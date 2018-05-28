从《战长沙》到《伪装者》《琅琊榜》，再到《外科风云》《欢乐颂》《如果蜗牛有爱情》，紧接着，是还在制作中的《都挺好》《知否知否应是绿肥红瘦》……在目前国内电视圈中，陆维已经成为最年轻、拥有代表作品最多的文学策划。



加入侯鸿亮团队的八年里，陆维既是正午阳光由国家队变成民营公司的亲历者，也是正午阳光题材变换的直接参与者。



在外界看来，正午阳光独立起航的头三年，已经接连打出多门响炮，《伪装者》开启偶像谍战剧新风貌，《琅琊榜》树立新型历史正剧强品牌，《欢乐颂》又让都市剧焕发新光彩。这三部电视剧，恰好都是由陆维来进行小说甄选和剧本策划。诚然，正午阳光的路线由董事长侯鸿亮直接决定，但这些项目的成型，也与陆维的推荐和策划密不可分。









影视独舌近期对话陆维，希望根据她的经验来一窥正午阳光小说甄选、剧本策划及影视转化的秘诀。这也是一向保持低调的她，首次面对媒体吐露心声，相信可以揭开“文学策划”这一职业的神秘面纱。







从电视剧记者到山影策划





2009年，兰晓龙“兵团线”三部曲中的最后一部——《生死线》，打破了“康洪雷+兰晓龙”的组合，由“孔笙+兰晓龙+侯鸿亮”组成全新幕后阵容。这部剧是国产抗战剧中，少有的集战争美学、哲学思考、谍战气质、兄弟情谊于一身的作品。







《生死线》豆瓣评分8.9分，比山影的另一部国剧神作——《北平无战事》还高出0.1分。至今，它仍是正午阳光掌舵人侯鸿亮的心头挚爱，也是无数剧迷心中的“白月光”。

这部有着史诗气质的抗战剧，既是孔笙导演唯一的一部战争剧，也成为了山影无形中的转折点，同时标志着侯鸿亮以及他的“正午阳光”团队走入了“新世纪”。



兰晓龙是个很神奇的编剧。他作品极少，却是国内几乎所有制作方争抢的目标。兰晓龙的几部代表作——《士兵突击》《我的团长我的团》《生死线》《好家伙》——无一不是国剧标杆级的作品，而他对于合作方的选择也是慎之又慎。



当时，陆维是《电视剧》杂志最擅长国剧专题和人物专访的记者之一，为《生死线》策划了长篇幅的专题报道。从前期拍摄到播出宣传，《电视剧》对该剧进行了全方位测写和扫描，见证了《生死线》诞生的全过程。陆维正是从那时起，结识了山影里这个兢兢业业为这部剧付出心血的团队。





《生死线》报道







其实，在那之前，陆维还为兰晓龙的《我的团长我的团》（以下简称《团长》）做过十分用心的评论和报道。从以剧情分析和人物小传为主的大专题，到逐个台前幕后主创的个人专访；从探班，到参与节目的宣传录制，甚至与“团迷”打成一片。当时笔名是“毛毛三”的陆维，集合了数位文笔不凡的作者，用大方向嬉笑怒骂、细节上彰显深刻的笔调，不露痕迹地为读者呈现了编剧兰晓龙想要表达的那个别样维度的世界。





《我的团长我的团》报道，图源见图片水印





《电视剧》杂志编辑出身的陆维编写过很多专题，但这两篇浩浩荡荡的专题，相信老“团迷”和兰晓龙的剧迷至今仍会有深刻印象。很少有人会把作者陆维和如今正午阳光的文学策划联系在一起，毕竟，陆维擅长给别人做专访，却不喜欢自己被采访。







做纸媒的幸福之处在于，一个记者为一部戏/一篇文章所作出的努力，至今仍留有“印迹”，纸张见证着过往的一切记忆，也为创作者与剧迷之间架起了一座桥梁。陆维以“毛毛三”为笔名编写过的许多篇文章。在笔者看来，她对于粉丝心理和市场要素具有天生的感知力。





《我的团长我的团》报道，图源见图片水印





在《电视剧》工作的四年，对于陆维来说，是五彩斑斓的四年。那是一个“电视剧儿童”挥舞着画笔向梦想走近的四年，也是国剧佳作频出的四年。



从《团长》时期就与陆维结下“革命友谊”的兰晓龙，在《生死线》拍摄期间，把陆维推荐给了他认为有着相同创作理念的侯鸿亮，一年多以后，演员张译再次进行牵线。









就这样，正是做《生死线》专题的契机，令陆维加入了侯鸿亮的团队。后来，她逐渐担任起文学策划的职务，经手了《战长沙》《琅琊榜》《伪装者》《欢乐颂》《外科风云》《知否知否应是绿肥红瘦》《都挺好》等剧的前期、后期工作。





