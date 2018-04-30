几天前，第八届中国导演协会年度表彰盛典举办。在入场红毯上，当徐峥被主持人问到“给大家推介一下您即将上映的新电影《幕后玩家》吧”。徐峥低调说：“别了吧，说太多怕把大家给弄烦了。”主持人调侃道：“有信心就是任性啊。”因他这一低调谦逊的细节，我对这部令他“有信心”的电影期待满满。









而当我到了影院，上座率相当惨淡——我坐在第四排，而前面三排空无一人，上一次遇见这种“待遇”，还是文艺小众的《长江图》。





猫眼专业版显示，《幕后玩家》首映日的票房累积4349万，排名第二。而跟它同一天上映的《后来的我们》，其票房达到2.8亿，遥遥领先地登上了票房榜冠军，且形成了票房冠军和亚军之间的巨大差距。





数据来源：猫眼专业版







同时，《幕后玩家》的豆瓣评分一直下降，早上还是7.0，到了晚上已经降到了6.3，截至发稿，已降到了6.1。如果口碑持续下滑，恐怕难以达到猫眼的预测票房。





金融犯罪+密室逃脱，玩转类型元素



《幕后玩家》是由任鹏远导演，徐峥监制并主演，王丽坤、王砚辉、任达华、段博文等实力派出演的一部犯罪悬疑电影。该片作为第八届北京国际电影节的开幕影片为电影节揭幕，在正式上映之前，早已吸引了大量的关注度。担任监制的徐峥，凭借其在演艺圈的人脉资源和明星光环，成功让该片在上映前就充分地“崭露头角”。





影片讲述了生意人钟小年（徐峥 饰）为了让妻子魏思蒙（王丽坤饰）过上好日子，他在股市上不择手段，强取豪夺的同时，也害曾广文跳楼自杀。魏思蒙亦跟钟小年提出离婚。









祸不单行，钟小年被神秘人绑架到一个密室中。在神秘人的胁迫下，他不得不做出一个个两难的选择题，在这一过程中，他曾经的丑陋举动和非法行径，不断在神秘人面前水落石出。









与此同时，魏思蒙也因为钟小年被牵连进一个危险境地。钟小年一面要拼命逃出密室、保护妻子，一面又要跟神秘人周旋对抗……









影片糅合了不同的电影类型元素，金融犯罪和密室逃脱的类型革新，悬疑和推理的叙事策略，爆破戏、飙车戏，动作戏的商业视觉元素，爱情与救赎的情感主题，有机地融合在影片的叙事中。可以说，这部电影拓宽了国产类型片的版图。









细节可以致命，情感无力回天



在影院看到结局时，我脑中联想到了《看不见的客人》。果不其然，在后来看到了徐峥的采访中说：“这部电影对标《看不见的客人》，肯定是有差距的。”







显然，在开拍之前，剧本改稿二十多次的《幕后玩家》，应该被《看不见的客人》启发，或者说激励了不少。或者，导演任鹏远，卯足了劲，雄心满满地要做一部与之媲美的悬疑推理片，这就要求跟《看不见的客人》一样，它得有一个令人大呼过瘾的反转结局。诚然，《幕后》反转可以说是有了，但是这个反转，既达不到戏剧性上的惊艳，也没有情感层面的感染力。









一部分原因，是神秘人人设的架空感。他是哆啦A梦吗？想要什么就可以变什么出来？那间囚禁钟小年的密闭卧室，是按照钟小年的卧室一模一样仿制出来的，这个可是个浩大的工程啊，不说建造这个山寨卧室要花多少钱，就说花的时间，也不是一朝一夕可以建出来的。





退一步说，就算说是大动土木经年累月建筑出来的，那么卧室要高度还原，一草一木的纹理，一桌一椅的质地，要了然于心到怎样的程度，才能分毫不差地还原？这种信手拈来的奇观桥段，和天外来物般的神秘人本人，让故事和情感，犹如空中楼阁。









