电视剧《归去来》已播出12集，以52城收视率0.858的成绩登上卫视收视排行榜榜首，网络点击量达到11.5亿。

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在这近全片四分之一的部分中，主要人物悉数登场，基本的人物关系已建置完毕，隐秘的人物关系和更大的矛盾冲突也在“新娘落跑”后显露出来。



当然，也只是小荷才露尖尖角，洋葱剥开了第一层。







但前12集中，精彩段落、人物的闪亮时刻一点都不少。

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让我印象最深刻的，是6年前的书澈（罗晋）交通肇事“顶包案”的揭秘。



在这段不堪回首的往事中，高官家庭和普通百姓之间不同的命运、书澈书望（王志文）父子之间不同的价值观、王志文直击人心的台词、罗晋的表演，都非常抓人。





这段“顶包案”前史在叙事上也很有技巧。



观众最先是透过门缝中书澈的一只眼睛，透过当年案件庭审的一小块屏幕，窥视到了被撞女孩血淋淋的双腿。当镜头在重伤女孩和肇事者流泪的眼睛之间不断切换的时候，对观众的情绪冲击力越来越强。

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不过，这份情绪冲击力，在我看来，除了铺陈书澈的愧疚之心，更重要的是要把观众推向一种反思的境地。王志文大段毒辣的“危机公关陈词”，与以书澈视角简单几笔勾勒的女孩日常生活、结婚嫁人，形成了反差性的鲜明对照，直接让观众代入到反思的情境中。

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书澈观察女孩日常







因此，这一段最打动人的，不是书澈愧疚的眼泪，而是女孩那张平淡、看不到怨恨、出嫁时笑着的脸。这一笔的叙事和批判都是很高明的。





除了书澈肇事的前史故事，前12集中还有很多张力十足的亮点。



比如，副市长书望两次刻薄又实在的谈话。一次是处理车祸，另一次电话阻止书澈结婚。

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比如，萧清母亲（张凯丽）出事故以后，一家人手机视频的催泪。



再比如，书澈母亲（史可）用尽手段，甚至搬出封建老一套，胡说八道阻止书澈结婚，后来又一秒转到被小三出轨的激动落泪。

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包括后面缪盈（许龄月）的逃婚、缪盈爸书澈妈联手的“双簧戏”，这些部分也都很有张力，很精彩。



抛开上面所述，其实，我最赞赏的是《归去来》中对当代青年女性的塑造。



很长时间以来，国产剧中的主要女性形象多为以下几类：工于心计的“大女主”、恨嫁的大龄女青年、人美心善的傻白甜、假奋斗的职业女性。



古装宫斗剧中“女性的胜利”是构筑在残忍的权术之上的，而当代都市剧中的女性总是有霸道总裁护航。



讲述职场女性的剧也很狭隘，如果像安迪那样直接“被生成”为商业女精英还好，一旦讲述起成功过程来，就总是心急如焚、吃相难看，沦为一场“真虚荣下的假奋斗”。

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《归去来》中的青年女性，给出了新的力量和共鸣。



她们各有性格，但都同样有独立的人格和思想意识，她们的困境实际都不在浅层次的房、车、嫁等会涉及物质的层面，而是精神上的压力和价值观的冲突。



唐嫣饰演的萧清，在物质上是个平民，她勤工俭学、母亲车祸却不能选择休学回国，萧清负载的“独立、自我实现”，这是通行的普世价值观的代言。在精神上，她却是个贵族，是法律专业的学霸，又坚持原则和正义，还懂得人格上不依附别人，取悦别人不如修行自己。萧清很有原则，很坚强，也很孤独。

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近乎完美的富二代女孩缪盈，高智商高情商，她总是为别人考虑，有美貌有财富有爱情，唯独没有自由。她爱很多人，但不会爱自己，她没有经历过物质困境的磨难，也没有书澈的创伤，背负着责任，在价值判断上更容易妥协。

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土豪阶层的绿卡（马程程），属于新贵阶层，不负担任何经济压力，父母无原则溺爱，她目前的亮点在爱情部分。她很聪明，了解成然（王天辰）的软肋，无论是送钱还是送宾利，她都“一招制敌”；她很勇敢，喜欢就去追，不计代价和结果。

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萧清要命的自尊心、缪盈让人心疼的自我牺牲、绿卡的熊孩子品性，她们的为人处事、态度和性格，也折射出各自的家庭状况的横截面。包括戏份不多的房东莫妮卡，她也有自己的问题，用男人来填补亲情缺失，寻找存在感。



《归去来》中的当代青年女性，不是以往影视剧中博眼球的“消费对象”，她们背后都有不同的思想表达。去掉的是单纯的颜值审美、浮华与媚俗，凸显的是精神层面的成长性，强调年轻女性的独立、自主、美好。

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萧清拒绝受贿





刘江导演多次强调过，两代人的价值观冲突是《归去来》的重要内容。这部剧用青春靓丽的外壳，包裹了一个有杀伤力的“价值观失衡”命题。



我觉得，剧中父辈一代的成功，代表着从上世纪九十年代市场经济开启以来，那时候的年轻一代经历的过程、以各种方式取得的的成功。他们的成功、他们的游戏规则代表着中国社会转型中的价值观失衡，而青年一代思想和行动，是一次价值观的矫正。

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汪特助拜托萧清法庭上说谎翻供





这种价值观矫正，其实在《归去来》第一集就指出来了，就是清华大学毕业典礼上的致辞，“始终远离和拒绝甘地定义的七样毁灭人类的东西，那就是，没有道德的政治，没有责任的享乐，没有是非的知识，没有人性的科学，没有牺牲的信仰，不劳而获的财富，和不道德的交易。”



前几日，清华大学教授尹鸿发表了一篇关于中国电影的演讲，演讲中他叩问了中国电影三个问题，我觉得放在电视剧上也通用：





第一，它能够表现出我们这个时代的巨大变迁吗？

第二，它能够表现出我们这个时代的精神力量吗？

第三，它能够表现出我们共同的情感共鸣吗？





这或许就是《归去来》尝试去触及、去表达的。







【文/洛神】

