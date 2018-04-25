近段时间，#蔡少芬港普#、#蔡少芬rap#常常能在热搜榜上看见。而这些话题，都来自在安徽卫视热播的《海上嫁女记》。











《海上嫁女记》由山东影视集团出品，林黎胜、黄永刚执导，钱晓鸿任总制片人，蔡少芬、王雷、张檬等主演，以中年女性的焦虑和压抑为主题，涉及姐弟恋、跨国恋、母女冲突、娱乐圈经纪人间的明争暗斗等诸多元素，话题前沿、画风轻松有趣，整部剧影调明亮，色彩斑澜。









该剧以上海为主要拍摄地，同时远赴巴西取景，服装造型都颇为精致，带来不一样的都市感和时尚气质。



不过，因剧中触及到中年女性的焦虑及性压抑话题，播出以来，该剧一直争议与热度齐飞。近日，我们对话了《海上嫁女记》的总制片人钱晓鸿，他坦然回应争议，并与我们分享了这部剧的制作经验和心得。





钱晓鸿





“从聚焦中年女性焦虑主题定下，一系列的难题便纷至沓来”





“这部戏的核心主题是中年职业女性的焦虑和压抑，编剧团队的创作灵感来源于现实生活中身边的很多女性，这个话题，很少有影视剧表现，甚至我们描写的群体，她们自己也不太敢直面这些问题，因此，在都市情感剧这个类别中，《海上嫁女记》是很独特、很新的。其实，观众是有这方面期盼的，前一阵子网上热炒的《淑女的品格》选题就和我们类似”，总制片人钱晓鸿表示。



同时，因为女主何念晴（蔡少芬饰）娱乐圈金牌经纪人的身份，剧中呈现出的人物是在霓虹灯的浮华下，表面风光内心压抑的女性形象，让这种焦虑更具爆发的张力。









何念晴公司十周年庆祝派对上，她魅力无限，丝毫不比旗下的女明星差，甚至还要默认男人的动手动脚，在被沈方舟（王雷饰）看到后，她愤懑羞恼又不甘，推开那扇隔绝着屋内喧闹和屋外清静的门，大声对着黄浦江宣泄。



她内心的压抑和长期的焦虑，以及不为人知的脆弱，都显现在那些消失在江上的呐喊声中。沈方舟虽无法适应何念晴的职业环境，却在心里对何念晴有了更深层的认知，这也为两人后期的感情发展奠定了基础。



姐弟恋并不少见，但两人相差7岁且女方作为四年级熟女的例子还是不多见，并且，“《海上嫁女记》中何念晴和沈方舟的姐弟恋，一直是站在女性焦虑的角度去写的”。









两人从相互吸引、慢慢相交，到认清内心，再到排除外在因素相爱，基本上都是以何念晴的内心挣扎及勇气来推动剧情发展的。这其中，不得不提何念晴的90后女儿何冰冰（张檬饰）。



剧中，何念晴与沈方舟从在巴西认识，到国内慢慢交集变深，再到后期的相爱，何冰冰在其中都有很重要的作用。这也让《海上嫁女记》呈现出了国产剧中前所未有的人物关系：母女既是相依为命的亲人，又是朋友；女儿与母亲的爱人，是志同道合的好朋友，就连女儿的男朋友也与母亲的爱人是朋友。









回头来看，《海上嫁女记》的核心主题定下后，剧组的一大难题就是“选演员太难了”。总制片人钱晓鸿感慨，“既有市场号召力，又符合角色的演员本来就不多，加上很多女演员不想有这么大的女儿，建议能不能改成姐妹或者其他关系，但我和林黎胜导演商量后觉得这样会破坏最初设定的主题，找了一圈后才定下了蔡少芬。对王雷来说，沈方舟这个角色也是很具有挑战性的。再加上档期等问题，选演员的工作基本上就持续了一年。”





钱晓鸿和林黎胜在片场交流





除此之外，实景拍摄的难度也非常大。这部戏涉及上海和巴西两地取景，“我们北方人谈事情的方式，在上海其实用处不大，它是个商业化很强的城市。另外，剧中需要呈现上海最豪华最时尚的景，这还不仅是钱的事，人家要营业，有的则不对外开放，我们只能三更半夜去拍。不过从现在的效果来看，很多在上海拍摄的剧中有的景我们有，他们没有的我们也有。”





不过，最难的还是去巴西拍摄。“剧本中有里约贫民窟的设定，刚开始我们也有过犹豫，因为传说中里约是罪恶之城什么的，当时奥运会后期还有埃博拉病毒的问题，但后来想来想去还是决定去，因为实景拍摄与搭景和做后期效果是完全不同的，当时也给演员做了很多工作。进贫民窟拍摄也是比较冒险的，那里警察不管，是黑帮自己管理”，钱晓鸿回忆。









功夫不负有心人，《海上嫁女记》中对里约和上海的呈现，都极具城市特色，尤其是里约的贫民窟，异域色彩浓重，给故事蒙上一层神秘滤镜，让人细细体会几位主人公在异国他乡的相遇和相交。







