编者按

由中国电影家协会主持出版、中国影协理论评论委员会主持编撰的《中国电影艺术报告》2018卷，昨日正式发行。“中国电影评论家论坛”同时举行，邀请年度热点作品导演大鹏（《缝纫机乐队》）、郭柯（《二十二》）、郑大圣（《村戏》），与近百位影评人进行面对面的交流。活动现场新观点层出，妙语纷飞，我们采撷精华部分如下，以飨读者。

《2018中国电影艺术报告》撰写团队，自左至右：王丹、王珏、尹鸿、陆绍阳、饶曙光、张民、梁明、王丽君、王笑楠



昨天的活动上，中国电影家协会秘书长饶曙光致辞说，当前中国电影发展虽然存在着结构性矛盾和问题，但是整体向好，电影市场未来持续稳定规模不能完全通过人口红利等外生因素，影片内容质量的提升将成为中国电影市场主要的驱动力，急需培养中国电影发展的新动能。《2018中国电影艺术报告》对电影的热点问题和难点问题都有回应。





饶曙光





会上，中国电影家协会理论评论委员会会长尹鸿，做了2017年中国电影艺术发展的总结，指出了中国电影在2017年的成绩和不足，归纳了中国电影的发展特点。另一位会长陆绍阳则从文艺逻辑角度出发，指出“震撼人心”的作品来源于何处。





之后是三位年轻导演的创作心得分享。







（1）尹鸿分享电影发展的欣慰与忧患





尹鸿归纳了中国电影在过去一年的五个特点。





尹鸿





首先，“新”主流电影初具规模。曾经，主旋律电影、商业片、艺术片的界限是泾渭分明的，在持续20年的时间里，主旋律努力想让自己商业化，最早的尝试有很多，但都很难得到市场认可。然而，在2017年出现了一批打破了这种“三分逻辑”的电影文本，譬如：《战狼2》、《红海行动》、《建军大业》。这批电影同时具备主旋律电影的宣传教育主导功能，亦有商业电影的娱乐元素，以及艺术片的人文价值。



二是多样化格局具备雏形。过去一年中国电影出现了前所未有的多样化，而且得到市场不同程度的认可。《冈仁波齐》《二十二》这类非常小众的艺术片，能够有过亿的票房，是前所未有的。



三是电影合拍走向世界。中国合拍片已经走向世界，很多电影在全世界不同的地方拍摄，比如《唐人街探案2》《湄公河行动》《红海行动》，很多电影都是跟国际主流电影公司进行合拍，虽然这些电影离走出去还差一步，但是这种合拍开始了中国真正登上全球舞台创作电影的发端。



四是中国式类型片矩阵崭露头角。中国类型和美国不一样，中国主要类型是军事动作和城市爱情轻喜剧，这两大类构造了独特的类型片矩阵，替代了前几年魔幻类作品一枝独秀的格局。



五是电影评论和舆论影响提升。在过去一年，给电影打分成为了影视类媒体的新风尚，关于创办影评奖的讨论，也越来越火热，影评界响起了一片“革命”的声音：影评不应该沦为电影的附庸，而应该是独立于电影之外的，一种全新的艺术形态。这种影评界的反思与自省，不断探索影评与电影的关系，促进着中国电影的发展。









尹鸿认为，中国电影在快速发展的同时，也存在一些缺陷。这体现在“新”主流电影的五个局限。



主题狭隘。作为“新”主流电影的代表——军事动作片，其主题基本集中在爱国主义。可是，咱们社会主义核心价值观不只有爱国，其他的诸如自由、法治、公正…同样需要电影工作者的弘扬。



题材局限。都是全球背景下的中国跟世界竞争，而且国家强大，基本上是这种题材而且以军事动作为主。



类型也是单一的，基本都是军事类型片。第四和第五个局限分别是：现实缺位与共享困难。







笔者对此深有感触：这其实才是中国电影人必须面对的问题。多亏了印度电影的崛起，才让我们更加清晰地认识到：原来中国没有像印度那一类的电影。





要说近两年引进的几部印度电影，是什么样的电影，根据定义视角的不同，得出的结论就不同。但是，这些印度电影仿佛有一些共性，即对现实问题的聚焦，对社会顽疾的反省，对平民生活的关照。



在我们的大银幕上，不缺“西北望，射天狼”的民族豪气，不缺家国历史的宏大叙事，缺的是“路有冻死骨”的人文关怀，缺的是对普通人酸甜苦辣生活的真实呈现。





听众提问







共享困难，笔者理解指的是中国电影中缺少一种普世的审美品格。说得通俗点，就是中国电影创作者，缺少一种国际视野，一种全球化策略。说得难听点，可能就是孤芳自赏。



成本低、没有小鲜肉、没有华丽特效、没有耳熟能详的明星的印度电影，不仅纷纷打入中国市场，并且迎来票房口碑双丰收。而国内的票房冠军们，怎么就通通出不了国门？这个中缘由，大家想必心知肚明。



要想与中国的大国身份般配，中国电影尚需努力。如果说有一天，中国电影在世界舞台终于大放异彩了，其背后，一定是有了越来越多的中国电影人，开始自觉地讲“人”的故事，而不只是从强势理念出发的狂想故事。







