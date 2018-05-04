

5月3日，北京市新闻出版广电局召开“记录新时代”创作规划座谈会。北京市新闻出版广电局局长杨烁发表讲话，谈了北京电视剧发展的成就和仍存在的问题，并提出下一步的发展要点。北京市新闻出版广电局副局长戴维主持会议。





前不久在宁波举行的全国电视剧创作规划会上，国家广播电视总局局长聂辰席提出了“打造永不落幕的中国剧场”，而在昨天的北京创作规划会上，杨烁提出了“打造常演常新的北京剧场”。









会上发布了2018-2022年“记录新时代工程” 80个重点选题规划片单，这是落实全国电视剧创作规划会议的实际举措。在未来5年的重要时间节点、重大主题创作中，北京要确保各类主旋律作品不缺项、北京题材作品不缺位、在国家级奖项评选中不缺席。





杨烁透露说，今年继续加大对优秀作品的扶持，专项资金将突破8000万。还对重点剧目实行“一剧一策”管理，根据项目进展组织剧本研讨、拍摄指导、政策资金扶持、绿色通道报审、播出宣传推广等，提供精准服务。目的就是盘活资源助推精品。从今年开始，决定增加扶持基金份额，给予电视频道、互联网平台等优质播出机构以特别奖励。









会议宣明了北京市保障“电视剧高质量发展”的具体措施和政策细则，建立了未来5年重要剧目的动态选题库，将对北京电视剧的发展产生深远而持久的影响。





20多家影视制作、播出机构的代表，导演刘家成，演员何冰等上百人参加了本次会议。







（1）北京电视剧发展的成绩和面临的困难







杨烁回顾了北京电视剧走过的辉煌的历程。



这里诞生了第一部长篇电视剧《四世同堂》、第一部室内电视剧《渴望》、第一部电视系列喜剧《编辑部的故事》、第一部在海外拍摄的电视剧《北京人在纽约》、第一部编年体电视剧《一年又一年》。



目前，全国大多数影视创作的领军企业和领军人才都集中在北京，有影视制作机构7000余家，全国电视剧制作机构有一半落户在北京，电视剧制作甲种许可证单位17家。









去年有14部剧在央视综合频道及一线卫视黄金档播出，收视情况表现突出，25部剧获中宣部、广电总局、市委宣传部的奖励和重点推介，北京电视剧事业产业呈现出蓬勃兴盛发展态势。





我们还有北京电视台和125家视频网站等优质播出平台，去年《情满四合院》《生逢灿烂的日子》《外科风云》等在北京卫视创下高收视率；《法医秦明》《特种兵王之使命抉择》《了不起的匠人（第二季）》等46部作品被局评为优秀网络视听节目，在搜狐视频、爱奇艺、优酷网等热播。可以说，当前北京电视文艺发展总体是好的，走在了全国的前列。









在肯定成绩的同时，杨烁也谈到了存在的问题和困难：





一是随着影视市场的发展，过分强调收视率、点击率的不良倾向比较突出，抵制、打击各种行业弄虚作假行为，把追求社会效益作为自觉选择的主动性还不够，手段还不多，更多地从加强社会效益考核、明确评价指标和标准的探索还不够，效果还不明显。

二是随着市场容量的不断扩大，一些电视剧、网络剧，为一时之利而动摇、为一时之誉而急躁，甚至沾染上低俗、庸俗、媚俗的风气，猎奇猎艳、鸡零狗碎、风花雪月的现象，仍在一定范围内存在，还有一些“神剧”“雷剧”引发议论。

三是有“高原”缺“高峰”的问题尚未根本解决，代表首都标准的精品还不够多，以一流内容支撑全国文化中心还任重道远。以电视剧生产为例，近几年平均每年备案公示电视剧数量300余部，取得发行许可证的剧目70余部，卫视播出的剧目数量30部左右，数量不少，但力作还不多。

四是扶持政策不够精准，未能覆盖到全产业链，造成资源流失。一些有实力的制作公司因为税收、上市等原因离开北京，有的虽然在北京备案、报审，但公司实际运作在外地，有产业空心化现象，整体行业收入下降，产业有下滑趋势。





（2）北京电视文艺发展的五个要点





杨烁说，我们要正视问题，直面困难，牢牢把握我国社会主要矛盾发生的深刻转化，树立担当意识，着力补短板、强弱项，加快北京电视文艺发展步伐，更好地满足首都人民对美好生活的新期待。





一要不断适应人民群众美好生活新需要。电视文艺与老百姓的生活最为关联密切，是文化建设中最为显性的要素，美不美、好不好，老百姓听得着、看得见，感受体验最直接。





有的作品远离生活、远离人民，对人民群众特别是基层群众的生活缺乏热情，自然也让观众“敬而远之”；有的误把现实生活的场景当作现实主义精神，飘在表面，深不下去，成为远离生活的“悬浮剧”，这些都要引以为戒。





反映新时代是人民群众的热切期许，是新时代电视文艺创作的使命所在，文艺创作既可以以宏阔视野，展现社会变迁和人物群体命运，也可以以百姓视角，反映普通人追梦中国、追求幸福生活。





