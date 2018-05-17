“比皇宫更危险的地方是东宫，比皇帝更难当的是太子。”





伴随着这句一听就知道是哪部小说的经典台词，电视剧《东宫》拉开序幕。



近日，该剧发布长片花，虐心爱恋、恢弘大气的场景风格、波澜壮阔的战争场面等一一呈于人前。这版片花的发布，对于翘首以待《东宫》播出的观众来说，可谓惊喜——因为这个剧组真的很低调。



《东宫》片花

建议在Wi-Fi环境下观看！



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据了解，该剧已杀青3个月，正处于后期制作阶段，预计6月份完成。



这部剧改编自匪我思存的同名小说，由唐德影视、优酷、爱美神影业、华视娱乐、美浓影视联合出品，李木戈执导，陈星旭、彭小苒主演，讲述了当朝太子李承鄞（陈星旭饰）与西州九公主小枫（彭小苒饰）的虐恋故事。









一提到匪我思存，很多人脑海中会浮现出“虐”字。她的笔下，几乎都是虐恋，《来不及说我爱你》《千山暮雪》《佳期如梦》等等，这本《东宫》，堪称其中之最。



不过，它又是不同的。很多时候，它给人一种云淡风轻下包裹着极致爱恨的感觉。它的写作结构，也不同于其他小说，男女主角甚至在很长的篇幅中，不知道对方是自己的爱人，这在无形中也增添了些许悬疑感。



改编知名小说，免不了要提到“还原”二字；建立一个前所未有的世界，免不得要构建新的世界观；做一部质量有保证的古装言情剧，“求精”是不二法门。日前，我们对话了导演李木戈，请他来聊聊电视剧《东宫》的诞生记。





导演李木戈





故事背景为剧情服务，剧本高度还原原著又有新意





剧本是决定一部剧质量的最直接因素。



自剧本创作阶段，李木戈便参与其中，盯了将近一年的时间。从剧集风格、故事背景的选择，到核心“虐”字、故事主线不变，针对个别人物增加故事线，再到叙事结构的确立，这些对于IP改编剧来说非常重要的问题，他都参与其中。





李木戈表示，《东宫》的剧本首先建立在尊重原著的基础上，“故事主线和核心元素我们都进行了保留。此外，影响剧情发展的关键情节，也都会完整还原。”



据他透露，剧本对原著的还原度达70%多，“小说的精髓我们都会保留”。



其次，在此基础上，增加画面感，便于影视剧的拍摄。





陈星旭饰李承鄞







改编原则确定后，便是至关重要的故事背景落地问题。



《东宫》确立时代背景采取的是为故事服务的方式，“我们定位这部剧是古装言情，在中国古代背景下一对恋人发生的比较纠葛的情感故事。之后，再根据人物的身份、行为逻辑，为他们寻找一个合适的背景”，李木戈表示。



最终，《东宫》落在大唐时期。“每个创作者，可能对大唐都有种魂牵梦萦的情结。它是中国古代最繁华、强大的朝代，好似任何故事都有可能发生。事实也证明，大唐的文化、社会、人文等方面的色彩颇为丰富，具有多元性、包容性。将故事放置在这个时代，会给我们在影像化过程中，提供更大的想象和发挥空间。”



确立好故事背景后，剧本改编的具体工作很快展开。



首先确立了叙事结构。“原小说在结构上具有很大优势，故事从三年后开始切入，太子李承鄞和太子妃看似平淡至极的生活背后，是一对经历过爱恨怨怒跳下忘川水失忆的恋人，好似平静水面下掩藏着波涛汹涌”，李木戈说道，“有些事，剧中人知道观众不知道，有些事观众知道剧中人不知道，这样的结构，会给观剧带来更多乐趣。因此，我们在剧本改编中，沿用了这样的叙事结构。”



“情深时不知，清醒后已失去”，这种戛然而止的遗憾和惋惜，相信会让很多观众有所共鸣。





彭小苒饰西州九公主小枫







新发布的片花中，“忘川水，忘情，忘爱，忘忧”“顾小五是谁”“我不希望你一个人置身在黑夜中”“我要你看着他死”等台词，仿佛将一段痴缠纠葛的爱恋置于人眼前，代入感十足。



其次，因原著篇幅较短，电视剧《东宫》在剧本创作中，为一些小说中没有展开叙述的人物，增加了故事线。“比如顾剑（魏千翔饰）、皇帝，以及月娘，他们都是很有个性的人物，但在小说中篇幅较少，我们进行了扩充，让故事更加完整、丰富”，李木戈表示。





从新发布的片花中能看出，顾剑对小枫和李承鄞的感情发展，有很重要的作用。最后满脸血迹的他，命运更是难测。这个人物，或许会成为电视剧《东宫》的一大惊喜。







实景拍摄+风格革新，给《东宫》一个专属的颜色





采访中，李木戈感慨道，“本以为古装剧会相对轻松些，没想到却付出了最深的情感。”



180天的拍摄，辗转北京、横店、坝上、敦煌四地，于他而言，耗费了极大的心力。



“我希望能给《东宫》一个特别的风格。它有它独特的色彩和风景，不是随大流的流水线产品。”



