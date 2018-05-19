“千山万水 沿途风景有多美，也比不上 在你身边徘徊。”



小说《忽而今夏》原叫《双城故事》，灵感来自于莫文蔚的同名歌曲。双城的距离让人无法见面，让人渐行渐远。



2018年4月19日，改编自这本小说的同名网剧在腾讯视频上线。《忽而今夏》由企鹅影视、完美世界影视李峥工作室联合出品，吕赢执导，白宇、卜冠今领衔主演。相对于原著，剧版进行了大刀阔斧的改编，无论是人物还是情节设置，都更接近现实生活，也更容易让人有代入感。









《忽而今夏》从“分离”切入，以“异地恋”为主题，讲述了男女主高中、大学、创业三段时期的恋爱故事。但这部剧又不仅是恋爱故事，还探讨了现实青春中的诸多命题：青春的意义、成长中自我价值的探索，男性在恋爱和成功二者之间的处境，如何面对挫折，男女价值观差异……



这正是该剧的总制片人之一李峥对作品的定位：“写实主义青春”。在李峥看来，“写实”不是只呈现现实生活的普通、挫折和黑暗，它更像一种技法，更重要的作用是发现青春多元的美，同时让这种美不失真。



这是完美世界影视李峥工作室，两年前就已经确定好的创作理念。在青春剧偶像化的环境中，李峥将这种理念付诸行动，可谓是一次颠覆性尝试。而这次尝试，无意中赶上了当下的“现实主义热”。







“写实主义青春”三原则：真诚、真挚、有互动





《忽而今夏》上线之后，无论是评论还是弹幕，都有一个关键词——共鸣感。片中的剧情宛如很多人青春时光的重演，观众随着情节的起伏欢笑或者落泪。



而《忽而今夏》改编的起点同样是感动。担任该剧制片人之一的吴志非说：“这部小说很打动我，我相信打动我的也能打动别人。看到这部小说后，我就酝酿着把它改编成影视作品，因为市场上异地恋题材非常稀缺，但经历过异地恋的人，又是一个很庞大的群体。”



谈到改编过程中遇到的问题，吴志非表示：“最大的难点在于，如何呈现不在同一空间的男女主的异地恋。我们在改编时会加入一些情节，甚至是冲突，让两人相见。”还比如，《忽而今夏》会让男女主通过电话、视频处于同一画面，表现男女主的心境。









“其次是尽量消除这本十多年前的小说和现在观众的时间差，原著的时间跨度本来是1996年到2006年，剧版把时间起点和终点设置成2006年到2016年。”



在吴志非看来，改编时男女主爱好的增加：男主章远打游戏，女主何洛是一个爱看漫画的二次元少女，他们还因《夏日异闻录》成为“漫友”，这些都更契合现在观众的口味。



《忽而今夏》拥有全长近30分钟的原创二次元动画，将何洛的幻想以动画的形式呈现出来，每一小段动画都能对现实做出回应，对女主的困惑有所启发，并帮助她进行选择。这在国内青春剧集中是相当少见的。









李峥说：“我们希望做有根、有思想、有营养的东西，希望用电影的质感去还原一个很真诚的青春故事。”



比如在挑演员上，李峥认为：演技一定要好，一定要适合这个角色。《忽而今夏》时间跨度大，男主白宇既有高中青春灵动的样子，又能演出工作后的成熟。而女主卜冠今的表演，尺度拿捏得颇为准确，既可以在《驴得水》里飙到120迈，又能在《忽而今夏》里降到20迈。



再比如，《忽而今夏》在拍摄上使用了手持跟拍的运动镜头，方便随时捕捉演员的表演，让画面更有呼吸感，人物更加灵动，有利于再现情景的真实性。



李峥在聊天时反复谈到“真诚、真挚、有互动”这三原则：“我们相信观众能感受到这个剧的真诚，当观众感受到真诚后，就会愿意和作品产生交流，作品甚至会影响他们的生活。”









很多网友都在问：“剧里的漫画店在哪里”、“想看《夏日异闻录》，哪里可以看到”等等。更有五年级的小学生网友评论道：“要向何洛那样心无旁骛地学习，将来考清华。”



观众把剧里的符号当做了自己的生活，当观众分不清现实和剧区别时，这个作品就成功了。



而李峥工作室所做的“写实主义青春”四部曲——讲分离的《忽而今夏》，讲奋斗的《趁我们还年轻》（预计2018年下半年播出），讲陪伴的《全世界最好的你》和讲寻找的《千屿千寻》——都会对这“三原则”一以贯之。









美好的皮很重要，更重要的是美中有真







《忽而今夏》将原著中的学霸何洛设定成一个学渣，看上去像极了一贯的校园爱情套路：高冷男学霸和活泼女学渣的故事。但实际上这样的改编，却是接地气的。吴志非解释道：“真实的生活中，学霸毕竟是少数。”



