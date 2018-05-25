近日，北京东仑国际文化传媒股份有限公司（以下简称“东仑传媒”）宣布获得上海复逸文化过亿规模的战略投资。





电视剧《夜天子》“勇者斗恶龙”主题海报



据悉，由东仑传媒投资制作的古装热血轻喜剧《夜天子》，将于今年暑期档播出。《夜天子》改编自月关同名小说，是东仑传媒第一次尝试古装剧。接下来，公司还将拍摄民国人物传奇网剧《我不是大师》。





尽管站在了网生内容生产的风口，东仑传媒却是一家有现实主义创作基因的制作公司。成立十年来，先后投资并制作发行了《成家立业》、《谁来伺候妈》、《别叫我兄弟》、《八方传奇》等家庭伦理、年代传奇剧。





“我是一个特别怕德不配位的人，做了十年才融资，是因为我觉得现在自己配得上这些钱”，东仑传媒创始人兼董事长乔柏华表示。





融资后，东仑每年将推出至少两部投资过亿的精品项目，同时制作一到两部“小而美”的网剧。在题材选择上，东仑将遵循现实主义表现手法，即便拍摄古装剧也拒绝狗血和悬浮。







底线：别拿多元价值观说事





“每个人心里都有一条线，如果没有碰到那条线，我可以得过且过。但只要碰了我那条线，我就算死，也一定要争个明白。”在《夜天子》发布的预告片中，徐海乔饰演的叶小天铿锵有力地说出了这段台词。





电视剧《夜天子》中，徐海乔饰演叶小天





这既是《夜天子》这部戏的核心价值所在，也很贴近乔柏华为人处世的价值观。东仑传媒从2016年开始把目光从传统电视台转向互联网，《夜天子》和《我不是大师》都是这一时期孵化的项目。





《夜天子》跟金庸小说类似，都是在真实历史和人物中插入虚构的主人公，引领读者在历史中冒险和畅游。作为一部历史小说，《夜天子》涉及明朝“万历三大征”中平定苗疆土司杨应龙叛乱的“播州之役”，最近央视播出的高口碑纪录片《土司遗城海龙屯》，就对这段鲜为人知的历史做了一些展现。





隐秘的历史，加上旖旎的少数民族风情，还有少年热血的故事，让喜爱历史的乔柏华十分兴奋，当即买下版权，当时这部小说的价格并不贵。“《夜天子》讲的是逆袭、奋斗、反腐，充满正能量。我拍不了那些飞天修仙、回眸一笑爱上你以及过于虚幻的所谓世界观设定的东西，拍古装也可以用现实主义的理念去创作。”





随着监管政策的调整，几乎所有制作公司都开始宣布要拍现实主义作品，东仑做现实主义并不是自我标榜。在拍《夜天子》之前，公司一直深耕现实题材，作品产生了很大的社会反响，尽管《夜天子》是古装剧，但现实主义的创作基因一脉相承。





电视剧《夜天子》 “眼神示爱”海报





在制片管理上，东仑坚持“四六原则”：制作成本至少占60%，演员片酬占40%。在演员选择上，东仑不看流量，只挑匹配。据介绍，之所以启用当时刚正式出道的宋祖儿担任女一号，只是因为乔柏华偶然看了她参与的真人秀节目《花儿与少年》，觉得她在生活中的表现就是“夏莹莹”。





出演电视剧《夜天子》 的老戏骨们，从左至右依次为：罗嘉良、洪剑涛、刘佩琦、方清平、王德顺





都说肥水不流外人田，但在东仑的项目运作中却不是这样。公司旗下艺人想要参演《夜天子》，也要一一试戏，不合格也没有机会，只能回去继续磨演技。





除了青年演员，《夜天子》还请了罗嘉良、洪剑涛、刘佩琦、方清平、王德顺、魏宗万、王双宝等老戏骨。





在乔柏华看来，老戏骨们都是加分项，演得比小说中描述的人物还鲜活。“我特别讨厌把钱全部花在男一号、女一号身上。接下来做《我不是大师》，戏骨搭配一定不低于《夜天子》的配置。”





