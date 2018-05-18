昨日，中国国际影视节目展开幕，西安曲江影视产业联盟亮相。下午，作为推介会的重点内容之一，由西安曲江丫丫影视文化股份有限公司出品的女性温情励志电视剧《初婚》进行了央视开播的宣传发布活动，众主创悉数亮相，共话台前幕后难忘趣事。

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《初婚》改编自陕西作家、鲁迅文学奖得主吴克敬的同名长篇小说，由杨馨然任总制片人，杨虹任制片人，张晓春、王明军导演，瞿明、陈依娜、屈菡阁、邹坡、祁静静编剧，演员朱锐、林继东领衔主演，讲述了渭河滩一个女人历经艰难险阻，凭借善良的天性和勤劳智慧的品质，克服重重困难后破茧成蝶的女性励志传奇故事，具有强烈的时代与现实意义。

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生活的磨砺成就独特的“大女主”之路







《初婚》的主人公任喜爱是该剧的灵魂人物，她既有知识女性的聪慧冷静的一面，也有农村媳妇儿勤劳勇敢的一面，可以说，任喜爱是一个将善良、坚忍、勤劳、责任等美好品德集于一身的角色，是经历过一次次人生考验和生活磨砺后，依然闪闪发光的绝对“大女主”。





只不过，这个“大女主”没有勾心斗角，没有尔虞我诈，有的只是用生活的智慧去勇闯难关的精神。拥有传奇经历的她，在这部剧中也极具励志色彩，经历过曲折，方显能彰显果实的甘甜。





剧中，在新婚丈夫去世、承揽夫家债务等重重打击下，任喜爱依然善良、乐观、坚强，敢于向传统的世俗观念挑战，直面困境与命运抗争。最终迎来了事业爱情的双丰收，带领乡亲们走上了创业致富的道路。

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丫丫影视运营总裁、该剧总制片人杨馨然现场表示，筹备此剧面临的找演员、找地点、搭景等过程都颇为不易，好在最后一切得以顺利解决，希望观众能够在《初婚》中既有感同身受的眼泪，也有温暖人心的笑容，只要我们用积极的态度去面对人生，世界终将变成美好的人间。





导演张晓春提到，此次是与总制片人杨馨然继《当家的女人》《胡杨女人》《上门女婿》之后的第四次合作，早已默契十足。而此前她虽创作过多位形象泼辣，风风火火的农村女性形象，这次的任喜爱却与众不同，是一个外表柔弱，内心刚强的女性，而她由弱变强的过程也是该剧的一大看点。





王明军导演则现场爆料，称拍摄这部戏时在当地有诸多难忘的经历，其中洗澡困难是令全剧组头疼的事，不过，台前幕后的主创的团结一心，还是克服了种种困难。他引用老戏骨王丽云的话，“三天不洗澡可以，三天不拍戏不行”，导演王明军回忆，当自己听到演员如此掷地有声的“宣言”时，心中的石头落了地，现场也响起阵阵掌声。

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该剧原作者吴克敬现场幽默表示，《初婚》的播出对于自己来说有类似于女儿终于嫁到了好婆家的激动心情，与西安曲江丫丫影视是一次缘分颇深的合作。





在谈到《初婚》写作理念时，他表示这部剧主要想讲述的是，农村人在经历着坎坷与人生矛盾的同时，仍无畏前进，劳动致富，实现梦想的可贵精神，是一次具有时代感知力的创作过程。





曾在《辣妈正传》《一仆二主》等都市剧中有过精彩表演的女演员朱锐，此次在《初婚》中饰演外柔内刚、坚韧不拔的女主任喜爱。现场，朱锐解读任喜爱与四位男主的爱恨纠葛与个人成长经历，并表示任喜爱这个角色是上世纪80年代末、90年代初比较有代表性的有知识、有文化的女性，在饰演这个角色时，自己也经历了一次循序渐进进入角色的过程，体会了一把农村独立女性的别样人生。

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值得一提的是，除朱锐、林继东两位实力派青年演员外，郑奇、蔡蝶、苏茂洋、孙妙溪、魏辰妃等众多青年演员出演本剧，丫丫艺人李桂莲、姚扩、宋珂欣也在剧中饰演重要角色，更有王丽云、刘威、张英、戈治均等老戏骨加盟。经过老中青三代演员的倾力演出，人生百态得以真实、顺畅、自然地在荧幕上展现。

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丫丫影视讲述平凡人的不平凡







该剧的出品方丫丫影视自成立之日起，始终以人民喜怒和对美好生活的憧憬为己任，以“中国梦深入人心”为宗旨，讲的是平常老百姓的平凡事，反映的是平常老百姓的苦恼与欢乐、奋斗与追求。





这些作品的内容简单、实在、接地气，暖人心，《上门女婿》、《胡杨女人》、《老爹的非“城”勿扰》、《赖汉的幸福指数》、《幸福满满》、《我在北京，挺好的》、《空巢姥爷》、《我是幸运儿》等十余部幸福系列剧，都曾在央视、省级卫视及地方台播出。





另外，今年以来，为迎接改革开放四十周年、建国七十周年等一系列重大庆祝活动，丫丫影视精心拍摄及筹备了多部作品，其中包括《西京故事》、《红星闪闪七贤庄》、《恰逢姐妹花正开》、《好工人四十年》等剧目。尤其是《西京故事》，以普通家庭小人物的平凡生活为入手点，以现实笔法抒写普通大众的“中国梦”。这部剧入选了国家广电总局纪念改革开放四十周年及中宣部五年100部重点项目，目前已完成后期制作，正在发行中。

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据悉，《初婚》将于2018年6月4日登陆CCTV—8套，每晚黄金时段三集连播。







【文/连翘】