不久前，爱奇艺发布了Q1财报。

爱奇艺2018年第一季度总营收7.78亿美金，同比增长57%。6310万美金的净亏损，已经远低于去年同期11亿人民币（1.72亿美元）的数额。会员单季度用户增长实现了千万突破。





面对气势如虹的营收增长，爱奇艺创始人、CEO龚宇却在次日的电话会议上，作出了非常冷静的分析。总结来说，大概有两方面：

第一，原创内容力度必须进一步加大，这是吸引用户付费的核心竞争力，是“护城河”。但是如果要注重投资效率，换句话说要尽快盈利的话，优爱腾三家必须走上差异化发展的道路。目前这种同模式竞争，“烧钱”是没有尽头的。





第二，付费会员的红利还存在，因为用户往往会购买一个以上平台的会员，所以，未来总的会员数可能会继续快速增长。





有付费能力这自然是好事，但是反过来思考，这也恰恰暴露了目前视频网站用户的典型特征：以热门内容为导向，消费意图精准（无意发现和浏览），习惯使用1个以上的视频App，平台忠诚度低。

面对这样的用户，视频网站选择持续、大量生产优质原创/独家内容，自然是最简单有效的方法。但是，盈利压力当前，平台在内容上的巨额投入总有一个上限。





因此，在原创/独家内容有限的情况下，如何能留下最多的用户、最大的使用时长，从而改变用户观影习惯，增加用户黏性，成为这一阶段各大视频平台竞争的关键。





而竞争的核心，莫过于实现“内容找人”的推荐算法。





先驱Netflix：推荐系统和大数据并不都是骗人的







回想2013年Netflix借势《纸牌屋》崛起时，有这么一则关于“大数据”的都市传奇广为流传：为制作《纸牌屋》，Netflix根据多年积累的用户数据，推算出了观众最期待的组合——凯文·史派西+大卫·芬奇+政治惊悚类型。如此，才有了《纸牌屋》的全球爆火。





《纸牌屋》





不过，很快这件事儿就在凯文·史派西的访谈里被证伪了。





彼时，春风得意的史派西在采访中透露说，实际上是大卫·芬奇和他先有了翻拍英版《纸牌屋》的想法，但在和包括HBO在内的多个平台接触后，无果。没想到，Netflix直接给开了绿灯下了全集订单。于是才有了之后的种种。





这一透露，让身披“大数据”光环的Netflix好生尴尬。





再加上，后来Netflix在“史上最贵历史剧”《马可波罗》、号称“法国版《纸牌屋》”的《马赛城》等剧集上的屡屡失手，一时间，“影视‘大数据’只是皇帝新衣”的说法甚嚣尘上。





《马可波罗》





其实，结合如今Netflix在推荐系统上的惊人算力，当初Netflix在《纸牌屋》的论证上可能并没有完全撒谎，只是选择性地在公关时隐藏了“结果导向”的前提，即：





先拿来“大卫·芬奇+凯文·史派西+政治惊悚”的组合，通过“大数据”论证其可行性，继而决定开发。









在今年优酷春集中，优酷发布了大数据智能预测平台“鱼脑”技术，再次模仿了Netflix的公关技巧。





据报道，在剧集《长安十二时辰》创作时，优酷根据鱼脑平台对剧本的AI分析以及潜在主演多维度数据对比，最终确定了男主雷佳音。不过经过事后了解，开发团队是在雷佳音爆火前看中了他的潜力，然后用“鱼脑”对他的影响力进行检测，最后用数据说服了投资方。









也就是说，大数据以及基于大数据计算的推荐系统，可能不具备“海底捞针”的神力，但也并非毫无作用。尤其是在如今平台内容越来越海量，用户获取信息越来越茫然的现在。





对于推荐系统的商业价值， Netflix给出了这样的通俗解释：当会员访问Netflix时，推荐系统帮他用尽可能少的步骤，在最短的时间里找到他感兴趣的片子，这样就能避免他去找其他的乐子。





据Netflix估算，在2016年时推荐系统就已经为其制造了10亿美元以上的商业价值。





事实上，在Netflix扭亏为盈和迅速扩张的发展之路上，如果说优质自制内容的持续生产力是“吸粉机”，那么通过精准推荐算法所营造的“上瘾性”用户体验，就是“留存器”。





