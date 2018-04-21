4月20日，优酷在京举办春集发布会。春集和秋集是优酷一年两度向外界展示其内容和战略发展方向的发布会。所以，在每年的发布会中，都会有一些优质剧目亮相，聚集行业目光，今年也不例外。









其中，作为优酷重磅项目发布的超级剧集——《蚀日风暴》出现在春集精选剧集片单中，并在现场首次曝光了正式版片花和主视觉海报，引发了热烈关注。





《蚀日风暴》预告

建议在Wi-Fi环境下观看！











《蚀日风暴》讲述了凌风（张智霖饰）与樊毅（王阳明饰）这对奋战于缉毒一线的好兄弟，因卷入黑势力与惊天阴谋，各自走向不同命运的故事。目前这部剧已进入后期制作流程，预计今年暑假与观众见面。





日前，我们采访了《蚀日风暴》的总制片人、阿里文娱大优酷星空工作室总经理丁恒和制片人刘羚。





丁恒

刘羚





在接受专访时，丁恒对“新港剧”的含义进行了重新解读。他认为，硬件的升级只能代表一部分“新”意，最重要的是把香港类型剧上的优势和内地观众的喜好、审美结合起来。刘羚进一步解释道，“这种‘新’的结合，不仅指港剧和内地电视剧，也是向网而生的一种结合。”





原创剧本，全程深度参与，为内地用户定制







深入了解 “新港剧”的向网而生，首先从与寰亚的合作模式谈起。





据丁恒讲述，早在两年多以前他就与梁家树团队谈起了合作计划，当时的他刚刚从版权中心转向自制剧制作，梁家树也在寰亚传媒任职，双方合作意向明确，一拍即合。





“我们希望做梁家树团队最擅长的，同时也是优酷用户很喜欢的类型——港式警匪剧。”基于对梁家树团队制作能力的信心和优酷后台用户大数据的支持，《蚀日风暴》便应运而生。









与之前只是停留在内容提供方和内容播出方之间的合作模式不同，《蚀日风暴》突破了这种一方拍一方播的被动合作，由优酷和寰亚传媒共同创作、制作，从前期创意、剧本、拍摄、制作到宣发、上线等各个方面全程参与的深度合作。并且，会以系列剧的模式继续打造第二季、第三季，目前第二季已经进入剧本创意阶段。





丁恒从开始就希望做原创剧本，不考虑港剧成熟IP的续集。已经有固定用户群的港剧，虽然可以享受IP所带来的红利，但其创意和内容都是比较旧的，更倾向电视剧的制作思维。相似的故事情节，套路化的演绎形式等诸多毛病让港剧口碑每况愈下。若想重振旗鼓，必须有及时的新鲜血液注入。





原创剧本却可以突破限制，按照网络用户的喜好和思维来定制，在保留其优良基因的同时，内容和创意更具网感。也许这正是重新激发观众兴趣的一剂良方。









所以在剧本创作时，优酷方的主导权和参与性比以往更大。除制片人之外，优酷还针对项目派出了专门的策划小组，负责与港方编剧团队沟通，细致到每个阶段都要给出创意和意见。





比如在某场戏中，香港编剧团队的创意是地道的港味，优酷的策划团队就给出更适合内地观众的调整意见，以避免内地观众会感觉有距离感。





在双方的紧密配合下，港剧本身的特色与内地用户的喜好将被结合得更好。





新型毒品融合时代特征，多角度心理剖析深挖人性







在创作过程中，《蚀日风暴》融合了时代特征，为警匪剧增添了新的生命力。





香港曾创造了“警匪题材”的黄金时代，如《刑事侦缉档案》《谈判专家》《法证先锋》等作品，都令观众印象深刻。这些港式警匪故事基于香港回归前的特点，有黑帮，有复杂的社会环境，观众观看时真实感强。如今的香港社会已经发生了翻天覆地的变化，再去重复之前的套路，已难以取信于观众。





反观内地的警匪题材作品，如《湄公河行动》《非凡任务》《边境风云》等，皆取材于真实要案，其中的卧底警察也大多有原型，其成功的原因离不开强烈的现实感。港式警匪剧想要焕发新的生命力，需要融合时代特征，以真实感架起与观众沟通的桥梁。









