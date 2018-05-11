3月份电影《黑豹》引发的口水战还言犹在耳，《复仇者联盟3》（以下简称《复联3》）已经汹涌而来。虽然比美国上映晚了两周，却依然挡不住中国观众的热情。根据猫眼专业版数据，包括零点场在内，《复联3》上映首日票房已超2.5亿，票房占比97%，猫眼给它的票房预测是27亿。









从2008年《钢铁侠》公映开始，到2018年《复联3》拉开阵仗，漫威宇宙已经扩散了10年。所有该铺垫的角色、情节、人物关系，通过18部电影被紧紧联系在一起，这一运筹帷幄终于在《复联3》喷薄而出。该片中文海报也把八个字作为主打：“十年布局，巅峰一役”。





起初，《钢铁侠》本来由环球影业计划制作，后来环球把版权转卖给20世纪福斯，福斯再次转手给新线影业，到最后漫威影业成立后才决定自己执行。这一版权流转表明当初“钢铁侠”这个IP并非香饽饽。漫威拍《钢铁侠》也是一场豪赌，抵押了旗下四个漫画角色，最终这个超级英雄在全球吸金5.8亿美元，宣告漫威宇宙的成功开启。









漫威十年，是MCU（漫威宇宙）电影蓄势待发的十年，也是中国电影市场高速增长的十年，同时也是90后从上大学到步入职场的成长十年。润物细无声，漫威超级英雄通过大众娱乐渗透到中国社会的方方面面。





90后与世界电影史同步的十年







很难想象，漫威十年拍的19部电影，在配额制下的中国，每一部都得到引进。





中国是一个电影市场培育较晚的国家，大规模同步上映外国电影从1994年才开始。这产生一个尴尬的后果：中国观众的很多观影经验都是一种回溯式的补课，通过影碟或者互联网。而配额制又让中国观众在大银幕上的选择极为受限。





点燃中国影市的“速度与激情”系列，也是从第5部才开始引进。“全本引进”较长的系列应该是《哈利波特》。《指环王》和《变形金刚》也全部引进，但是毕竟篇幅有限，和漫威这19部组团来袭相比，根本不值一提。









2008年4月30日，《钢铁侠》在中国上映，最终票房0.92亿，年度排行第13，那一年中国电影市场票房top3分别是：《非诚勿扰》《赤壁（上）》《画皮》。





2008年对大部分中国人是非同寻常的一年，5.12汶川地震、北京奥运会是中国人的共同记忆。这一年，第一批90后完成高考，步入大学。





这意味，在接下来的10年中，漫威电影和中国最具文化消费潜力的90后共同成长。对于90后而言，漫威电影每一部都是可以走进电影院去消费的，这跟以前在互联网上看电影获得的快感完全不同。至少在新世纪超级英雄的席卷浪潮上，中国90后可以和世界同步接轨了。





不像在美国，漫威电影有漫画作为群众基础，MCU在中国的传播全靠电影来打基础。除了漫威忠实粉丝，很少有人会把这十几部电影全部看一遍，但要说一部都没看过，也是很少见。即便真的一部也没看过，至少也会听说过这里边的人物，这便是漫威电影的魅力所在。









每当有漫威电影上映，总有不少媒体会写攻略，详细介绍MCU中人物的各种前史和相互关系，为观众扫清一些观影障碍。其实，看不看攻略，对于一般观众而言，观影体验差别不大。就像一部游戏，有主线，有支线，还有副本，不求甚解，只是丧失一点乐趣而已。





漫威宇宙之所以在中国能够爆得大名，和90后在互联网上掌握话语权有莫大关系。作为长期熏陶的结果，中国电影观众对于视觉特效和个人英雄主义的偏好养成了。





被误读的中国电影“假想敌”







猫眼专业版预测《复联3》最终票房为27亿左右，以平均票价30元来计算，实现这个目标要达成9000万的观影人次。漫威在中国有这么大的动员能力吗？





众所周知，好莱坞在中国最具商誉血缘的，是“变形金刚”和“速度与激情”两个系列。





漫威在中国上映的19部电影当中，只有《复联2》《美国队长3》票房超过了10亿。《美国队长3》出现的超级英雄比较多，也被戏称为“复联2.5”，也就是说，中国观众还是喜欢看热闹，单片汇集的超级英雄越多越能有好彩头。





从《复仇者联盟》开始，除了《雷神2》稍微冷门之外，漫威电影基本都能维持6-7亿的票房底盘。这意味不管电影口碑好坏，总有一个相对稳定的人群在消费漫威电影。即便是备受中国观众诟病的《黑豹》，也取得了6.21亿的票房成绩。





