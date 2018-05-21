​近日，中国网络作家村迎来首届“中国网络文学周”活动。作为网络作家村村长，知名作家唐家三少在活动上发布了小说新作及其全版权运营作品。

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唐家三少经典作品《斗罗大陆》继推出出版、漫画、动画、游戏之后，今年即将开拍电视剧。会上，唐家三少公布了新作计划——全新幻想冒险系列《神澜奇域》。这部作品将构建继《斗罗大陆》之后的另一个庞大的世界观。同时，唐家三少两部都市现实题材作品也将陆续面世。

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唐家三少





除此以外，唐家三少介绍了炫世唐门文化传媒多个优质IP项目：由猫肥命久创作的《非常玩家》、孔璋的《唐无鬼》，以及青春奇幻作品《三年12班恶魔男团》等炫唐定制作品均在影视孵化中。







做先知先觉者 唐家三少的“大神”之路

以内容为核心的多版权运营





网文之王、14年保持连载不断更的写作纪录、千万粉丝拥趸……在中国网络文学界，唐家三少可谓“大神”一般的存在。活动上，唐家三少分享了他一路走来的热爱和坚持。





《斗罗大陆》系列作为唐家三少最具有影响力和企图心的幻想类小说，自2008年在起点中文网连载以来，获得超过6500万的点击量，且未来数年将持续更新。2018年，动画《斗罗大陆》一经上线，便取得了单集播放量破亿、截至发稿日总播放量突破24亿的好成绩，刷新了国产动漫的各项记录。发布会上，唐家三少透露，将联手新丽传媒开发《斗罗大陆》电视剧。

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近年来，IP热的持续“高烧”中，唐家三少非常注重作品的运营，实体书、漫画、游戏、影视、动画及衍生开发全线联动。他是IP的创造者，也是IP开发的先行者。





由炫世唐门联手克顿传媒出品的电视剧《为了你，我愿意热爱整个世界》，由唐家三少自传体同名小说改编，罗晋、郑爽主演，将于暑期档播出，备受期待。

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此外，炫唐还将陆续与华谊兄弟联手推进实体书销量超百万册的《大龟甲师》的全版权开发、与颖立传媒开发起点异能小说冠军《天火大道》的电视剧作品、与悦凯娱乐开发上线8天浏览量破亿的《拥抱谎言拥抱你》电视剧作品。长期占据百度风云榜小说类三甲位置的《天珠变》，将由炫唐与慈文影视联手开发。

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谨慎选择合作伙伴，不急功近利，保护好合作方，一直是唐家三少作品全版权运营的基本策略。







唐家三少将创作全新世界观作品《神澜奇域》

做有世界影响力的中国IP





唐家三少堪称网文界“劳模”，自2004年起至今，坚持每天创作，连续14年上线更新不间断。网络文学周活动中，唐家三少公布了近期的创作计划。





其中，史诗级作品《神澜奇域》最引人关注。神秘莫测的六大域、波澜壮阔的七色海中隐藏无限秘密，多人物、多视角、多故事互动，将构建唐家三少继《斗罗大陆》之后最庞大的一个全新世界观。此系列的第一个故事《无双珠》已经签约完成，由炫世唐门与爱奇艺影业合作进行全版权开发。

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“都市深爱”系列的新篇也将陆续上线。其中，《拥抱谎言拥抱你》的续篇将继续讲述曾宇和江楠的奋斗和爱情故事。另一本新作，唐家三少透露，将以金融业为题材，讲述金融从业者的故事。





根据每部作品的不同属性运作，不激进，有选择，稳扎稳打，唐家三少在作品版权的运营过程中走出了自己道路，并朝着“做有世界影响力的中国IP”的目标前进。





有人认为，中国的网络文学是与美国好莱坞、日本动漫、韩国电视剧并称的世界四大文化现象，这也让唐家三少迸发了做“中国的迪士尼”的梦想。迪士尼通过影视、动漫等形式，树立了无数个鲜活的形象，形成巨大的角色矩阵并深入人心。唐家三少也在不断完善自己的IP序列，逐步构筑一个“IP帝国”。







为全产业提供优质的内容

炫世唐门建立IP项目孵化基地





除唐家三少的作品以外，炫世唐门还发布了几部优质的定制类原创小说项目及开发进程。

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改编自同名小说的青春奇幻剧《三年12班恶魔男团》，讲述了28岁职场精英女和16岁天才少女共享一个身体，作为老师开始了对“恶魔班级”的改造，并与之斗智斗勇的集体励志变形记。

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由猫肥命久创作的推理解谜类作品《非常玩家》，由炫世唐门和锦盛传媒正在尝试一种新的影视类型的开发。故事集悬疑、推理、游戏、直播等元素于一体，由一场真人直播综艺秀切入，两个被偶然卷入其中的参赛者，踏上了一段未知的旅程。该剧当天首次公布了概念海报。

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由小轩窗创作的青春热血小说《KO小姐的OK人生》，是一场元气少女成为KO冠军的逆袭；由孔璋创作的《唐无鬼》，集结了李贺、韩愈、柳宗元、刘禹锡、白居易等唐代诗人名家，将揭开大唐余晖下的诗鬼探案传奇……此外，炫唐文化还拥有其他诸多优质IP储备，丰富的内容有望成为一个又一个可挖掘的宝藏。