据刘羚透露，本剧将故事放眼国际，以新型毒品的跨国犯罪为主线，而且，剧中的新型毒品与医疗科技进行了结合。





伴随社会的发展进步，罪犯虽不能再明刀明枪地实施犯罪活动，但暗地里的发展却不容小觑，尤其是毒品犯罪，已经由旧式的高纯度毒品演变为“医学改良”后的新型毒品，甚至渗透到许多普通行业。近年来，新闻上多见此类毒品被缴获的信息。





《蚀日风暴》以新型毒品为故事发展主线，随着案件的层层深入，跨国犯罪和其背后相关的利益团体露出端倪。跨国犯罪和行业乱象，突破了传统港剧以抓犯人结案为结局的套路，并由此产生更多深层次的思考和社会问题的呈现。









毒品结合社会现实升级之外，《蚀日风暴》更加注重复杂烧脑的心理战。





在预告片中，凌风被卷入阴谋，一再遭受莫名冤屈陷入逃亡，与身边各色人物斡旋，徘徊在正与邪、黑与白之间，既要坚守本心寻求洗清冤屈的办法，又要悖逆意志与陌生环境周旋。





在混乱的环境中，身边的同事、兄弟，也都变得敌友分辨，这已经不再是单纯的白与黑、警与匪的二元对立，而是如何在现实环境、信念坚守、个体救赎和情感取舍间的多方博弈。剧中对各色人物内心冲突和现实取舍的剖析，也为人性深度挖掘找到了支点。









消除审美差异，与内地观众保持一致







除内容之外，《蚀日风暴》在审美上也与内地观众保持了一致。





一直以来，内地和香港的两地观众由于文化和价值观的不同，在剧集的审美上存在一定差异。港剧中的一些搞笑梗内地观众难以认同，其造型和拍摄场景也常常被诟病。









在《蚀日风暴》的制作中，优酷方首先从用户年龄、性别、喜好等画像上，对香港团队进行引导，从演员选择到表演形式，从班底组建到拍摄手法，在各个方面层层把关，力求更加贴合内地观众的审美。





比如服化道。





服化道是剧集制作中很重要的一个部分，能够很直观地展示一部剧的风格，服化道是否用心也对最终作品的呈现有直接的影响。如今，随着内地经济的飞速发展和影视行业的崛起，内地影视剧中的服化道越来越精良。为了更接近内地年轻观众的喜好，刘羚带领团队与香港团队进行了多次沟通，调整为比较时尚、活泼的风格。









从预告片中可以看到，演员们的服装、造型都与传统港剧截然不同，变得更加时尚、合体，几位主角的便服更是根据拍摄地的不同而变化。尤其在匈牙利的场景中，男女主身穿极具设计感的大衣亮相，给人带来了耳目一新的感觉。





取景更是不得不提。





多年来，港剧由于地域和资金方面的限制，取景地一直比较局限和守旧。为了拓展电视剧的格局，《蚀日风暴》分别在香港、马来西亚吉隆坡和匈牙利布达佩斯三地取景。不仅丰富了画面，同时也让整部剧视野更开阔、更具国际范。





从片花来看，《蚀日风暴》不论画面构图还是色彩质感的呈现上，都有种电影的既视感。









在如何消除两地审美差异化的过程中，刘羚也坦言需要磨合之处非常多。比如配音的选择，为了让内地观众听起来不出戏，剧组为剧中每位主演都找了4、5位配音演员前来试录，主创们一遍遍对比，寻找最合适的。





对服化道、场景、配音的精准配置，既是照顾内地观众的审美，更是为式微的香港警匪剧寻找新的制作模式，以期待迎来新的飞跃。





据悉，《蚀日风暴》未播先火，目前已被香港、澳门、马来西亚、文莱、柬埔寨、新加坡等海内外多家电视台提前订购。丁恒表示，尽管会多国播出，但仍是优酷全球首播，优先电视台一周时间，优酷会员抢先观看。





【文/小熊星】

