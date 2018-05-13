《天意》是2004年钱莉芳在《科幻世界》杂志上刊载的历史科幻小说，在《三体》之前，最畅销的科幻小说就是它。





当初《三体》要改编电影的消息一出，中国观众都兴奋不已，然而至今未见踪影。电视剧版《三体》也是只听楼梯响，不见人下来。倒是与之齐名的《天意》率先完成了影视化——超级剧集《天意》5月10日在优酷上线播出。









总制片人梁振华说：“两年半以前读到这部小说，给我很大触动。作者钱莉芳有一个完整的思想体系去探讨中华文明的起源，对秦汉历史进行大胆的重构，改写历史典故，用科幻逻辑解释历史疑点。我看的时候始终处于惊奇且兴奋的状态。”



《天意》最大的特点是用科学逻辑解释或然历史，展开现代文明和古代文明的对话。它的影视化对于中国本土科幻小说来讲，具有重大意义。









在《天意》中，我们看到了青年版的历史人物：韩信、张良、萧何、项羽等，现代科幻作家钱小芳，还看到造型极具未来感的外星来客“女羲”和沧海客，古代、现代和未来三个维度的人物产生了强烈的视觉碰撞，留下了很多悬念。







历史科幻故事中的感性力量





《天意》改编自钱莉芳同名小说，是由梁振华任总制片人、总编剧，丁仰国执导，苏蓬编剧，欧豪、海铃领衔主演，乔振宇、张丹峰等特别出演的东方科幻超级剧集。





秦末汉初，淮阴少年韩信（欧豪饰），因缘际会遇到神秘黑衣人沧海客，称可借助神力帮韩信崛起，条件是韩信答应与他做一场交易。秦始皇（乔振宇饰）、刘邦（张丹峰饰）、项羽（于济玮饰）、张良（李雨轩饰）纷纷走进权力纷争的核心。身处其中的韩信发现，这王朝更替与权力交织的背后，竟有一股神秘未知力量在操纵。



《天意》的一个重要科幻逻辑是：外星人物的意外搁浅，触发了中华文明的诞生。



“天意”一看就是古人的浓厚命运观，梁振华表示：古人认识有限，把一切不可解释的东西归结为超自然的力量，即“神力”，或者“天意”，用“天意难违”来解释自身不可掌控的命运；虽书名和剧名叫《天意》，讲述的却是韩信逆天意而行，知其不可为而为之的故事。









中国历史上有韩信、项羽、张良这样的人存在，是一个美妙的亮点，在司马迁诡谲疏荡的笔下，他们的存在一直撞击着中国人的灵魂。



而韩信，是天生的战神，国士无双，连百万之军，战必胜，攻必取。



明修栈道，暗渡陈仓，声东击西，背水一战，拔帜易帜，四面楚歌，十面埋伏，都是韩信战斗一生的精彩瞬间。他展现出了近乎天才的军事才能，罕有人活得比他更精彩。









而他复杂矛盾的性格和波澜起伏并以悲剧收尾的命运，让人惋惜，这样的英雄人物对历史来说是一种馈赠。



钱莉芳曾表示：“我用自己的笔给韩信营造了一段新的人生旅程，尽管终点依旧，但他可以在这过程中发出更为璀璨的光芒，让更多人看到他，记住他。”



出演这样的英雄人物，对一个演员来讲是弥足珍贵的。梁振华谈及为什么选择欧豪扮演韩信时，说道：





“年轻男演员中，欧豪身上的阳刚气质是比较稀缺的，在他以往的角色中，不论是《左耳》中的张漾，《建军大业》中的叶挺，还是《悟空传》中的天蓬，欧豪塑造的角色给人留下了一种话不多却深情款款，与此同时也有一股不服周的剽悍劲儿，这和韩信的人物定位是很吻合的。”









历史科幻并非历史题材作品，是在新的观念体系下基于过往历史的一种假设或想象。剧版《天意》片头有这样一行字幕——“该剧改编自科幻小说，对所涉历史典故及人物均有不同程度之虚构、假设与想象”。



选择秦末汉初的这批英雄人物，可能会“冒犯”观众对英雄人物的固有想象，这是凡是涉及历史人物的创作难以避免的问题。



梁振华说：“对此我们团队有心理准备，既然决定做，就去坦然面对。用科幻逻辑来重构历史和塑造人物自然是不小的挑战，但这一步总得有人跨出去，有开拓性和创造空间的作品才值得花费心血和精力。”









