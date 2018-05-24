21日，都市题材剧《向前一步是幸福》在安徽卫视黄金档播出。



注意到这部剧，是因为它的男女主角——傅程鹏、刘晓洁。这两个人，向来出现在军旅剧、谍战剧等题材中，在时尚、洋气的都市剧中出场较少。



虽然本身就是军人出身，也长期浸淫在军旅题材中，但傅程鹏、刘晓洁、徐洪浩等在《向前一步是幸福》中的表现，几乎让人看不出之前的影子。









而本剧导演天毅，也是第一次接触都市情感剧，与编剧刘红焰继《云水怒》之后再次合作。



那么，这个在都市题材领域堪称“全新人”阵容的主创团队，如何在剧中，将“爱情与金钱”这个经典又容易显得老生常谈的话题探讨出新意呢？我们对话了该剧导演天毅，编剧刘红焰和制作总监嵇道青。







核心创作团队90后、70后、60后俱全，分歧中又有共同的幸福观探讨







《向前一步是幸福》第一集，便通过男主顾朝阳（傅程鹏饰）用20万与前女友分手，引出了“爱情与金钱关系”的话题。恰巧，女主孙小欧（刘晓洁饰）目睹了这个过程，为此后两人不同爱情观的碰撞、分歧，再到慢慢融合打下基础。









导演天毅说道，“这时候的顾朝阳，实际上是个有点悬于生活之上的人物，他多金冷漠，不相信爱情，偏偏又经营着婚恋网站”，这样的设定，让顾朝阳显得有些分裂，他的内心从来不快乐。





导演天毅





此后，随着与孙小欧的交集渐多，顾朝阳经历了事业、亲情等方面的变化。这时候的他，“被扔在了地上”，反而找到了真正的快乐。



爱情与金钱，或者换个词——“物质”，究竟有多大关系？这是整部剧的核心议题，也是主创们在创作过程中的核心讨论点。



导演天毅作为一个90后，崇尚爱就是爱，不爱就是不爱，两个人要不要在一起，从来与金钱无关。但两个人在一起之后，应该为共同的幸福努力。



制作总监嵇道青是一个60后，他用鲁迅的《伤逝》来说明自己的观点，“爱情存在于现实之上”。





编剧刘红焰是70后，他用英国的一个研究报告来说明自己的观点，“幸福其实与金钱多少无关”。





编剧刘红焰





基于主创们的想法，《向前一步是幸福》实际上探讨的是有关“幸福观”的话题。





“我们希望这部剧是一部爱情百科全书，每个人都能在其中找到自己的影子，但‘什么才是幸福’从来没有标准答案，各人有异。我们能做的，是启发大家去思考这个问题”，几位主创这样表示。



而对于彼此间的分歧，编剧刘红焰进行了总结，“其实，人类的情感都是共通的，与其说是分歧，不如说是不同年龄段的不同体会，这恰恰也能铺给不同年龄段的观众。”







用典型人物铺陈不同的爱情模式，真诚地触及尽可能多的共情点





探讨“幸福观”的前提之下，《向前一步是幸福》通过典型人物，呈现了多种爱情模式。





顾朝阳是一个有心理创伤的人，他与孙小欧的爱情，是典型的欢喜冤家式发展。









顾朝阳的下属林静怡（安雅萍饰），虽然内心依恋他，但在亲眼目睹老板一段段无疾而终的爱情后，不敢让他知道自己的心思。她的爱情，是单方面，几乎是予取予求。



顾朝阳的父亲黄大河（巩汉林饰），拥有价值千万的房子，口袋里却穷得叮当响。因希望接近儿子而参加婚恋节目，却不想遇到了诸多意料之外的桃花。



剧中婚恋节目的女嘉宾苏依尘（杨雪饰）也是个少见的人物，她面上物质，实际上深情藏于心，甘愿为了所爱之人做任何事。



……



可以说，《向前一步是幸福》中的人物，都是高度凝练后的典型人物。这些典型人物，又通过戏剧性的情节设置，呈现出不同的爱情观、幸福观。









这样的呈现，源于编剧刘红焰的的写作理念，“我不喜欢一地鸡毛的表现方式，感觉影视剧总要比生活高一点点，所以提炼的纯度就会高一些。设置人物的时候，也会往极致一点走。”



