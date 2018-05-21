最近，优酷在自家的“网络剧合作白皮书”中发布的一则消息，引起了业内的关注——继爱奇艺、腾讯视频之后，优酷终于也向网络剧片方开放了分账模式。





根据优酷的网剧分账计算公式，合作方分账收入=该剧会员观看总时长/剧集总长×定级单价×集数奖励系数。其中，定级单价分为S、A、B、C四档，分别为25元、20元、10元、5元。





这标志着，以用户行为作为分账重要依据的2C模式在网剧领域全面铺开。







说到网剧从以广告客户/网络平台买单的2B模式向2C模式的转型，不少人会想起去年王冉的那篇雄文《中国娱乐产业今天面临的最大机会》。







文中他提出了两个重要观点：一个是用美剧模式——包括题材广度、叙事角度、思想深度——进行网剧创作；另一个就是用电影的商业模式做精品网剧，也就是C端化。





一年过去，我们看到，虽然他提出的美剧创作模式，还停留在空中楼阁阶段，但用电影的商业模式做网剧的预言，却在三大平台都落地，成为了现实。









不过，从2B到2C真的只是为了激励优质网剧的产生吗？可能并没有这么简单。





正像王冉在文中写道的，在中国付费视频用户迅增的现在，“尽可能比竞争对手更快地获取他们，并从他们身上攫取尽可能高的商业价值”，这是目前所有视频玩家的“念想”。





向网剧片方开放分帐模式，正是典型的降低内容购买成本，用平台资源和会员基数兑换内容，把流量货币化的新接口。





同时，通过分账模式吸引来的剧集，还具有“人才意义”和“数据意义”。





“人才意义”，是指网剧分账，通过风险共担、利润共享的模式，能以最小的成本，为平台吸引并遴选出新兴的优质内容团队，聚集上游人才资源。





“数据意义”，是指那些点击量并不高的分账网剧。它们即便并不能为平台提供可观的流量、拉新，但也能作为搜集用户数据的样本，为平台训练算法模型提供数据——要知道，对于用户行为较为稀疏的视频网站而言，这也算是珍稀资源。有了这个数据来源，基于信息流推荐的广告业务，就有更高的提升空间。





也就是说，平台如果真的能用分账模式激发上游创作，就等于一面用较低成本获得了大量内容，另一面又对付费会员的商业价值进行了二次开发。可谓百益而无一害。









那么对于网络剧片方，情况是怎样呢？





首先，对于头部大剧来说，议价权依然在片方手中，交易模式一定会以“版权费+分账”为主。从市场份额来看，这些“最大公约数”的内容，也一定会占去大半。





但主要依靠“分账模式”回收成本的网剧，很大程度上，只能活动在分众市场、圈层空间。从生存环境上说，可能比网大更恶劣——跟网大竞争的院线电影，至少已经在影院消耗掉多半竞争力，而“分账模式”网剧跟版权大剧的主战场却是同一个。





以业内常提及的成功案例《妖出长安》为例，自2016年末上线以来，这部成本仅500万的12集“玄幻+悬疑”网剧，凭借类型优势，以小博大，获得了400%分账收入的。









但是，出品人雷翔宇却认为这部剧的成功并不可复制：一方面，想要再次找准“玄幻+悬疑”这样崭新的观众兴趣点，很难；另一方面，分账模式“吃螃蟹”的时机也已经过去。





对于未来的发展，他认为即便依然走分账的模式，千万制作成本也已经是底线。







所以说，在马太效应日渐明显的网剧市场中，分账模式并不能辟出一片“蓝海”，2C模式也并不与剧集品质提升直接挂钩。





目前来看，如果说分账模式真的给哪些作品和团队提供了利好，可能只有以下两类：





一类，是在日渐难测的卫视排播表中，无处下脚或者拖不起的电视剧作品。



一类，是作品具有用户吸引力，但创作团队新、声量小的新兴网剧势力。







不过，三大平台在分账模式上的不同，也体现了“优爱腾”在内容引导上的倾向，下文一一列出，以供参考。





优酷：





合作方分账收入=该剧会员观看总时长/剧集总长×定级单价×集数奖励系数。



定级单价分为S、A、B、C四档，分别为25元、20元、10元、5元。



集数奖励系数分别为：



分析：优酷是唯一把集数纳入分账公式的一家。鼓励集数长的剧集，可能一方面考虑到分账网剧片方的制作能力，以此筛出非专业团队；另一方面应该是考虑到用户黏性，毕竟长剧的“连续性”也是吸引用户付费的“利器”之一。

爱奇艺：





总计算公式=会员付费期分账金额+贴片广告+植入广告



A、B级网剧会员付费期分账计算公式为：

合作方分成=VIP有效播放次数×每集单价×70%



C、D级网剧会员付费期分账计算公式为：

合作方分成=VIP有效播放次数×每集单价×50%



其中，每集单价=每部价格/集数；A、B、C、D级剧集每部/季价格为10元、8元、6元、4元；有效播放指单集播放长度超过6分钟。

分析：作为第一家提出分账模式的视频网站，爱奇艺前段时间刚对计算公式进行升级，对于A、B级的网剧，分成从5成提高到了7成，加大了分账力度。另外，在爱奇艺的计算公式中，同级网剧集数多寡，对分成不造成本质影响。可见爱奇艺对短篇幅网剧的偏爱。

腾讯视频：





注：CPM为前贴片广告

付费分成=有效付费点播次数×有效付费点播单价×分成比例



其中，有效付费点播为观看超过5分钟；有效付费点播单价为10元/集数；分成比例S/A类为7成，B类为6成。



分析：腾讯在分账模式上的动作一直不多，在付费分成规则出台之前，曾采用拉新分成的方式：每拉新一个会员能给片方3.5-5元之间的提成，由此可见腾讯视频对于会员增量的渴望。





【文/铁皮小鼓】

