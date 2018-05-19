看完《超时空同居》从电影院出来，我感觉心脏受到了一万点暴击。



而且，完全是意料之外的、猝不及防的、让人很欢乐很惊喜的“雷佟”CP。

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由佟丽娅、雷佳音主演，徐峥监制（兼故事），苏伦导演的电影《超时空同居》昨日刚刚上映，首日票房5000多万，预测应该是枚应景的潜力股。因为这是一部观众肯定会吃得开开心心的电影，非常适合欢庆“520”（当然，前提是……你有欢庆资格的话）。

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《超时空同居》讲述了来自2018年的谷小焦（佟丽娅 饰）与1999年的陆鸣（雷佳音 饰），两人各自生活的时空发生了重叠而意外地住在同一个房间。他们两人打开自己那扇门，便是自己当下的生活，因此也可以通过自己的房门将对方带到自己的年代。

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他们既能“回到过去”，又能“去往未来”，闹出了很多笑话，两人之间的爱情也在不断滋长。







1.放低预期，得到惊喜





爱情、科幻、穿越，按照之前国产电影涉及到的类似故事，总感觉不着边际、浮夸虚假、充满硬伤，因此可能一部分观众对《超时空同居》预先带有很“雷”的设想。不过，放低预期的话，这是一部可以给你惊喜的作品，也是完成度还算不错的新人导演处女作。







电影没有落入一般都市穿越片的俗套，雷佳音与佟丽娅打破了泛滥银幕的流量小生与小花之间的浮华虚饰的爱情故事，证明了中年人的爱情片居然也敲好看，而且更有真实质感。

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他们有不按常理出牌的相处模式，他们之间撕破脸的“大脑门”、“老斑鸠”、“你还没有我白呢”……之类的互怼反而让人感觉很有市井烟火味，进而爆笑。







2.这是史上罕见的男一和男二是同一个人的国产爱情片







《超时空同居》在爱情线的人物设置上也颇有新意——没有男二。



所有的爱情片几乎难以跳脱出三角关系、多角关系的人物设置。最擅长拍爱情故事的陈可辛导演，也总是用“关系电影”而非“爱情故事”这样的字眼去概括自己的电影。爱情故事无非就那些，你爱我，我爱他。所以，大部分爱情片都会拿三角关系来设置矛盾冲突，因而较为同质化。

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《超时空同居》实际是一部只有男一和女一的电影。矛盾的设置发生在男主陆鸣身上，他在两个时空中是两个不同的角色：1999年的落魄小青年、2018年事业有成的房地产大亨陆石屹。

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这两个时空中的同一个男主角，一个性格善良纯粹，一个在物欲中迷失了自我。他们各自在不同的时空与谷小焦发生了交集，因此出现陆鸣口中“我看到，我开车送你回来”这样特殊语境下的会心一笑。







3.细节性大于和胜于情节性的一部电影







如果从电影的情节去考察《超时空同居》，穿越的逻辑bug满满、硬伤不少，但观众往往会忘掉去思考故事逻辑，而是很自然地接受、进入这个设定。因为，这部电影诸多精准的细节，刻画出来了生活真实感。

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看完电影后，你记住的只会是花生米 豆干的“鸡”、巧克力馒头、没撕掉标签的西装、爸爸的钥匙扣、旋转的陀螺、邓丽君的磁带、被雨伞堵住关不上的门……这些充满生活质感、带来笑料和泪点的细节。会用细节的人才会讲故事，细节可以几笔就勾勒出人物关系，或者促进故事转折。

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《超时空同居》也是胜在细节，而非情节。细节也包括片中零散的对白金句。如果一部电影细节生动，必定会人物生动（塑造人物和人物关系是细节的一个功能），观众就不会再过多质疑或者说苛责大情节。正例如《喜欢·你》，反例如《从你的全世界路过》。







4.徐峥贡献了全片最爆笑的客串







在确定了1999年和2018年两个时空后，影片的“笑果”主要来自，1999年的陆鸣对2018年的事物的无知状态，像陆鸣对手机支付、美团外卖、闺蜜晚宴一系列场景的懵逼和惊异。

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徐峥客串的“捞海底”火锅扯面，可以说是全片最让人爆笑、最具喜感的一场戏。

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另外小陶虹客串的店长、“思诚”“石屹”等意味明显的名字，也是喜感的来源。







