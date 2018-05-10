“出门在外一定要当心点，别被人骗了，我刚在电视上看到一个案子，那个主人公跟你很像…”



相信很多在外工作的小伙伴，都会时不时收到父母这样的消息。然后莞尔一笑，在心里默默地叹一句，“肯定又看了社会与法频道的《天网》了”。



《天网》是一档普法栏目，通过富有剧情的纪录片式讲述方式，向大众展示历史名案、大案，普及法律知识，收视率曾高到吓人，这充分显露出大众对法律常识普及的渴求。









近来，就有这样一部剧在央视一套播出，即以法官工作为切入点的法治题材剧《阳光下的法庭》。



《阳光下的法庭》以环境污染案、知识产权案、平反冤假错案，以及司法改革为主体内容，展示和表现当代中国法治建设、法治精神和法官的人格风采，也向观众普及了大量的法律知识。



该剧由最高人民法院影视中心、青岛东唐影视科技有限公司（下简称东唐影视）出品，李巨涛、陈立军执导，颜丙燕领衔主演，何冰、王志飞、刘之冰、瑛子、田牧宸、廖京生、田小洁、果靖霖主演。





李巨涛





今晚，这部剧将迎来收官。日前，我们对话了该剧出品人、编剧、导演李巨涛，请他谈谈与最高人民法院影视中心的合作过程，以及东唐影视的制剧策略。





专业性、当下性、时代性兼具，《阳光下的法庭》普法贡献大





“普法”和“展示法官工作、生活”是《阳光下的法庭》的两个重要诉求。



这两个诉求，注定其在创作过程、拍摄过程及后续宣传过程中，都要注重专业性和合理性。



为此，在创作过程中，《阳光下的法庭》请真正的法官和律师把关剧本中的专业部分。



“真正有效的剧本创作，应该从去年3月份，与最高法影视中心开始合作算起。确立了大的方向后，便开始了案件素材筛选和剧本的写作”，李巨涛说道。去年3月份开始创作，7月份提交剧本，之后投入拍摄、后期制作，到今年4月8日播出，《阳光下的法庭》的进度颇为迅速，“司法改革是有明确背景时间的，拖久了会让观众有滞后感，普及法律常识的效果也会大打折扣。”









“法官”这个职业，对于大众来说是陌生的，于李巨涛来说亦然，“像剧中白雪梅（颜丙燕饰）这样的女性二级大法官，全国只有五位，很少有人见过她们，更别提了解她们的工作、生活。”





因此，《阳光下的法庭》组成专业创作团队。创作期间，法官、律师参与其中，“从一开始的策划、创意，到剧本创作，他们有深度参与，把控人物的语言风格和一些法律术语。”









比如剧中对“适格”一词的普及。在刚开始的清水河受害群众，诉志成化工非法倾倒工业废料一案中，提到原告“滨海市环境保护联合会”作为诉讼主体是否适格的问题。这个问题，对大多数普通观众来说，一开始是比较茫然的，甚至对“适格”这个词也有些理解无能。在合议庭讨论过程中，这些问题得到了详细解释，也给观众普及了诸多法律常识。







《阳光下的法庭》通过对以白雪梅为首的司法工作者，有情怀、有责任感的工作经历的描写，向观众普及了当今的司法环境、司法制度，以及司法队伍建设。因此，该剧探讨的话题具有很强的当下性，如此才能引起目标受众的共鸣，达到比较好的播出效果。









不过，虽然专业度比较高、当下性也很强，但李巨涛并不想定位《阳光下的法庭》为“行业剧”。“这部剧实际上是通过法治的视角，反映了一个时代的进步、发展，它并不是行业剧，也不是律政剧。”



其实，这一点从剧中涉及的多个方面便可看出：既有民营企业的发展，也有政商关系，涉及了个人与政府的诉讼关系，也有人类的生存权争取，有知识产权纠纷，也有错案平反等等，格局、视角都颇为宏阔。









