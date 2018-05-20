编者按

在爱奇艺世界·大会的论坛上，媒体人李星文就当下的热门话题“网剧3.0时代”做了解析：没有钱有表达空间，草根剧、段子剧流行，是为1.0时代，代表作《屌丝男士》《万万没想到》；有钱也有较大尺度，是为2.0时代，催生了一批精品，代表剧目《河神》《无证之罪》《白夜追凶》；依然有钱但表达空间受到一定限制，是为3.0时代。创作者在更加绿色和主流的框架内，展开新一轮竞争。题材红利没有了，如何决胜疆场？下文是爱美影视创始人、资深制片人李亚平结合新作《无主之城》来回答这个问题。





李亚平





2012年做完《小儿难养》，一直没有再做剧。不知道做了剧怎么卖，怎么提高收视，怎么回款。2014年开始接触网剧，隐约感觉是个有趣的方向，却有些摸不着头脑。于是组织一群海归的年轻人，用一两百万拍了一部十集的剧集。每集16分钟。名曰《办公室大爆炸》。讲一群小白领挤兑笨老板的故事。2015年年初上线，反响平平。





三年过去，网络内容市场迅猛扩张，不但消化数量惊人，平台自身对内容的布局、品鉴、引领，也在飞速提升。传统内容领域最好的制作人、导演、演员，纷纷开始做网剧，或者在去做网剧的路上。









作为一个小型内容供应商，你必须跑起来才不至于跟不上时代的脚步。而另一方面，作为一个单纯的创作者，甚至是一个用户，家里电视机的确很多年没交费了，DVD机也不好使了。大部分国剧、美剧、韩剧，你都是在网上看的。









当你通过弹幕去看热播剧集时，当你和其他观众一样用两倍速度快进浏览一段过场戏，你有一种在广院小礼堂看晚会的愉快。台上的人知道观众就在那里，观众也知道表演者何时跑调了，嘘声、喝彩、纸飞机，哄满全场。不管你准备好没有，变天了。









2015年爱美影视开始开发剧集《无主之城》（杜淳，刘奕君，许龄月，代旭，宁理，陈雨锶主演），吸取《办公室大爆炸》的经验教训，我们放下对网剧的错误认知，放弃看似流行却无效的段子，放弃只是隔靴搔痒的话题，我们想做一部回避所有审查雷区却还有戏唱的悬疑冒险剧。





《无主之城》





与平台接触的两年里，团队经历了集数长短格式的变化，经历了审查尺度的变化，也经由平台明确知道了什么叫流量明星，什么叫演员。不得不说，这是一个叫人成长的过程。





《无主之城》





《无主之城》讲了一个发生在过去的关于未来的故事，幕后BOSS为了创造新生命不断制造死亡，有科幻元素。这么飘渺的概念，如何让观众相信？在经历了对逻辑和科学依据的争论之后，创作团队首先统一一个认识——所有带有科幻元素的故事，都和信仰有关，和人类的终极命题有关，我们是在用假设的方法探究，用情感逻辑推论。若无极致困境，我们都是西装革履或者穿着优衣库夏奈儿的文明人；而在极致的困境里，只有一个人可以活着出去的时候，你会认为那个人应该是谁呢？这个命题是故事的基底，也给了编剧遐想的空间。





《无主之城》





我非常意外赵天宇导演能够喜欢这个故事。





他带着一个庞大的团队，在澎湖拍摄这个复杂的剧集。澎湖的确很像流放之地。很多废弃的建筑，稍事加工就让你心生敬畏、悲从中来。





我们试着把一些非现实的概念，奇怪的动物，诡异的病毒，神秘的力量，乃至被异化的人心，放在主人公被困住的日常里。效果吓人。





而天宇导演非常擅长对人性各个层面的细微捕捉，以及对演员表演潜质的挖掘。剧集的世界观于是有了具体的承载者以及度量者。





《无主之城》





某天与扮演幕后BOSS的演员聊戏，他深情描述了戏中自己的野心和终极归宿，具有莎剧的悲情和热烈。他是一位非常厉害的演员，功力深厚，激情四射。他如此相信自己这个角色，相信这个故事的缘起和落幕。我踏实不少。





前天在爱奇艺的年度宣讲会上，我发现平台对内容的条框，正慢慢与传统电视剧靠拢，这对抱着要在网络平台尝试题材创新的人来说，多少有些忐忑。题材禁区会越来越多，审查会越来越严格，创作的天性是自由而不是禁锢。好在互联网的思维是新的，是开放的，至少是对话的，所以聚拢过来的制作者，感觉个个都是新鲜人。





《无主之城》





我觉得新鲜之一就是，大家都抱着真诚积极的态度，想触达自己的观众，因此而悉心描摹观众，分析他们的消费行为，设身处地理解他们的境遇。商业在此刻和创作是连通的。本土的年轻创作者受到的厚爱前所未有。他们离生活近，没有挂碍，依旧在创作理想的蛊惑里。





我记得差不多十年前，在上海听过一次苏晓的宣讲，他提了几个关键词，“当代精神”、“都市气息”、“当下性”。这些词今天依旧适用。引申而言，不仅仅指的是取材，连叙事都要有当下性。





《无主之城》





作为公司的年度重点项目，《无主之城》还有系列剧集的开发。作为公司内容生产的布局，爱美除了每年继续生产1-2部电影以外，还会有一半的精力专注在网络剧集的生产上。题材类型主要为两类，一类是类似《无主之城》这样的高概念类型，透过极致困境来探究人性乃至展望人类的未来；一类是用悬疑、商战、爱情包装的现实主义作品。中产的焦虑，价值观的反思，女性视角，这些都是开发项目的关键词。





《无主之城》





就《无主之城》的题材突破和创新，首先来自于“故事情境（场景）”的改变，故事远离观众熟悉的职场写字楼，或者日常市井，而是跳到一个无处可逃的无人岛，没有人知道这是哪里，没有食物，也没有人知道我的秘密。其次，我们力图把悬疑和逃生的主线做到极致，并最大限度地利用群戏中的人物关系，来呈现极端环境下的复杂善恶。过往国剧的人物关系，多为“男女关系”，以至于知乎上在做亚洲国家剧集类型时，给出了精辟和辛辣的总结。《无主之城》在“男女”关系上非常克制，防止类型跑偏。





知乎上做的亚洲国家剧集类型总结





《无主之城》





身为一个老派美剧粉，对标创作《黑道家族》、《国土安全》这样的剧集，实在是不好下手。但是这些剧集的叙事技巧，对人物的天才刻画，以及创作者内心笃定的信仰，稳定的价值观，与国剧审查是没有冲突的，大概都是我们能学习和借鉴的样本。





《无主之城》





无论如何，作为一种娱乐消费形态，我们最终需要获得观众在情感上的回应，给平台带来会员，满足主创表达时的“虚荣心”，并一点点推进社会的进步。“直指人心”四个字，需要我们把头伸进生活的泥土，需要工匠的技艺和时间，也需要我们头顶的红线给我们足够发挥的可能性。







【文/李亚平】





李亚平

爱美影视创始人，作品有电视剧《小儿难养》，电影《北京爱情故事》、《王牌逗王牌》等，正在拍摄爱奇艺网剧《无主之城》。