来到山影不久，陆维就把《战长沙》《琅琊榜》《大江东去》《欢乐颂》《都挺好》等小说推荐给了侯鸿亮。随后的几年时间，这些项目均成功拍摄。通过陆维，我们不仅可以了解到正午阳光这些年做戏、选本子的流程和标准，也能充分地感受到，一个团队的审美一致和惊人凝聚力所带来的无限裨益。







创作不是少数服从多数





在陆维看来，与侯鸿亮的合作是一件顺理成章的事。她认为，同样的小说，如果她推荐给另外一位制片人，收到的结果可能是完全不同的。两人的审美一致，是促使许多项目在剧本阶段能够顺利推进的决定性因素。





“侯总是一个特别懂剧本的制片人，他在剧组每个部门都干过，摄影、导演、发行，他懂创作的每一个流程。他对剧本的审美、眼界和格局也决定了我们戏的走向”，陆维表示。



说到选戏秘诀，陆维另辟蹊径地提出一个核心矛盾：对决策的把握。她认为，创作不是大家举手表决，最后少数服从多数的事情。《生死线》中战争的沉重，《父母爱情》中大量的琐碎细节，都曾遭到多方反对，包括众所周知的“爆款剧”《琅琊榜》和《欢乐颂》，在创作初期其实收到了很多人的反对票。









“在我们的决策中，很多时候是大家反对做一件事，因为我们少数人的坚持才做下来。《琅琊榜》时很多人质疑其中的爱情戏份太少，不会受市场欢迎；《欢乐颂》时，市场上几乎没有一个五线并进的电视剧出现。当时好多人给的建议，都是最少要砍掉两条线，砍掉两个人物，或者做人物的合并。所以，如果我们做一个项目，是大家在一起举手表决的话，好多项目就做不出来了。”



“很多公司面临的困境是，他要去找投资，找导演，找平台，这里面就会有来自各方面的意见，大家的诉求不一样，经验也不一样，这个时候可能每一方给出的意见都是不同的，如果你按照每一次的意见进行修改，那最后一个剧本会被改成什么样子谁都不好说。很多公司做项目的困难在于这个过程。可能很多项目因此就搁置了，或者被改得面目全非”，陆维如是说。



就这一点来说，由于团队多年保持着 “铜墙铁壁”般的默契，正午阳光的项目推进过程几乎可以说是无损耗。除了必不可省的创作周期之外，中间的磨合和人事耗损被降到最低，才有了近几年来大家看到的，正午阳光的电视剧一部接一部出现的感觉。









据了解，《琅琊榜》是2011年买下的小说版权，2014年开机，2015年播出。从剧本创作、建组拍摄，到过审，再到播出，这个项目前前后后经历了四年时间。相当于一个大学生，从上学到毕业再到参加工作适应社会的年头。



然而，这并不是正午阳光运营周期最长的项目。陆维坦言，很多不错的项目找到正午阳光，最终没能成型，与版权方对一个项目的制作周期不了解有关。很多人今年拿来一个项目，希望能不能明年就开机，急于求成，这显然不符合创作规律。



在陆维看来，正午阳光之所以能够做到慢工出细活，除了几个主要人员的审美高度一致之外，还得益于侯鸿亮与孔笙、李雪两位导演的默契。“包括简（川訸）导，（张）开宙啊，还有最近的黄伟导演，他们跟侯总都是从上世纪90年代就开始合作，几乎每一部戏大家都在一块儿，大家对彼此太了解和信任了。这样侯总就很清楚每个导演的审美、诉求，尽可能地与导演达成一致。”





剧本策划的关注点在哪？





在外界看来，《琅琊榜》是正午阳光初期代表作品中的NO.1。作为正午阳光选择拍摄的首部古装网络小说，而且是口味挑剔的孔笙导演操刀，为什么是《琅琊榜》？这是很多人关心的事情。





陆维以文学策划的角度进行了解释，至今，她仍然能说出这部小说之所以适合影视化呈现的“光环”之处。



“我们选择《琅琊榜》，是因为它是很少见的叙事非常完整的小说。它的主线很突出，悬念不断加强，并且这个悬念贯穿始终，支撑到了最后。复仇、夺嫡，都是非常经典的戏剧类型，并且在故事的开始，主人公就进入了生命倒计时，要在有限的时间里完成不可能完成的事，当然藏在这些表面元素下的，是这个故事最吸引我们的——永恒的家国情怀。琅琊榜叙事的阶段性很强，一个事件完成了之后紧接着下一个事件。梅长苏主要有两个敌人，一个是谢玉，一个是夏江，扳倒他们是两个大事件。朝堂斗争的悬念，一是‘江左盟’要给‘赤焰军’翻案，二是梅长苏要给这个国家推举出一个明君。情感上的悬念则是梅长苏要跟他的这些旧人一一相认，这种相认也支撑到了故事的最后。这些都是它能吸引你能看下去的悬念。”









