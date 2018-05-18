纵观近几年国内缉毒大案，当属2013年由广东警方开展的 “雷霆扫毒”系列行动，最令人印象深刻。无论是案件本身的空前难度，还是背后所传递出错综复杂的宗族关系，都让这件大案成为了当年举国关注的缉毒案件。





至今，距离这起大案的破获已经过去五年，但案件所呈现出的力量，依然震撼人心。





这场亚洲最大制毒贩毒案件，以清剿广东“第一大毒村”汕尾市博社村为核心的收网行动，共出动了3000多警力，并调用直升机、快艇进行海陆空围剿。更令人震惊的是，盘踞在这个小村的毒贩们，甚至非法拥有手雷、AK47等武器。足以想象当年破案的难度之大。





而这场震撼的缉毒行动，也有着激动人心的诸多“全国之最”：





一次性调警涉及单位和警种创全国之最，一次性出警数创全国之最，一次性捣毁制毒工场数创全国之最，一次性缴毒总量创全国之最，一次性抓捕毒犯数创全国之最，一次性动用海陆空警力拦截创全国之最。





最终，在这起亚洲大案中，3000多警力未死一人，未发一枪，并且缴获冰毒近3吨，抓捕制毒、贩毒人员182名，取得巨大成功，受到国家领导高度赞誉。





而今年3月底，以此为创作背景的缉毒大剧在广东开机，消息一出，即引起诸多关注和热议。









这就是由爱奇艺出品，戴莹、刘燕军担任总制片人，林柯担任监制，傅东育、刘璋牧联合执导，陈育新、秦悦担任编剧，黄景瑜、吴刚、王劲松、任达华、李墨之、张晞临联袂出演，并由电影《战狼2》摄影、美术、视效原班人马保驾护航的缉毒精品国情大剧《破冰行动》。





5月17日的爱奇艺世界大会上，《破冰行动》终于揭开了神秘面纱，曝光了首款概念预告（感兴趣的读者可点击“http://www.iqiyi.com/v_19rrdh7ch8.html观看），并发布了概念海报及第一批主演剧照，精致的质感及镜头语言让人眼前一亮。









我们借此机会采访了本剧总制片人、爱奇艺副总裁兼自制剧开发中心总经理戴莹，请她聊聊《破冰行动》的开发与创作。





剧本未拍先获奖，聚焦盘根错节的“亚洲制毒第一村”







作为亚洲最大的制毒贩毒案件，它的艰巨性和复杂性可见一斑，以如此重大、复杂的案件为“底板”，《破冰行动》的创作难度不可谓不高。







为了把这个故事写好，编剧团队在创作期间飞往中山、佛山等地过百次，实地到各警队和村落采访，花了4年时间才有了今天的《破冰行动》。





“虽然同为取材真实案件的影视作品，相较于陈育新之前的《征服》《湄公河大案》，《破冰行动》有相当大的突破，特色非常鲜明。”作为曾制作过《心理罪》《无证之罪》等优秀罪案剧的资深制片人，戴莹熟稔掌握当下观众对影视剧的审美预期，而她首先看中的是这部剧在取材上的特殊性和社会意义。





如果说《湄公河大案》的亮点在于以“惨案”侦破为背景的跨国缉毒的惊险性，那么《破冰行动》则在这一基础上，又往前探了一步，对“亚洲制毒第一村”背后复杂的毒品形势进行了深描。









在戴莹看来，《破冰行动》的故事中，编剧们以“第一大毒村”为核心，把真实案件中的很多复杂戏剧性元素都提炼了出来。





比如，一个临海小村如何通过宗族式的制毒、贩毒，成了“中毒最深的村庄”？





又比如，在这样一个强关系的毒网中，缉毒人员又是如何通过卧底摸清其贩毒脉络的？





再比如，在这样一个久攻不下的小村里，存在着怎样的势力勾结和包庇呢？





乃至，毒品如何通过香港运毒团伙、澳门地下钱庄和法国分销网络流向海外的产业模式链……





如此，以真实案件为基础，融入侦查卧底的暗战谋略、拳拳到肉的动作大戏，把当年严峻的毒品形势、迅猛的清剿打击乃至深度的内部自省，以叙事艺术的形式呈现了出来。





正是因为这一点，在剧还未开拍前，就已于2017年获得了广电总局电视司和北京广电局的优秀剧本奖。







“真实的事件是最有力量、最震撼人心的。”在戴莹看来，案件的真实性、“亚洲制毒第一村”的特殊性、剧本的严谨扎实，电影级别的制作团队和演员阵容，给了这个项目十足的马力和品相保证。





