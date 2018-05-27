26日下午，户外文化类探寻电视节目《一路书香》在京举办研讨会，并进行了第二季启动签约仪式。









《一路书香》由万燕传媒、深圳卫视、凤凰网联合出品，窦文涛、张星月担任常驻嘉宾，每期邀请各界名人参与，通过行走与深读相结合的形式，为观众解读经典，弘扬中华优秀传统文化。





研讨会上，专家们对《一路书香》第一季的创新、精致、文化性进行了肯定，并提出了一些中肯的建议，也表达了对第二季的祝愿和期望。







一档有创新性、精致感、文学追求的节目





专家们一致对《一路书香》的创新性表示肯定，几乎每个人都提到了该节目的新意。





中国作协理论批评委员会主任范咏戈首先发言。他表示，这档节目是经典文学的视频化呈现，用新兴的表现方式给经典文学带来新的生命力，有利于生活美、社会美向艺术美进阶，体现出终极关怀。





除了创新性，他还肯定了该节目对弘扬传统文化自觉的贯彻，“我们的文化自觉，应该包括创新性开发传统文化、保护民族文化，以及寻找多种文化契合点三个方面。这档节目让人耳目一新，嘉宾搭配、各地文学名著与特色风俗的结合，都很得当，也让观众更为了解名著。”









清华大学教授尹鸿表示，这档节目是难得的体验类文化节目，可以让观众直接感受文化的氛围，为他们提供新知识，也对其提高自身艺术审美有所帮助。



此外，他也表示，《一路书香》是一档制作颇具精致感的节目，“我参与过户外节目的录制，知道节目组选了一个很累的方式来拍摄，机位、环境、布光等都是难点。节目的视听语言很讲究，跟整个节目的风格是一致的，带着优雅、文气。”



北京大学教授陈旭光肯定了节目“知行合一”的理念，并对艺术审美的日常生活化进行了探讨，“在后现代社会，尤其是对于电视这个大众艺术形式来说，把高深的文学物态化、具象化，带着观众一路体验，是现代人需要的文化体验方式。《一路书香》正是以文化、书为引，对经典文学进行了通俗解释。”



同时，他也提出了一个疑问——对于普通观众，怎样吸引他们看第一眼？“对文化人来说，这样的节目能引发共鸣，因为他有一定的文学基础，相当于从另一个角度把自己储存的知识再咀嚼一遍。怎么让更多的普通观众喜欢呢？我有两点建议，一是与高校合作，可以让高校学生代表做非常设嘉宾；二是与出版社合作，推动书的再版。”









《人民日报》政治文化部副主编刘阳表示，《一路书香》带给人的，是一种流动的、交互式的阅读体验，而且有形而上的思考，书卷气、文学性比较浓，“这档节目让很多人愿意去翻开一本书。对于很多普通观众来说，这个节目给了他们读书的指引，让他们知道什么样的书是好的，什么样的书是有故事的。”







文化类节目如何做到对知识敬畏、传播中华优秀文化?





近两年来，文化类慢综艺层出不穷，越来越受到观众的青睐。相应地，此类节目也越来越多。数量一多，一些问题也随之而来，比如比较煽情的表现形式，等等。



尹鸿表示，这档节目真正做到了对知识和文化的敬畏，没有太多煽情的东西，“同时，对趣味性和知识性的尺度，把握得不错，没有破坏文化的雅致和庄严，保留了文学味道。”





《一路书香》出品人、总策划田文喜





中央广播电视总台中文国际频道副总监田忠卿表示，《一路书香》通过比较巧妙的表现形式，对文学名著中的文化情境进行了真实再现，“节目带领观众走到经典产生的地方，让他们进入到经典产生的氛围中，这才是对传统优秀文化的真正继承。”



此外，他还对第二季的主地点的选择提出了自己的想法，“国内的好于国外的，现在提倡民族的就是世界的；小的切入点好过一概而全；近的时代好过远的。”



《文艺报》艺术部主任高小立感触颇深，“这档节目回到了文学的故乡。它以一本书打开第一页书，以一个文人的角度读佳篇，看历史。我们要读进去，更要走出来。《一路书香》重新诠释了读书这件事。”



在她看来，虽然节目书卷气颇浓，但文学性还要有所增加，“我觉得应该减少枝节，比如设计的一些游戏等等，突出‘书香’的主线。用书本中的内容来促进文化性，比如增加和作者有关的故事，等等。”





深圳卫视出品人张峥







中国电视艺术委员会评论员李跃森，对《一路书香》中散发出的精神力量，表示了肯定，“这档节目探讨了文学名著中的精气神，张扬的是精神力量。”



中国文艺评论家协会名誉主席李准表示，“读书本来是中国人的传统，现在反而成为困难的事。这档节目架构搭得很好，宣扬的也是有思想、有见解、比较美的东西，这不仅让我很喜欢，也会带动更多观众回归读书，引领阅读风潮。”



中国传媒大学教授高晓虹则表示，边走边聊，步移景换，看着美景，品读书本，非常有意境，“相对于经济等其他方面，中国文化的传播力还不够强。而要强化，先要从我们自身对文化的渴求开始，《一路书香》走向户外，引领大家养成爱文学的习惯。而其契合‘一带一路’路径的地点选择，也能连接中华优秀文化和国际文化。”







第二季如何做？升级、追求极致、突出主线、实现与新媒体的融合传播





研讨会上，专家们也对《一路书香》提出了很多中肯的意见，比如明确两位常驻嘉宾的角色分配和定位、提高配合的默契度，比如找文学顾问把关专业性知识、避免因小问题遭到大质疑，比如第一季中对圣彼得堡的域外文化的挖掘还有待提高，再比如第一季中有些地方的描述不够文气、娱乐性和文学性结合有点问题，等等。





凤凰网总编辑、出品人邹明







尹鸿提出的“极致性”得到了大家的一致肯定，“在使用综艺元素时，不要用太多的加法，因为玩、娱乐的东西多了，文学性的部分就少了，信息量会显得比较缺乏。现在是极致的时代，不是加法的时代。做一个元素，就要把它做到极致。”





李跃森则就整体的设计感发表了意见，“第一季缺乏通盘的考虑和规划和将节目串起来的中心线索，导致节目的亮点不太突出。”



基于此，出品人田文喜表示，“《一路书香》第二季将进行全面升级，从导演的选择、制作单位，到后期、宣发团队等等，都是业内的佼佼者，继续将中国优秀传统文化进行创造性传播，坚持将‘读’与‘行’结合在一起，知行合一。”



同时，他表示，《一路书香》第二季将加入“朗读”环节，形成朗读+真人秀+深读的呈现方式；而在线下，将会开发app，做互动读书内容，促进全民阅读进程。



研讨会上，出品人田文喜和《一路书香》第二季总导演，进行了第二季项目的签约仪式，宣布正式启动第二季的制作。



同时，曝光了《一路书香》第二季的宣传片。竹简、古文字等中国传统文化元素一一展现，窦文涛一句“带上跟这个地方有关、你爱看的书”，点明节目的主旨，而“读越多书，越有畏惧感”“读书形成的价值观，不会轻易被社会化的东西摧毁”这些话，给人带来颇多思考。







【文/jin】