战争题材一直是电视剧领域的常青树。就在本月初，主打“兵棋推演”的作品《誓言》走进观众视野。这部由贾乃亮、李晟等主演，毛卫宁监制的抗战剧，已于5月7日晚在江苏卫视首播，目前已播出过半。





《誓言》作为一部战争题材剧，创造性地引入了“兵棋推演”这一新鲜有趣的元素。在弘扬爱国主义精神的同时，将抗战时期中国军人的智慧也进行了充分的展示，这在观众中间引起了很多的话题讨论。









近日，影视独舌采访了《誓言》的监制毛卫宁和军事顾问杨南征教授，对这部国内首部“兵棋推演”作品进行了一番深入了解。





华丽变身，毛卫宁导演首任监制





作为知名导演，毛卫宁干起监制这行来，还是头一回。





在毛卫宁担任监制的最初阶段，《誓言》的剧本并非现在这个样子，当时对于“兵棋推演”这个元素还没有深入挖掘，故事内容和兵棋推演的元素结合不紧密。于是毛卫宁和整个创作团队进行了深度沟通，严把质量关，把剧本进一步打磨成型。





毛卫宁





为增强剧本的专业性，还请来了军事顾问杨南征教授。作为国内知名的兵棋推演专家，杨南征给予了大量专业的意见。在他的指点下，整个故事变得更富有知识趣味，成为如今跟观众见面的这个样子。但是毛卫宁也谈到了一点遗憾，那就是剧本修改时距离拍摄时间已经很短了，所以兵棋推演和人物命运的结合没有做到更好。





杨南征





作为一名经验丰富的导演，毛卫宁过去常常有一点无奈，那就是受制于时间的问题，有一些镜头的拍摄无法做到尽善尽美。





此次担任《誓言》的监制，毛卫宁深知这其中的困境，所以他鼓励导演和整个团队多花心思去把戏拍好，时间由他来协调。





这是非常难得的。很多影视作品因为赶工的缘故，最后的成品缺乏质感，有一些瑕疵。而《誓言》则是在最大范围内做到了镜头感和画面的高品质，有一种近乎电影的画面体验，这一点，给看过剧的观众留下了深刻印象。





发布会上，毛卫宁和贾乃亮交流







毛卫宁说道：“我这次担任监制，有这个能力为他们提供更好的创作条件，在军事题材这个领域进行探索，所以一定要尝试。如果我们不做这方面的探索，那么我们的军事题材剧很难有一个表达空间上的拓展。”《誓言》能进行新领域的探索，和毛卫宁的保驾护航密不可分。





兵棋推演，新元素让战争剧更好看





兵棋推演是什么？它是谋略、历史和科学结合的作战模拟工具，被誉为“导演战争的魔术师”。推演者利用棋盘、棋子，按照统计学、概率论、博弈论等科学方法建立的兵棋规则，对作战全过程进行模拟、预测和掌控战场态势，通过小概率事件的倒逼和复盘，避免不利因素，谋求更优策略。









兵棋推演的基础在于对敌情、我情、地利、天候等各种战争情报的及时、准确掌握，在这基础之上，按照战争规律进行模拟，绝不限于“纸上谈兵”。兵棋推演伴随战争的出现而诞生，从东方传到西方，又从西方发展到全球，通过还原战场局势、辅助战争决策，越来越受到兵家的重视。





用下棋来表现战争，在国产军事题材影视作品中是前所未见的尝试。





军事顾问杨南征教授针对“兵棋推演”这一元素强调：“兵棋推演是战争后台的思维活动，比较抽象，缺乏视觉冲击因素，不如战场上的拼杀更刺激，所以在以往的军旅影视作品中都是作为点缀，偶露小脸。现在搬到前台来，而且作为故事讲述的主线，让观众能够看懂、爱看、看不厌，难度很大，需要突破的难点很多。”





杨南征教授讲解“兵棋推演”





由于观众对兵棋推演缺乏了解，所以《誓言》在剧中尝试采用了新的技巧，在推进故事的同时完成了兵棋概念的科普。





首先，以熟导生。观众对兵棋陌生，但是熟悉象棋、麻将。《誓言》从破解象棋 “七星残局”的桥段开始，继而切入麻将桌上的心理博弈，逐步引出兵棋推演，用棋牌的共同特点——谋略寓于计算的逻辑来进入故事的主题。





其次，视觉冲击。剧组精心打造了宏大的兵棋推演场：德军总部的发光推演平台、大世界的三隔断推演平台，精美的沙盘、地图、立体棋子等等。道具的精美、音乐效果的烘托，再加上战争场面和动画特效标示，有效地表达了兵棋推演对于战争和生命的意义。











最后，台词简明。涉及逻辑推演的步骤，难免涉及大量的数据和枯燥的算法。





在摄制德军总部兵棋推演那场戏时，正值盛夏，闷热的地堡里面现场温度高达摄氏40多度，演员身着厚厚的德军制服，大段的专业性台词让中外演员压力倍增，怎样精简台词，同时又保证信息准确就显得很重要。根据推演经验，杨南征教授从《空中炮火裁决表》中推导出两组数字：空中遮断概率55.55%和空袭概率88.88%，简明、易懂、又好记，交给演员，效果果然不错。在类似的亮点上，兵棋推演确实赚足了观众眼球。





默契团队，多年合作得心应手







整个《誓言》的团队可以说是毛卫宁导演一手带出来的。从《梅花档案》到《誓言永恒》，几位主创人员对于毛卫宁导演的拍摄方式都十分熟悉。年代的处理、氛围的营造，都是毛卫宁以往作品里最擅长的部分，这些优点在《誓言》里得到了很好的延续。





随着技术的进步，相比毛卫宁导演早年的作品，《誓言》剧组可以有更多创新的拍法，有了更多的设备来完成过去一些受制于技术而无法实现的设想，特别是长镜头。





作为一部战争剧，对于战争场面的描绘是必不可少的，《誓言》中为了突出战场的气势，用了许多长镜头。这些长镜头的运用非常考验团队整体的默契度和技术功底。









“相比过去的作品，由于大量新技术手段的运用和节奏的把握，我觉得《誓言》更符合当下观众的欣赏口味。特别是有一个长镜头，从空中拍到四行仓库里面，扫过每一个房间然后转回到大街上，这样的长镜头会让观众有一种身临其境的感觉，当然难度也更大。”











《誓言》里类似的考验技术的场景还有很多，如果不是整个团队有多年磨合出来的默契，想顺利地完成恐怕还真不容易。





有资深经验的监制保驾护航、专业知识权威加持，更有实力团队的默契配合，三位一体，把《誓言》这部战争剧打造成了如今的样子。兵棋推演元素的加入，让抗战剧多了一些表现领域，丰富了抗战戏的维度，拓宽了抗战戏的表达空间。







【文/赵春晖】