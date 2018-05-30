今晚，《硬骨头之绝地归途》（以下称《绝地归途》）将迎来收官。



早在两年前，《硬骨头》系列第一部首播时，就分别在卫视和网络取得了不错的成绩。作为《硬骨头》系列的第二部，《绝地归途》自5月6日登陆山东、湖北卫视黄金档以来，开播当天，全国网收视便迅速登上同时段第二名，CSM52城黄金剧场收视也双双跻身TOP10榜单。收视表现强劲的同时，《绝地归途》网络播放量成绩也不错，截至目前，全网累计点击已破13亿。

亮眼的数据自然与本剧创新的叙事模式、类型杂糅的风格，和还原“十四年抗战史”的新颖视角密不可分，但个性鲜明的“抗日小分队”人物群像，同样俘获了很多观众的眼球，开播以来一直备受热议。





《硬骨头》中，主角就是一支以破坏日军要塞为目的的“钢刺队”，《绝地归途》延续了这种团队作战的模式，并进行了创新和升级：创新的是团队功能和组成结构；升级的是由单个团队行动，到正反两个团队对抗的模式，即中日双方分别组建的“抗日小分队”和“抓捕部队”。





《硬骨头》系列导演马跃千





收官之际，我们对话了《绝地归途》的导演马跃千。他从剧中中日双方团队对战的模式说起，谈到了他对“十四年抗战”的理解和情怀。





《绝地归途》由北京时代典范文化传媒有限公司出品，电视制片委员会“十佳制片人”杨晓明担任总出品人，曹娜担任总制片人，王琪、李松儒担任制片人，胡小帅、谷洋、胡代旭联合编剧，马跃千执导，韩栋、徐小飒、郭东文，宫海滨、王奕盛领衔主演，王劲松、张蓓蓓、贺镪、淳于珊珊等友情主演。





该剧讲述了抗日战争期间，中共特工文龙（韩栋饰）集结各行各业劳工，组成一支抗日小分队，护送苏联战地女记者安娜（徐小飒饰）安全抵达根据地的故事。

正方：集结各个党派、各个阶层，形成全民抗战联盟





《绝地归途》中，代表正义一方的“抗日小分队”由8人组成。细细观察，这个小分队与传统团队有很多区别：比如，团队成员间并没有严格的功能区分，有些成员之间的能力非常相似；再比如，团队成员的身份背景也是完全不同的，部分成员甚至来自不同的党派。

为何打造这么一支“成分复杂”的团队？首先要从东北的抗战背景谈起。





东北作为全国抗战的源头，前前后后有过多股不同政党、不同阶层的爱国分子为抗日战争的胜利做出过贡献。早在“九一八事变”后，东北就出现了抗击日寇的义勇军，为原东北军主导，各类民间抗日团队均参与进来，1934年之后，由共产党领导的抗联接过了抗日的旗帜。









本剧故事发生的时间是在“七七事变”前，此时，抗联在东北与日军的对抗十分活跃，国共第二次合作也展开洽谈，全民抗战的格局即将形成。对应这样的历史背景，马跃千在创作初期就特别强调“抗日小分队”成员的“多源”性——以不同来源的团队成员来反映全民抗战的概念。





理清了相关历史背景和创作者的用心，再看小分队的组成，就一目了然。





男主文龙足智多谋、胆识过人，是团队的灵魂人物。他不仅负责制定计划、分配任务，更重要的是，他将一支不同党派、不同阶层、性格迥异的队伍凝聚了起来。他代表了当时的东北抗联，联合一切可以联合的力量，一致对外。正因为有他们领导，东北抗日力量在凝聚力和战斗力方面才有了极大提升。





高小庄（宫海滨饰）是市井小人物的代表。





江湖艺人都有自己的一技之长，也在纷乱的环境中练就了圆滑多面的生存本能，即便在逆境之下也混得风生水起。起初高小庄是没有信仰和觉悟的，因为遇到文龙，认识了共产党，让他更深切地体会到兄弟情谊和民族大义，从此，小人物有了大作为。高小庄在征途中也逐渐完成了人物的蜕变。





在剧中，他利用自己的魔术技巧，多次让深陷险境的兄弟们化险为夷，偶尔的卖萌耍宝，也让观众在紧张刺激的氛围中感受到一丝轻松和愉悦。













农民阶层的代表者胡大壮（王奕盛饰）是个标准的东北汉子，性格粗犷、不拘小节。没有文化没有财富的农民是当时社会的最底层，他们饱受欺压，却是共产党最亲密的伙伴，抗日战争的胜利离不开农民阶层的贡献。









