近日，《致我们单纯的小美好》（以下称《小美好》）登陆Netflix的消息，再次唤起了我们对去年这部“黑马”青春剧的记忆。





去年末，由华策影视出品的这部校园题材小制作，凭借一个“蠢萌少女追学霸”的清甜成长故事，征服了年轻观众，也让一批年轻演员脱颖而出。其实，对于去年已经开始发力经纪业务的华策而言，这并不是意外。





从近日华策公布的年报来看，2017年华策经纪业务同比增长2390%。也是在去年，华策新设立了经纪管理中心，负责统筹公司艺人经纪业务，协调各业务板块资源，搭建起了自有演员梯队。





《小美好》登陆netflix





同样，《小美好》的成功“出海”对华策来说也并不是偶然。





“因为Netflix的平台知名度，《小美好》的‘出海’大家关注比较多，但其实华策的海外业务已经连续十年全国第一，海外发行已经覆盖了180多个国家和地区”，华策集团相关业务负责人介绍说。





作为国内影视业的龙头，华策去年实现营业收入52.45亿元，以超过18%的增速，继续稳保市占率第一之位。对于这个两位数的增速，华策在剧集“出海”上的业绩突破功不可没。去年，华策海外发行收入破亿元大关，同比上升185.7%。







“华流出海”：从追求文化溢价到兼顾商业回收





从提出“华流出海”到如今海外发行中心的成立，华策在内容“出海”上的努力已经坚持了十余年。





前几年，华策把“出海”的重心先放在了华人聚居的东亚和东南亚地区，向包括日本、韩国、新加坡、泰国马来、泰国等在内的国家，发行了超过10000小时的内容，先做到了有华人的地方就有华策剧。





近两年，华策又把“华流出海”的重心转移到了欧美市场。事实上，在《小美好》之前，华策已经有了不错的欧美“出海”成绩单。





去年，华策与华纳兄弟达成战略协议，在其旗下专注亚洲剧集的流媒体平台Dramafever上，先后上线了《我的奇妙男友》《亲爱的翻译官》《柒个我》等剧集，取得了超越同期韩剧、韩综的亮眼播放成绩。









不过，《小美好》的“出海”对于华策来说还是具有里程碑式的意义。





《小美好》采用了全集“出海”的创新模式，24集全部在Netflix上播出。这对于国产青春剧集来说，还是第一次。





相对于离现实生活较远的古装剧，《小美好》这样表现美好校园生活、年轻人细腻情感的时装剧，为欧美观众了解当下中国打开了一扇窗口。





对于电视剧这样的文化产品，它的文化溢价远超内容本身。尤其是在当下相对微妙的国际环境下，让世界观众通过《小美好》这种作品了解当代中国，能很好避免他们对中国的妖魔化理解。在华策相关业务负责人看来，这正是重视把《小美好》卖给Netflix 的原因。









“海外渠道对《小美好》这样的小精品的认可，也为其他能够体现华策制作能力的精品大剧铺好了路。” 华策集团相关业务负责人表示，当国际市场认可了我们的文化和拍摄能力之后，电视剧“出海”的商业回收就会成倍，甚至成十倍的增加。这不仅是对华策有利的事，对整个行业都有所裨益。





据了解，在未来华策与Netflix的合作计划中，各种类型的剧集都在商谈之列。





底层平台体系：给创作团队高起点，为艺人成长赋能避险





对照国内其他影视企业，华策参照好莱坞框架搭建的“底层平台体系”一直是其显著特色。事实上，这也是华策一直以来能持续生产头部剧集的关键所在。





相对于强烈依赖某一个导演、演员的工作室型公司，华策的集团体系能够很好地规避因个人喜好和创作欲望带来的市场风险和品控风险。





“影视创作是一种非标准的产品，对于相对固化的IP、剧本，我们通过底层的创意中心、数据中心进行统一采购、开发。这样，交给导演、编剧和制片团队去创作的时候，已经是一个打磨时间很长的成型项目。后续，我们还有营销、制片管理、业务协同这些跟进的管理支持，这样就帮助我们吸引了一批行业顶级的制作团队。”





不过，相对于当下影视行业的迅猛发展态势，只聚合业内有限的导演、编剧和艺人资源显然是不够的。于是，华策从去年开始发力培养自己的头部艺人和导演、编剧团队。这也是去年华策成立经纪中心的重要原因。





对于艺人培养，明星成长本来具有偶然性，华策所做的是规划道路，为新人提供资源。





在坚持精品大剧战略的同时，华策会为成长期的演员定制“小精品”，让在大剧中只能担任三、四番的演员成为主角。后续，随着他们经验的积累，再不断提高主演剧集的层级，如此加快演员成长速度。









以在《何以笙箫默》中以“小默笙”一角为大家熟知的吴倩为例，签约华策后，她近两年作品不断。《我的奇妙男友》主角，《择天记》女二、《盛唐幻夜》女主、《我只喜欢你》女主，从大剧女配、网剧女主、大剧女主，吴倩的演艺道路稳扎稳打。





吴倩在《何以笙箫默》里饰演“小默笙”





目前，华策已经形成了超过二十人的艺人梯队，这其中既包括稳步发展的吴倩，还有曾出演《柒个我》的蔡文静、以及通过参演华策剧让观众逐渐认知的虞书欣、梁超等。





对于导演和编剧团队，华策则会给予更大的创作自由，以入股、成立工作室等多种方式进行培养。





2016年，华策入股了以路阳导演为核心的自由酷鲸，签下了未来8年16部影视作品的合作计划。后续，又投资了以《路边野餐》导演毕赣为核心的荡麦影业。而且毕赣的新作《地球最后的夜晚》由汤唯、黄觉主演，已经入围第71届戛纳国际电影节“一种关注”单元。





相对于传统师傅带徒弟的模式，华策能为导演、编剧带来源源不断的创作机会和系统的平台支撑，显然为创作人才的发展，提供了一个持续发展的路径。





由集团到学院，从源头重视人才培养





去年年中，华策集团在影视行业内首提的“全球合伙人机制”，在业内引起了一轮讨论。





这套人才激励机制，通过发放股权的形式，将优秀员工升级为事业合伙人，既在公司内部实现了共担、共创、共享，也能够激励现有合伙人能力的提升，助其成为行业顶尖人才，缓解人才压力。





事实上，这已经不是华策第一次进行人才机制创新。长期以来，华策以制片人为中心的工作室制度，为华策培养了三十多个高忠诚度的创意团队。对于给集团提供过特别优异回报的团队，华策还以成立子公司、独立拥有一部分股权的模式进行激励。剧酷传播、辛迪加影视、剧芯文化、好剧影视……这些我们耳熟能详的公司，都是这一模式的产物。









近年，华策将上游人才的培养又向前探进了一步。2017年，华策集团与浙江传媒学院达成合作，成立了华策电影学院。





“过去几年，影视内容行业顶尖人物的良好发展，起到了带头作用，让更多学生愿意进入到这个行业里来，但是目前并没有对接市场的体系。华策电影学院就是一个探索。我们可以顺延培养1000个学生，包括导演、编剧、艺人各个方面，增加行业的人才供给。”





据华策集团相关负责人透露，目前华策还在进一步讨论，要将这个模式在全国再做几个试点，如果能够成功，未来华策在上游人才的掌握上将会占有更大的主动权。







【文/铁皮小鼓】