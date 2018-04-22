4月20日，一年一度的优酷春集在京举行。









作为优酷的例行战略与项目发布会，这次春集又意料之中地贡献了不少行业热词。“终极对手是睡眠”“圈层爆款”“健美多元开放”……等诸多观点，这两天在影视人的朋友圈中刷了屏。





不过，如果要用一个词来概括今年的优酷春集，更合适的应该是“清晰”。





从战略而言，担任阿里巴巴文化娱乐集团轮值总裁5个月之后的杨伟东，从大文娱环境到对综艺、剧集的发展判断，再到技术对内容发展的支撑，明确勾画出了优酷未来一年的排兵布阵。





杨伟东





从内容来说，覆盖年轻文化与普泛受众的两大综艺系列的亮相，现代、古风、未来三大板块的剧集发布，也精准对应了“网综产业化思维”、“超级剧集&网络剧集驱动剧集创新”的战略。





更难得的是，在优酷春集长达一天的项目发布中，所有综艺项目都已完成模式开发、并敲定主要卡司，剧集则大多已经开拍，或至少已经敲定主要阵容和班底。项目推介亮点多、完成度高，大有蓄势待发的意思。





在如今白热化的视频行业竞争中，这次春集发布让我们看到了优酷稳健的应对姿态。







竞争从“小影视”到“大文娱”，爆款从“大众”向到“圈层”化







春集发布的开场演讲中，杨伟东围绕着“重新定义爆款”的主题，谈了优酷未来一年的7大战略。这其中，最引人注目的是他对整个文娱竞争环境和新“爆款”的判断。





他在演讲中表示，“我们的终极对手是睡眠”这是视频网站竞争面对的最新环境。







目前，从直播/剪辑类短视频、社交媒体，到视频网站、院线电影和电视，用户可以消费的视频内容越来越多，但用户的消费时间却是存在天花板的。









“艾瑞的数据显示，过去一年互联网视频用户平均每人每天会花100分钟来看视频。”杨伟东认为，内容消费方式的增多，使得用户的内容消费时间变得越来越昂贵，用户时间的获取门槛变得越来越高。





因此，平台能否生产出足够吸引用户，乃至能让他放弃睡眠时间来消费的内容将成为未来吸引受众注意力的核心。





“正因为时间有限，选择成本高，用户越来越趋向把时间投入到自己真正感兴趣的内容，而不仅仅是大众流行内容。”这就导致了大众爆款的概率降低和“圈层”爆款新常态的趋势。









在杨伟东看来，未来绝大部分的爆款意味着某些人群热议的内容，对另外一个人群可能知之甚少。即使有大众爆款，也需要先打穿某些圈层，经历圈层爆发，再蔓延到更多人群。





事实上，这一趋势已经在优酷正在播出的《北京女子图鉴》以及文化类节目《晓说》《圆桌派》《局部》中有所体现。“圈层”爆款的新常态，也意味着内容生产对标受众的定位的洞察——包括生活方式和审美方式——需要越来越精准。





基于以上两个趋势的基本判断，优酷作出了以下五个方面的具体布局：





首先在内容生产方式上，采用“开源”的模式。从立项、筹备到制作、宣发的过程，始终向用户开放，打通制作、内容和观众之间的信息流动链路。







第二，以超级剧集、网络剧集驱动剧集创新。和黄金档剧集不同，这两类剧集在播出模式上更加灵活，受众也更加分化，所以在人设、题材和结构等方面的创新存在空间。这两类剧集将成为未来优酷剧集创新、发展的主力。





第三，以产业化思维开发网综。在成本升级的同时，把综艺的商业化从简单的广告+付费的模式，拓展成包括衍生品、巡演的多元模式。注重对产业的整体带动。





第四，技术支撑。在多年用户数据的积累和算法、算力的发展之下，技术将成为优酷的优势，从策划、生产、宣发和消费层面，为内容生产提供支撑。









第五，内容出海。继《白夜追凶》被Netflix购买之后，在今年的戛纳电视节上，优酷的《这就是街舞》再次得到国际市场的认可。未来，以高品质原创内容获取国际竞争力，引进海外优秀的故事和模式，将成为优酷内容国际化的双向路径。





