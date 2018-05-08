14日，由刘江执导，高璇、任宝茹编剧，唐嫣、罗晋、许龄月、于济玮主演，王志文、施京明、张晞临、史可、张凯丽、王姬等加盟的电视剧《归去来》，将在北京卫视和东方卫视同时开播。



《归去来》通过出身迥异的六位游子的留学生活和情感经历，描摹当代中国青年的生活状态和精神世界，关于他们的物欲、迷失和出走，选择、觉醒和归来。









首次聚焦海外留学生的题材，唐嫣、罗晋的再度合体，斥资3亿，美国、柬埔寨、北京辗转三地的取景，180天的拍摄周期，《归去来》一直备受期待。近日，独舌连线了还在抠后期细节的刘江导演，听他详细解读这部新剧。





刘江导演

作为北京电影学院的师兄妹，早在5年前，刘江导演和高璇、任宝茹两位编剧就约定必须要合作一次，直到3年前《归去来》核心命题的诞生。两位编剧在创作之前，亲赴美国采风两个月。2017年初，刘江导演拿到了第一稿剧本。



《归去来》预告片

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人物







除了非常独特的剧名，《归去来》中的角色名字也很特殊。



书澈，萧清，男女主人公的名字合为“清澈”。





“宁鸣而死，不默而生。”这是北宋大家范仲淹《灵乌赋》中的名句，也是《归去来》中宁鸣的名字出处。他是个出身工薪阶层的奋斗青年。







富二代缪盈、成然、绿卡，包括父辈群体的市长书望、检察官何晏、富商成伟、市长夫人毓文……这些简练的角色名字，大都直接体现着人物的出身和基调。





“我更觉得角色名字是表意系统，不是偶像剧中的表意，而是有思想性。至于用不用‘二狗’啊，‘铁蛋’啊的名字，是不重要的，我们不要做一种假装的现实主义，真正的现实主义是骨子里面的，是对生活的一种概括和凝练，追求的是神似而不是表面的地气”，刘江解释说。



这种现实主义，首先就体现在六位青年的阶层差异。







清廉的检察官之女萧清（唐嫣饰），是法律专业的学生，曾在美国著名的律师事务所做过见习律师。她把自己摆在平民阶层，追求独立和自我奋斗。









“非典型”的官二代书澈（罗晋饰），曾受过官二代的特权优惠，但那于他而言更是一种惩罚。他一直致力于摆脱出身自带的特权，希望自食其力。









商二代缪盈（许龄月饰），一个真正清纯的女性角色，据说她是“所有人都会爱上”、“所有人看了都会觉得非常惊艳”的角色。她与宁鸣（于济玮饰）的爱情线也是一条非常强劲的情节线。









除了几位干净明亮的五好青年，还有两位典型的富二代熊孩子，成然（王天辰饰）和绿卡（马程程饰），他们从一开始觉得啃老理所当然，到后来各有成长和觉醒。“所有的富二代都有他们的成长、觉醒和自我批判。有钱或没钱都不是原罪，你应该做个什么样的人才是最重要的”，刘江总结道。









剧中还有一位灵魂人物——王志文饰演的书望。刘江表示，书望是支撑冲突的重要一方，他虽然出场不多，但“阴影”无处不在。就像电影《现代启示录》里的马龙·白兰度，戏份不多但控制着整个局面。





载道







其实，年轻一代的阶层冲突并不是《归去来》故事展开的立足点。



算上前史，整个故事真正的时间跨度是从2007年到2018年，虽然主要讲的是留学生们的学习和奋斗，但架构整个故事、主要支撑戏剧性的，还是两代人之间价值观的冲突。



也就是正直青年与浑浊父辈的冲突。



从反对腐败、追求公平正义的主题看，如果说《人民的名义》是从检察官的角度去说反腐，《归去来》则是从家庭与情感的角度去说反腐。刘江认为，从家庭这一刀下去，更加血淋淋，更能看到人性之痛。









刘江补充说，“反腐也还不是最根本的，主要还是价值观的冲突。我最看中剧本的‘文以载道’，高璇、任宝茹在这部作品里是有表达的。剧中有人性与秩序的探讨，公平与正义的探讨，再说大一点是关于人类秩序的探讨。”



友情提示一点，刘江导演强调后20集观众肯定是边哭边看的，他笑称有人建议他一定去拉一个纸巾赞助商。







归去来







“归去来”在陶渊明的口中，“来”字是没有实际意义的语气助词。他天天眺望南山，一心遁隐田园，以家里的田荒了为借口，辞去彭泽令的官职回家了。



而剧中的“归去来”，在刘江看来，意指一个价值重建的过程，这体现在主人公书澈身上。书澈有两次被摧毁，第一次是他的爱情被官商勾结摧毁了一次，第二次是被正义摧毁了一次。他曾在两次摧毁之后万念俱灰，他需要重新建立起一种信仰，一种信念继续生活下去。这是归来的内涵。









他补充道，“归来不是一种地理位置的位移，而是一种自我重建、价值观的重建、精神的重建过程。”



在我看来，“归去来”也不只是重新归来。归去是由近及远，归来是由远及近。来去之间正是两代人价值观的对抗过程。



而年轻一代对爱与宽容、公平与正义的坚持，蛮动人的。



刘江导演举了剧中的一个例子。







萧清坚持着正义，但却直接造成了缪盈的家庭悲剧，后来回到学校萧清一直躲着缪盈，缪盈却堵住她说：“你千万不要为自己没有做错的事情，感到抱歉和内疚。”说完走了。









“这就是价值观的胜利，读剧本的时候我就很感动，这种正义担当、正能量是当下非常需要的普世价值观，对于中国这样的人情社会来说尤其重要。我们在这么一个看上去很时尚的故事里面，比偶像剧还精致和漂亮的画面里面，我们包含的是一种有分量的思想在”， 刘江导演总结道。



期待14日《归去来》归来。







【文/洛神】