底联合播出了《琅琊榜2》之后，就暂停了周播剧场。





目前，北京卫视周播剧场依然处于休眠状态，东方卫视虽然在5月29日重启了周播剧场，但很谨慎地选择了《家有儿女初长成》这样一部情景喜剧。









湖南卫视“青春进行时”虽然全年排播，但是一直播出的都是都市偶像剧。只有开年时在临时启动的“钻石独播剧场”播了一部《凤囚凰》。新丽出品的《斗破苍穹》也基本确定了暑期登陆湖南卫视周播剧场。这部剧的写实武侠奇幻风，将给观众带来新的审美体验。









江苏卫视自从2016年暑期播了一部《九州·天空城》之后，在周播剧场的探索就浅尝辄止。安徽卫视在2016年底开通了周播剧场，尽管目前为止全年不断更，但是2018年以来播了两部老剧：《亲爱的翻译官》、古天乐版《神雕侠侣》，直到4月30日换上新剧《莽荒纪》。





浙江卫视在五大卫视中最后一个设立周播剧场，首播剧是2017年暑期的《秦时明月丽人心》。中国蓝周播剧场在2018年上半年播出了两部古装剧，一部是《蜀山战纪2》，一部是将要播出的《扶摇》。目前来看，姗姗来迟的浙江卫视还是能够消化掉一部分古装剧。





除了周播剧场，《独孤天下》《烈火如歌》《三国机密》等剧选择了网播。除非万不得已，没有一部剧愿意在首播时放弃电视平台——不管是黄金档还是非黄档，这不仅在于播出的联动效应，同时也是一笔不小的收入。









目前来看，今年上半年网络播出的古装剧，影响力都不及去年下半年上线的《九州·海上牧云记》《虎啸龙吟》《将军在上》。而背负《琅琊榜》的盛名，《琅琊榜2》周播效果大大低于预期，也让一些大古装剧慎重选择这种播出模式。





凡此种种，都让黄金档成为古装剧播出的首选，这进一步加剧了黄金档古装剧的竞争。





古装剧风往哪个方向吹？





原定于5月21日同步TVB上线的港剧《宫心计2》，延迟到5月25日上线。腾讯视频在微博暧昧地回应“因故暂时延迟”，不少网友坚信因为其“宫斗剧”的题材，故而上线前就受到了格外关照。





优酷播出的网剧《天意》，改编自钱莉芳同名历史科幻小说，故事中对秦汉历史进行了重新演绎。按理说，这是一部科幻剧，和玄幻剧的基因完全不同，然而该剧结尾还郑重其事地添加了一句说明：“本剧改编自科幻小说，对所涉及历史典故及人物均有不同程度虚构、假设与想象。”可见片方“求生欲”有多强。









从几部古装IP剧的更名也能看出风往哪个方向吹。小说《帝王业》改编成电视剧，因有章子怡的加盟，为突出“大女主”特质，更名《帝凰业》，该剧在总局备案信息也是《帝凰业》。然而，不久前发布概念海报，《帝凰业》已更名为《江山故人》。比起《帝凰业》的网文风，《江山故人》这个剧名显得沉稳大气很多。





和《帝王业》类似，《凰权》因为有陈坤加入，更名《凰权·弈天下》，降低“大女主”的标签。而就在几天前，《凰权·弈天下》又改名《天盛长歌》，剧中虚构了一个天盛王朝，所谓“天盛长歌”，和历史剧《贞观长歌》是一个表意。





不管是《江山故人》还是《天盛长歌》，从名字上看，好像都是和《天下长安》是一挂的。李少红执导的《女君纪》改名《大宋宫词》，明显是为了跟其代表作《大明宫词》互为呼应。









之前流行IP，不是IP也要起一个“有网感”的剧名来增加卖相。如今，风向有变，网络IP开始伪装成历史正剧了，真是风水轮流转。





编剧汪海林在微博上写道，“影视投资动辄上亿，决策需谨慎，要有对今后2-3年的市场和政策预判，对整个国家文化领域的大趋势的预判（可能10年20年），仅仅看眼前的市场做的决策，都可能失算。更重要的是，不要只为资本逻辑拍戏，为报表拍戏，文化产品要表达什么，投资者以前不关注，今后必须要思考了。”





2018上半年播出的古装剧，大部分平淡无奇。这表明，古装剧“至暗时刻”来临，不仅是主管部门监管收紧，更是市场调控的一种表现。这半年来，开机的古装剧明显少了很多。







【文/杨文山】