在会后的采访中，杨伟东坦言，视频网站之间的竞争终局还远未到来。所以，在激烈竞争的同时变量始终存在。面对变局，优酷追求的是持续生产优质内容的体系和能力，以内容作为竞争力的硬指标。





现实题材领头，健美、多元、开放成优秀剧集标准







具体到剧集板块，当天优酷分现代、古风和未来三个单元展示了超过100部的剧集项目，其中包括《新围城》《归去来》《蚀日风暴》等在内的现实题材剧集成为当天项目发布的亮点。





马筱楠





对此，优酷事业群剧集中心总经理马筱楠（Coco）在采访中表示，从去年起优酷就提前对现实题材剧集做了储备：“这也是普通用户、网友愿意看到的题材。越来越多的流量和用户也意味着我们承担的责任越重，作为平台我们要从源头把握好内容，构建整个用户的消费趋势。”





事实上，这也与优酷于会上发布的“健美、多元、开放”的剧集评价标准相一致。





在春集发布的演讲中，马筱楠在重申了超级剧集、网络剧集和黄金档剧集三种剧集模式后，提出了优酷对于优秀剧集的评价标准，并且把“健美”放到了第一位。









她表示，“健美”顾名思义就是健康和美好。以健康为标准，今年优酷的超级网剧和网络剧集，会从时长到内容的容量，做到瘦身、健康。以美丽为比照，像《归去来》、《新围城》、《大江大河》这样表现温暖明亮的当代生活、体现当代都市风貌的作品，是剧集在价值观上的标杆。





会后的采访中，她还特别提到一部小成本现实题材作品《假如没有遇见你》。





这部作品改编自真实事件，讲述了一个得了“企鹅病”的女孩的爱情故事。“原本这个故事是一个PGC内容，作为纪录片上传到优酷网，后来主创发现了这个故事，就把它改编成了这个作品。”《假如没有遇见你》采用全新人演员阵容，成本仅两千多万。在马筱楠看来，这部小成本、大情怀、开放式创作的剧集是符合优酷优质剧集标准的。





剧集项目展示部分，多个剧组到场展示，亮眼剧目频出。





由刘江导演执导，唐嫣、罗晋联袂出演的《归去来》在会上宣布定档6月11日。





这部关注留学话题，讲述留学生成长故事的剧集，自开拍以来便备受关注，唐嫣和罗晋两人在剧中搭档，演绎了一对情侣从象牙塔走向社会，逐渐成长蜕变的故事。









4月最新上档的《北京女子图鉴》通过聚焦一个“北漂”女白领的成长与奋斗，将女性职业发展、女权意识崛起等相关话题推上热点。优酷春集上，迎来接档《北京女子图鉴》的姊妹篇《上海女子图鉴》。这部剧将于5月播出，以上海为背景展示女性在都市中的生存与进阶。









由蓝白红影业出品，宋方金担任编剧，王小列导演的《新围城》讲述了以北京CBD为背景的现代都市故事。剧中，由杨玏饰演的调解员尚晋和由啜妮饰演的设计师李貌等一众人物演绎城里、城外恋爱、婚姻、人生、命运的围城之战。





据了解，该剧请来了包括范伟、张晨光、梁冠华、柯蓝、郝蕾、刘蓓、喻恩泰等在内的72位明星出演，看点十足。









由《白夜追凶》原班团队打造的公路犯罪喜剧《套路》，上演被监视、绑架、追杀的逃亡之旅。该剧由导演刘国昌执导，明道、谢天华、郑嘉颖主演，目前正在泰国拍摄中。









另外，由张智霖、薛凯琪、王阳明主演的首部原创新港剧《蚀日风暴》同样独家落户优酷， 以电影级制作水准呈现一场“罗生门式”的烧脑缉毒故事。









除此之外，展现90后都市女性情感笑泪的《泡芙小姐》、改编自辛夷坞同名IP的《山月不知心底事》，孙怡与白敬亭主演的新作《初晨，是我故意忘记你》等同样亮相优酷春集现实单元。





