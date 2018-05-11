爱情，是个经久不衰的话题。它的形态，一直随着时代环境而变化。



现代社会里，爱情夹杂着太多外在因素，比如物质，比如家庭，比如自身条件，等等。这些外在因素，也让真爱渐渐变成传奇，听到的人很多，真正见到的人却很少。



现实中难觅真爱的踪影，很多人便在影视作品和小说游戏中寻找传说中忠贞不渝的爱情，实现自我感情寄托。因此，言情类作品从来不缺，也不乏经典之作。



网络小说这门适用于最广泛受众、最大范围内幻想的文学形式大兴后，此类作品更是数不胜数。









诞生于十年前的小说《温暖的弦》便是其中一个。



这个名字，听在耳朵里就是一句缠绵悱恻的告白——温暖的占南弦。温暖和占南弦这对纠缠十多年之久的恋人，可谓最纠结男女主。一个用尽手段逼对方回来，一个鼓起勇气、用尽聪明才智留在爱人身边，但都不肯先说出口。



十年后的今天，这本曾虐哭无数读者的小说被改编为同名电视剧，现正在湖南卫视播出。









当然是要看的。看了以后，会有种“不出所料”之感。



因为男女主的纠结，20集篇幅，几乎没有实质性进展。因为双方都不愿解释，一个“你是这样看我的？”一个“为什么不告诉我原因”，给人一种很强烈的拖沓之感。



同时，因为剧中交代得不如小说中独白那么清晰，这么多集演下来，虽然男女主时不时发糖，女主还要被人陷害，但因为他们彼此默认自己已有了另一半，反而有种名不正言不顺的感觉。







唯一可以夸的地方，大概是对小说的还原度很高。





常听到有人说，爱情里，不被爱的那个人才是第三者。恕我不能苟同，既然不爱，就不应该给对方希望。









在占南弦、温暖、薄一心、朱临路剪不断理还乱的四角恋中，后两个人被前两个人分别作为挡箭牌，来掩饰想靠近对方的真心。嗯，很好，真爱无罪，犯贱无碍，可为什么要拉上另一个人做炮灰呢？









这是很多言情小说惯用的套路，只不过，在占南弦设计诱惑温暖回归的过程中，薄一心和朱临路被利用得更为彻底而已。



我再也不能为这样的爱情感动。



作为一个成年人，爱就在一起，不爱就分开，最好的前任就是永不打扰。如果还爱着，如果放不开，别让对方成为前任就是了。何必在时过境迁后，又去纠缠黏糊呢？



现在很多的言情题材作品，总会塑造出一种“男女主感情大过天地”的价值观，其他角色则是为了他们的感情而存在，有的起破坏作用，有的是神助攻，反正没有自己的生活和存在逻辑，缺少合理性和真实性。









不夸张地说，占南弦是我看过最作的男主，没有之一。舍不下骄傲与尊严，害怕再一次被抛弃，便拿捏着尺度一次次伤害温暖，让她舍不得放弃，又不敢靠近。甚至，用手段算计她，只为了“让她真正体会自己当年的心情”后，才肯安心与她在一起。嗯，就是那种“傲娇一时爽，追妻火葬场”的设定。



温暖是个被宠坏的小姑娘。父亲、姐姐、曾经的占南弦、朱临路，几乎人人都宠着她，让她不懂分寸，结果酿成无法挽回的结果。她又是个倔强善良，对人宽容甚至有点软弱的姑娘，因此十年痴心不改。为了弥补自己犯的错，“不幸福十五年”是她对自己的惩罚。她的“作”，深埋于心底，小说里可以用独白交代，剧中却需要演员演绎，难度颇大。









两个史上最作的主人公，促成一个情深不知所起的虐心故事，赚得无数少女泪水。只是，十年后的今天，这样不接地气的爱情，早已让人找不到多少共鸣。



最悲哀的是，虽然他们发糖你会觉得甜，虐心会觉得悲伤，看他们互相折磨会恨铁不成钢，或许，想到结局你也会莞尔一笑，但结束了，并不会在心里留下什么痕迹。那种感觉，大概就是“为年少时的感动买完单”后的解脱和怅然吧。





【文/jin】