这样的处理，让《阳光下的法庭》打破传统电视剧在一小方天地中讲故事的惯例，将司法改革背景下中国社会主义法治建设的成果一一展现出来，同时也体现了对法治精神的尊重。







演员的精彩表演，让主创精心选择的案例鲜活又丰富





剧本的专业度和特定性，让《阳光下的法庭》观剧有一些门槛。细细品来，剧中主要人物也有种少见的“官味”。



这种“官味”，不是指架子大，而是常常会有些端着的感觉。这种感觉，并不是演员的个人处理，而是主创与演员共同商讨出的结果。







“大家都不知道白雪梅这样的人，应该是怎样的。但作为法官，她一定是不苟言笑，面上看不出情绪的，作为法庭上的裁判者，她对任何一方都不能有多余的表情。工作中，她的说话方式、内容等也不能是大白话，很多时候都是法言法语，比较不接地气。而工作中的这种紧绷，很可能会带到她的生活中。因此，最后白雪梅呈现出的，就是如今观众看到的样子”，李巨涛详细解释道。









法官不同于其他职业。在庄严肃穆的法庭上，手执法槌的他们，就代表着法律的严谨和公平。工作中，他们所接触的也是直接关乎案件双方利益的机密文件，因此，态度必须是严肃、正经的。不过，这并不代表“白雪梅”这个角色就是单薄的。



比如，剧中白雪梅得知手下的助理审判员斯薇，管穆法官叫穆哥，就笑着提醒她在法院不能哥哥妹妹地叫，社会气太重。从这一处，能明显看出白雪梅严谨的性格。在与儿子相处的戏份中，她也会八卦儿子女朋友的事，但长期从事严谨的工作，又让她与普通的中年阿姨很不一样。这些，都让白雪梅这个人物颇具新意，也特点十足。





说起来容易做起来难。李巨涛坦言，拍摄时最难的地方便在于导演在现场的整体把控，如何让演员理解并接受自己所演的角色，“每个角色的基调，导演需要把握好，然后再告诉演员怎么演，保证大方向不跑；其次，很多演员都希望自己的角色可以是生活中随处可见的人物，即我们常说的接地气，但法官还真不是接地气的角色，所以得让演员相信他们的鲜活性，好在最后呈现的效果，获得了很多法官、律师行业内人士的肯定。”





李巨涛给演员讲戏







何冰饰演的韩志成，也是个值得一提的角色。他并不是个真正的坏人，但在法制不健全的环境下，商人逐利的天性让他做了一些违法之事，现实中其实有很多这样的人，“这恰恰印证了一句话，好的时代和制度可以让坏人变好人，有缺陷的时代和制度则会造就有明显缺陷的人，这更加说明法治建设的重要性。”





韩志成在自首后，对下属说，“以前还心存侥幸，现在得认清形势。”细细回味，能感受到这个角色也在为整部剧赋予时代厚度。









这些演员的精彩演绎，串起剧中精心选择的栾坤案、志成化工案、艾瑞克侵权案、凤凰山毒地案、张大年强奸杀人案错判等案例，丰富而准确地展现了法院工作的全貌，也让这部剧成为少见包含形形色色元素、却不显得杂乱的法治题材剧。







咬定现实题材不放松，关注作品时代性





从《青年旅舍》到《阳光下的法庭》，东唐影视的每部作品，都希望在讲好故事的同时，传递给观众一些真正有价值的知识。比如前者的应急、防灾减灾知识，后者的普法教育。



李巨涛表示，公司之后的作品，依然会坚持讲述正能量的现实题材故事，“创作者要有一双在生活中发现矛盾和问题的眼睛，同时也要能从这些问题当中发现美，让人看到希望和光明。”









与此同时，李巨涛希望自己做的剧能进行一些当下社会价值观的讨论，“不仅要有实用性，对时代的描摹、对现实生活的记录与反思，这些都是我们要融入的东西”。



这些内核思想不变，但是每一次讲述的载体都有所不同，一方面能带给观众新鲜感，另一方面则为创作者提供更广沃的素材，进行创新性写作。









《阳光下的法庭》是东唐影视第一部较大制作的电视剧作品。它能顺利拍摄、发行、播出，登陆收视人群最为广泛的央视一套，李巨涛欣慰之余也颇为感慨。“不论影视环境如何，也不论你做什么题材，首先作品的质量要好，要符合当下社会的需求，只有这样，平台才有可能看好你的剧。”



这部剧让李巨涛坚定了，做对社会问题有关照、有反思的现实题材剧，将创作者内心对这个时代的看法表现出来，让希望和光明贯穿在作品中，再通过人物的言行和冲突表现细节。





【文/jin】