



最近一段时间，各大卫视播出的电视剧收视率很胶着。跟以往动辄破1的数据不同，现在1点几乎成了天花板。人间四月天，52城收视率给人以“素面朝天”的感觉。而开播以来一直表现“低调”的《远大前程》，在这段日子里开始高频次地出现在收视榜首。









在业界和观众大力呼吁绿色收视率的今天，收视榜的浮浮沉沉究竟意味着什么，我们不得而知。但在观看了这部湖南卫视正在播出，陈思诚编剧、主演并监制，谢泽、陈熙泰执导，众星云集的电视剧后，能感觉到其中强烈的表达欲，不惜血本的精良制作，以及表演上的斑驳色彩和未能尽兴展开剧情的拘谨。在《远大前程》首轮播出行将收官之际，我们采访了主导这部剧创作的陈思诚。



采访是在陈思诚的骋亚影视办公室进行的。楼上楼下，到处摆放着陈思诚多年以来从各地收集的大大小小的佛像。有的做工精细，有的做工粗粝，各自散发着不同地域和时空的文化讯息。说起《远大前程》，陈思诚颇有些心情复杂。





陈思诚





采访中说到了雄心万丈、紧张过瘾的创作历程，说到了时至今日仍对61集版本有笃定不移的自信。说起了后期制作中种种无奈的改弦更张，也说到了播出以来面临的诸多议论和压力。千言万语一句话：“对这部作品的创作，我尽了全力，没有遗憾。但是接下来一段时间，我会集中精力做电影，不碰电视剧了。”







（1）创作上无悔



《远大前程》有着“久远”的前史。



2011年，陈思诚在做导演处女作、电视剧《北京爱情故事》的后期时，就开始想着再做一部剧了。而这部剧的故事发生地，一定是上海。



陈思诚对上海这座城市有特别的感情。他16岁离开沈阳来到上海，先在谢晋艺校就读，后来又考上上海戏剧学院。因为一个偶发的事件，陈思诚中断学业，离开上海。再后来求学中戏，入行做演员、编剧、导演，对上海的牵挂和想象一直如影随形，驱使他创作一部相关作品。



陈思诚还对武侠世界持有一种由来已久的向往。“金庸是我的文学启蒙，我初中第一本文学书是从金庸开始的，《鹿鼎记》中冷热兵器交接，武侠时代终结，我一直相信有一个后武侠时代。”









民国时期，成了陈思诚想象中适合盛放后武侠时代的侠义精神和故事的年代。





“十里洋场，纸醉金迷，包括上海滩三大亨啊，刺客王亚樵啊，好多风云际会的事可以说，特别波澜壮阔。”





十里洋场





旧日上海和武侠情结相撞，催生了《远大前程》。在最早的剧本中，三大亨的人物名直接就用“黄金荣”、“杜月笙”、“张啸林”。为了最大限度地还原上海当年的风云变幻，陈思诚做了大量的案头工作，阅读黄金荣、杜月笙、张啸林、王亚樵等人的传记。《远大前程》中，赵立新扮演的陆昱晟，颇有杜月笙的内敛谨慎。倪大红扮演的霍天洪，也贴近历史上黄金荣的老谋深算。刘奕君扮演的张万霖，同样神似张啸林的暴戾凶残。





三大亨



暴戾凶残的张万霖





前前后后用5年时间打磨剧本，开机之后结合片场实景和即刻灵感，进行剧本修缮。为了完成心目中的佳构，陈思诚启动刷脸模式，邀集了大量的实力派演员加盟。赵立新就说过，“参加《远大前程》的演出，是看陈思诚的情面，更因为它是一部好戏。”最终呈现的演员表，是一个不亚于《人民的名义》的戏骨阵容，而且其中也不乏青年人气演员。





戏骨云集





《远大前程》投资超过3亿，制作上的用心在画面中显而易见。看看三大亨的永鑫公司的沙发和灯具，看看大场面时“人山人海”的群演数量，看看流光溢彩、人头攒动的舞场气势，看看车水马龙的十里洋场的夜景...陈思诚说，他没有电影和电视剧的分别心，不是说电影就要精致，电视剧就可以放水，他想的都是“还原真实”。







（2）呈现上有遗憾



然而,《远大前程》这部聚集了倪大红、赵立新、刘奕君、果靖霖、成泰燊等一众戏骨，以及陈思诚、佟丽娅、郭采洁、袁弘等人气演员，精工细作打造而成的民国传奇剧，开播以后没有取得收视率的一飞冲天，网络上也颇多争议。



陈思诚说，在《远大前程》最初的版本中，也就是他亲自定剪辑的版本共有61集。从陈思诚近作两部《唐人街探案》电影也能看出来，他是一个很注重叙事节奏的导演。但由于种种原因，在最终的播出版中，开头的七集被删减成了四集。









“非常跳跃，我的人物都没建立起来，就已经进入情节了”，陈思诚说，“这个剧整个叙事风格是金庸取向，按照一个人物的命运娓娓道来，这种节奏一旦破坏了，整个故事就容易显得稀里糊涂。我到现在都没看电视版。”



