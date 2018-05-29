本文为编剧汪海林在山西右玉“新现实主义冲击波”论坛上的发言。





先说下现实主义，它是一个文艺思潮，是19世纪中叶产生的，到今天谈现实主义是不是过时了？一战以后，现代主义兴起，就把现实主义当做保守落后了。现代主义不再注重情节、人物，不再强调故事，而是表现幻觉、梦境、意识流。





编剧汪海林





我们山西的导演贾樟柯，就是现实主义导演。现在大家都知道，考电影学院我和他体检没通过的事情，我是吃了感冒药导致转氨酶偏高，我体检没通过就回家了，第二年我又碰到他，说我俩真倒霉啊，去年没通过，他说我通过了，原来他没走，留在电影学院，找老师找院长，他们就让他过了，你看，他当年就表现出很狡猾（笑）。但是他文化课没过，于是再考。





后来同一年，我上了中戏，他上了电影学院，但是他依然文化课没过，所以只是旁听生。电影学院还不错，知道他有才华，不舍得放弃他，跟他说下一年有指标的话，给他转为正式的，他一直对此抱有希望，觉得明年可以转正，但始终没有。





当然，现在他取得了很大的成就，电影学院给了远远超过一个正式指标的承诺，给了他很高的荣誉。但大学经历使得他始终有一个边缘人的身份，边缘人的视角，关注的也是社会不大关注的底层人的生活。其实后来他的影片，就很接近意大利新现实主义风格，使用非职业演员，利用真实场景，一个是选题，就是他的关注点，一个是创作风格，都是新现实主义。





贾樟柯的《江湖儿女》





最近几年，架空剧、玄幻剧出来，有个词儿叫“世界观”，居然还有专门给人设计所谓“世界观”的团队。他们的“世界观”是指虚拟世界的建构，包括上层建筑、社会形态的设计。





但世界观其实是观点、看法，是对世界的认识，主要就是物质和意识的关系，思维和存在的关系，这才是世界观。我们行业，现在总有些文盲、半文盲给专业术语起外号。





我老家南昌的，有一阵，流行一种说法，说一个东西好、很棒就说很“健”，我始终不明白这个词儿是怎么来的。





后来看一位民俗学的专家说：这来自于上世纪90年代初，步行街的服装贩去广州进货，他们不认识“靓”字，就念作“见”，而且他们不认识趸货的“趸”字，就直接念“万”，所以很长一段时间，南昌话就被文盲、半文盲发明的词儿引领着。





当然，语言的流变就是这样，文盲、半文盲是改造语言的主力军。但是，影视行业是文化行业，文盲、半文盲改造专业术语，其实就是说明他们控制了局势，这就值得注意了。









《镜花缘》是玄幻神话题材，是纯虚拟世界，但是，无论女儿国、黑齿国还是无肠国，都有对现实的映射，不是瞎编，都是有现实精神的。







我们现在的架空玄幻题材，《三生三世十里桃花》表达的是庸俗的情欲观，跟爱情没啥关系，就是情欲观。嫁完爷爷嫁孙子，一路嫁下去，没人管，被人调戏了一下却要自杀，这是什么伦理体系？逻辑都是混乱的。别忘了，这是公共电视台的黄金时间全家欢的电视剧。





电视剧是通俗文本，世界各国都是现实主义风格为主。电影的情况则复杂得多。





电影是因为编剧介入才成为艺术的。电影的诞生，前面就拍些《水浇园丁》《火车进站》，这么拍下去永远成不了艺术，直到编剧进来，有了故事，电影才成为艺术。当然，早期基本是导演兼编剧，或编剧兼导演。





我跟电影学院的朋友经常争论，他们说电影就是电影，电影跟文学无关，不是一码事。他们经常举例就是伊文思的《雨》，就拍下雨，从刮风拍起，整个拍完一场雨，很棒。我说《雨》当然很棒，但它不是故事片，故事片里，彩色宽银幕故事片，彩色、宽银幕都不重要，最重要的是故事。





我们的电影，现在传统叙事是不行了，但是新的叙事有吗？没有。造成传统叙事不熟练、不屑于，但是新的叙事风格完全没有产生。同样现实题材，我有点失望，票房很好，故事不错，但叙事上没有创新，结构上没有创新。所以，新现实主义的“新”，希望体现在表达形式上。









我认为即便在现实题材中，架空也是可以的。架空只是形式，戏是否吸引人，要看扎实的现实主义功底。





我们看美剧《纸牌屋》，它其实是一部纯虚构的作品，是现实的平行时空的故事，故事就发生在现在，史派西演的党鞭、国务卿、总统，我们知道，它的故事发生在奥巴马、川普执政的同时，它的虚构与现实是重叠的，这对创作者的挑战非常大，如何处理虚构和现实的关系，把握假定性与真实性的关系，这个是很难的。美国这种作品还挺多，我们国家基本没有，除了审查尺度以外，对于创作者来说，现实主义修养是最大的挑战。





《纸牌屋》







我们的创作，要么架空，要么就是现实的镜像。美术史上有照相现实主义，艺术来源于生活，我们动不动就等于生活，用方金的话，还低于生活。有创造性地表达现实，才是我们要做的。





先锋作家马原最近回归现实主义创作，他的特点是叙事圈套、叙事冰山。其实，他原来被归类于先锋作家的同时，也被归于新现实主义。





马原、苏童等人在题材内容上并不先锋，他们带来的是叙事的革命，我们看他们的作品在拍摄成影视作品后，都不能令人满意，尤其苏童的作品，即便电影也还不错，比如张艺谋拍的，但你拿去跟文本比，就会觉得差距很大，艺术水平也差很多。





《大红灯笼高高挂》







我思考过这个问题，觉得他们这波新现实主义，特点不是写什么，而是怎么写，那就是小说本体的叙事学的革命。电影只表现小说的内容，而没有在叙事上有电影范畴的叙事革命，也就是视听语言的革命，这个太难了。





马原有句话：“没有一种生活是可惜或不值得的，看你会不会开采。”





现在有个危机，我们的年轻编剧的现实主义叙事能力严重不足。





首先是意识上，中国电影文学学会会长王兴东老师总提“深入生活、扎根生活”，对年轻人来说，听上去很陈旧了。我原来也很反感一句话“体验生活”，难道我们每天在书斋里就不是体验生活吗？难道不是生活的一部分吗？但我的感受是，现实主义创作需要对生活有了解、有触碰，需要观察，去打开耳目，要注视这个世界，而不是无视这个世界。





我们的年轻编剧，有过这种情况，写人被抓以后直接就进监狱了。我说应该先进看守所啊，他说那不是一样的吗？你看，他写进监狱也不去了解一下我们的司法制度，我们的监狱是咋回事，看守所是咋回事，这样的编剧如何能把现实写出来？





有句老话叫“十年修成一个举人，十年修不成一个江湖”。我们编剧不要沉浸于做举人，要了解江湖，成为江湖。





【文/汪海林】