除了这种架空性，神秘人复仇的动力，或者说丧亲的悲痛，故事在这部分完全是空白的。与其说神秘人这一切是为了复仇，不如说他是被捏造出来的扁平人物，只为了故事的戏剧性和反转服务。





《看不见的客人》的结局，观众既为反转的精彩绝伦拍手称快，也为那母亲巨大的悲痛背后诉说的，强烈的母爱深深折服。这可以说是《幕后玩家》远远不及《看不见》的其中一个原因。





除了这种小孩子过家家的“儿戏感”，影片最大的硬伤在钟小年。说夸张一点，前一秒钟小年还是一个无恶不作的奸商，下一秒就要观众为他对妻子的好，认可并移情，为他的“舍己为妻”动情落泪。观众脑中恐怕会飘过几个大字：臣妾做不到。









其实在许多电影中，观众是有可能对一个“坏人”同情的，前提是这个坏蛋有他的可怜可悲之处。或许导演认为，凭借钟小年一句“要是我知道这样做会害死曾广文，当初我就把钱还给他了”，就能换回观众的谅解，那一定是导演对观众审美情感的误解。





在影片中，你可以说钟小年是洗心革面，改邪归正了的，但这个转变是语焉不详的。就算他转变了，他受到什么惩罚了？他的金山银山被偷了，可是后来钟小年还伙同妻子，设下圈套只为了夺回那些金山银山。这好像不是知错能改善莫大焉。









基于这些，钟小年这个人物难以赢得观众认可，更别说喜欢了，他为爱牺牲的感人力量就大打折扣，甚至还让人觉得别扭。虽然王丽坤演技爆发，颇有感染力，也无法挽救故事。







徐峥联手青年导演，为影坛注入新力量



《幕后玩家》的导演任鹏远在接受采访时表示，“金融悬疑犯罪这些类型元素不过是影片的外衣，我要讲的故事内核其实关乎感情与救赎”。同时他强调，“最关键的还是把故事的基础先打好”。可以说，影片中徐峥在密室逃脱中把自己演爽了，王丽坤在片场更是收获“一秒哭”的演技肯定。但是，影片在情感表达上依然很粗糙。





导演任鹏远







一直出戏，怎么动人。





这一方面可能来自青年导演在驾驭电影长片上的经验不足，火候不够。另一方面也可能来自青年导演急于证明自己，在电影叙事表达上，对结构的精妙，对故事的戏剧性，急于求成。





徐峥（左），任鹏远（右）







不过，徐峥坦言“喜欢年轻导演合作”。他说，自己曾经也是年轻导演，就格外能够了解年轻导演需要什么，会遇到什么样的困境。他凭着在演艺圈的资源，凭着丰富的电影创作经验，不仅能给青年导演提供创作上的建议，也能帮助他们的电影牵线搭桥，引向市场。徐峥还说，“跟他们合作我能当主演，有更多的戏份”。这种“心机”，可以说是青年导演的福利，多多益善。





于是，我们看到徐峥跟青年导演任鹏远合作了《幕后玩家》，跟青年导演文牧野合作了《我不是药神》，跟青年导演苏伦合作了《超时空同居》，以及与曾经的青年导演宁浩合作了《疯狂的石头》。









在三年前，我无意中知道文牧野，那时候他刚刚从北京电影学院毕业，其作品也只是学生作业短片水平的《安魂曲》、《BATTLE》，在校园圈子算崭露头角了，但在江湖上可以说是默默无闻。忽然有一天听说他跟徐峥合作了，而且其导演的院线电影《我不是药神》也将在不久后上映，我不禁有种超现实的感觉——就好像一个昨天你还看着他在学校球场上跟同学打球的人，第二天就听说他在CBA打联赛了。





也许可以这么说，经由徐峥这一个“伯乐”，更多的“千里马”，或者更多的“青年马”，将走入中国电影圈，为中国电影注入新力量。这不论对中国电影，对青年导演，还是对影迷，都是幸事。





【文/何时志】