至于观众说剧中洪三元“油腻”、“浮夸”、“做作”，陈思诚表示那就是洪三元的性格，也是为了展现人物成长轨迹的需要。“在波诡云谲的上海滩，洪三元无依无靠，一介草根，能够打拼出一片天地，性格上必须在任何场合都游刃有余，在刀尖上自如行走。”





在开场的“乱世篇”中，洪三元显得咋咋呼呼，油嘴滑舌。到了后来的“浮生篇”中，他俨然换了一个人，沉稳老辣起来。只有“先抑”在前，“后扬”才能奏效，陈思诚用这样的方法来建立成长轨迹，塑造人物。







洪三元表情“浮夸”





这还不是全部。在陈思诚的构想中，洪三元同时也是一个导游型人物，色彩人物，通过他带领观众进入上海滩的大亨世界，映照那些搅动黄浦江风云的传奇人物。洪三元固然有一条个人行动线，而他身后的一群人组成的全景式油画才更有气势和质感。









“不止包括三大亨，还包括王亚樵等很多很多人。不同的人物，做出的不同的抉择，走向不同的命运，呈现一段特定时期风起云涌的历史画卷”。





现在我们无法想象61集的版本是何样貌，但它至少是能够还原主创人员的初衷，表达上更为酣畅的作品。在表达了“无须反思”的态度后，陈思诚说，“我不是一个向后看的人，不管得到好消息，还是坏消息，都不会太上心。我放在心上的，永远是自己的下一部作品。”













说到收视率，尽管有所克制，他仍然表达了对这一衡量标准的忧虑：“我是离开电视剧行业一段时间了，没想到现在问题这么严重。什么都是假的了，还怎么玩？”









陈思诚可以抽身而去，因为他还有电影。电影《唐人街探案2》在刚刚过去的春节档中，一举收获将近34亿元票房，勇夺历史票房排行榜第三名。然而众多仍然需要奋战在电视剧领域的从业者们，什么时候才能迎来收视率的明朗天空呢？这是个问题。









（3）电影温暖心房





观众对于陈思诚的《远大前程》抱着的高期望，某种程度上也是来自于陈思诚“唐探”系列电影的成功。他糅合不同电影类型元素的驾轻就熟，在电影中兼顾商业和艺术的平衡能力，在中国现有导演群体中独树一帜。



两年多前的贺岁档，《唐人街探案》横空出世。半是推理悬疑，半是喜剧搞笑，两种类型杂糅后产生了极大的市场吸附力，最终收获8亿+的票房收入，陈思诚也就此进入卖座导演的行列。



《唐人街探案2》在2018年农历大年初一上映，观众发现：一是打造“唐探”宇宙的用心明显，二是搞笑和探案的配比发生了重要变化。尽管票房涨势凶猛，但有些观众还是批评说：过度商业化，桥段庸俗，推理不够精彩。





《唐探》里的街头追逐





陈思诚说，《唐探1》相对于推理迷，或者资深的影迷而言，比《唐探2》更见功夫，更见诚意，思想价值更高，更“电影”，所以《唐探1》在文艺青年、资深影迷占领的豆瓣上，评分达到7.6分，而《唐探2》只是7.0分。反观在猫眼上，评分的更多是普通的观众，他们对电影的期待基本就是图一乐，不会去思考哲学层面，思想主题上的事情，所以猫眼上《唐探2》比《唐探1》评分高。



“雅俗共赏，要达到这个太难了，你可能取悦了大部分观众时，就有少部分观众是不满足的”，陈思诚说，“这件事让我明白，未来的创作，我到底是做给谁看。”







关于《唐探2》的争议中，还有一个是其与另外一些作品，包括《双瞳》在内，是“抄袭”还是“借鉴”的关系。陈思诚断然否定了“抄袭”的说法，但他不否认对前人作品有潜移默化的吸收和运用。









他说，“小时候就爱看电影，有时一天看七八部电影。我绝对是迷影型的导演，在一个没有大师的时代和杂糅文化中长大，看过的电影总会产生或深或浅的影响。不是说这部电影拍出来了那个东西，我们后面就没法再做这个东西了。”







细细辨析《唐探2》和《双瞳》，会发现两者的指向完全不同，《双瞳》着眼点在于怪力乱神，而《唐探2》则是连环杀人案及其背后的社会思考。任何一部电影只要涉及道家文化，阴阳五行、祭坛这些事物都是无法避开的。这属于基本的概念，不会被哪部影片据为己有。



说到世界电影，陈思诚喜欢的导演是库布里克和大卫·芬奇，还有早期那个拍《碧海蓝天》《这个杀手不太冷》的吕克·贝松。但要说最想成为的导演，陈思诚提到了斯皮尔伯格。“前两天刚看完《头号玩家》，太厉害了，做出这样的东西，完全不像70多岁的人”。





陈思诚的办公桌上，摆着《唐人街探案3》（东京篇）的策划书。这部还没有开拍的电影，已经定档2020年大年初一。可以想见，在这样一个合家欢的档期出场，这部电影仍然会选择求取最大公约数的思路来创作。









《远大前程》如果按原版播出，会是什么市场反应？这是一个永远无法得到答案的假设。但《唐探》系列会源源不断地走向大银幕。希望陈思诚能走向斯皮尔伯格的雅俗共赏，也希望他早日回到电视剧领域再展雄图。





【文/李星文 何时志】