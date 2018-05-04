不缺项不缺位不缺席，杨烁细说北京电视剧5年规划和帮扶要点(2018-05-04 12:29:43)
5月3日，北京市新闻出版广电局召开“记录新时代”创作规划座谈会。北京市新闻出版广电局局长杨烁发表讲话，谈了北京电视剧发展的成就和仍存在的问题，并提出下一步的发展要点。北京市新闻出版广电局副局长戴维主持会议。
前不久在宁波举行的全国电视剧创作规划会上，国家广播电视总局局长聂辰席提出了“打造永不落幕的中国剧场”，而在昨天的北京创作规划会上，杨烁提出了“打造常演常新的北京剧场”。
会上发布了2018-2022年“记录新时代工程” 80个重点选题规划片单，这是落实全国电视剧创作规划会议的实际举措。在未来5年的重要时间节点、重大主题创作中，北京要确保各类主旋律作品不缺项、北京题材作品不缺位、在国家级奖项评选中不缺席。
杨烁透露说，今年继续加大对优秀作品的扶持，专项资金将突破8000万。还对重点剧目实行“一剧一策”管理，根据项目进展组织剧本研讨、拍摄指导、政策资金扶持、绿色通道报审、播出宣传推广等，提供精准服务。目的就是盘活资源助推精品。从今年开始，决定增加扶持基金份额，给予电视频道、互联网平台等优质播出机构以特别奖励。
会议宣明了北京市保障“电视剧高质量发展”的具体措施和政策细则，建立了未来5年重要剧目的动态选题库，将对北京电视剧的发展产生深远而持久的影响。
20多家影视制作、播出机构的代表，导演刘家成，演员何冰等上百人参加了本次会议。
（1）北京电视剧发展的成绩和面临的困难
杨烁回顾了北京电视剧走过的辉煌的历程。
这里诞生了第一部长篇电视剧《四世同堂》、第一部室内电视剧《渴望》、第一部电视系列喜剧《编辑部的故事》、第一部在海外拍摄的电视剧《北京人在纽约》、第一部编年体电视剧《一年又一年》。
目前，全国大多数影视创作的领军企业和领军人才都集中在北京，有影视制作机构7000余家，全国电视剧制作机构有一半落户在北京，电视剧制作甲种许可证单位17家。
去年有14部剧在央视综合频道及一线卫视黄金档播出，收视情况表现突出，25部剧获中宣部、广电总局、市委宣传部的奖励和重点推介，北京电视剧事业产业呈现出蓬勃兴盛发展态势。
我们还有北京电视台和125家视频网站等优质播出平台，去年《情满四合院》《生逢灿烂的日子》《外科风云》等在北京卫视创下高收视率；《法医秦明》《特种兵王之使命抉择》《了不起的匠人（第二季）》等46部作品被局评为优秀网络视听节目，在搜狐视频、爱奇艺、优酷网等热播。可以说，当前北京电视文艺发展总体是好的，走在了全国的前列。
在肯定成绩的同时，杨烁也谈到了存在的问题和困难：
一是随着影视市场的发展，过分强调收视率、点击率的不良倾向比较突出，抵制、打击各种行业弄虚作假行为，把追求社会效益作为自觉选择的主动性还不够，手段还不多，更多地从加强社会效益考核、明确评价指标和标准的探索还不够，效果还不明显。
二是随着市场容量的不断扩大，一些电视剧、网络剧，为一时之利而动摇、为一时之誉而急躁，甚至沾染上低俗、庸俗、媚俗的风气，猎奇猎艳、鸡零狗碎、风花雪月的现象，仍在一定范围内存在，还有一些“神剧”“雷剧”引发议论。
三是有“高原”缺“高峰”的问题尚未根本解决，代表首都标准的精品还不够多，以一流内容支撑全国文化中心还任重道远。以电视剧生产为例，近几年平均每年备案公示电视剧数量300余部，取得发行许可证的剧目70余部，卫视播出的剧目数量30部左右，数量不少，但力作还不多。
四是扶持政策不够精准，未能覆盖到全产业链，造成资源流失。一些有实力的制作公司因为税收、上市等原因离开北京，有的虽然在北京备案、报审，但公司实际运作在外地，有产业空心化现象，整体行业收入下降，产业有下滑趋势。
（2）北京电视文艺发展的五个要点
杨烁说，我们要正视问题，直面困难，牢牢把握我国社会主要矛盾发生的深刻转化，树立担当意识，着力补短板、强弱项，加快北京电视文艺发展步伐，更好地满足首都人民对美好生活的新期待。
一要不断适应人民群众美好生活新需要。电视文艺与老百姓的生活最为关联密切，是文化建设中最为显性的要素，美不美、好不好，老百姓听得着、看得见，感受体验最直接。
有的作品远离生活、远离人民，对人民群众特别是基层群众的生活缺乏热情，自然也让观众“敬而远之”；有的误把现实生活的场景当作现实主义精神，飘在表面，深不下去，成为远离生活的“悬浮剧”，这些都要引以为戒。
反映新时代是人民群众的热切期许，是新时代电视文艺创作的使命所在，文艺创作既可以以宏阔视野，展现社会变迁和人物群体命运，也可以以百姓视角，反映普通人追梦中国、追求幸福生活。
电视文艺要充分发挥“时代录影”“国家相册”功能，讲好新时代的中国故事，努力为新征程留下真实鲜活、振奋人心的时代影像志和历史备忘录。