作为一个85后，乔柏华却坦言理解不了B站，也不喜欢街舞、嘻哈等流行综艺，更没有跟风潮流去开发相关题材项目的想法。“别拿多元文化说事，年轻人喜欢看什么就拍什么吗？满足市场需求指的是，用年轻人喜闻乐见的形式，去传达正确的价值导向，如果只拍年轻人喜欢的东西，那老祖宗的精神文化谁来向下传递？是创作能发人思考的优质作品，还是生产为了博眼球的快销品？”在他看来，每个传媒人都应该有底线，有着向下一代传达中国传统文化的责任，他对消费流行文化的行为并不能认同。





电视剧《我不是大师》概念海报



下半年即将开机的网剧《我不是大师》，正是教人识别骗术，反封建迷信，传递社会正能量的剧作。除了聚焦年轻人比较热衷的网络剧之外，东仑也会拍摄覆盖人群更广的台播剧。“我们做了十年传统的电视剧，然后逐渐开始与互联网进行紧密的合作，而且公司管理层平均年龄三十岁，是承上启下的一代，大部分同时拥有海外留学背景和国内从业经验，有着宏观国际市场和微观行业现状的能力，这是我们团队的优势。”





电视剧《逆光》人物概念海报



由张涵予、蓝盈莹主演的都市时尚职场剧《逆光》，是东仑具备现实主义价值的都市职场题材作品。这部剧由东仑承制发行，目前已经结束上海部分的拍摄，转战加拿大进行为期一个月的外景拍摄。





网络IP热时，行业一拥而上。如今，不管是监管还是市场表现方面，玄幻IP都遭遇寒流，很多新兴制作公司手里压了不少IP，进退两难。不仅如此，类似IP拍出来的作品口碑也一言难尽。乔柏华认为，“从头就错了，一两千万的IP买进来，用几千万拍出来觉得太不匹配了吧？所以花大钱请大明星，成本堆得很高，观众不买单，最后就是一盘死棋。”







专业：让制作人成为“产品经理”





有了项目还需要人才来推进。谈到公司未来的人才规划，乔柏华表示，今后要培养“平台型制片人”，即“制作人”。在他看来，优秀的制作人就是一部作品的“产品经理”。“你告诉我你的项目为什么好，不需要你去找资源和资金，我都给你提供。一年只研究一部戏，不用跟着公司开所有的会。我们继续找储备项目，适合你的会交给你去做。一个人适合年代戏就一直做年代戏，适合古装戏就一直做古装剧，不需要变来变去。”





董事长乔柏华在东仑传媒”醒”发布会进行项目介绍





提出做平台型制片人概念，把人才的专业性放在第一位，也是有感于行业当下的浮躁。一个人在一个职位上至少深耕十年，才能保证自己的专业性，这在好莱坞十分普遍，中国影视行业各个工种却都在实现“跨越式发展”，所有人都拼命往上爬，不管能力是否匹配。





“执行导演拍了一部戏，下一部就是导演，做完导演第二部戏就是总导演，然后再下来就是监制；副美术干一部戏就成为美术，美术干完一部戏就是美术指导；制片人也是，做个执行制片人第二部戏成制片人了，然后是总制片人。烂剧就是这些看似专业的人制作出来的。”





行业里现在有一些服务型的制片人，只会应酬喝酒，只会码些资源，这些人需要被淘汰，换上专业的人才。“比如，他本身就是电影学院制片管理专业毕业的，不会应酬，但是非常专业……这是东仑未来的人才需求”，乔柏华说道。





除了在外部“不拘一格降人才”，东仑内部也有人才激励机制，乔柏华希望东仑将来全部都是专业型人才。据介绍，东仑鼓励内部所有员工向公司提报项目，提报人可根据项目评级获得不同级别的奖金，不设封顶，不限部门职级，HR、前台都可以参与。