而选择合作编剧，对于现阶段的影视圈来说不是一件容易的事，适合很重要，实操也很重要。



陆维表示，“我们选编剧的标准很简单，不是看他过往拍摄出来的成品，而是看他近期完成的剧本。初次合作，尤其对方此前没有过编剧经验的，通常会先让编剧试写一到三集，觉得OK就可以合作了。像《琅琊榜》，当初我们找来小说作者海宴作为编剧试写了一集，她自己可以转换过来，并且我们也认可这一集的质量。”









采访中，也聊到了《父母爱情》的剧本特色。虽然这个项目不是由陆维来推进剧本创作，但是作为典型案例也颇具探讨价值。与别的剧本从创作初期开始就由正午阳光介入不同，《父母爱情》的剧本是在其本身成熟的状态下，由合作方找到当时还在山影的侯鸿亮、孔笙团队合作的。



在《父母爱情》中，强情节和快节奏的剧情都退居二位，细腻绵长的日常生活和家长里短的情感纠葛成了主菜，在润物细无声中完成了原本略带沉重的人文关注，再添加一些不露痕迹搞笑的人物台词，令这部剧从剧作的角度上别具一格。









陆维认为，《父母爱情》的剧本看似违背了许多戏剧规律，但实际上场场有戏，细节之生动非比寻常。对于观众来讲，《父母爱情》的特点是不管从哪一场戏开始看，都能够看得下去，这一点十分难得。



最终，这部由山东人创作、山东团队操作、讲述山东人故事的电视剧，播出效果上佳，也是集奖项、收视、口碑于一身的力作。





聚光灯下的困扰







采访过程中，陆维多次强调，正午阳光最核心的价值在于它拥有国内少有的价值观一致的固定制作团队，这个制作团队以制片人和导演为中心，剧组的一干人等都是极有凝聚力的多年合作伙伴，她有幸加入了这样一个团队。



近几年的正午阳光，因为《琅琊榜》系列、《伪装者》、《欢乐颂》系列等一众剧目，不仅在市场上产生了巨大的反响，也成为推星利器，从而产生后续的种种多米诺骨牌式效应。









这些剧目在火爆网络的同时，几乎每一部都争议不断，正午阳光也从一开始《琅琊榜》式的备受推崇渐渐染上了五彩斑斓的争议之声。戏外，众说纷纭，谣言四起；戏中，细节放大，严苛比对，甚至一个个标签化的认知和评判，都逐渐让一家制作公司有了当红流量明星般的“热度”，这在国内影视圈也是前所未见的现象。



这一切，对于一个一直走开垦黄牛般辛苦创作路线的团队来说，是一件无奈的事：于孔笙、李雪来说，是无暇参与的杂事；于制片人侯鸿亮来说，则是件感受复杂的事。









从《欢乐颂》的“三观不正”，到《外科风云》的“专业度质疑”，以及一些观众亲自贴上去又撕下来的“处女座剧组”“直男审美”“不会谈恋爱”等标签。对于陆维来说，虽然她始终隐遁幕后，从未在各类采访中露脸和发声，但每一次的争议点都有关注。



“我认为我们主创对一部戏的评判是有意义的，但是它改变不了大家的看法，因为一部戏就是拿来给观众评判的。观众的批评，有时候我们虽然也觉得委屈，但是和赞美一样，批评也是一部戏评价中的一部分，我们必须接受。”



这些无法定论孰是孰非的事，还是交给时间，相信每个人心中都有一杆秤。









采访最后，我们聊到近期刚拍摄完毕的《知否知否应是绿肥红瘦》。陆维表示，这部戏与同为古装剧的《琅琊榜》风格完全不同。



《琅琊榜》播出之后，大家对其中的古典韵味津津乐道，而《知否》由于有了“种田文”悠然、琐碎的特殊属性，则采取了一种不同于《琅琊榜》、十分接地气的拍摄方式。导演在戏中要求演员全部按照生活中的说话方式去诠释台词，这就形成了一种完全不同于以往古装剧的画风。据陆维透露，有看过片的记者，觉得这一次的《知否》，甚至有点古代版“乡村爱情”的别样风味儿。这部戏对于这个团队来讲，又是一次全新“试水”。



不管有过怎样的风波，对于正午阳光团队，国内的电视剧观众仍是给足了期待的。也正是这样的高期待，才有了相应的高要求，鞭策着他们越做越好。







【文/唐小仙儿】