（2）三位青年导演现身说法聊甘苦





随后，活动进入“对话年度焦点人物”的部分。







导演、演员大鹏作为出席论坛的嘉宾，在被问及“导演的素质从哪个地方学来的”时，他说：“我比较幸运…做过主持人、演员，也写过几本书，这些不同的经历，在我当导演后，给了我很大的帮助，比如做主持的要经常照顾到嘉宾的情绪，要跟大家处好关系，要让嘉宾在访谈过程中心情愉悦，发现做导演过程中除了专业技巧部分，现在要有很大精力去维持剧组的运转，这个沟通的能力就是那时候锻炼出来的。”







大鹏





大鹏还坦言，他早期的创作营养，都是从模仿开始的，最早是模仿憨豆、模仿周星驰、模仿赵本山，在积累到一定程度时，就开始模仿当中创新。





自左至右：周黎明、大鹏、赵宁宇





后来，大鹏学习的路径，就变成了跟其他导演学习。他说：“我想看看冯小刚导演如何拍戏，王家卫、徐克他们怎么拍戏，通过这样的学习来武装自己。”









大鹏的过往履历，见出他的勤奋与努力。而他的话语，流露着他的诚恳与谦逊。大约是这两种不同维度的优点， 相辅相成地助力大鹏取得了今天的成绩吧。







接着，纪录电影《二十二》的导演郭柯上台。其实在《二十二》之前，郭柯拍过一部短片《三十二》，这部同样是慰安妇主题的短片，剧情片的感觉特别强，摄影考究甚至是雕琢，包括声音上充满设计感。而《二十二》没有了那精致的摄影，声音也十分克制，更有一种天然去雕饰的朴实。





郭柯





关于这种影像风格的转变，郭柯解释说：“《三十二》是我从剧情片的拍摄方式刚好接触到纪录片，我都不怕告诉大家，我用轨道推了很多遍，但是我觉得非常怪，当时看回放的时候只是觉得非常怪，第二天把轨道退回去了，后期看慢慢发现这是一种不尊重，让一位90多岁老人坐着配合你疯狂的自我表达，这是有问题的。”









笔者对这段话十分感同身受。曾经我以拍剧情片的方式，摆拍了一部纪录片，但是后期制作出来，总感觉哪里不对劲，但又说不出哪里别扭，直到一位前辈看了片，说了一句：“片子的画面少了点温度。”我好像忽然知道了我别扭的根源。



或许，我曾经心头的“别扭”，跟郭柯口中的“我觉得非常怪”是同一种审美不适，这种不适，来自对真实被歪曲、被矫饰的道德焦虑。从这个意义来说，郭柯是一个比较纯粹而诚恳的人。





自左至右：司若、郭柯、索亚斌





《二十二》是郭柯执导的第一部院线电影，他说，《二十二》取得过亿的票房，他做梦都不敢想。他只希望它不要是“影院一日游”，那样他就能请一些朋友到影院，感受一下。



郭柯说：“如果《二十二》是一日游的话，我应该就会回归到拍商业片，做一些自己非常不喜欢做的事情吧。”



所幸，郭柯不用做一些自己非常不喜欢做的事情。中国观众没有失去这样一位鲜见的导演。一位情愿花上五年的光阴，创作一部看上去“毫不商业、极其小众、不挣钱”的纪录片的导演。一位关注民间疾苦、在乎他人苦难的导演。





郑大圣





最后一位上台的，是正在点映中的电影《村戏》的导演郑大圣。作为一部具有先锋和实验意识的“反思”题材影片，《村戏》没有《二十二》那么幸运，得到观众的广泛关注，但是郑大圣表示，“我始终都在探寻电影的表达方式...它确实具有各种各样的可能性，《村戏》就刚好是三年前的我想要表达的。”







《村戏》中启用了大量陕西山西交界地区普通剧团的演员作为影片的主角，“对我来说，这部电影是表现了集体主义和个人的关系，但是我们没有去批判什么，而是发现了在两者的较量之间，存在的一种变化和成长。”









不管是自觉还是不自觉， 郑大圣的作品，流露着一种对民族、历史、政治的审视和反思，这种电影的现实主义取向，与关注个体情感命运的艺术坚守，在宏大叙事、精英视角、商业驱动的电影创作环境下，显得尤为难得。





自左至右：刘藩、郑大圣、唐宏峰





2018的中国电影，需要一枝独秀，也需要全面开花。需要锦上添花，其实更需要雪中送炭。最后，中国影协理论评论委员会“2017年度十部优秀影片”的荣誉颁出。



2017年度十部优秀影片

（排名不分先后，以拼音顺序排列）







1、《八月》 导演：张大磊

2、《不成问题的问题》 导演：梅峰

3、《二十二》 导演：郭柯

4、《芳华》 导演：冯小刚

5、《冈仁波齐》 导演：张杨

6、《嘉年华》 导演：文晏

7、《明月几时有》 导演：许鞍华

8、《绣春刀II修罗战场》 导演：路阳

9、《妖猫传》 导演：陈凯歌

10、《战狼2》 导演：吴京







（名单由中国电影家协会理论评论委员会全体委员，在全年上映的国产影片中投票选出）





【文/何时志】