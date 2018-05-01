世界诱惑太多，无法让心情停驻此刻，无法一生只爱一个人，所以不论市场如何变化，讲失恋、讲前任的电影总有它的一席之地。要么是外界的阻力，要么是内部的嫌隙，爱情关系破裂是二者累积的结果，但在破裂节点上，总有一个“即刻”原因。



在人文和商业上都比较有代表性的电影《失恋33天》和《致我们终将逝去的青春》在爱情的破裂节点上，将分手原因呈现在了出轨和前途选择的外因上，并在分手命题下，探讨了不同的爱情观。





电影《后来的我们》没有原地重复，而是更进一步地讲述了内因：林见清（井柏然饰）和方小晓（周冬雨饰）的爱情没有第三者介入，没有因前途不能共存，他们分手是因为无法沟通，不能懂得对方，导致的精神疏离。



尽管陷入了刷票房的罗生门事件，但回到电影本身，《后来的我们》仍然不失为一部诚恳的好片子。

永远的异乡人：我们的身体挨得如此之近，精神上却从未相依



《后来的我们》讲述了十年前，林见清和方小晓偶然地相识在归乡过年的火车上，见清对小晓产生好感，邀请小晓到自己家吃年夜饭，此后每年一起归乡一起吃年夜饭就成为了惯例，归乡和年夜饭成了二人在北京漂泊、相熟、相爱、分离、重逢的见证。









小晓在北京找了很多男朋友，一开始她觉得自己想要北京户口，想要房子，找的人也都是有这样条件的。见清见了一个又一个，内心暗暗发誓要给小晓有房的好日子。









后来小晓喜欢上了见清，这是她唯一的一个没钱没房没工作的男朋友，她说：“我们在一起了，我觉得这些都无所谓了。”小晓想要的和以前不一样了，她得到爱了。









而见清仍是执念于小晓想要的是北京房子，并把这个作为自己的人生目标，可是见清不断受挫，过多的失败让他到了一种病态的地步，他的自尊心异常敏感。在二人反复争吵中，小晓吼道：“你得知道自己想要什么，不是我他妈想要什么，你才知道你想要什么。”









在冷战很久后，小晓离开了见清，上了地铁，见清追上来，看着小晓离开。多年后，飞机因大雪延误，二人重逢，问了很多个“如果”：









见清：“如果你当时没有走……”

小晓：“如果你有勇气上地铁……”





很多爱情关系的双方，都希望对方能够跨出那一步，可现实却是谁也没有勇气跨出那一步。





见清：“如果你可以陪我坚持到最后呢？”

小晓：“那你就不会成功。”











当音乐响起，重逢的二人想起了所有的山盟海誓，两个人手拉手奔跑，那一瞬间他们要不顾一切，重拾旧情，当他们跑进酒店时，一推门碰见了见清的同事，同事打量着小晓，和见清寒暄：“恭喜你拿下个大单子！好好放松一下。”



真可笑呀，真爱被别人当小三了，见清握得没那么紧了，小晓的手也从见清手里抽了出来。两个人都停住了，仿佛现实狠狠抽了他们一耳光，叫二人清醒一点。



神来之笔。









“要不是因为你，我能在北京耗这么多年吗？”小晓这时才恍然大悟，在电影刚开始时，见清表示过一毕业就要回老家遥江的。电影里所有的悲惨事件仿佛一下都找到了理由，他是真的在北京“耗”。



这个天真的男孩，就为了火车上那个惹人爱的机灵鬼，为了“你跟我见过的所有女孩不一样，你会骂人，还会喝酒”，硬是在北京耗了十年。









我想小晓终于明白，见清一直跟她开玩笑，如果一个人爱你，他得愿意为你“上九天揽月，下五洋捉鳖”的真正意思，小晓因文化程度不高，一直说不出上九天干啥，下五洋捉啥，重逢后，她终于能完整说出这句话了。



临近结尾时，二人坐在车里聊天，小晓说自己为了追人苦学英语，对着见清说了一句：“I miss you。”



见清立马接：“我也想你。”



小晓：“我是说我错过你了。”



电影用这句话来证明，两人的心始终不在一根弦上，十年后，两个人还是没能懂得对方，他们的错过和遗憾是必然的。



见清做游戏成功了，立马在北京买了房子，要求小晓和林父（田壮壮饰）搬进去。这是他幻想的衣锦还乡，幻想的幸福结局，他以为这是林父和小晓都想要的好日子。然而，他连教患有眼疾的林父调电视的耐心都没有。





