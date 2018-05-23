昨日，都市时尚情感剧《如果，爱》湖南卫视首播发布会在京举行。这部张柏芝暌违十年的回归之作，将于5月27日登陆湖南卫视金鹰独播剧场。









“故事有共鸣，写出了生活真实的曲折和虐心”。张柏芝非常喜爱这个讲述当代女性在不同人生阶段突围、成长继而回归的故事。





张柏芝18岁出道，多年来演绎了很多角色。但是像《如果，爱》中这样经历丧子、分居之痛后二次成长的女性，让她觉得是在人生现阶段该演绎的角色。









同时，《如果，爱》也是张柏芝转型兼任制片人的第一部作品。对此，张柏芝坦言，这也是她自己成长过程中向前探索的一步，而配合默契的制作团队，则帮助她完成了这次成长。







现实切口：婚姻情感中的“癌症性格”







《如果，爱》由安徽广播电视台、世纪东耀传媒出品，安徽华星传媒、中视精彩、百年中视、盈峰传媒、张柏芝工作室、范明影视、皇氏御嘉影视联合出品。台湾知名言情剧导演张哲书执导、朱柒柒编剧，张柏芝、吴建豪、倪景阳、徐志贤、张双利等领衔主演。









在导演张哲书的创作阐述中，他坦言《如果，爱》中牵涉了许多亟待解决的当代情感问题。





比如“多少中国女人，最后都嫁给了一大家子人”，“让婚姻陷入绝境的冷暴力”，“女人要远离消耗你的男人”等等。而在这些问题中存在的，诸如不善表达、沟通不畅、朝三暮四、软弱忍让的性格缺陷，可以说正是让情感陷入危机的“癌症性格”。





具体来说，《如果，爱》中万家的三个姐妹花，经历的都是当代女性的典型困境：姐姐万嘉玲（张柏芝饰）虽嫁入豪门，却因丧子之痛与丈夫和婆婆产生裂隙；媳妇晴天（倪景阳饰）是万家饭店的顶梁柱，怎料丈夫却游手好闲，还出轨有了私生子；看到姐姐和嫂子所经历的焦灼婚姻，妹妹万嘉妮（冯若绮饰）不仅鼓励嫂子离婚，还坚定了自己做不婚女强人的想法。





对于这些问题的表现，导演选择了从“男女交锋”的视角切入女性话题，把爱情的坎坷和女性的励志结合起来，在触及现实痛点的问题中，展现女性励志蜕变的过程。









以张柏芝饰演的万嘉玲为例。现实生活中，张柏芝的人生信条一向是“挑战你尽管来，低头算我输”。时隔十年回归，她犹如凤凰涅槃重生的气质与剧中万嘉玲的蜕变有异曲同工之妙。在发布会现场曝光的三分钟片花中，我们看到她和在剧中饰演丈夫宋乔植的吴建豪，有多场冲突戏份。





剧中，张柏芝不但要承受丧子之痛，还要面对不善表达感情的丈夫，颇多刁难的婆婆。好不容易遇到一个知心暖男医生陆阳，没想到竟然还跟自己儿子的死有千丝万缕的关系。就在情感生活一团乱麻之时，丈夫罹患癌症的消息又给了她当头棒喝。









如此虐心的情节，让张柏芝在剧中贡献了大量哭戏。她自己透露说，在片场她几乎每天都有“哭戏”，经常哭到眼肿顾不上打扮补妆，又接着来下一条戏。





不过，压力有多大，反弹就有多强。气场强大的张柏芝，会演绎出万嘉玲怎样的女性成长之路，是该剧的看点之一。







无关年龄：现代女性的二次成长







除了万嘉玲，剧中还有两条主线。一条是“小三最怕的原配”晴天撑起的主妇翻身线索；一条是职场女性万嘉妮撑起的不婚女性遭遇暖男“小奶狗”的线索。





剧中，晴天本是个一心扑到饭店事业上，乃至日渐不修边幅的当家儿媳妇。她在剧中遭遇的“小三事件”确实最糟心，但她经历脱胎换骨的转变，也是每个在柴米油盐酱醋茶中挣扎的女性，最为渴望的大翻身。





因为，这正是一个女性典型的二次成长经历：从忍辱负重、逆来顺受走向独立自主、追求自我价值。









如果说，当家儿媳晴天要补上的一课是独立，那么小女儿万嘉妮要补的就是情感修炼课了。坚持不婚主义的她，并非不渴望爱情和陪伴，而是眼见这么多婚姻悲剧后，因惧怕才隔断一切亲密关系。所幸，她遇到了暖萌的小奶狗男友李子铭（雪龙饰演），才开始了情感成熟的破冰之旅。





正如编剧朱柒柒所说，都市女性的成长和年龄是没有关系的。任何一个年龄段的女性都有成长的空间。剧中的这些女性不断遭遇人生危机，这些危机又让她们不断走出舒适区寻找新的可能性，这正是驱动《如果，爱》的核心创作理念之一。









同样，情感修炼也是没有年龄之分的。并非年龄越大、事业越成功，在情感生活上就一定越成熟。这一点不仅在万嘉妮这个角色身上得到了验证，也在剧中诸多男性角色身上有所体现。







从爱无能到学会爱：解锁男性角色的表现空间







在不少聚焦女性成长的剧集中，男性角色的塑造往往都会陷入符号化、平面化的困境。





但在《如果，爱》中，包括中年精英宋乔植、花心渣男万嘉乐（黄烁文饰）、当家老爷子万事成（张双利饰）在内的诸多男性角色，不仅承担着父亲、丈夫的功能，自身也都有着明晰的情感成长路径。





比如由吴建豪饰演的“熟男”宋乔植，他事业成功、性格稳重，算得上精英男性。但是生活中，他却因丧子的变故、母亲的强势压制，变成了一个压抑自己的“冷面”王。









然而，回避并不会让问题消失。所以，在经历了种种人生境遇后，他发生了不小的转变，放弃了完美人设的枷锁，变成了一个勇于追求挚爱的暖男。正是这样的人物“弧光”，让这个角色脱离了“霸道总裁”的符号化设定，变得立体、动态了起来。





再比如张双利饰演的老爷子万事成，他虽然有“顽固老爸”的称号，但在张双利的理解中，这个角色最大的问题仍然是“不懂爱”。









因为不会沟通和表达爱，他和三个子女之间的关系始终磕磕绊绊。而到剧集结尾，这个角色知道如何去爱后，和子女之间的矛盾也就自然化解了。正像张双利所说，“爱的学习不受年龄限制，50后的人也要学会爱”。





总之，这部看起来讲述浪漫、梦幻爱情故事的剧，其实有其现实筋骨。从自怨自艾到自我欣赏，从忍让服从到独立自主，这是每个陷入困境中的女性都要经历的蜕变。《如果，爱》通过对三位女性不同生存境况的描摹，既彰显了女性独立之价值，又传递出不离不弃、亲情永存的家庭观。







【文/铁皮小鼓】