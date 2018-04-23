2017年被很多人称为网剧井喷之年，因为这一年间涌现了大量优秀的网剧作品，它们既叫好又叫座，使得人们对于今年的网剧市场有了更多期待。在今年的众多网剧中，《黄金瞳》无疑是最受瞩目的作品之一。









《黄金瞳》由爱奇艺、灵河文化、腾讯影业联合出品，两位总制片人分别由爱奇艺高级总监、奇星戏剧工作室总经理李莅樱和灵河文化CEO白一骢担任。铁佛担任总监制、南派三叔担任总策划、林楠执导，张艺兴、王紫璇、李立群、王栎鑫等参演。





《黄金瞳》于今年1月12日开机，目前拍摄进度正常，预计六月中旬杀青，将以60集的篇幅，每集40分钟的容量在爱奇艺上线。日前，我们对话了《黄金瞳》的总制片人李莅樱。





李莅樱





演员贴合与布景还原，爱奇艺精准选材奉献寻宝大戏





《黄金瞳》改编自作家打眼的同名小说。这是一部以鉴宝寻宝为主题、带有冒险悬疑色彩的小说，属于网文中较有影响力的IP，被爱奇艺看中并投资。寻宝＋冒险这一题材近年来逐渐升温，也印证了爱奇艺在自制剧选材上的眼光。





更值得一提的是，爱奇艺不光是投资方和播出方，同时还是制作方。他们在《黄金瞳》剧本创作阶段便参与其中，对其进行了尺度把控，针对原著不适合影视化的一些奇幻情节做了合理化改动。





《黄金瞳》阵容强大，主演选择了张艺兴、王紫璇、王栎鑫等一批“自带流量”的青年演员，还请来了李立群、韩童生、石兆琪、洪剑涛、王茜、陈瑾这样的老戏骨来为它的品质保驾护航。





在谈及几位主演时，李莅樱表示：“艺兴最早在《老九门》中就和我们有过合作，‘二月红’的角色也是深入人心，我当时就发现他非常会诠释角色。”





“紫璇之前也和我们爱奇艺合作过《河神》，观众反映也很好。另外，她在《河神》中饰演的小神婆和《黄金瞳》中饰演的警察在人物性格方面有很多相似之处，所以这个角色比较适合她。”





《黄金瞳》场景图





为了尽可能选择贴合剧本的场景进行拍摄，剧组辗转多地，包括北京、银川、云南甚至还远赴乌克兰取景。涉及古董，就不能不提及北京潘家园，原著和剧本都对这里有大量描写。可因为潘家园里面的店铺过于狭窄，无法满足拍摄需要，所以剧组决定在怀柔搭建一千亩的实景进行拍摄。





搭建实景并非只是把潘家园一比一搬到怀柔就可以了，因为要在保留潘家园外在风貌的基础上，对内部进行放大处理。从精准测量，素材采集，3D建模，动画演示，行径预演，细节尺寸图，施工搭建，一直到最后道具陈设布景，整个过程耗时两个月之久。





《黄金瞳》场景图





合适的演员搭配合适的道具布景。加上悬疑鉴宝题材的热度，使得《黄金瞳》还未推出，就吊足了观众的胃口。





最合适的人做最合适的制作，爱奇艺让精品剧回归剧情讨论







《黄金瞳》的导演是曾执导过《红幡》、《谜砂》等剧的林楠，这并非林楠导演首次跟爱奇艺合作，之前《老九门》的系列网络大电影《老九门番外之二月花开》就是由他执导，彼此之间有着非常愉快的合作。





在说起和林楠导演的合作时，李莅樱表示，“他非常高效，而且很有专业性”。因为《黄金瞳》题材特殊，作为一部涉及古玩、赌石等方面的剧，必然会在专业性上有着很大的要求，里面会有很多翡翠原石、古玩字画等等。林楠导演本人就热爱收藏，对于这一系列专业性的事物有着清晰的了解，在目前市场上同类题材的导演里，他是其中的佼佼者。





