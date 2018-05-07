电视剧《远大前程》和《金牌投资人》的接连播出，让演员张俪在四月份格外闪光，她对十三太保之一的大阿姐小阿俏和“霸道少女”苏晋的演绎，可以说把握得十分精准，前者惊艳，后者百变，牢牢抓住了观众的心。





这两个角色为何有人缘？





张俪





当今女性早已不是等待皮格马利翁塑造的人物了，她们深知自由平等高于一切，绝不是要靠别人的施舍。因此她们自律上进，将缺点变成个性，强压之下保持勇气和从容，主动追求事业和爱情。张俪饰演的小阿俏和苏晋可以说正在通往这条道路。





《远大前程》：她摸到了人物的脉搏





《远大前程》作为一部男人戏，吸引了很多女性观众。女性观众对男性角色比较宽容，对女性角色则会相对挑剔，但她们心中，永远有一个特别的位置留给惊艳的小阿俏。



小阿俏穿着旗袍在楼上俯视下方，眼神迷离，轻轻吐了一口烟，妩媚俏皮地对着沈达说了一句：“听说，你找我啊。”笑中含威，风情万种。









随后进入房间内谈话，举手投足间眼波流转，初次见面就开门见山，对洪三（陈思诚饰）说：“我要沈达（谭凯饰）。”没有任何矫揉造作。









当沈达说错了话，言外之意指向小阿俏的风月出身时，她站出来怒斥了沈达，维护自己的尊严。



其实在见到沈达之前，小阿俏对沈达早已垂青。就凭着在洪三家里，她可以流利地说出红葵花的身世和秘密，可以推测她对很多人物早就了然于心，而且身处风月场多年，早已炼就了她看男人的眼光。



因此她才会说出，“人若对了，一眼可抵万年；人若不对，到死也无言”和“他若敢娶，我便敢嫁”。虽然剧中没有详细描述，但小阿俏是个有故事的女人，而张俪充分体会了小阿俏的“有故事”，将这份看穿和懂得后的柔情和果断拿捏得刚刚好。









作为在风起云涌的上海滩打拼为十三太保的女人，她可以说什么都不缺，有美貌有手腕，有金钱地位，有人脉资源，出于江湖义气，她保护了洪三和林依依（佟丽娅饰），她和张万霖（刘奕君饰）对峙，在惊涛骇浪前保持气定神闲，气场丝毫不输。



如果有一种女性，男女都喜欢，那一定是小阿俏这种，冷艳美丽，既有江湖义气，又有儿女柔情，值得有人为她赴汤蹈火。



张俪表示，拍《远大前程》时是抱着友情客串的心态来的，但一到剧组，看到大家严肃紧张的表演状态后，就激起了自己莫名的斗志。



第一场就是拍妓院的戏，一出场就要踩在最准的点上，把握那份妖娆感。为了拍“吐烟”的镜头，张俪说：“我真的现学抽烟，把这辈子的烟都抽了。”









张俪说：“第一天拍完，晚上我辗转反侧，觉得每个人都这么强，我千万不能掉链子。”



张俪表示，演完求洪三别再来祸害沈达那场戏后，第一次感觉到导演对自己的态度有了变化，刚开始导演对自己更多是外形上的认可，但这次“导演眼神中透露着欣赏”，张俪现在回忆起来还觉得特别开心，这是很有成就感的事情。



张俪回忆，因为刘奕君老师演戏气场强大，拍对峙那场戏的时候，她的想法就是：别被秒得太难看。所以精神压力大，“所有的情绪都满在那里，你要跟那五百个人拼了。”





“可以说《远大前程》让我学会了另一种表演的方式，让我的瞳孔和情绪更丰富，身体节奏更好，算是一种生存的能力，角色本身、导演和演对手戏的演员，他们让我学会了赋予角色更多的生命，这是在以前的戏里没达到的。”









谈到导演谢泽，张俪表示导演很“贼”，总是用激将法让每个人都斗志昂扬，一步步地树立演好角色的野心。谢泽会把张俪和谭凯的对手戏给其他演员看：“客串角色都演得这么好，你们看着办吧。”



张俪非常感谢谢泽导演，“导演要求情绪和眼泪的控制要非常精准，比如沈达离开的时候，哪个瞬间掉眼泪，一定要符合他的节奏。”



谢泽导演会用各种方法挖掘张俪的情绪，让她回想痛苦的时候，并说一些抓心挠肝的话，让她把离别的情绪表演到歇斯底里。演完之后，导演对张俪说：“小阿俏一定有人喜欢。”









张俪说：“谢泽导演像一双眼睛，让我看到了很多我身上本来有但不自知的东西。每接一部戏都是一场未知的赌博，只是没想到这次会赌对。”《远大前程》中的小阿俏是给张俪最好的礼物。