而“抗日小分队”中来自苏联的战地记者安娜，担当国际主义的一份子，代表了全世界正义的力量。





播出以来，安娜的人设在观众群众颇有争议。由于身份的特殊性，安娜成为了小分队誓死保护的重要对象，同时也是常常给小分队制造麻烦的“惹祸精”。 对于这个人物，马跃千道出了他的创作构思。





马跃千非常欣赏战地记者，尤其是女性记者，无论什么年代，他们都要冲在战争的第一线，作为旁观者客观报道事实。面对危险他们不能逃避，面对横尸遍野的现场，他们也要克服恐惧。多年来，战地记者被打伤、绑架甚至死亡的事情时有发生。





战地记者有句格言：“如果你没法阻止战争，那你就把战争的真相告诉世界”。安娜正是这样做的，每次任务她都努力冲在最前面，努力记录下第一手资料，为饱受摧残的中国大众寻求援助。她是一位真正富有人道主义精神的女性。





《红海行动》中由海清饰演的记者夏楠也是如此，宁肯失去工作，被绑架，也要记录真相。这种奉献和牺牲精神绝非常人能比。





马跃千希望，观众在投入剧情的同时，也能看到人物的出发点和闪光点。





除此之外，东北军军官魏坤宁、有神秘身份的谭卓茹等，“抗日小分队”的其他成员也都有各自不同的身份背景。







反方：以人物脉络展现日本军人群体真实的心理状态





代表日本阵营的反方团队包括小泉清（郭东文饰）、郭三（张释中饰），及后期加入的阿部宽（张岩饰）等。塑造这个团队，马跃千坦言意为真实展现当时日本军人群体对战争态度的变化，这种变化的展现集中在反方团队首脑人物小泉清的身上。





小泉清与传统意义上的日本军人形象有很大的不同。





初登场时，小泉清是一个让人惧怕的战争狂人，他用劳工做活靶练习射击，瞬间杀害了二十八名劳工，极其残忍和疯狂。而到后期，他种种残暴的行径已经逐渐消失，在他的身上，甚至展现出一种第三方的冷静和客观。





从极度疯狂到极端冷静，这类日本军官的设定，十分新颖。









对于小泉清的人设，仍要结合历史背景来谈。





卢沟桥事变发生以后，日本军部在如何处理这个事件上分成了两派，一方是不支持全面侵华的“不扩大事态派”，另一方则是狂热的“主战派”。马跃千坦言小泉清其实是两派混合的产物。





认真分析其行为，其实能够感受到他心理变化的历程。最初，小泉清是一个狂热的军国主义者，因为坚信日本侵华战争必胜，所以他做出了种种极端疯狂的行为。





随着与“抗日小分队”的多次交锋，他在抓捕的过程感受到中国全民抗战的力量和韧性，这种能量是他从前没有发现的，此时，他对这场战争有了更清醒的判断。当认识到侵华战争必败的结局，他反而越来越冷静，这种冷静其实是从充满信心到彻底绝望的放弃心理。





这个人物的脉络，其实也暗藏了当时日本军人群体的普遍态度，从被煽动，被虚假的幻象蒙蔽双眼，进入疯癫扭曲的状态，到撕开假象，清醒看透结局。普通人的心理应该就是这种绝望到无力的感觉吧。





本剧开播以来，小泉清受到了网友的热烈讨论。一直以来，抗战剧对人物的创新往往集中在主人公或代表正义一方的群体中，鲜少在代表罪恶的反方身上多着笔墨，所以，抗战剧中的日本军官形象普遍单薄、标签化。《绝地归途》对反方人设的革新，既突破了人物形象的单一化，也能让观众在观剧的同时产生更多思考。





导演马跃千（右）和韩栋（左）在片场





对于如何讲述“十四年抗战”史，马跃千的视角既独特又全面。在《硬骨头》中，他揭秘了鲜为人知的“东方马奇诺防线”；在《绝地归途》中，他又聚焦在日军在全面侵华前在政治、经济、文化等其他方面所做的准备工作。他总希望一部文艺作品带给观众的不止是精彩的画面，而是能引导观众认识和了解作品中讲述的历史。





《绝地归途》播出期间，马跃千常常会在网上看留言区的评论和弹幕，期盼着从中找到有关抗战史的某个问题，“我特别希望观众能够关注抗战史，对那个时期发生的事件有思考。”







【文/小熊星】