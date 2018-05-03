5月1日，小年代情感剧《幸福照相馆》在安徽卫视、天津卫视播出。明亮、色彩丰富的画面和轻松有趣的整体风格，让这部剧呈现出与传统年代剧不一样的感觉。



《幸福照相馆》由海宁视点传媒有限公司负责宣传发行，DMG印纪娱乐传媒股份有限公司、中视时代（北京）国际文化传媒有限公司、海宁视点传媒有限公司联合出品，王义明执导，高博任编剧、监制，林永健、左小青、徐佳、王婉娟等主演。讲述了一个叫幸福镇的小城里，一户普通家庭在生活中的喜怒哀乐的故事。









今年是改革开放40周年，反映这40年间中国社会变迁和人民生活发生巨大改变的电视剧不在少数。《幸福照相馆》的故事从上世纪80年代初期开始，到香港回归结束，时间跨度近20年。这20年，是中国政治、经济、社会生活变化最快的时期。基于剧名，顾名思义整部剧的重点有两个：幸福+照相馆。为何选用“照相馆”来作为引子切入故事？这部剧的核心表达和关照的社会话题是什么？









40集，时间跨度20年，细细描摹改革开放给中国人带来的幸福



老苏（林永健饰）是芸芸众生中的一个普通人，他的生活有烦恼、有欢乐、有幸福、有痛苦。这部剧以老苏一家人的群像描写，来探讨何为“幸福”。“幸福”是整部剧的中心议题，“照相馆”则是故事发展的见证者。改革开放，则作为暗线，默默影响着剧中人的生活，让人清晰感知其带来的变化，再细细体味不同时代背景、不同人眼中的“幸福”。



“幸福”这个字眼，已经离现代人太远了。快节奏的生活、物质化的人际关系、孤独的普遍侵蚀，让很多人忘了我们也曾有过淳朴的幸福时光。《幸福照相馆》就希望对那些年那些人经历的描写，唤起现代人对幸福、温暖的渴望。









对于幸福，每个人的理解也是不一样的。老苏、胡美凤（左小青饰）及老苏的两女一子一女婿，每个人都有自己追求的幸福：胡美凤想找到爱人、照顾好女儿，老苏的大女儿想照顾好弟弟妹妹和爸爸、一家人和和睦睦，女婿想要一个孩子却一直不得，小儿子则梦想自由。无论是什么样的初衷，他们无不怀着赤子之心、步履蹒跚地走在追求“幸福”的路上。



同时，随着时代的进步，照相馆的变迁及背后一家人的喜怒哀乐，也能反映出中国改革开放这几十年来，社会与人的变化，就像老苏的照相馆里摆放的照片一样，记录着人们在通往幸福这条路上，一只只深深浅浅的脚印。









讲述人情冷暖却不止步于家长里短，《幸福照相馆》有更大野心



在谈到《幸福照相馆》的定位和风格时，本剧一位主创表示，“从主体上来说，《幸福照相馆》是生活情感剧”，也不避讳谈到当下此类型剧因数量较多，滋生出了比较严重的同质化问题。不过，“虽然剧中有一些家长里短的戏份，但是，人情冷暖和时代变迁才是我们的剧最想要深入探讨的。”









为了给观众带来新鲜感，《幸福照相馆》在横纵两个维度实现差异性。





横面上，增加事件、话题的丰富度，以小见大，描摹时代变迁。



改革开放初期的二十年，人们生活的变化是惊人的，小到服饰、起居，大到建筑、文化，这些都成为这部四十集剧的素材和血肉。剧中涉及的事件、话题纷繁复杂，有知青返程，有采购狂潮，有子女入职、高考，有县宣传机构的体制改革，有城乡年龄差异的婚恋问题，也有孩子丢失、全家不计代价寻找的事件；这些事件、话题，串起来就形成了一条完整的时间线。





而孩子找回、香港回归被设计为剧集的结尾，这中间是存在一定的映照关系的，“小姑娘找回，老苏一家人团圆，正像香港回归对祖国的意义。彼时电视中播放的国歌、窗外缤纷的礼花，与照相机前，老苏一家人幸福的笑脸，这一幅幅画面正好体现出家与国、团圆与团结的意义所在。”









纵面上，除了丰富的情感线，剧集还增加了两条“千里寻人”线。



这两条线的增加都与胡美凤有关，一是寻找她女儿，二是寻找曾经的知青爱人武建。但这些线与老苏一家人的情感线如何结合，最后还要去剧中找答案。





片花中，很多年后，老苏在电视上看到曾经被判定死亡的武建，仿佛预示着一场不平静的风暴即将来临，这更在无形中，为这部生活剧集增添了一些悬疑色彩。









很明显，本剧是想借这两条情节线的建立，激发出故事更强的戏剧张力，让人物不止停留在家长里短中，更让他们真正接受灵魂的拷问和命运的抉择，也希望以此让观众在观看时怀着更大的兴趣和好奇心。











现实主义并不意味着只讲述当下故事，还包括以现代视角讲述过往和未来



进入2018年之后，文艺创作一直都离不开“现实主义”这个词，官方在引导、行业在倡导、创作者开口闭口不离其半分，但其实，仍有很多人并不理解这个词，“现实主义题材”这样的说法比比皆是。



《幸福照相馆》的故事虽然是过去时，但呈现出的生活却是现在进行时。或许，这也是《幸福照相馆》不同于以往年代剧稍显怀旧色彩，而是选择非常明亮、清晰画面风格的原因吧。





时代改变着人的生活，故事中老苏一家的命运，也顺着时间的长河和各自的命运跌宕起伏。但是，这变化背后不变的还是人的情感，那些真挚的友谊、浓厚的亲情、美妙的爱情，这是任何时代、任何人都应该珍惜和追求的。









此次，《幸福照相馆》对何为“现实主义”，给出了自己的答案。所谓现实主义，绝不拘泥于现实题材，即讲述当下发生的故事，以现代视角和语境，来讲述过往与未来，给今天的观众以共鸣和启发，也都是好的现实主义作品。





“这部剧作为一部带有年代特色的影视作品，我们力求让它更多地关照当下。我在创作中提取的素材，剧中人物面临事业、婚姻、情感的种种困惑，也都是我们在当下生活中会遇到、而且急需被解决的问题。”采访中，本剧的创作者们这样回答。









时光匆匆留不住，一代代中年人老去，一代代年轻人成熟，《幸福照相馆》的故事正像它的名字，给正在流走的时光和人事，留下一张又一张清晰而值得怀念的瞬间。幸福是每一个平凡人生的终极追求，看着这个故事，也许观众都会扪心自问，我们是否已经找到了属于自己的幸福人生？





【文/jin】