“剧中呈现的中年女性的焦虑尺度有待商榷，但这三点我必须否认”





除了表现出新意，《海上嫁女记》也带了不少争议。这些争议，集中在何念晴的人设和剧中涉及到的中年女性性压抑的话题。



前两集中，何念晴几乎时时处在爆发的边缘：女儿逃婚，她亲自去巴西逮人，风风火火；初识沈方舟，用近乎无赖的方式缠着人家为自己找女儿；与女儿在监狱中“谈心”，崩溃大喊哭泣，惹得女儿又不甘受控制又心疼她哭…







种种情形，让很多观众不太适应这个太吵闹的“娘娘”，争议声此起彼伏。









钱晓鸿回应道，“我们是从人物心理出发，去设置一些情节，实际上，和演员的表演方式也有一定的关系，蔡少芬是典型的TVB式的表演风格，戏剧感十足，对塑造人物帮助是很大的。可能我们在吵闹程度的把握上，分寸感有些偏差，林黎胜导演在看到观众的热评后，也在思考这个问题。”



不过，在小编看来，对何念晴最重要的两个人（女儿和旗下一姐Angela）同时出状况，再加上她自己内心中的焦虑，呈现出失衡状态是可以理解的。



剧中还为何念晴设计了喜欢自创歌词rap的属性，魔性的旋律、搞笑的歌词，再由蔡少芬以其独特的表演风格演绎出来，让人每每忍俊不禁，跟着哼起来。或许，这也是微博上出现蔡少芬原音rap视频后，火速被顶上热搜的原因吧。









总制片人钱晓鸿坦然回应了争议，但也强调有三点不能认同，“直面中年女性的情感不等于‘三俗’；表现现代时尚生活与宣扬奢侈、奢华不能相提并论；重视艺术个性与违背观众欣赏习惯不能划等号。”



第一点很好理解，剧中出现了数次何念晴与闺蜜范娇艳（莫小奇饰），谈论男性、情感、欲望的对话，“可能会有人说，两个中年女性谈论这些话题，太‘三俗’了，这个我不认同，中年女性怎么了？她们对情感的渴望和讨论，是很正常的诉求。”









因为剧中主人公的职业关系，服装造型、场景环境等都比较时尚前沿，在一些人看来，便显得比较奢华，“为符合人物职业属性，我们尽可能寻找能还原剧本中场景的拍摄地点，一切都是为了剧情和主题服务，并不存在宣扬奢侈的目的。反过来说，时尚前卫的上海是中国改革开放的缩影，回避表现也没有理由啊。”



剧中何念晴喜欢rap的人设，调动了整部剧轻松搞笑的气氛，但也有人表示不能适应，对此，钱晓鸿表示，“都市情感剧不必要那么严肃，加入一些新元素，是对这类型剧的探索和创新，观众的欣赏习惯有些是可以培养的。”









作为山影少有的都市情感剧尝试，《海上嫁女记》呈现出了相当的成色，也不可避免地出现了一些争议，钱晓鸿坦然回应，力争让观众触及到这部剧深层想表达的东西，探讨人生的价值，给人带来反思。





《海上嫁女记》是山影的新尝试，带来两点心得





山影此前多以历史剧、年代剧等正剧见长，此次制作当代女性题材剧《海上嫁女记》，可谓是山影的突破。



对此，钱晓鸿表示有两点心得，“一是核心话题要与主要收视人群有所对接；二是拍摄要轻灵起来。”



具体来说，《海上嫁女记》的核心话题是中年女性的焦虑和压抑，比较新也比较敏感，但不是现在的主流年轻受众最关注的问题，“虽然剧中也有女儿何冰冰及Angela等有关年轻演员的戏份，但不是核心话题，网上反而是好多女生在对照自己和母亲的现实，热烈讨论母女关系。所以，在选材和表现的角度上，这给了我们一些新的启示。”









相对来说，《海上嫁女记》的拍摄风格是非常轻松风趣的，这也是该剧定位都市爱情喜剧的原因。在总制片人钱晓鸿看来，“这部剧给了我们很多启发，以前山影拍戏比较稳重、比较严肃，以后我们在类似合适的题材上可能不会拍得那么一板一眼，而是让整部戏轻灵起来，别人都开玩笑说我们是暗骚变明骚了（笑）。”









对于当前的影视环境，钱晓鸿表示各项新的文艺政策下来后，其实大家都在消化中，“比如有高原没高峰的问题，其实让创作者明白，量不是最重要，质才是关键，现在基本都在朝精品剧的方向努力，对影视行业的良性发展是很有好处的。”





钱晓鸿在《穿越烽火线》片场





最后，钱晓鸿介绍了自己团队接下来的作品，“一部是广电总局百部重点电视剧《老同学》，表现改革开放40年来，铁路系统几个同学之间的情感故事，剧本已完成，预计下半年开机。一部是描写青岛解放前夕的谍战剧《东方欲晓》，预计明年将会投入拍摄。”





【文/jin】