二要实现由数量型增长向质量型发展的根本转变。
北京电视剧占全国体量近三分之一，2017年北京局备案公示的电视剧有359部，取得发行许可证的73部，均连续多年保持全国第一。
但是，随着广大观众对品质要求的不断提升，靠数量规模发展的红利期已经成为过去时，必须深化行业供给侧结构性改革，加快从数量规模增长的粗放型发展，向质量品格提升的集约式发展转变。一方面，要推进产业组织结构调整，着力做优市场主体；另一方面，要推进产品结构调整优化，着力提升电视文艺产品整体品质。
三要实现优秀作品传播最大化、效益最大化。大数据显示，2017年全国电视台和视频网站播出的电视剧，收视率和播放量名列前茅的10部作品中出现了前所未有的高度重合。高质量发展，就是要坚持创新发展理念，以互联网思维和融合发展观念，再造制作、宣发、购销、播出体系和流程，实现优秀作品传播最大化、效益最大化。必须统筹网上线下两个传播平台，让优秀作品展现出全新的传播能力和传播能量。
四要杜绝浮躁之风侵蚀电视文艺的健康肌体。浮躁之风，已成为影响电视文艺高质量发展的一只拦路虎。遏制浮躁之风，需要多管齐下，综合施策，在内容上必须力戒浮华，在制作上必须力戒功利主义、粗制滥造。要按照政府引导、行业自律、各方协同综合治理的思路，进一步优化制作成本比例，促进演员片酬更加合理。
今天，行业协会联合发布了《倡议书》，各机构积极响应，这反映了大家的呼声，是一个得力的举措。下一步，我们要在行业开展“三会三课”系列活动，“三会”是指“规划会、交易会、联谊会”，“三课”是指“政策课、业务课、实践课”。通过“三会三课”活动，力戒浮华功利，切实使北京制作真正成为经得住群众评价和时代检验的精品力作。
五要推动北京电视剧目更多更快地走出去。新时代展现出前所未有的精神面貌，“中国面孔”的丰富性为讲好中国故事提供了前所未有的故事内核和外延，我们要通过电视文艺作品展现中华文明独特的价值与魅力，让全世界人民更好地认识中国。
近年来，我们先后在法国、英国、俄罗斯、南非等成功举办“北京优秀影视剧海外展播季”，积极推动优质电视剧目海外落地，今年的展播季还向“一带一路”沿线国家延伸拓展，扩大辐射力。
要提升产品国际市场份额和影响力，鼓励企业积极参与丝绸之路影视桥等“走出去”工程，加强主流频道境外落地工作，建设影视译制产业链，组织企业参加国际知名节展，办好“北京日”“北京周”活动，推动电视剧目亮相国际主流市场。
（3）未来5年80个重点剧目公布
会上，还公布了北京市新闻出版广电局2018-2022年“记录新时代工程”北京市重点选题名单。
今年适逢纪念改革开放40周年，也是中国电视剧诞生60周年。围绕纪念改革开放40周年、庆祝中华人民共和国成立70周年、全面建成小康社会、庆祝中国共产党成立100周年、北京冬奥会冬残奥会等重要时间节点，围绕新时代党和国家发生的历史性变革和取得的历史性成就，围绕“长城文化带、大运河文化带、西山永定河文化带”建设，围绕北京市“古都文化、红色文化、京味文化、创新文化”建设，围绕普通中国人为创造美好生活所产生的感人奋斗故事，开展选题规划，发挥示范引领作用。
需要注意的是，北京市重点选题规划剧目的名单是动态的，可进可出。有些达不到要求的剧目会退出名单，有些新的亮点剧目可以通过申报程序进入名单。
北京市重点选题规划剧目80部（含电视剧、电视纪录片、电视动画片）：
电视剧：
《最美的青春》
《你迟到的许多年》
《初心》
《沙海老兵》
《归去来》
《天下长安》
《宣武门》
《诚中堂》
《天下无诈》
《走火》
《海洋之城》
《长河落日》
《芝麻胡同》
《尉官正年轻》
《破冰行动》
《西藏苍穹》
《壮志高飞》
《莫语者》
《我们的四十年》
《飞行少年》
《反恐特战队之天狼》
《启航》
《觉醒年代》
《奔腾年代》
《新一年又一年》
《我爱北京天安门》
《青春斗》
《北京以南》
《枪杆子1949》
《小巷名流》
《大国重器》
《中国援外医生》
《人生》
《归鸿》
《中国式关系2》
《刑警队长2》
《光荣岁月》
《我在天堂等你》
《建国大业》
《三叉戟》
《月亮上的篝火》
《与顶点的距离》
《运通天下》
《那金枝》
《风雨中关村》
《光荣与梦想》
《大前门》
《生逢灿烂的日子2》
《南锣警探》
《第一个十月》
《国家名片》
《北斗南箕之歌》
《大海港》
纪录片：
《中关村》
《脊梁》
《一起走过四十年》
《红色记忆——永不消失的电波》
《我的时代和我》
《长城长》
《永定河》
《你看不见的长城》
《北京味道（第二季）》
《紫禁城》
《元之韵·元曲》
《北京记忆（第二部）》
《华人故事之我是中国人》
《话说运河》
《阅读中国（1978-2018）》
《从中国到中国》
《了不起的匠人（第四季）》
《最美中国（第三季）》
《讲究（第四季）》
动画片：
《大运河奇缘》
《冰雪冬奥村》
《锡兰王子》
《愚公移山》
《鹿精灵系列》
《无敌小鹿系列》
《京剧猫系列》
《茶娃传奇》
【文/李星文】