在“古风”剧集中，豆瓣评分8.9的古风小说《鹤唳华亭》同名改编剧落户优酷。该剧由获得白玉兰最佳导演奖的杨文军担任导演，由张叔平打造造型，集结了罗晋等实力演员，讲述失宠皇子历经磨难，为保护在乎之人争夺皇权的故事。









继易烊千玺《长安十二时辰》、《艳势番之新青年》后，同为“TFBOYS组合”成员的王俊凯首部独挑大梁的《天坑鹰猎》也独家落户优酷。









由光芒影业制作、天下霸唱监制，成志超担任总导演的《天坑鹰猎》，汇集一众小戏骨，包括获金马女配殊荣的文淇、童星出身的实力小将蒋依依等。





《天意》改编自同名中国软科幻小说扛鼎之作，斥资3亿元打造，由欧豪、海铃领衔主演，乔振宇、唐嫣特别出演。









《天意》让中国历史上的秦末汉初时代遭遇到科幻时空，秦始皇、刘邦、韩信、张良、项羽等现实历史中的人物，被作者巧妙地通过科幻的想象进行了重新塑造，打造出了一个带有浓郁历史感的东方科幻。





在未来推介环节，肖央导演带着现实主义轻科幻喜剧《嘿屏》，回归网络。









据介绍，该剧将带观众进入一个真实和理想对抗的世界。另外，优酷还发布了探索模式创新的项目《头条都是他》。





网综制作大片化，发展产业化







“同一审核标准下，围绕新视听、新故事、新知识给用户提供新的审美、新的叙述方式和新的知识信息。”杨伟东在去年优酷秋集曾提出将“一同三新”作为网综创新的方向，此后他表示，网综在2018年将全面进入大片时代，面临投入、制作和商业化的全面升级。而在今天的演讲中，他又进一步提出了网综产业化的概念。





2月下旬，优酷首部网综大片《这就是街舞》率先上线，上线至今播放量近9亿，微博话题阅读量近130亿，讨论量近1亿。吸纳了包括舞美、编舞等多个专业领域的国际团队，以及对街舞舞者、街舞文化的尊重和还原，让《这就是街舞》节目在街舞圈走红，并成功“出圈”推动街舞文化在圈外走红。









参加比赛打开知名度、开舞蹈教室，这是节目上线前街舞舞者生存的固有模式，街舞产业的发展也有较大局限性。《这就是街舞》在通过节目推广街舞文化的同时，把线下巡演、线上衍生品销售等网综产业链上的环节纳入到了街舞产业链中，在拓宽网综商业边界的同时也推动了街舞产业的发展。





继《这就是街舞》之后，《这就是铁甲》于4月13日上线，口碑一路走高，豆瓣评分一度达到8.4。









加上本次春集发布的《这就是灌篮》、《这就是对唱》，优酷开辟的“这就是系列”主打年轻受众，将触角延伸到越来越多的圈层文化领域，将其和网综产业化趋势相结合。





岑俊义推介《这就是对唱》



马布里出席《这就是灌篮》发布





产业化模式并不仅局限于青年圈层文化。此次优酷春集发布的网综新品，还有包括太空体验真人秀《挑战吧太空》、观察型户外真人秀《满足吧好奇心》、导演谢涤葵新作《想想办法吧爸爸》在内的“吧！”系列网综。该系列网综面向的观众更为普泛，与“这就是”系列形成互补。





谢涤葵推介《想想办法吧！爸爸》







另外，由蔡康永、小S重新合体的全新脱口秀《坦白吧花花世界》（暂定名）、改编自NBC经典综艺《SNL》、岳云鹏加盟的《周六夜现场》等亦独家落户优酷。







【文/铁皮小鼓】