电视文艺要充分发挥“时代录影”“国家相册”功能，讲好新时代的中国故事，努力为新征程留下真实鲜活、振奋人心的时代影像志和历史备忘录。









二要实现由数量型增长向质量型发展的根本转变。





北京电视剧占全国体量近三分之一，2017年北京局备案公示的电视剧有359部，取得发行许可证的73部，均连续多年保持全国第一。





但是，随着广大观众对品质要求的不断提升，靠数量规模发展的红利期已经成为过去时，必须深化行业供给侧结构性改革，加快从数量规模增长的粗放型发展，向质量品格提升的集约式发展转变。一方面，要推进产业组织结构调整，着力做优市场主体；另一方面，要推进产品结构调整优化，着力提升电视文艺产品整体品质。









三要实现优秀作品传播最大化、效益最大化。大数据显示，2017年全国电视台和视频网站播出的电视剧，收视率和播放量名列前茅的10部作品中出现了前所未有的高度重合。高质量发展，就是要坚持创新发展理念，以互联网思维和融合发展观念，再造制作、宣发、购销、播出体系和流程，实现优秀作品传播最大化、效益最大化。必须统筹网上线下两个传播平台，让优秀作品展现出全新的传播能力和传播能量。





四要杜绝浮躁之风侵蚀电视文艺的健康肌体。浮躁之风，已成为影响电视文艺高质量发展的一只拦路虎。遏制浮躁之风，需要多管齐下，综合施策，在内容上必须力戒浮华，在制作上必须力戒功利主义、粗制滥造。要按照政府引导、行业自律、各方协同综合治理的思路，进一步优化制作成本比例，促进演员片酬更加合理。





今天，行业协会联合发布了《倡议书》，各机构积极响应，这反映了大家的呼声，是一个得力的举措。下一步，我们要在行业开展“三会三课”系列活动，“三会”是指“规划会、交易会、联谊会”，“三课”是指“政策课、业务课、实践课”。通过“三会三课”活动，力戒浮华功利，切实使北京制作真正成为经得住群众评价和时代检验的精品力作。









五要推动北京电视剧目更多更快地走出去。新时代展现出前所未有的精神面貌，“中国面孔”的丰富性为讲好中国故事提供了前所未有的故事内核和外延，我们要通过电视文艺作品展现中华文明独特的价值与魅力，让全世界人民更好地认识中国。





近年来，我们先后在法国、英国、俄罗斯、南非等成功举办“北京优秀影视剧海外展播季”，积极推动优质电视剧目海外落地，今年的展播季还向“一带一路”沿线国家延伸拓展，扩大辐射力。





要提升产品国际市场份额和影响力，鼓励企业积极参与丝绸之路影视桥等“走出去”工程，加强主流频道境外落地工作，建设影视译制产业链，组织企业参加国际知名节展，办好“北京日”“北京周”活动，推动电视剧目亮相国际主流市场。





（3）未来5年80个重点剧目公布





会上，还公布了北京市新闻出版广电局2018-2022年“记录新时代工程”北京市重点选题名单。





今年适逢纪念改革开放40周年，也是中国电视剧诞生60周年。围绕纪念改革开放40周年、庆祝中华人民共和国成立70周年、全面建成小康社会、庆祝中国共产党成立100周年、北京冬奥会冬残奥会等重要时间节点，围绕新时代党和国家发生的历史性变革和取得的历史性成就，围绕“长城文化带、大运河文化带、西山永定河文化带”建设，围绕北京市“古都文化、红色文化、京味文化、创新文化”建设，围绕普通中国人为创造美好生活所产生的感人奋斗故事，开展选题规划，发挥示范引领作用。









需要注意的是，北京市重点选题规划剧目的名单是动态的，可进可出。有些达不到要求的剧目会退出名单，有些新的亮点剧目可以通过申报程序进入名单。





北京市重点选题规划剧目80部（含电视剧、电视纪录片、电视动画片）：





电视剧：





《最美的青春》



《你迟到的许多年》



《初心》



《沙海老兵》



《归去来》



《天下长安》



《宣武门》



《诚中堂》



《天下无诈》



《走火》



《海洋之城》



《长河落日》



《芝麻胡同》



《尉官正年轻》



《破冰行动》



《西藏苍穹》



《壮志高飞》



《莫语者》



《我们的四十年》



《飞行少年》



《反恐特战队之天狼》



《启航》



《觉醒年代》



《奔腾年代》



《新一年又一年》



《我爱北京天安门》



《青春斗》



《北京以南》



《枪杆子1949》



《小巷名流》



《大国重器》



《中国援外医生》



《人生》



《归鸿》



《中国式关系2》



《刑警队长2》



《光荣岁月》



《我在天堂等你》



《建国大业》



《三叉戟》



《月亮上的篝火》



《与顶点的距离》



《运通天下》



《那金枝》



《风雨中关村》



《光荣与梦想》



《大前门》



《生逢灿烂的日子2》



《南锣警探》



《第一个十月》



《国家名片》



《北斗南箕之歌》



《大海港》





纪录片：



《中关村》



《脊梁》



《一起走过四十年》



《红色记忆——永不消失的电波》



《我的时代和我》



《长城长》



《永定河》



《你看不见的长城》



《北京味道（第二季）》



《紫禁城》



《元之韵·元曲》



《北京记忆（第二部）》



《华人故事之我是中国人》



《话说运河》



《阅读中国（1978-2018）》



《从中国到中国》



《了不起的匠人（第四季）》



《最美中国（第三季）》



《讲究（第四季）》





动画片：





《大运河奇缘》



《冰雪冬奥村》



《锡兰王子》



《愚公移山》



《鹿精灵系列》



《无敌小鹿系列》



《京剧猫系列》



《茶娃传奇》

【文/李星文】