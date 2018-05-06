5月4日在腾讯视频上线的《烽火逐金》，可以说是今年网络电影里既有流量又有质量的存在了。上映首日，播放量就达到了589万，为当日全网播放量冠军。口碑也不错，许多影评人与观众为其正面发声，说得最多的是其在网大精品化、多元化上的突破和尝试。





从去年的“规范”到现今的“突破”，《烽火逐金》在网大市场精品化这条路上又扮演了怎样的角色？









细致打磨故事，另类讲述好戏







《烽火逐金》把故事背景放在抗日战争年代，谣传有三箱黄金将要路过大三元客栈，一时之间各方势力闻风而动，不约而同来到大三元，上演一幕幕明争暗斗的戏码。





这是导演石桀锐的原创剧本。从故事架构上看，一个封闭空间，多方乱世势力聚集，类似前一段时间大热的《和平饭店》，都是螺蛳壳里做道场的故事，越“拥挤”越有好戏，但拍摄难度不小。如果平铺直叙，让各路人马大开杀戒，安排几场枪战，狂撒血浆，那这样的故事未免不太高明。所以石桀锐最终选用了多角度的非线性叙事方式。





导演石桀锐





当平铺直叙不能满足于故事，而需要“较劲”叙事手法的时候，很大程度上说明这部电影已经开始在叙事层面上，进行有意识的升级。导演石桀锐将叙事的第一人称分给了多个角色，多角度展现故事内核，可以让观众在观影过程中逐步抽丝剥茧，“探秘式”慢慢接近真相，让观影体验得到升级。





此外，《烽火逐金》还为观众们埋下了一颗“炸弹”，那就是卧底的存在。不光客栈里有卧底泄露消息，外来的各路人马里也有卧底存在，可谓你中有我，我中有你。故事在烧脑层面上逐级加码，带给观众的，是不同于一般网大的“探秘“体验。









三箱黄金，说穿了不过是个故事的引子，当各方势力被牵扯进客栈之后，精彩剧情才慢慢上演，多方对决中带着宿命的悲壮和为国而战的豪情。





故事情节设计上波澜起伏，有转折有高潮，虽偶有比较僵硬、尴尬的地方，年轻演员们演技略有浮夸，但影片总体制作精良，甚至不输给部分院线影片，不失为2018年网络电影行业一部“另类”佳作。









制作走心，尽力驱除网大的粗糙感







《烽火逐金》的色调跟别的网大不一样，更细腻，整体色调接近院线电影。





《烽火逐金》主创团队一开始，就对制作品质很有追求。一部电影的色调好坏，会直接影响观众的第一观感，无论过浓还是过淡，都会让最后的成片效果大打折扣。别的地方可以省，调色的费用不能省，就冲着院线电影的水准去制作，这种对品质的坚持，是导演石桀锐在拍摄过程中始终遵循的。在服装、造型以及布景上，虽说受制于经费做不到太精致，但也尽力实现了导演的创作设想。









石桀锐导演回忆其中一场长镜头拍摄，需要女演员以很快的速度从楼上跑到楼下，反复拍了好多次，最后拍到女演员跑得双腿发抖，这么拼地去拍这部电影，就是为了品质有保障。





影片结尾配乐使用了经典曲目《天涯歌女》，通过一首歌曲直接把观众带回那个年代。石桀锐导演表示：“搭一个影棚也好，用大量服装道具也好，都是为了还原那个时代背景，而用一首歌调动观众的情绪，会更巧妙一点，留给观众足够的想象空间。”









12天的拍摄时间，19位演员，小成本投资，应该说一切资源都是有限的。但是，就在这有限的时间和经费里，导演通过合理配置，把每一分钱都用在了刀刃上。这背后是对网大精品化的不懈追求，也是市场对此类作品的渴求。《烽火逐金》的出现，可以说是恰逢其时。





深耕内容，网生影视内容创作者的出路







精心打磨故事，制作走心化，这些都是看得见的表象。深入分析，这些改变意味着网大创作从“眼球驱动”开始向“内容驱动”转变。网生影视内容创作者需要在精品化创作态度下，研究观众审美口味的变化，带着初心深耕内容。









作为播出平台的各大视频网站，拥有可观的会员用户，市场足够大，缺的是好内容。腾讯视频网络电影比较喜好精品化、题材类型多元化的内容，也许正是看准了这一变化趋势。





用心打磨剧本讲好故事，深耕精品化内容，网络电影行业才有真正的未来。作为这一理念的实践者，《烽火逐金》值得市场和观众肯定。





【文/王城如海 】

