刚过去的“五一档”，可谓热闹非凡。





4月28日当天，就有七部电影上映，内容丰富，类型也多种多样。不过整体上来看，虽然五一档（4月28日—5月1日）票房高达13.5亿，比去年的9.7亿成绩提高了39%，但实际上没有一部称得上高口碑的作品。对比往年来说，可谓是史上“口碑最弱五一档”了。那么，这样一个口碑弱档是怎样炼成的？不妨一起回顾一下。





质量有限，论吸引力新片不如老片





五一档第一天，票房排行榜的前四名被新片包揽。可是第二天开始，票房排名榜就画风突变了。





数据来源：猫眼专业版







先是已经上映半个月的《狂暴巨兽》杀入前三甲，拿走了2400多万的票房，这一数字比除了《后来的我们》、《幕后玩家》之外，所有五一档新片的当日票房总和还多。





更有意思的是，到了4月30日，已经上映一个月的《头号玩家》占据了当日票房榜的第四名，挤掉了新片《战神纪》。而且从当天数据来看，《狂暴巨兽》和《头号玩家》的上座率比新片都高。





这显然是耐人寻味的——五一档新片没有足够吸引力，观众宁可去补刷之前上映的电影。





数据来源：猫眼专业版







一超多弱，口碑不佳





作为刘若英转型导演的处女作，《后来的我们》被寄予厚望。可谁料，就在上映首日当晚，全国近4000家影城均不同程度出现了《后来的我们》退票事件。一时间众说纷纭，随后涉及到的主要平台猫眼以及刘若英工作室都发布了声明，各方都表示自己和刷票事件无关。











国家电影局表示会严肃处理此事，具体结果如何，还有待进一步消息。





这起风波给《后来的我们》造成了多大影响不好判断。不过，开画以来，其排片占比较上映首日都有所提高，每日票房却是逐渐下滑的。





影片口碑更是波动很大，在豆瓣上的评分从最初的7.0一路下滑到5.9，这样大的跌幅是比较少见的。

可尽管如此，《后来的我们》依旧稳坐五一档电影票房榜首，四天内总票房突破9亿。





其他电影就没有这么好命了。徐峥主演并监制的《幕后玩家》，在北京国际电影节期间，曾作为开幕影片亮相，作为少见的涉及金融犯罪的国产影片，它被很多人寄予厚望。但是，开画之后口碑显然没有达到预期，目前豆瓣评分为6.1，四天票房不足2亿。不过，值得一提的是，在排片量减少的情况下，其单日票房有小幅度增长，即所谓“逆跌”。

而作为张家辉导演的大陆首秀，《低压槽：欲望之城》同样也被很多人期待，可现实却是豆瓣评分4.8，五一期间票房不足3000万。虽然之前他已经拍了两部电影，但从这些影片最后的表现来看，“演员”身份显然更适合张家辉。

五一档影片《玛丽与魔女之花》其实也是一部转型之作，这是导演米林宏昌离开吉卜力工作室后，首次独立执导的动画长片。虽然宫崎骏等人在国内备受追捧，但这部有着吉卜力血统的动画进账并不可观，在五一档仅拿走了不足1500万的票房。 至于《战神纪》，除了上映当天票房破千万外，其余时间一路下滑，被不断反超。

作为五一档唯一一部文艺片，《黄金花》不足百万的票房、稀少的场次，几乎可以忽略不计。虽然《黄金花》颇有可圈可点之处，但很明显大部分观众还是对此类影片不感兴趣。

这样算下来，一部《后来的我们》在票房上比其他同档期上映的新电影加起来还要多，可谓“一超多弱”，但无论“一超”还是“多弱”，口碑几乎都是不及格状态。





五一期间，多部影片传出“花钱买好评”和“雇水军差评”的消息，但这些小动作顶多是能小幅更改一下豆瓣的即时评分，无法动摇影片的整体风评。说是史上“口碑最弱五一档”，并不过分。





今年五一档，电影影响力不足是个不争的事实。往年热议的电影话题，今年连个水花都没有溅起来，关于电影本身的评判声音很稀缺，倒是刷票房的新闻刷爆了朋友圈。





去年的五一档，包括《拆弹专家》、《记忆大师》、《喜欢·你》、《春娇救志明》，都是质量过硬的口碑之作，《拆弹专家》当时评分最低，可也有6.9的评分，其余均是7分以上。反观今年的五一档，评分最高的是《黄金花》，仅为6.5。





希望来年的五一档在票房不断提高的基础上，也能带来相应的质量提升。





【文/忠犬七公】

