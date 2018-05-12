谍战剧《铁核桃之无间风云》正在黑龙江卫视中国龙黄金剧场、重庆卫视热血剧场，以及多个网络平台播出。该剧成绩喜人，高频地登上全国黄金时段电视剧收视率前十榜单，观众反响强烈。



由于2017年在各地地面频道的优异表现，该剧在2018年江苏“城市之星”国剧颁奖典礼上，夺得“年度之星”大奖，还获得了2018上海电视剧品质盛典“年度最受观众喜欢的电视剧奖”。





傅程鹏







在观剧热度不断飙升的同时，该剧主演傅程鹏因精确而富有感染力的表演，获得观众的喜爱。近日，影视独舌采访了傅程鹏，听他讲述戏里戏外的精彩故事。







菜鸟特工反套路



2015年，《铁核桃》第一部在重庆卫视播出，取得了很好的收视成绩。《铁核桃之无间风云》聚集第一部的原班人马，由黄文利执导，傅程鹏、侯梦莎、任柯诺领衔主演。



该剧讲述了解放战争时期，文工团演员邓远达（傅程鹏 饰）临危受命深入敌后，在成熟特工（侯梦莎 饰）的培养和帮助下，与国民党情报处处长费思清（任柯诺饰）、行动队队长阮冰心（张慧饰）等斗智斗勇，最终成长为一名出色的情报工作者的故事。









显然，在内容上，《铁核桃》跟《铁核桃之无间风云》并不是前作与续作的关系。前者的故事背景是抗日战争时期，后者是解放战争时期，是两个独立的故事。



但两部剧又有一些内在的共同点——男主人公都具有坚定的革命信念、坚毅的意志力。在《铁核桃之无间风云》中，当邓远达成功打入敌人内部以后，上级给了他一个代号就叫“铁核桃”。





一方面，这个设计为与《铁核桃》产生勾连；另一方面，也比喻男主人公的意志，跟铁核桃一样刚硬。



“核桃给人的感觉是很硬的，叫铁核桃，代表着更加坚毅、更加刚强”，傅程鹏说道。









此前，《铁核桃之无间风云》已在各地地面频道播出过。当它在重庆卫视、黑龙江卫视这些不太强势的电视台上星首播时，仍旧有不错的收视成绩。



这无疑得益于该剧有环环相扣的强情节、引人入胜的快节奏，以及演员们精湛的表演和惊心动魄的年代故事。



这其中，剧作上的精巧功不可没。剧中，文工团演员邓远达为了完成任务，又因长相酷似敌方王牌特工林雄波，故假扮林雄波潜入敌方内部，如履薄冰地做起情报工作。



傅程鹏说，以往的谍战剧的主人公，一开始就是身经百战的特工了。而这部剧中的邓远达，他是从一个菜鸟特工，经过磕磕绊绊，险象环生才成长为一名出色的特工。



另一方面，邓远达要扮演跟自己性格、气质、兴趣都大相径庭的林雄波。比如，林雄波是一个喝酒、打麻将、泡妞都精通的花花公子，而邓远达为人朴实，滴酒不沾，为人处世跟林雄波迥异。









“没办法，他不喝就穿帮了，敌人发现的话就没命了，他就只能硬着头皮喝”。



这种角色的错位，身份的差异，碰撞出很多有趣的事情，产生了陌生化的喜剧效果，给人耳目一新的观影体验。这是这部剧“反套路”的地方。



“这种故事就会很有意思，人物设置也很有新鲜度，这也是很吸引我的地方。”在被问到这部剧为什么好看时，傅程鹏如是说。







“表演中的表演”吃功夫



剧中，帮助邓远达不断成长的叶淑婷，其扮演者侯梦莎跟傅程鹏搭档近十年，从2008年的《狙击生死线》第一次合作，到《我是特种兵》、《与狼共舞》，再到2017年的《铁核桃之无间风云》，两人合作起来默契十足，沟通效率很高，表演遇到分歧，双方也都可以坦诚地交流。



两人搭档出演5、6部电视剧了，可是再黄金的搭档，久了也难免会让人审美疲劳。傅程鹏说，《无间风云》中，他跟侯梦莎之间崭新的人物关系，可以打破这种感觉。









“以往电视剧中我俩的角色，基本都是我引领她，这次反而是她为我保驾护航。这会带来很大的新鲜感”。可以说，不同以往的人物关系，让傅程鹏和侯梦莎在剧中碰撞出了新的火花。



邓远达和叶淑婷，从一开始的互不顺眼，打骂斗嘴，随着剧情发展，两人的关系慢慢改变，并爱上了对方。









剧中，傅程鹏既要给戏外的观众表演，也要给戏内的敌对分子表演，这种“表演中的表演”，“既是一件过瘾的事，也是一种挑战”。





傅程鹏饰演菜鸟特工邓远达





在片场，这部剧并不是顺着剧情拍的，可能在同一个场景，这一场傅程鹏演邓远达，下一场他就演林雄波，表演的复杂程度就加大了。





“在人物的转换上，第一要把功课做好。”傅程鹏说，在开拍之前，他会钻研和熟悉不同角色的人物小传，区分他们的不同性格特征，熟稔于心，还会设计一些两人不同的细节。





邓远达演林雄波，傅程鹏展示“表演中的表演”