从2006年发起历时3年的Netflix Prize百万美金竞赛以来，Netflix的推荐系统已经从原先的评分预测功能，发展到如今高效而简洁的“会员首页”，而这个推荐系统已经能覆盖会员内容需求的2/3。





下面，我们仅仅从应用场景来分析一下Netflix的个性化推荐系统。





打开Netflix首页，会员首先看到的是一行一行视频海报组成的“瀑布流”，界面非常简洁。但是在简洁之中，它的推荐综合了多种形式。









Netflix推荐系统最核心的部分是基于“类型”（Genres）的个性化推荐，即根据用户画像和需求，为其推荐个性化的“类型”序列。









这“类型”标签可能是笼统的“悬疑”，也可能是细化的“万圣节恐怖喜剧”。为了这个推荐系统，Netflix打造了超过7万个类型和子类型。





个性化推荐是“千人千面”的，不同的观众在界面上会看到不同的类型，即使是同一类型的推荐，每个用户看到的影片和排序也是不一样的。





在基础的类型推荐之余，Netflix的主要推荐还有：





Top-Picks（精选推荐），即在每个推荐序列中找出最相关的，形成一个数量有限但优中选优的推荐；

Trending Now（热门推荐）：结合个性化法方法和近期趋势（比如节日、新闻事件），预测用户观看行为；

Continue Watching（继续观看推荐）：综合考虑距离上次观看时间和停止观看的位置、使用设备等，推荐你想继续观看的影片。

Because you watched（观看历史推荐）：先通过计算影片的相似度，再加上个性化算法，为你推荐类似内容。





另外，Netflix还会给同一部影片制作10—15个不同风格的封面，基于算法决定给具体的用户推荐哪个封面，以此招揽关注。





需要强调的是，所有个性化推荐，都基于Netflix对观众微妙而复杂的兴趣进行的精准识别。





观众是喜欢大制作还是文艺片，是喜欢治愈系还是美剧质感……对于这其中的复杂规律，谁的算法模型表达能力强，谁的推荐就越精准。至于具体算法模型，笔者不是程序猿，无力详细展开。









其实，这些推荐场景在我们的主流视频平台上，大多都已经实现。但却很少能像Netflix这样完美地把这些场景综合在一起，并且还能保持界面简洁。





当然，Netflix的简洁用户体验，跟它只付费无广告的模式有关。对于既做付费业务又做品牌广告、信息流广告乃至平台导流的“优爱腾”来说，推荐系统的架构显然是件更复杂的事。





“优爱腾”超越Netflix：个性化推荐、信息流推荐和“花样”导流





就像上文提到的，国内视频平台的个性化推荐起步并不算晚。





以爱奇艺为例， 2013年爱奇艺就在视频客户端首页尝试了个性化推荐功能，在编辑人工运营之外，于超过100个位置上实现了个性化推荐的自动化运营。





2014年爱奇艺又推出了国内第一个电影个性化首页，根据用户画像为其生成一个类似“私人影院”的电影推荐首页。每个电影序列以主题呈现，并标明推荐原因（这里，我们能看到Netflix对爱奇艺的影响）。





到如今，打开优酷、腾讯、爱奇艺任何一家的客户端，我们都能找到个性化推荐、相关推荐、热门推荐等应用场景。





根据优酷数据智能部负责人李玉，去年末在ArchSummit北京架构师大会上的演讲，行业内普遍采用的视频推荐系统，其整体结构基本类似，遭遇的难题也基本类似：





第一，用户观看意图精准、选择成本高。目前视频平台的用户使用服务时，想看什么剧集、电影时，目的已经非常明确，更习惯搜索而不愿浏览，推荐空间有限。

第二，头部节目用户行为稀疏，很多用户是不活跃的，每个月只看几个视频，行为只有几个。相对于抖音、快手的短视频信息流中动辄几百个的用户行为，长视频推荐在数据上存在很大难度。

