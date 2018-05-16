荧屏内容对年轻受众的追逐永远是不遗余力的，因此，青春、校园、爱情等题材剧一直是热门品类，在电视剧市场上占据着重要地位。在内容端，此类剧集往往为了戏剧化的需求突出人物矛盾，为收视和传播而放大“话题性”剧情。而关于美好、梦想、正能量等更为真实，与大众更亲近的青春元素却极少在荧屏上展现。

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今日在爱奇艺“爱青春”剧场上线的《热血狂篮》，将青春的梦想、成长、担当、情义、竞技等大众熟悉的元素搬上了小屏幕，还原青春、热血、燃情的校园生活，引发情感共鸣的同时，更有望纵向拓宽校园青春偶像剧的维度。





《热血狂篮》聚焦梦想与成长，运动题材青春剧有望成影视剧市场新宠儿







由爱奇艺、芒果娱乐出品，天浩盛世影业联合出品的青春偶像剧《热血狂篮》，讲述的是一位篮球少年带着挚友遗愿，在朋友的帮助鼓励下，一步步突破自我，最终克服个人英雄主义，融入集体并带领团队实现梦想的热血故事。

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篮球做为校园生活必不可少的体育项目，总能激发青春期的孩子们隐藏的激情和热血，唤起大家的青春回忆。





正因如此，与篮球相关的偶像剧，总是能在第一时间抓住受众群体的眼球并引发高话题讨论度。比如台湾偶像剧盛行的那些年播出的《篮球火》、《mvp情人》，以及激励了好几代人的经典动画《灌篮高手》，均是通过篮球这一重要载体，向大家展示热血青春的模样。

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近几年，国内的优秀青春剧题材以爱情偶像剧居多，例如《匆匆那年》、《最好的我们》、《微微一笑很倾城》、《春风十里，不如你》和《秘果》等，但涵盖运动竞技元素的则少之又少。不过，从2015年开始，运动竞技类青春剧渐渐火热起来。





2015年，聚焦跆拳道竞技故事的《旋风少女》收获了不菲的成绩，成为当年栏目史上双网收视最高剧目，并于2016年10月荣获第28届中国电视金鹰奖优秀电视剧奖。2017年热播的《我们的少年时代》更是拿下CSM52城榜单的NO.1，一大波观众被剧中的青春热血感染，提名第31届飞天奖“优秀电视剧”。





作为2018年青春竞技剧市场的头炮，《热血狂篮》将更多的目光聚焦在主角的梦想和成长上。热血和正能量的主题，有望让运动题材青春剧成为整个影视剧市场的新宠儿。





《热血狂篮》激情上分，爱奇艺青春厂牌价值凸显







近几年，各大平台自制剧层出不穷，而一直深耕青春题材的爱奇艺，从《最好的我们》到《你好，旧时光》，为青春剧市场送上了一部部高口碑、精制作的剧集。在自制青春剧上，爱奇艺始终以“真实”“贴合”为主旨，这也是其自制青春剧能获得高口碑的根本原因。

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而此次，为了更好地呈现《热血狂篮》中“篮球”这一重要载体，帮助演员们深入体会职业篮球选手的心境和状态，制片方特意安排佟梦实、聂子皓等主演，在开拍前进行了为期一个多月的高强度集中训练。另外，邀请专业球员客串出演篮球运动员，在保障该剧篮球竞技专业性的同时，更体现了出品方做品质剧的决心和用心。

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同时，《热血狂篮》获得了《灌篮高手》主题曲《直到世界的尽头》正版授权，这对于从小看着《灌篮高手》长大的人来说，无疑是对他们青春最大的尊重和最好的礼物。





无论是音乐的加持还是台前幕后的配置，不难看出爱奇艺在出品《热血狂篮》时的严谨和认真。在他们看来，青春不是挂在嘴边呼喊的口号，青春的美好记忆需要的是最大的尊重。只有这样，才能真正激发观众感受片子想要传达的热血和成长，让观众看到自己曾经或者未来的样子，进而获得他们的认可。这才是爱奇艺青春厂牌真正的价值。







《热血狂篮》逐梦篮球，芒果娱乐深耕垂直细分化青春剧市场







随着受众类型的细分，过去几年电视剧、网剧市场的发展也越来越垂直细分，类型剧层出不穷。其中，校园青春剧作为最能引发大众情感共鸣的类型之一，已然成了“兵家必争之地”。而如何在青春剧这块土地上，插上自己的旗帜并树立起标杆，是所有制作方的终极追求。

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作为《热血狂篮》的出品方及承制方，芒果娱乐凭借对年轻一代的了解以及多年摸索中积累的经验教训，一直在摸索青春竞技题材偶像剧的正确打开方式，并已然有所成效。不论是去年的《我们的少年时代》，还是今天刚在爱奇艺开播的《热血狂篮》，均以体育竞技类为主题，打开青春剧新大门的同时，也为芒果娱乐的青春矩阵打下了坚实的基础。





此次，芒果娱乐特别邀请曾经执导过《旋风少女》、《我们的少年时代》等体育竞技青春偶像剧的“金牌导演”成志超，为《热血狂篮》保驾护航。

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芒果娱乐之所以专注于校园体育竞技类青春剧，主要基于其对于自身受众市场的分析和了解。轰轰烈烈、分分合合的校园爱情只存在于一部分人的青春期，而从个体到团体的内心成长，从菜鸟到大神的技术进阶，从咸鱼到满怀梦想的优质少年可以说是大部分人青春时期的主旋律。而最能体现这种精神的就是校园体育竞技，年轻人在训练中获得成长，在比赛中感知友谊，在友谊里慢慢蜕变。

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在芒果娱乐和爱奇艺两大行业巨头的“护送”下，《热血狂》有望带热青春剧市场，掀起《灌篮高手》式篮球热潮，成为新一代青年的青春回忆。

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