而何洛这个角色，也成了众多青春题材剧中一个特别的女主形象：不修边幅，乐天，充满朝气。她让很多人想起了自己那段朴素无华却元气满满的青春时光。









与此同时，这样的改编也是为了更好地推动情节。吴志非说：“他俩要谈很久的异地恋，要经历这种考验需要一个稳固的感情基础。”因此，剧中章远是理科学霸，但英语并不太好；何洛是体育生，也并非天生学习不好，而是因为练长跑耽误了学习，理科很差但恰巧英语不错。两个人因为相互给对方补课，产生了感情。



学渣和学霸的矛盾冲突大，“异”性相吸，在差异和冲突中产生联系，这样的经历会让感情更加牢靠。









《忽而今夏》的人物与情节设置都在向现实生活靠拢。无流量加持，无俗套剧情的《忽而今夏》最终以“真”逆袭：播放量一路飙升，豆瓣评分稳稳维持在7.8，成为2018年第一部高分网剧。李峥表示：一开始确认要走“写实主义青春”的路，是想和已经被狗血剧情妖魔化的“偶像剧”区分开来的。



“我觉得‘偶像’这个词一开始是很好的，它代表着美。我不会排斥那些美的东西，观众也需要美而真挚的故事，但它逐渐失真了。”



偶像就像高光一样，只能是物体最亮的那个点，偶像存在的土壤就是要少数要特别，不能遍地都是。在到处都闪着大白光的时候，没有大白光和时尚服化道的写实青春剧反而显得特别了。





李峥说：“我认为那层皮很重要，但偶像气质不能让里子失真。何洛从一个体育生考上最好的大学，概率很低，但不是没有可能，这也是属于美梦的部分。但这个美梦的出现有很大的激励价值，这种美好是需要坚持的。”



此刻，那些正在高中起早摸黑学习的人，正在作业和考试中挣扎崩溃，甚至觉得高考这条路太黑看不见头。而何洛通过不懈的努力，考上最好的大学，对于他们来说，这个美梦实现的意义太重要了。









《忽而今夏》在双性视角下，给观众最大程度的共鸣







女性视角作品中的男性，往往是女性观众幻想的对象，即使是霸道总裁，也是女性期望的产物。



在这些作品中，女性观众貌似只关心自己喜欢的人也喜欢上自己，在这个过程中，女性可以表达和理解自我的复杂，展示自我魅力。而男性角色要么被简单化诠释，要么根本不被理解。





每一个人的内心都是复杂的，都是渴望宣泄的，渴望和解的，男性也需要一个出口。





“男人来自于火星，女人来自于金星”，《忽而今夏》的原著本就是讲述异地恋，从双方角度出发，再加上主创团队以男性为主，他们加入了很多男性的感受，使得该剧能够提供一个双性视角。



从章远身上，我们能理解男性的想法、价值观、挫折、无奈和伤感。



比如意气风发的章远，面临人生第一大挫折——高考失利，原来的他那么骄傲，光芒万丈，有一天也会成为对生活弯腰的普通人，他会觉得配不上女主。









两人异地时，男主想早日赚钱，结束异地恋，跟女主团圆。



章远说：“你怎么会是我的负担呢，你是我努力奋斗的全部原因。”



“我想给你买房！”













女性求稳，而男性可能一生都要投身在事业上。创业是这个时代的机会，章远不把握，就错过了。因此，他选择退学。而这也成了他与何洛最大的分歧。









该剧从男性角度探讨为什么章远会提分手，李峥解释：“男性要强，要证明自己，只有证明自己才能去爱她。而章远创业失败了，他不能耽误何洛。”



吴志非透露，《忽而今夏》男性观众比例很高，很多男性观众看哭了。李峥说：“这种共鸣说明，我们已经不是拿‘皮’在征服观众了，因为男性也有青春，也有浪漫，他们会不会来看，只看能不能引起他们的共鸣。”







《忽而今夏》同时切中了男女观众的共鸣点。在网易云音乐，汪苏泷演唱的主题曲《忽而今夏》下面有近一万五千条留言：





有留言讲自己异地恋故事的；



有“希望章远和何洛能有一个圆满的结局，不然给编剧寄刀片”的；



有两人想考上同一个大学而留言的：“即使有章远，高考也是场单枪匹马的战争。”



有感慨青春的：“青春若有张不变的脸，但愿它永远不会变。”



有被剧中何洛坚持不懈努力学习而打动的：“乾坤未定，你我皆是黑马。”





这些互不相识的人，因为一部剧、一首歌互相加油打气。



“人生是美梦与热望，路里崎岖不见阳光”，何洛和章远在成长中感受的快乐和煎熬，一如正在经历或者煎熬过的我们。









《忽而今夏》记录了少男少女的小心思，以及成长路上每个人都有的心灵挣扎和困境。吴志非很有感触，“我们要做的，是给观众感同身受的经历和遥不可及的圆满。”





【文/王苗苗】

