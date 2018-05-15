2018年5月17日-19日，由国家广播电视总局指导，中央广播电视总台主办，中国国际电视总公司、中国广播电影电视节目交易中心承办的第十五届中国国际影视节目展（以下简称影视节目展）将在北京展览馆举行。本届影视节目展以“新时代 新作为 新篇章”为主题。





影视节目展向来是影视创作及未来发展的风向标。本届影视节目展目前已报名展商300余家，包括来自50多个国家和地区的国际展商，参展节目约8万部集，汇集了国内外优秀的电视剧、电影、纪录片、动画片、电视栏目等，题材丰富、数量众多。





节展虽未正式开始，但从参展商名单和展台设置来看，本届节展的亮点颇多。





申家宁





开幕之前，我们对话了影视节目展承办方代表——中国国际电视总公司总裁助理、中国广播电影电视节目交易中心总经理申家宁，对本届影视节目展的亮点进行深入了解。





第十五届中国国际影视节目展有哪些不同？







中国国际影视节目展至今已举办了十四届，与往届相比，本届影视节目展有两点不同。





首先是组织结构的变化。







原先的影视节目展主办单位为原国家新闻出版广电总局，承办单位是央视、总公司和交易中心。今年3月，中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》，宣布整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台。4月19日，新组建的中央广播电视总台正式揭牌亮相。本届节目展是在中央广播电视总台成立后的首次亮相，也是首次由中央广播电视总台主办。





组织结构的变化自然也反映在展会中。





据申家宁介绍，为了更好地展现中央广播电视总台成立以来的融合成果，本届展会将参观必经的1号厅设为中央广播电视总台专区。









中央广播电视总台的成立整合了原中央三台资源，形成了互为联动、优势互补的化学反应。因此，本次总台专区展示类型也较为综合，分为重大主题报道、大型文化类节目、新媒体与新技术、国际传播成果四个区域，重在体现三台融合发展的新成果。不仅向国内外广播影视行业展示总台在融合传播、国际传播能力建设、讲好中国故事、传递中国声音等方面所做的努力和成果，也志在树立总台自有国际性展会的品牌和形象。





其次，本次影视节目展的时间也与往年有所不同。





往届影视节目展均在每年8月份举办，本届选在了5月，且与上届相隔了近两年时间。对于时间的变动，申家宁坦言是由于场馆档期问题。





那么，是否两届展会相隔时间长，就意味着承办方可以有更充足的准备时间来应对呢？申家宁却笑称，“虽然看起来时间长，但其实比往年更紧张。”





最近两年，影视行业产生了许多新的变化，传统媒体和新媒体之间的关系也在悄然变化，这些都对展会的举办产生了影响。尤其三台融合后，中央广播电视总台作为主办方，对展会的相关安排也会有新的思路。





虽然筹备期间要应对很多变化，但正因为这些变化才促使本次展会有了更多新颖的看点，更便于参观者了解影视行业新的发展动态。







多个特色专区、新专区亮相







本届影视节目展以“新时代 新作为 新篇章”为主题，看似宏观，实则紧贴影视行业发展的脚步。





据申家宁介绍，本届展会以专区展示、互动体验、权威解读等方式，聚焦新时代影视行业的发展成果。





除上文所说的中央广播电视总台专区外，本届影视节目展还设立了多个特色专区：包括2号厅和11号厅的影视专区，山影、南方领航、大唐辉煌、浙江天意等各大影视公司齐聚，成规模亮相；3号厅设置了使馆专区和影视译制专区。





此外，展会还设立新媒体、VR与游戏互动体验专区等，涵盖了包括VR、AI、多屏互动、未来影像等在内的多种元素。据悉，有许多新颖的互动体验将出现在展会上。









在以上介绍的特色专区中，译制专区、新媒体专区、驻华使馆专区、VR与游戏互动体验专区等多个专区都是往届所没有的。





近几年来，国家越来越重视影视行业“走出去”，译制是其中非常重要的一个环节，所以本次展会特地给长期在幕后从事译制工作的机构设立了一个亮相的舞台，首次集中展示影视译制成果。





新媒体专区则主要针对影视节目制作中的“小众环节”，比如音乐、影视基地等，申家宁表示，“以前大家提起影视节目制作往往没能把它们考虑进去，本次展会将提供一个新的展示平台，让这些机构发挥优势，便于参观者更全面地了解影视行业。”





而为了体现国际性，本次展会特设驻华使馆专区，各驻华使馆可以在此展示来自本国的优秀影视节目、平台及影视基地等资源。目前已有19家驻华使馆应邀参展。









中国国际电视总公司联合展台位于2号厅影视专区。





本次中国国际电视总公司选取了10家最具代表性的公司，从内容生产、节目发行、收视率调查等各个方面展示总公司电视制作方面的产业链。一些优秀的电视节目、在海外建设的本土化频道和时段、国际合拍项目、新媒体和国际传播方面的最新成果都会进行展示。







中国影视节目“走出去”不再是一句口号







在展示影视行业的发展成果的同时，本届影视节目展还将着重推广国际合作成果，并对国际合作合拍成果进行重点展示。





影视作品是文化“走出去”的最佳载体，中国影视作品可以直观地让国外观众了解到一个真实、多元的中国。但在当前的全球影视市场中，中国影视所占市场份额、影响力都比较小。所以，国家在多个层面大力鼓励文化“走出去”。丝路电视国际合作共同体和影视文化进出口企业协作体便应运而生。





丝路电视国际合作共同体（以下称共同体）成立于2016年8月，意为加强与“一带一路”沿线国家的影视合作。目前共同体成员及伙伴已达90多家。





两年多来，共同体进展顺利，在时段（频道）合作经营、电视节目联播、国际合作拍摄、优秀节目评选、信息资源共享等方面取得了一系列丰硕成果。





比如，共同体成员与中国国际电视总公司，已在海外合作建立了多个影视节目的频道和时段。由之前的单片发行扩展为中国电视节目集成化、规模化出口，建立中国节目海外播出阵地。









“我们与境外媒体合作开办的这些时段和频道，都是通过商业化手段，由我公司负责提供节目内容，双方合作译制，共同进行节目编排及广告招商，合作方负责播出、时段运营，所获一切收益双方按比例分账”，申家宁如是说道。





国际合拍项目也硕果累累。申家宁透露，目前已开展十多部纪录片合拍项目，电视剧和动画片的项目合作也在推进中。





影视文化进出口企业协作体（以下称协作体）成立于去年11月，目前成员数量已有50家。





近年来，虽然中国影视公司发展迅猛，优秀作品层出不穷，但影视公司往往各自为战，没有形成合力，难以达到最优的交流效果。协作体的成立一方面便于集中整合优质资源、扩大规模，让中国影视节目以更主动的姿态走出去；另一方面有助于发掘更多合作机会，获取更优惠的合作条件。





申家宁表示，展会期间，协作体将举办主题为“中国影视的国际化之路”的活动。





内容包括对去年商务部评出的重点出口文化企业和项目颁发证书、发布今年协作体的工作计划、协作体公众号的启动仪式等，并邀请国内外影视资深人士，就中国影视“出海”问题举办相关论坛。





采访最后，申家宁表示，节目展不仅是展示的舞台、交流的窗口，更是沟通的纽带、合作的桥梁。展会期间将举办多个涉及影视行业核心话题的活动，以及十五年客户长情答谢会等。







【文/小熊星】