从数据上来看，漫威电影的吸金能力和它在坊间的大名是不相匹配的。2016年以来，中国电影市场的银幕数有了很大的扩充，很多国产片单片票房屡创新高，但是漫威电影基本上按兵不动。漫威电影的消费群体，主要还是受过高等教育的年轻观众，它还无法下沉到中国社会的金字塔的底部。





有这样一种误读：美国文化相当于好莱坞大片，好莱坞大片相当于超级英雄电影，超级英雄电影相当于漫威电影。于是，在不少中国电影人心中，漫威一直被当成一个“假想敌”。 为了师夷长技以制夷，不少人提出：中国也需要拍出自己的超级英雄。关键问题在于：文化土壤一样吗？









在漫威宇宙中，高科技、超能力、魔法、神力被调和在一起：





美国队长是一个体弱多病的二战士兵，因为参加了一个血清实验而提升了单兵战斗力，浑身正能量，属于“政委”级别，不断对其他成员三观进行纠错；

绿巨人是个天才核物理学家，因为拿自己做实验导致基因变异，每当愤怒时便会大变身；

钢铁侠是富商之子，做的是军火生意，富可敌国，吐槽大师，雅皮士；

雷神是源于北欧神话里的人物，年少轻狂闯下大祸并从神界放逐；

黑寡妇是前苏联间谍，擅长侦察、审讯、格斗、狙击，后被神盾局策反。





打个比方，这就相当于雷锋（战斗力稍弱）、邓稼先（邓先生没有拿自己做实验）、王思聪（他家不做军火生意）、二郎神（和雷神同病相怜，有个不省心的侄子）、川岛芳子（传奇的东方女间谍）被国家安全部招募起来，搞了一个超能战队。这怎么看都不着调，但在MCU里，它就可以做到自洽。





“共享宇宙”成为电影工业救命稻草







漫威电影的成功，对于世界电影一个很大影响就是：打造共享世界观蔚然成风。





当年眼看着DC漫画电影中的超人、蝙蝠侠一代换了一代，为了维持运作，漫威只能接连出售超级英雄的版权。当然出售的也都是知名度较高的角色，比如蜘蛛侠卖给了索尼，而神奇四侠、X战警的版权则握在了二十世纪福斯手里，绿巨人给了环球影业。就这样，漫威就是在不大知名的第二梯队中打造出了漫威宇宙。





风水轮流转，“漫威大法”引得老对手叹服。华纳兄弟影片公司也试着利用DC漫画打造出一个DC扩展宇宙，其中既有像《神奇女侠》这样的新奇之作，也不乏像《正义联盟》这样的争议之声。









除了DC宇宙之外，华纳兄弟还将在2020年推出《哥斯拉大战金刚》，把2014年的《哥斯拉》和2017年的《金刚：骷髅岛》结合在一起，形成一个“怪兽宇宙”。





环球影业的“黑暗宇宙”本来应该汇集诸如吸血鬼德古拉、弗兰肯斯坦以及隐形人等角色，但由于第一部作品《新木乃伊》的失败，这个创意在还没建立起来就塌掉了。





在中国方面，陈思诚在今年春节档的《唐人街探案2》中，明确打出了“侦探宇宙”的口号。但比起王宝强和刘昊然这两位主角，其他各式各样的侦探并没有多大存在感。“侦探宇宙”能否生根发芽，还看《唐人街探案3》的故事走向。









根据共享宇宙的界定，“九州”系列IP属于一个世界观设定，理论上可以生成一个“九州宇宙”，但是中国的版权运作以及项目开发，很难做出相对长远的规划。别提相互之间联接起来，《海上牧云记》拍了70多集原著还没拍完，假如要继续拍的话，铁定是不能找回原来的班底了。





所谓“漫威宇宙”，本质上是漫威进行品牌管理、整合营销、打通内部资源的一种商业模式。如果一味追求“关公战秦琼”的新奇感和“加量不加价”的耿直，将一些不沾边的元素捆绑在一起，可能会适得其反。





漫威十年布局，步步为营，终有今日成就，而詹姆斯·卡梅隆更是将近10年还没有将《阿凡达2》拍出来，还在钻研技术。相比之下，中国的影视界对于商业电影还缺乏一种敬畏感和工匠精神，主创对于自己拍的东西没有虔诚感，用一种睥睨的态度去俯视观众，这或许是中国主流商业电影经常会招来骂声的原因。







【文/杨文山】