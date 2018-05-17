由沈怡监制、苏浩旗执导，知名作家风弄担任编剧，范世錡、卜冠今、SNH48李艺彤、黄圣池、朱元冰、李汶翰、卢洋洋、洪潇、李希侃等主演的超级剧集《追球》正在火热拍摄中。该剧不仅是国内罕见的聚焦乒乓球的燃梦大剧，更是主演全SNS平台总粉丝数超3000万的高流量偶像剧。





近日，该剧曝光了一支“炫彩元气”时尚概念大片，活泼明快的音乐对撞多元色彩画面，搭配9款高颜值鲜肉小花，时尚养眼外透出满满元气。一众主演或热血开战激动人心，或甜虐升级难猜关系，或萌宠上线隔空撒糖，满屏的青春气息扑面而来，惹得不少网友直呼： “看不够！”





超级剧集《追球》炫彩元气概念宣传片⬇️

建议Wi-Fi环境下观看！



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此次《追球》曝光的这支概念大片，强打时尚包装概念，大胆运用色彩元素，将9位高颜值小花鲜肉捆绑不同色系组团推出，让人眼前一亮的同时，也分别传递出人物的不同性格。

白色的冷傲王子齐景浩酷炫帅气；



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橙色的活力多面颜晓希娇甜可爱；



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紫色的高贵校花童嘉月气质优雅；



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红色的热血贵公子厉圣火力全开；



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蓝色的温柔弟控侯建白憨厚直爽；



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黄色的活泼小少爷云高洋元气四射；



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浅紫的忧郁迷妹白薇甜味发酵；



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粉色的娇俏少女姚娜娜梦幻阳光；



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浅蓝的居家宅弟侯建英奶萌感十足；



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每款角色都个性鲜明，以此来满足观众的不同口味。而宣传片更是按照“热血开战”“甜虐升级”“宠萌上线”层层推进多口味组合，一展丰富的人物关系。





齐景浩与厉圣分立乒乓球桌两侧热血开战，颜晓希俏皮围观左右为难，围绕乒乓与女主的两男对抗，透出浓浓火药味；侯建白、童嘉月、白薇则将甜虐再升级，面对手捧蛋糕的小姐姐和亲手制衣的真女神，侯建白的感情走向也难下定论；云高洋和娜娜萌宠上线隔空撒糖，甜味升级。对片中透露出的多元人物关系，有不少网友已经开始站cp、拉配对，期待满满。





超级剧集《追球》讲述的是，齐景浩遇到伪装进入学校为父亲洗刷冤屈的灰姑娘颜晓希，因乒乓球结缘，二人一番你来我往斗智斗勇，跟一群少年们在挖掘真相的过程中，重现乒乓球社辉煌的励志热血故事。甜虐并行的情感故事线索外更创新性融入悬疑元素，可谓看点满满。





《追球》由台湾“偶像剧教父”沈怡监制，青年导演苏浩旗执导，网文界大神风弄编剧，更有《东京女子图鉴》造型团队和《将军在上》美术团队倾力加盟。本剧由爱奇艺出品，恒星引力和上海任性文化联合出品，其青春元气和年轻化优质流量的剧作调性，跟爱奇艺平台致力年轻化娱乐生态群的基调不谋而合，正好应了《追球》的slogan：野蛮青春，有梦有球。《追球》的同名漫画也将于7月上线。