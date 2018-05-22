上周，被网友热议了一个多月的《北京女子图鉴》（以下简称《北图》）收官，作为姊妹篇的《上海女子图鉴》（以下简称《上图》）无缝接档。





《上图》由优酷出品，程亮导演，王真儿、李程彬领衔主演，讲述了出身小镇的姑娘罗海燕（王真儿饰）大学毕业后选择留在上海，怀揣梦想一路打拼的励志故事。这部剧已于5月16日在优酷独家上线。









两部剧虽是同属一个系列的姊妹篇，又同样讲述了普通女孩在大都市奋斗成长的经历，但从前6集来看，《上图》展现出与《北图》截然不同的“海派”气质。





身为一名北漂，追《北图》时，我曾对陈可（《北图》女主）的经历感同身受，如今，又一口气刷完《上图》前6集，左手《北图》右手《上图》，就像很多来北漂和沪漂相遇一样，聊的是最普遍的话题，即讨论北漂和沪漂的不同。





陈可VS海燕，一个在兵荒马乱中风风火火，一个在岁月静好中砥砺前行







拿开篇故事来说，两部剧第一集都出现了女主在大都市找工作的情节。只是一个发生在2008年的北京，一个发生在2003年的上海，不同的地域，5年的时间差，让两个人的命运全然不同。





陈可（戚薇饰）从老家满怀希望而来，却在面试中屡屡碰壁，2008年是北京大学生就业最艰难的一年，陈可也如很多那年的北漂一样，对薪资的要求一降再降，工作也很难和自己的专业对口，无奈下接受老乡帮忙到创业公司做前台。









相比来说，2003年在沪“出道”的罗海燕（王真儿饰）显然比陈可顺利得多，职场的起步，就已经身在4A广告公司了，这堪称所有职场人的完美起步。因为这样一家的公司，带给毕业生的除了参与顶级案例的实战机会、4A出身的履历，更多的是规范、理论和方法的建立。所以，罗海燕可以在自己专注的职业中厚积薄发、笔直向前，并非像陈可的开局那样，上升坎坷，跳槽频繁。









这也预示着两部剧的节奏截然不同。无论北漂和沪漂，初入社会的成长，是两部剧中的开篇重头。《北图》是跳跃性的，前6集中的陈可已经经历几次跳槽、换过几次男友，并在职场中有了一番成绩，已是跨度几年；《上图》的前6集，只讲了罗海燕初入职场的三个月，展现三个月中她的成长与变化，三个月也正是试用期的时间。当陈可已经开始规划买房，罗海燕才初尝工作带来的成就感，生活也过得捉襟见肘，和同事聚餐后剩余的生活费仅能靠泡面维持。









《北图》的跳跃感，就像很多北漂跳来跳去的人生一样，要么根据自己的能力和野心变换环境，要么通过变换环境倒逼自己的能力和野心，无论是工作环境、生活环境、情感环境，所谓的“跳”，无非是寻找自己正确的人生跑道，当我们看到陈可的跳槽和搬家会感到很真实。而沪漂海燕，已经身在对的跑道完美起步，那接下来踏实工作也就对了。





所以《北图》和《上图》是两个观感，一个在兵荒马乱中风风火火，一个在岁月静好中砥砺前行，完全不一样的打开方式，但都是有真实感的。







北京VS上海：截然不同的都市气质造就不同的剧集“味道”







除了剧情人设打开方式的不同，《上图》也和上海这座城市一样，有着独特的格调和气质。而这种气质的不同，来自两座城市的巨大地域差异。





尽管同样是中国最繁华的城市之一，北京的繁荣中带着一种亲近感，这种亲近感来自北京较强的包容性和烟火气。





尤其在社交媒体还没有发展起来的阶段，当时来北京打拼的人，印象最深刻的是人与人线下的交流，俗称“局”。有的以同学、同乡名义而组，有的以爱好分群，有的则是纯粹的商业目的。









我听到过的最励志的一个故事是，失恋又失业的女孩为散心加入北京某知名户外登山群，参加登山活动期间既收获了美满爱情，又找到了事业的春天。





这就是2008年的北京。在这里，月薪十万的和月薪三千的人，极有可能同时出现在三里屯的同一张酒桌上对侃，潘石屹也有可能在某连锁水饺店与你偶遇。





生活在这里，你换下礼服就能在地摊上撸串，完全不用担心在路边吃煎饼、啃玉米雅不雅观。





很多人毕业后选择来北京，与这种亲切感不无关系。《北图》以“饭局”做开篇，一上来就把城市特质展示得十分清晰。









上海与北京不同，上海给人的第一印象就是浓郁的时尚感。





上海这座城市很特殊，独特的地貌建筑让这座城市时代感与年代感兼容并蓄，从骨子里透着精致和小资。所以在《上图》的开篇中，既有霓虹闪烁的外滩夜景，也有老街道的西服定制店。





《上图》没有像《北图》那样以某种鲜明的标识来定义每集的主题，而是用一些细枝末节的镜头，让这种“味道”慢慢散开。









比如办公室里大家说话时夹杂的一两句英文，本地人嗲嗲的吴侬软语，点菜时无处不在的上海本帮特色菜等等。就连外地人罗海燕，在男朋友参加工作前也特地为他去定制了一套西装，而不是去商场买成衣。剧中的种种细节，都会让你感受到浓浓的海派气质。







北漂VS沪漂 “局”和“腔调”酝酿出两种不同的人生







两部剧对两个都市风格气质的刻画，并非表面文章，也并非只为渲染气氛，截然不同的都市气质也酝酿出两个女孩的不同人生，为她们设定了不同经历和考验，给她们带来不同转折和机遇。





沪漂罗海燕与北漂陈可都是这两座都市新人口的代表。她们相同的是不甘心的初心，和留下来的决心，但由于城市气质的不同，在她们的奋斗过程中，也展现出两种不同的新人口特质。





正如上文中所说，北京有其独特的包容性和烟火气，这种特质让身在北京奋斗的外地人极其重视人脉资源。在《北图》中，陈可够拼搏，同时也很懂得如何善加利用人际关系，比如她得到的第一份外企工作、能够抢到订单，都得益于饭局中的资源。









而上海的时尚感造就了身在这座城市中的人，身上多少带着些“腔调”。这种特质在剧中的上海囡囡kate（金莎饰）身上展现得十分清晰。





每一次亮相，kate都要武装到牙齿，美丽又精致。她告诉罗海燕：“除了能力，外貌、气质都很重要。”上海女性对形象的重视要高于其他城市的女性，在北京的办公楼里，我们常常可以看到素面朝天的女孩忙碌穿梭，但在上海的职场，没有做精致的指甲你都不好意思伸手给别人递名片。









除了形象的要求，沪漂的“腔调”还体现在对个体努力的注重。





剧中的罗海燕，从第一份工作起，每一步都是靠自己的努力去争取。面试前不断背稿，做足准备；工作中埋头苦干，常常熬夜做策划案；为了不断提升自己，宁肯吃一个月泡面，挤出学英语的学费。









上海的工作环境个体性更强，不要说“外来者”罗海燕，就是本地囡囡kate，也是职场中的佼佼者，不仅用英文给客户讲案例漂亮流畅，而且对各类办公软件都驾轻就熟，把罗海燕看得心服口服。









无论漂在北京还是上海，这些故事都在我们身边不断发生。我们热切渴望并相信，这些在陌生城市勇敢前行的女孩们，迟早会实现自己的梦，因为，我们在看剧，同时也在看自己的人生。







【文/小熊星】