实景拍摄是其中的一个努力。《东宫》剧组在坝上、敦煌拍摄了两个月，基本上大调度、大场景的戏都集中在这两个地方，偏偏它们又是最有难点的拍摄地，“自然环境比较恶劣，通讯、交通也不方便，因此要提前将当天所拍内容做好规划，否则到了拍摄场地，都没办法与其他人联系”，李木戈说道，“拍摄地与住的地方离得比较远，路上往返需要5小时，所以掌握时间也是个有挑战的工作。”







据他介绍，在敦煌拍摄最多时，车队有180辆车，“齐齐排在一望无际的公路上”，场面壮观但又可想而知管控的难度。









功夫不负有心人，“实景拍出来的色彩、环境、风景，以及搭建的场景，效果都非常棒。”



再则便是对画面风格的创新。《我的青春遇见你》里，李木戈创造性地采用了青春+怀旧的色彩，给人以耳目一新的感觉。此次《东宫》的拍摄，他同样对画面色彩、镜头调度等方面进行了创新，“我不喜欢重复，不论是自己的还是别人的，《东宫》会是一个新的风格，专属于这部剧的色彩。”



片花中，无垠的沙漠起伏，壮观残酷的战争场面，以及质感十足的画面风格，充分体现出《东宫》剧组精益求精的制作态度，给这部剧带来更多视觉享受，配合着虐心剧情，吸引力可以想像。







有一个喜欢“死磕”的制作团队，是怎样的体验？







给《东宫》专属的颜色，当然不止于导演的工作，美术、摄影、灯光、服装一个也不能少。



美术指导武明、摄影指导高琦、灯光指导赵振刚、服装指导党原媛、道具指导李明山个个大有来头，优秀作品傍身。此次在《东宫》的制作中，他们通力合作，“都想让自己经手的作品是完美的”。





道具精致







前期筹备阶段，主创们便确定了《东宫》的世界观。“这个世界里的生存法则，各个国家的地貌特征，文化及地理位置，人物的行为逻辑，建筑风格等等，都要提前做世界观设定”，李木戈介绍道，“比如建筑风格，我们会选用某一时期的一个元素，然后放大，放大到观众去注意、感受它的符号，再把人代入到那个时代的文化中。”





《东宫》场景图







《东宫》中采用了“豊朝”和“西州”的说法，“豊”同“李”，基本上以大唐时期的人文、地貌为底色，加以特色处理，形成《东宫》的特有风格，“我们不想飘着，但又不会按部就班地按照历史来做，那样反而缺少了新意。”



接着，李木戈介绍了主创们在摄影方面的用心，“对于创作者来说，其实不存在电视剧手法和电影手法的区别，都是认认真真地拍，去构建每个镜头，包括每个镜头里的光影。开拍前，我们的摄影、灯光聚在一起，在摄影棚里搭建了一个场景，足足试验了七天，测试不同的场景、不同的氛围，用什么样的光、什么样的镜头，才有最好的效果。”





光影效果







服装方面，从片花效果便可看出，布料、设计与人物的性格、所处的不同环境，都有很大的关系。比如，在西州时小枫的穿着有浓浓民族色彩且颜色较为丰富，而在皇宫，则身穿颜色素雅的服饰；太子李承鄞的朝服，花纹低调而繁复，质感十足，便服则相对样式简单，布料却同样精致细腻。







制作不等于一部剧的全部，但用心的制作态度，对生成一部好剧，起着关键性作用。







年轻演员是璞玉，可以雕刻成最适合角色的形象





演员是影视剧制作的终端，也是重要一环。他们的表现，直接关系着观众对一部剧的印象。



《东宫》的两位主演都是年轻演员，男主角陈星旭在2017版《射雕英雄传》中饰演杨康，该剧关注度颇高；女主角彭小苒在《老九门》中饰演大土司时怀婵，虽戏份不多但表现出色。





“我们选用年轻演员，主要考虑的是新鲜感的问题。此外，我希望观众在观剧时注意的是 ‘李承鄞’ ‘小枫’这两个人物，而不是演员本身，所谓人物属性大于明星标签”，李木戈说道。









在李木戈眼里，陈星旭和彭小苒是两位有潜力的新秀，“年轻演员是一块璞玉，只要用心雕琢，他们会是最好、最适合《东宫》的形象。”这样来看，启用新人也相当于为《东宫》量身打造角色。



匪我思存的作品一般都比较虐，“熟脸可能会让观众有跳戏之感，不利于他们对剧情的接受和代入感，对于年轻演员来说，这样的风险要小很多。”



片花中，两位主演分别将李承鄞的隐忍深情和小枫的单纯执着，诠释得颇为到位；极致的爱恨转换间，也张弛有度，分寸拿捏准确。









这或许与他们善于学习有关，“年轻演员在片场都很尽职，很认真，非常努力地去完成人物塑造，学习能力很强。最重要的是，他们把自己完全交给了剧组，让我们去打磨，甚至去改造，让他们更适合人物。”



除了新人演员外，《东宫》还有一众老戏骨加持，包括斯琴高娃、郑晓宁、罗嘉良、杨恭如、姚安濂等，这也是现在常见的阵容搭配，“老戏骨能撑起整部剧的格局，为年轻演员保驾护航。同时，他们的演技精湛，可以保障剧集的表演质量；也经验丰富，能给新人演员树立榜样，让他们进步得更快。”



剧本、拍摄、制作、演员表演四位一体，剧版《东宫》的诞生记贯穿着精品理念。它能不能掀起古装剧的新热潮？静待正片。





【文/jin】