面对见清的邀请，林父只想守着小餐馆，每年做粘豆包，“这是你的好日子，和我没关系。”



小晓：“如果你认为我不能跟你一起过苦日子，你凭什么认为我愿意跟你过你的好日子。”





见清：“我真的不懂你。”





小晓：“你从来没懂过。”



林见清既不懂小晓，也不懂林父。林父去世了，小晓永远离开了他，这时候他懂了，这个男孩在精神上真正成人了，已经太晚了。



他只能错过，他只能遗憾，然后懂得去对别人好，对琐碎庸俗的妻子和骄纵的儿子无比耐心，这是他用两段关系的失败换来的。



他在过年的时候，给自己蒸了一屉粘豆包，寄托对两个最亲的人的念想。虽然见清在北京有房子，儿子、妻子就在温馨的家里，但他也成了这个世界永远的异乡人。









他和林父、和小晓曾经坐在同一张圆桌旁吃年夜饭，他们的身体挨得如此之近，但精神上却从未相依。







瑕不掩瑜，什么都盖不过诚恳的力量



因为厌倦了虚晃的青春片卖情怀，再加上之前了解到电影是编年叙事手法，显得故事不够流畅，以及男女主有些矫情过于书面化的台词，北漂卖惨、周冬雨可能角色重复等。



出于这些心理预设，看电影前我基本是零期待的，我以为我会尴尬，会在心里默默吐槽，好一点的结果也是波澜不惊。



我以为的确实出现了：



电影开头，女主小晓和男主见清在春运的火车上相遇，男主捡到了女主的火车票，对女主一见钟情，让人有些尴尬，毕竟除了书里、电影里，在现实生活中这个情节比见鬼还难。



后面小晓和见清同居时，“如果伊恩永远找不到凯莉，那这个世界不会有色彩”这句天真矫情的台词，虽然为了分手后二人的画面变成黑白而铺垫，但又尴尬到我了。



还有对二人工作状况和北漂居住条件的表现，如果不是刻意卖惨，那就是主创不了解北漂，不够真实。



但见清一回家，嚷嚷着吃饭，林父揭开锅盖，给见清的碗里浇了一勺热汤，尤其是林父一揭开蒸笼：“哪年能少了你的粘豆包？”那种有些搞笑却熨帖踏实的感觉，打动我了。









林父和小晓虽然没有血缘关系，但建立起了真正的亲情，他们真正懂得对方。林父在去世前留了一封信给小晓：



“又快过年了，刚刚蒸了两屉粘豆包，起锅的时候，嘘着了眼睛。今年的黄米面特粘，我给你们留了一屉，去年你们没回来，留的都酸了，只好扔了。那些外卖能好吃吗？缘分这事，谁也说不清……”











在林父的小餐馆里，一年一年，从热热闹闹的一群人，到剩下快要失明的林父一个人，形单影只地，趴在桌子上给小晓写信。









电影里诚恳的细节和对话，情节的铺垫和适当时候陈奕迅的插曲响起，井柏然和周冬雨在片中一直在错过的悲哀感，直到林父的信让全片情感的渲染达到了顶峰。



我立马沦为情感动物，这时理性与我无关，我在椅子上哭成狗。我忘了我是来写影评的，我只想当个普通观众，跟电影院里的其他人一样哭哭啼啼。









对北漂卖惨的厌烦不能，故事不够流畅不能，矫情书面的台词带来的尴尬感不能，这几个缺点都不能阻止电影表达的真诚，一方面来自林父，另一个就是小晓和见清的爱情关系有一种平常却无能无力的悲哀，在这两点上电影诚恳到让人情感决堤。



虽然有口有耳，但人们就是无法懂得最亲近的人，这或许是造物者创设的“巴别塔”，人与人之间总是无法沟通。



而在精神上无法沟通的人们，所追寻的幸福就像盖茨比的那盏绿灯，任人怎么为其拼尽全力，就是无法达到。









就像陈奕迅唱的插曲：真的有一种悲哀，连泪也不能流，只能目送。我最大的遗憾，就是你的遗憾，与我有关。





【文/王毛毛】