导演天毅则表示，“我们在剧中呈现的爱情是真诚的、不悬浮的，希望观众看了，多多少少会有共鸣。好的情感剧，一定是让屏幕前的观众，每一个人都有自己的共鸣，我想到某一年，某一天，某一个雨夜，我跟一个女孩的爱情故事，一定是这样的。”



同时，《向前一步是幸福》的主创，还提出了一个说法，“好的现实题材剧，一定是能让没有经历过的观众，也依然觉得感动的”。



现实中的大部分人，都是平平淡淡地活着，没有那么多跌宕起伏。我们看着故事里的人，经历着戏剧性的生活，有着我们几乎一辈子都不可能有的体验，却不感觉违和，反而有所共鸣，这是一件多么难的事。好的故事，恰恰有这样的魅力。





为了让剧时尚洋气，演员们学会了“自我催眠”，导演去韩国“偷师”





《向前一步是幸福》的演员，很多都是军人出身，且长期在军旅戏中演出，一开始拍都市剧，导演和演员都感觉“有点别扭”。





导演天毅回忆拍摄时的情景，“第一天开机后，主演在镜头前一站，我怎么都感觉有点不对劲，他们没能完全丢掉以往的形象，也可能是一开始有点没调整过来。回去后就一起开了会，我跟他们说，从明天开始你们自我催眠，你得告诉自己，‘我长得很帅’、‘我是天下第一美’，必须强烈灌输给自己这个概念。”









这个听起来颇有些匪夷所思的办法，还真的对这些演员有效。



第一集中，顾朝阳从出场开始，就是标准的霸道总裁——众星捧月、董事会上责问下属、各种以钱解决事，尤其是导演还用了慢镜头来表现。傅程鹏那张略带严肃感的脸，在其中不但不违和，还有种强烈的偶像剧感。









当然，之所以有这种感觉，也离不开导演天毅“超前一步”的理念，“做这部剧的时候，我去了韩国，与那边的同行交流，发现他们能做好都市剧有两个原因，一是技术方面，打光、画面等等；二是韩国人整体的都市感比较强。这两点，我们能学的是第一个方面。”





因此，从场景的装修样式、美术风格，到造型、服装，导演天毅都坚持要“超前”，这才呈现出现在剧中的效果。不论是顾朝阳的公司，还是孙小欧、林静怡的家，抑或是网站设计，都呈现出了独特的风格，颇具时尚感。





传递给观众正向价值观，前提是讲一个好看的故事





在编剧刘红焰看来，《向前一步是幸福》是一个小、大、正的作品。





“‘小’不是说格局、体量小，而是在选择演员时，腕大腕小不是我们考虑的最重要因素；‘大’则是有大情怀，我们试图通过这部剧，探讨物质社会中爱情的纯粹与幸福的定义；‘正’毋庸置疑，是正向价值观的传达。”









而说到正向价值观的表达，制作总监嵇道青颇有感触，“电视剧作为有最广泛受众的艺术形式，传播正能量是底线。但是，老百姓坐在电视机前，都不是为了受教育的，还是娱乐的心态。所以，怎么润物细无声地让观众感受到正能量就很重要。创作者必须讲一个很好的故事，能让观众看进去，进而潜移默化地去影响他们。”



《向前一步是幸福》采用轻喜剧的方式，通过典型人物的典型事，试图给现实中的人们一些思考的空间——到底什么才是真正的幸福？









在很多人眼中，当下的年轻人，尤其是生活在都市中的年轻人，幸福感都很低：压力大，生活节奏快，越来越孤独。其实，还是那句话，生活并不缺少美，只要你有一双发现美的眼睛。幸福往往与自己的感知力有关，而与金钱等外在因素没有太大的关系。用编剧刘红焰的话来说，“人的一生中，金钱不可少，但对幸福感的贡献，大概也就20%左右”，这事想清楚了离幸福也就不远了。





【文/jin】