李莅樱进一步表示，如果选择一个对于收藏、鉴定缺乏了解的导演，他在面对剧本的时候就只能是照本宣科，缺乏创造性的发挥。这和爱奇艺打造精品自制剧的要求是相悖的，所以选择林楠导演，是“合适的人做合适的事”。





林楠导演





鉴定一件古董的真伪，很多时候都是靠鉴定者多年的经验积累去找感觉，再就是器物内部很多细微的不同，这些东西要在剧中进行直观呈现，就必须借助特效。李莅樱提到，在某场戏中涉及到字画鉴定，画上有一个渔翁钓鱼的小细节，无法直接展现，用特效更能直接展现出细微分毫间的区别，让观众更能看明白。





在特效这个问题上，观众常常吐槽粗糙的制作为“五毛钱特效”，李莅樱表示，追求品质的新网剧时代，要对得起观众，制作水平一定要提升。《黄金瞳》在品质上，不会输给市场上任何一部同类作品。





道具组制作原石





在李莅樱看来，一部好剧观众关注点一定集中在对剧情的探讨上，而不是对于制作细节的怀疑。观众一旦被粗糙的制作败坏了胃口，那自然也没有兴趣去追剧了，所以一定要提升包括特效在内的精细化制作水平，不能让制作拖了剧集的后腿。在谈及对《黄金瞳》的最终期望时，李莅樱表示，希望在点击量和影响力上能够超越《老九门》。





原石制作过程中，工艺上一丝不苟





层层递进，爱奇艺打造自制剧金字塔







有了好的剧本就踏出了成功的第一步。爱奇艺对于精品剧有着很高的标准，所以《黄金瞳》被寄予了厚望，剧本经过了反复推敲。而《无证之罪》、《河神》等高口碑精品剧的推出，不光收获了国内市场和观众的认可，更是将版权卖给了国际知名流媒体平台Netflix，走向了海外市场。它们能走出去，首先就得益于爱奇艺对于优秀剧本的坚持。





挑选合适的合作伙伴，为自制剧打下坚实的基础。选择林楠导演是因为他对行业相关的熟悉程度很高，是此类剧最合适的导演。而在演员的选择上，爱奇艺的考量也并非仅仅看重他们的热度和流量，更重要的是看这些演员和角色是否契合。





张艺兴在拍摄现场







大数据指引自制剧精准方向。作为一个平台，爱奇艺有着多年自制剧带来的丰富经验和积累的数据库，在此次开发《黄金瞳》的过程中，爱奇艺的数据库在分析用户需求、瞄准受众群体、提供决策佐证等方面都发挥了不小的作用。





精细化的制作水平，是爱奇艺自制剧一贯的追求。无论服装还是道具，《黄金瞳》在延续以往标准的基础上，又进行了一番升级，多地选景、实景搭建等等，都是为了给观众带去更好的视听效果和美学体验。在细节处的高标准、严要求，正是爱奇艺屡出精品的一大法宝。





《黄金瞳》场景图







好的剧本、合适的合作伙伴、大数据的利用和精细化的制作水平，它们之间层层递进，互相补充。李莅樱把爱奇艺自制剧的这几步打造过程比喻为修建金字塔，从塔基到塔顶，每一个步骤都必须做到扎实精确，这样才能做出叫好又叫座的精品剧。





这套金字塔理论，其实就是爱奇艺长期以来在自制剧领域摸索出来的秘诀。独到的选材眼光，专业的人做专业的事，严把质量关，才能有长期稳定的高水准自制剧输出。





目前为止，全网播放量最高的自制剧就是爱奇艺制作的《老九门》——160多亿。这一纪录终归会被打破，可能是《黄金瞳》，也可能是其他剧目。因为视频用户仍在增加，观众的注意力仍在向线上转移，收看基数会越来越大。





流量甚至都不是最重要的，有的剧主打分众口碑，有的剧力求合家欢愉，重要的是在中国人精神世界的建构上，爱奇艺要用自己过硬的产品发挥越来越大的作用。







【文/赵春晖】