韩信对季姜和钱小芳错位的爱，让他的内心也备受煎熬：爱上的是季姜还是钱小芳？当他知道眼前的人不是季姜时，他应该如何何抉择？



而钱小芳已经把自己当成了季姜之后，也会引发身份认知的错乱。什么是真？什么又是假？你到底是谁？从哪里来到哪里去？人的身份需要社会和自我的双重认同，否则就会陷入精神的迷失。





该剧尽可能完整地保留了原著的世界观和基本人物设定，在展开科学逻辑的同时，也尝试讨论价值观、身份的认同和迷失、爱情的错位等，进而探索是非、善恶、真假等命题。







历史和影视是科幻通往大众化的道路





绝大部分科幻都是对现实不满或者对未来提出构想，但《天意》是面向历史的科幻小说。十几年前，小说《天意》的出现就以颠覆既有观念秩序著称，但这种颠覆又是有底线的，“大事不虚，小事不拘”。



梁振华表示：





“‘科幻’的概念来自西方，西方喜欢挑战未知，探索宇宙的秩序，但中国人迷恋乡土和家园，喜欢回望，所以中国出现历史科幻小说并不奇怪。



科幻是一种思维操练，它试图建立一个新的认知历史的思维体系。历史科幻的认知就是试图用科学参破时空的奥秘，去解释历史上未知的谜团，了解每一扇罗生门。它可能是独立于我们生存空间之外，另一平行的时空维度里发生的故事。



历史的科幻，通往人类某种文明的起源，已经发生过的历史变成动态的过程，如果一个动因改变，我们今天的秩序可能是随时被覆盖的沙丘。”









为了体现现代文明的维度，剧版《天意》里加入了穿越的情节，将作者钱莉芳化为科幻作家“钱小芳”写进了故事，时空折叠穿越回古代，后来又回到现在，将秦汉的奇遇写成了一部科幻小说。这个叙事视角的加入，增加了女主人公，也可以在情节中增加一些科普元素，也便于让现代文明和古代文明展开对话。原著里绝大部分故事都在古代情境中展开，如果不介入适当的现代元素，拍出来会像是翻版的“楚汉传奇”。









常规穿越剧基本上只有历史文明和现实文明的对话，而《天意》加入了外星文明这一维度，穿越只是叙述和构建人物关系的手段。



只要涉及到穿越，就有一定程度的科幻性，“很多年前看《寻秦记》受到很大触动，这部作品多少也受到了《寻秦记》的影响，穿越是一种有意味的形式，能够让历史和现实对话，二者文明认知产生的落差构成了独特的戏剧张力。”





《寻秦记》





相对于其他类型的文学作品，科幻文学的读者较少，科幻在全世界来说还是属于小众。而小说《天意》的影响力远远超出了科幻文学的影响力，它的影视化对于中国科幻文学具有不可忽略的意义。



这部小说曾是长达七年的科幻文学销量冠军，刘慈欣曾坦承：是《天意》的成功才让他坚定了写《三体》的决心，它具有里程碑的意义。《天意》和《三体》也分别被视为中国轻科幻与硬科幻小说的扛鼎之作。









刘慈欣的《三体》中宏大的科幻系统和索解人类终极命题的野心，某种程度上都达到了世界科幻文学的巅峰水平，他用逻辑套逻辑，最后抵达了哲学。







在文学的各种类型里，科幻文学无疑最富想象力。想象力对于科幻作家是至关重要的，用科学逻辑来建构新观念体系下的文学想象，无疑是充满魅力的。







然而，科学和文学仿佛有着天然的冲突，科学对应理性思维，文学对应感性思维。写科幻写得越深，观众似乎就会越远离。









钱莉芳的《天意》之所以成功，恰恰是在大众阅读趣味和科幻逻辑之间建立了桥梁，将一个宏大的观念体系保藏在一个带有传奇色彩、能够引发大众阅读兴趣的故事之中。



剧版《天意》同样在做这样的尝试，传奇、战争、武侠、穿越等元素与科幻的“混搭”，都可以视作突破小众观影群体的努力。





如何把科学和科幻元素融入大众化影像叙事，如何找到观念和形象的衔接点，如何适应当下观众的审美趣味，是科幻文学影视化、大众化面对的一个重要课题。









《天意》原著作者钱莉芳在剧版《天意》播出前，发表了微博长文《十五年，谢谢天意》，其中写道——





“《天意》能拍出来，我自己都觉得有点不可思议”，“希望《天意》能成为一个良好开端，在她之后，有更多更好的科幻作品，得以呈现在屏幕之上，让我们大饱眼福。”

【文/王毛毛】