电视剧《夜天子》中的夏莹莹（宋祖儿 饰）和叶小天（徐海乔饰）





剧集之外，东仑传媒还准备在电影上发力，未来有投资出品电影项目的计划，以及创作拥有东仑标签的，并具备现实主义价值导向的电影作品。目前所研发的项目，也在考量大小屏幕联动的可能性。





除了影视制作，东仑传媒还设立有艺人经纪部门。经纪公司的布局是，宁可不怎么赚钱，也不让演员接烂戏，而是好好磨练演技。“纯凭卖脸，这个艺人肯定走不远。冷酷脸谁不会？现在大家也都在回归，否则《演员的诞生》怎么能火？说明大家的艺术审美都提高了。”





“让一些不专业的公司没饭吃，这真的是一件好事。”尽管对行业乱象义愤填膺，乔柏华还是对未来保持了一种乐观的期待。事实上，流量、IP包打天下的公式早就在电影行业不灵了，随着互联网引领内容生产从B2B转向B2C，电视剧行业的泡沫早晚也会被挤掉。







十年：我也有过自己的“至暗时刻”







乔柏华虽然是一位85后，却已经在影视行业打拼了10年。他自称拥有一个“老灵魂”，价值观偏于传统，但却又有愤青的火气，敢于直斥行业乱象。





现在不少从业人员都在高呼拥抱90后、00后，乔柏华却好像在逃离自己的同龄人群体，这种“老灵魂”的风格和他的经历有关。





英国留学回来之后，21岁的乔柏华创立东仑传媒，刚入行身边都是50后、60后的前辈，耳濡目染中受到影响。“他们一定会告诉你，拍电视剧一定要传递给观众一些正面的东西，我就是被熏陶出来的。”





公司创立之初，东仑传媒制作发行了不少家庭伦理剧。尽管乔柏华个人并不喜欢看这类电视剧，更多是从市场角度出发，不过，这些作品先后获得不错的市场反响，也的确感染了一批人，乔柏华的价值观也受到了一些影响。这让他对父辈成长的年代充满浪漫想象。





东仑传媒董事长乔柏华





“《别叫我兄弟》留下一句话：‘这么多年过去了，我们得到了很多，但是失去更多……’很清醒看待这个社会和时代的变迁：两个人都有钱了，但情感缺失了，所以大家怀念那个纯真的年代。”





2011年，乔柏华24岁，他用较短的周期操盘了一部剧的制作和发行，利润率也很高。那一刻他开始飘飘然。“我横着走，‘做大局’，来的全都是50多岁的老大哥，我坐主位……”之后乔柏华终于认识到，“老天一定会在你飘飘然之后，给你一个惩罚，让你冷静冷静。”





就这样，乔柏华迎来了属于自己的“至暗时刻”。当时，有部戏拖了三年发不出去，公司现金流断了，发不出工资，他每天心急如焚，来点钱就去补窟窿。这三年让乔柏华开始真正地成长，从最开始的以游戏人间和与经商的父亲赌气的心态创办的东仑传媒，在那一刻变成了责任和使命，变成了一个成熟有担当的男人的社会名片。





十年沉浮，乔柏华十分感慨，“开了十年影视公司，我走得并不快。比别人好就好在，这十年我什么都经历了，还活着。”





直至今日，30岁的乔柏华已经放下年轻气盛的执念，“现在我觉得还算对得起父母吧，这口气算是争完了，该做自己真正想做的事情了。”





完成A轮融资后，东仑站在了新的起点，乔柏华戏称自己“一天的工作量是原来一周的”。尽管在受访前参加了几乎通宵的剧本讨论会，但他笑着说，这是十年来最清醒的时刻，“我很清楚该干什么、不该干什么，犯过的错误不会再犯。”





【文/杨文山】