《金牌投资人》：看到了女性角色更多的可能性





正如剧名所指，“金牌投资人”既指金钱上的“金牌投资人”方玉斌（杨旭文饰），也指感情上的“金牌投资人”苏晋（张俪饰）。因此，剧中有两条线，一条表现男主方玉斌的职场成长，另一条表现女主苏晋的感情成长。



在“金牌投资人”这一被男性角色占据的世界中，苏晋凭借自己的实力在投资界站稳脚跟，跟男性正面battle。很多女性观众会很欣赏她这种复杂面，会对有能力、有个性、有缺点的苏晋惺惺相惜。









张俪说：“我看完剧本后觉得，好久没有见过这样的女主了，苏晋她有很多缺点，小气、无厘头、神经病还假正经，不按常理出牌。我觉得她太有意思了，而且这对恋人的相处很有趣，让我很羡慕，我希望能像主人公一样活在剧中一百天，我一定要那么活一次。”



如果人生需要通过重重关卡的战场，那么每个战士都需要弹药充足，不断修炼自己的闯关技能。《金牌投资人》中的苏晋就是弹药充足的先天优势型选手，面对学历不高没背景却聪明上进的方玉斌，苏晋愿意送他一颗子弹。



当苏晋一个人经过尔虞我诈的复杂商业斗争后，她会特别清楚自己想要什么，因而会把自己内心最纯粹的一块地方，留给一个最没有目的的人。



“当代郭靖”方玉斌让苏晋这样一个理性的人放下理性，经历千回百转的试探和自我怀疑后，决定缴械投降。









很多电视剧都在倾剧中男性角色之生命为大女主服务，但观众清醒地知道，没人会不计回报为另一个人保驾护航、披荆斩棘。这些剧高估了甘愿付出的男性，也低估了女性的力量。



这些剧情和女性角色为什么会让人反感？来源于配比失调导致的虚假，比如人物美好和缺陷的配比，性格强弱的配比，剧情中现实与美梦的配比等。



张俪说：“我有时候觉得苏晋脾气好坏，她小气幼稚，她还承认这种坏，我想这也是大家会觉得会有共鸣的原因吧，因为她的缺点很真实。”





“投资就是投人”，有时候，人性研究比数据研究更能切中要害，苏晋是数据高手，也是人性高手。









苏晋在职场上独立骄傲，工作上也会尔虞我诈，遵守男人世界的游戏规则，为了谈生意拼白酒，对记者进行言语攻击维护自己。



她在家里跟哥哥斗气，面对父亲既疏离又想靠近的矛盾态度，对方玉斌从霸道到放下防备后露出柔情一面，她是个复杂的多面体。



方玉斌跟投资圈中为达目的不择手段的人不同，他学历低，但聪明上进，有点愣头青，重情义，不按常理出牌，在这个圈子中显得稚嫩。这让苏晋有了兴趣。一开始她就是一个玩游戏的小女孩，只想打败对手。







“我不需要八块腹肌，我需要你大脑的千沟万壑。”



“我承认你是一个骄傲强大的人，但我只会比你更骄傲、更强大。”



“等你有一天坐到我这个位子，你就知道千金难买我乐意。”





这种不按常理出牌的多面体角色需要更加丰富的表演，张俪表示，会把以前的很多角色都回想一遍，选取她们身上的点再融入自己的经历，来表现苏晋这种复杂性。



作为电视剧，不让人做梦怎么行呢？重点是恰如其分地做梦，玛丽苏剧中美梦的比重高到离谱，已经不是我等凡人踮起脚尖所能够到的。电视剧需要探索怎样的女性文化和女性角色才能陪伴女性成长，刻画女性的现实诉求，缓解她们的焦虑。



女性的焦虑已经不是生存焦虑了，面对艰难的职场，她们会迎难而上。她们更多的是生命焦虑，她们害怕：爱恨的能力随着理性的增长而逐渐衰退，身体里的风暴随着时间一起枯萎。









可在张俪塑造的不可捉摸的苏晋身上，有聪明理性的一面、也有“霸道少女”的一面，这缓解了女性观众的焦虑，至少让她们看到了一种可能。



张俪表示，今年的角色都很不一样，将来还想演喜剧，尝试“扮丑”，比如《羞羞的铁拳》里那样的女主。她会在看完电影后，回到家，刷牙和敷面膜的时候，演一通里面的场景过一下瘾，“让观众忘记你的美，让他们相信这个‘丑’的角色，这种挑战带来的愉悦感更强。”









张俪很喜欢安妮·海瑟薇，看过她所有的电影，至今对《悲惨世界》中芳汀剪头发那场戏的眼神印象深刻。艺术是属“灵”的，没有逻辑可言，一个眼神就可以击穿观众。



在《远大前程》中，张俪已经摸到了小阿俏的脉搏。这让她在《金牌投资人》中的表演，更加舒展精准、收放自如。张俪说：“我想我足够爱惜羽毛，因此不会怠慢每一部戏。今年是检验自己表演的一年，我希望我塑造的角色能给观众造梦，让他们有共鸣。”





【文/王苗苗】