“在演林雄波时，不能痕迹过重，又不能让林雄波的同事看出是假的林雄波”，傅程鹏说。



这部戏让傅程鹏颇有表演上的收获，“我觉得分寸感很重要”，不过，与其说是这部戏带给了傅程鹏表演的启发，不如说是，伴随他阅历的日渐丰富，其演技臻于成熟，才会对表演的分寸感、层次感更有体会。







机会未到时不放弃



1994年毕业于上海戏剧学院的傅程鹏 ，毕业后进入南京军区前线文工团话剧队成为专业演员。然而，就像许多年轻演员一样，傅程鹏的成名之路并不是一帆风顺，也经历了漫长的跑龙套、演配角的阶段。



到了2000年后，傅程鹏在表演事业上仍未有突破性的进展，这让他陷入一种精神上的苦闷。“那段时间特别不顺，要么接不到戏，要么接到的戏突然黄了”，傅程鹏在一次访谈节目上坦言。



然而，在事业的低谷期，傅程鹏没有放弃学习。他很喜欢宅在家里，看电影，看美剧，算是“韬光养晦”吧。





《我是特种兵》





俗话说，机会总是留给有准备的人。2010年，傅程鹏获得一个出演刘猛导演的军旅剧《我是特种兵》的机会。



傅程鹏说，当时根本不知道这个剧后来会那么火。从这个剧开始，观众们知道了，有个演员叫“傅程鹏”。后来，他又主演了《与狼共舞》。这部剧让更多的导演、制片人和影视公司注意到了傅程鹏。





《与狼共舞》





渐渐走出事业低谷期的傅程鹏，回忆起曾经，总结了三个原因：一是年龄，二是阅历，三是自己的演技。“那个时候不像现在这么成熟，这么有阅历。”





所幸，当时的傅程鹏，不轻易服输，不怨天尤人。“我不知道是谁说过一句话，说男演员没关系，40岁以后才真正开始，我就牢记这句话，每次用这句话给自己打气”。



一个在逆境中善于给自己打气的人，有可能暂时陷入低谷，但通常能在厚积薄发中一鸣惊人。





在军旅、谍战剧中百炼成钢







傅程鹏的坚持和努力，不仅让他遇到了《我是特种兵》，还获得了其他宝贵机会。2015年，他出演了巴特尔执导、赵哲恩编剧的《突围突围》。2017年，他出演了阎建钢执导、王成刚编剧的《觉醒者》。在跟巴特尔、阎建钢这些大导演的合作中，傅程鹏不断吸收着他们的养分。



“在拍《觉醒者》时，大家吃饭时还在聊戏，这种创作氛围特别好…阎导跟演员说戏，从不用大喇叭对演员大喊，而是很细心地跑到你面前跟你说，用商量的口气，会觉得合作得很舒服，也能学到很多”，傅程鹏说。









除了修炼为人处世之道，对于影视行业，傅程鹏也积累了很多经验。



他主演的《与狼共舞》，可以说是“B级谍战剧的典范”。所谓B级剧，就是指成本不太高，没有大明星和大制作。《与狼共舞》的成功，向业界证明了，中小成本的电视剧，同样能够具备巨大商业潜力。



对于如何打造一部B级好剧，傅程鹏坦言关键要素有三：一是剧本。剧本是一部戏的根本，尤其是谍战戏讲究环环相扣，设扣和解扣要合理，要让人觉得很惊险。“我们在讨论剧本时，会以最极致的方式设扣，让所有人都觉得男主角肯定完蛋了。但接着，我们又要用最极致的方式把扣解开，然后男主角脱险了…”



要素二是选演员。B级剧投资少，不意味水准低，“我们可以去找会演戏的、合适的演员，而不是贵的、名气大的演员。因为名气大跟会演戏未必成正比”，傅程鹏说。



除此以外，遇见一个有制片意识的导演也很重要，“像拍《与狼共舞》的黄文利导演，这点就特别好。比如遇到什么突发情况，换其他导演可能就不拍了，而他的脑子转得很快，他会想尽一切办法，在不影响戏的情况下，把现场利用起来，能不浪费就不浪费。”





《与狼共舞》





高光下的傅程鹏相当审慎，“关注你的人更多了，这个时候你需要更加努力，把每一场戏演得更精确，争取把每一场戏做到最好。”



演而优则导成为了今天影视界的新潮流。并且，傅程鹏同窗四年的上戏同学徐峥，已晋升为“十亿票房导演俱乐部”成员。



被问及是否有可能在未来当导演时，傅程鹏坦言目前没有这种打算。“我觉得现在来说，还是踏踏实实把戏演好，演戏是我的职业，也是我喜欢做的一件事。”









同时，傅程鹏也表示，在一些电视剧的前期策划中，他都参与其中，而且有想过做一个“各方面都好，文本好，质感好，品相好，并且有好平台播出的谍战剧”。



对谍战剧的市场，傅程鹏相对乐观。他说，虽然现在军旅、谍战剧一直被其他题材的剧冲击着，但是好剧还是会有观众的，比如最近的《风筝》、《和平饭店》。“打铁还需自身硬，你还是要把剧做好，做好了就不愁没有观众嘛。”







《铁核桃之无间风云》开播以后，他一直在认真看，还跟编剧刘红焰私下交流了几次，“在我还能演这类角色的时候，争取再做一个好的谍战剧”。







【文/何时志】