基于这种判断，爱奇艺选定《破冰行动》作为今年的重点自制项目，并将作为2019年开年大剧推出。







有英雄但无个人主义，细描缉毒警察的“隐秘而伟大”







虽然《破冰行动》的详细故事概要还未曝光，但在昨天发布的首款概念预告中，我们已能大致摸索出这部剧的基本人物架构。





有“缉毒小猎豹”之称的李飞（黄景瑜饰演），是这部剧的主角，也是新一代缉毒警的代表。从一个小缉毒警察到捣毁毒窝的干将，串起这个人物的主线，自然少不了“成长”二字。





“这个人物并不是传统意义上的硬汉，除了精彩的动作戏，他身上还承担着兄弟情、父子情、职业责任感，重情义，也有脆弱的一面。不过更重要的是，他是整个案件中，在集体的培养下快速成长着的一个人物，是集体精神的体现。”









塑造立体化的英雄，却不会为了戏剧效果强加个人英雄主义，戴莹认为，这才是此次改编的核心意义。





作为一部反映两代缉毒警密切配合捣毁地下贩毒网的剧作，《破冰行动》里除了有以黄景瑜、李墨之为代表的新生代演员，还有由吴刚、王劲松、任达华、张晞临组成的“资深戏骨帮”。





其中，吴刚饰演的李维民，是一位擅长布控的“心机”局长，也是李飞的义父。王劲松饰演的林耀东，则是位威望甚高但城府颇深的“族长”。由任达华饰演的赵嘉良，身份更加神秘，是一位游走黑白两道的香港大Boss。









如此看来，在年轻人打头阵的卧底、动作戏份之外，由戏骨们主导的“玄而又玄”的权谋戏也将会是《破冰行动》的一大亮点。





“另外，《破冰行动》也会下力气对缉毒警察的工作、情感和家庭方面的细节做刻画。”在目前的现实题材创作中，缉毒剧的数量非常有限。而在这不多的同类题材创作中，对缉毒警察真实生活情状的表现，又是少之又少。





戴莹希望通过《破冰行动》这部剧，能让观众了解这些隐秘而伟大的故事，进而对缉毒警察这个群体有更全面、深刻的了解。





《战狼2》制作班底护航，对标电影工业水准







从幕后制作班底来看，《破冰行动》罕见地集结了“电影+国剧”的精品团队。





先来看国剧团队，除了前面提到的犯罪题材金牌编剧陈育新，还有总制片人刘燕军、导演傅东育、资深监制林柯。





担任本剧监制的林柯，也是位资深导演。由陈坤、万茜主演的悬疑谍战剧《脱身》（待播）正是他的代表作。在此之前，他还担任了爱奇艺另外一部缉毒大剧——《悍城》的监制。





导演傅东育执导过海关题材涉案剧《国门英雄》和警匪缉毒剧《生死卧底》，在犯罪题材领域经验丰富，尤其擅长对复杂人物和官场生态进行艺术表现。





总制片人刘燕军是傅东育导演的老搭档，两人在《国门英雄》中就有过合作，他担任制片人的《中国式离婚》《结婚十年》都是国剧史上的里程碑。





有这几位在犯罪、悬疑领域浸淫多年的老将坐镇，《破冰行动》的思想深度乃至分寸拿捏，便有了保证。





再看电影团队，联合执导的刘璋牧导演作为电影《战狼2》的执行导演，还曾任电影《投名状》《前任攻略》的摄影指导，相信有他为《破冰行动》掌镜，能赋予这部剧“大片化”的影像风格。





另外，这部剧还请来了出自洪家班、拿过金马奖最佳武指的黄铭健担任动作指导。





有了高工业水准的电影团队提供技术支撑，《破冰行动》有望在视听层面将国产缉毒剧推上一个新台阶。







自3月30日至今，《破冰行动》已经开机一个多月，拍摄集中在中山、佛山，珠海。接下来，还将转场到香港、澳门、法国等地取景，预计在今年9月杀青。作为2019年爱奇艺的开年大剧，希望《破冰行动》有个好成绩。







【文/铁皮小鼓】