第三，观众对内容的兴趣是感性、微妙多维的，和淘宝用户就想买一条牛仔裤的简明意愿不同，想要拟合一个表达观众兴趣规律的函数，难度更大。





这也就是说，在长视频的个性化推荐上想要做到精准推荐，给用户提供沉浸性体验，各个平台只能拼数据量和算法建模的硬实力，很难有捷径可走。





也许是为了破局，三家视频平台都开始在长视频个性化推荐的基础上，引入了信息流推荐。





还是以爱奇艺为例，打开最新版的手机客户端，首先看到的推荐页卡是个典型的融入个性化内容推荐的信息流页面。





在banner（网页横幅广告）海报推荐栏下方，紧接着6个热度内容推荐。无论是banner还是热度内容推荐，都会考虑个性化算法的维度，所以每个人看到的推荐内容、排序是不同的。









接下来便是由今日资讯、爱奇艺纳逗、电视剧、电影、综艺、动漫、游戏、原创、纪录片、为我推荐……不同类型推荐组成的信息瀑布，在其中则会夹杂着信息流广告。





点开任意一个影视内容，在播放窗口下方，又会看到由周边视频、猜你喜欢、大家截取的精彩片段以及泡泡圈评论……构成的信息流，其中也会夹杂着信息流广告。





如果点开热点页卡，我们会看到的是一个由爱奇艺号和泡泡圈中的UGC（用户原创）内容所组成的短视频信息流。





说到这里，我们已经多次提到了“泡泡社区”这个很多爱奇艺会员并不熟悉的子平台。然而，这个2015年末上线的粉丝社区，对于爱奇艺目前的架构，具有举足轻重的作用。





爱奇艺泡泡圈界面



它不仅仅为粉丝聚合、讨论提供了平台，还为爱奇艺提供了包括图文、视频在内的海量UGC内容以及巨量用户行为数据，正是有了这个内容/数据的“蓄积池”，才让爱奇艺的信息流推荐有基础。





在优酷和腾讯视频的客户端上，我们也看到了类似的粉丝社区——优酷的叫作“星球”，腾讯的叫作“doki”。





爱奇艺算法高级技术经理方非在今年3月的一次采访中表示，在目前爱奇艺的推荐系统中，长短视频和图文通过特征构建，会达到特征对齐、数值可比。用户画像，则会把用户在站内的所有行为统一建模，输出一个长/短期兴趣画像。





换句话说，在信息流推荐中，长视频、短视频和图文地位同等重要。





而用户在信息流使用中产生的巨量行为数据，不仅从某种程度上，解决了上文提到的用户数据稀疏的问题，还让基于大规模数据的深度学习派上了用场，让推荐精准度又上了一个台阶。





当然，这也为信息流广告提供了场景基础。实际上，信息流广告的快速增长正是第一季度爱奇艺广告增收的重要原因之一。





另外，在爱奇艺的界面上，我们还能看到很多基于推荐的花样“导流”。





在影视剧播放界面上，我们能看到与游戏、小说、商品、泡泡……的关联。





网综《机器人争霸》播放页面上，有游戏、商城、泡泡的关联







基于在线视频辐射到的直播、文学、泡泡、游戏，甚至电子商务，爱奇艺很明显已经在做流量分发，导流也非常顺畅。







困境：推荐越来越多，界面比着更乱







讲到这里，我们可以看到视频平台已经通过推荐系统，把流量和用户开发，玩出了花。而且从数值上看，推荐系统也确实把播放量和观看时长提高了。





据优酷CTO庄卓然在优酷春集上的演讲，通过对长视频个性化推荐技术的落实，优酷让用户观看VV（播放量）提升了30%、观看时长提升10%。





但这并不代表信息流化的视频推荐不存在问题。





对于用户而言，推荐系统最大的意义在于打造一个“用起来最顺手的视频软件”。





但现在的主流视频客户端，打开首页往往先看到的不是影视内容，而是大量分散注意力的短视频、资讯，甚至是分发链接、广告。





爱奇艺最新改版的播放页，旨在更青春、更时尚、轻量友好、看片更爽，但是实际效果见仁见智吧







“推荐越来越多，界面比着更乱”成为了行业普遍现象，可如此的用户使用时长增加，真的能沉淀会员、增加用户黏性吗？从用户体验角度来看，这似乎与推荐系统的构建初衷离得远了些。







【文/铁皮小鼓】