5.中年不油腻的雷佳音博得万千女性观众宠爱







看完《超时空同居》，大部分人可能都会有这种想法：这部电影但凡换一个人演可能就砸了。

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除了表演功底（观众一个镜头就可以区分陆鸣和陆石屹），雷佳音还具有一种非常独特的气质，他是一位难得的融合进各种风格中都不尴尬也不违和的演员：可以耍贱可以冷酷，可以丧可以萌，他那张暖心又不做作的脸，那憨笑一出抱怨“价签兜屁股沟”，你只会觉得这个人物、这一切就像发生在自己身边一般。

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当然，无论从叙事逻辑、思想表达、女性角色、小的桥段上，《超时空同居》也有很多明显的缺陷。







6.打破穿越片“不能改变未来”的不成文规定，逻辑不能自洽







从时空穿越上生成故事核心创意的电影，经典颇多，《人鬼情未了》、《回到未来》、《蝴蝶效应》、《重返20岁》等等，更严格地说，《超时空同居》的时空设定内核更接近《你眼中的世界》、《你的名字》，主题只是爱情，男女主人公共存于两个时空中，又可以去对方的时空中。



在时空穿越题材的影片中，“不能改变未来”是一个不成文的规定。如果你改变了过去，未来就会发生很多变化。《回到未来》第一部中男主角回到了过去，打破了母亲与父亲本来相恋的局面，这就会导致未来的男主人公不存在了。《蝴蝶效应》中男主角每一次试图穿越回去，阻止未来的悲剧发生，可是悲剧依然会以另一种方式出现，讲的是命运的不可抗。







《超时空同居》整个的剧情框架是颤颤巍巍、完全不敢深究的。

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片中挖了很多随意的、轻而易举的、不考虑因果的坑。只说最大的一点，陆鸣在危机关头救回小焦爸爸这一条，完全是不成立的，逻辑不能自洽的。一旦在过去救出小焦爸爸，小焦已经不会是影片最开始的那种状态了。



另外，片中于和伟饰演的博士的硬科幻部分与全片都画风违和。更明显的是影片结尾，明显就是拍到结尾不会拍、圆不过来了就干脆不圆了……

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7.这是一部放低姿态、直接发糖、完全服务观众的电影







从影片的结尾也能看出，《超时空同居》是一部完完全全服务于观众的电影。爱情之外，时代、社会的新旧变迁，人性之善恶都没有什么挖掘。



它非常取巧地、擦边地提出一些“选有钱的还是没钱的”、“如果能回到过去，我们是否过得比现在好？”、“未来我们是否成为了那个自己曾经讨厌的人？”这样易于感喟的话题性论题，但也仅仅是点出话题。

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更严重的是，这部电影视野非常狭隘，最尴尬的一点是：一切矛盾的起源、推进、解决，甚至一切生活中的小打小闹、吃饭聚餐，始终都是在围绕着钱、讨论着钱。







8.国产片中女性角色依然没有进步：女主功能化，完全为男主服务





影片中对女性的塑造，也很狭隘。



有一种国产影视，男主角永远是耿直男，有梦想，女主角永远是白穷美，爱虚荣。



女性即使向往爱情，也往往会表达成恨嫁。如《超时空同居》开头的谷小焦。





谷小焦被提炼得更夸张，这个角色12岁之前在拼爹，30岁之后在拼嫁。这还是出自一位女导演之手……太可怕。

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有一种国产影视，永远都在描述女性“真虚荣下的假奋斗”。



当然这绝不只是《超时空同居》的问题，《北京女子图鉴》、《上海女子图鉴》等等都如此，差别只是《北京女子图鉴》中戚薇的包是LV，《上海女子图鉴》中王真儿的包是范思哲，《超时空同居》佟丽娅抵押的包是香奈儿。







9.国产爱情片创作者们，求求你们放过22年前的《甜蜜蜜》吧！







《超时空同居》的故事来自于徐峥，监制也是徐峥，我们也能从这部电影中看出明显的徐峥烙印。



比如影片开头1999年和2018年两个时代的快速剪辑。







中间以非常突兀的形式致敬了一系列经典电影（《一夜风流》、《泰坦尼克号》、《盗梦空间》、《断背山》等）。

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最明显的是，影片中间（骑自行车部分）、邓丽君、结尾再一次移植《甜蜜蜜》（这些也都是《港囧》中都用过的）。



22年前陈可辛导演的《甜蜜蜜》，现在成了各种爱情小品的良药，反正我真的是看厌了。说致敬是好听的，坦白点说，就是编剧技巧的匮乏。



最后，是一点提示。



片尾彩蛋强烈暴击，比正片的酸臭味还强，请单身狗们注意闪避。

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【文/洛神】