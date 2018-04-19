



“我不觉得演员拿到一个奖会怎么样，它只是肯定了你在这部戏当中的表现。我也并不觉得一个奖项会对你一个定论或者怎么样。演戏的天花板我可能这一辈子都达不到，但是我起码会继续沿着这个方向往前走，并不是说限定类型，而是我对创作的一种坚持。”

——演员张桐

继2015年，胡歌成为首位入围了电视剧“飞天奖”的80后男演员之后，2018年，张桐凭借《绝命后卫师》这部剧，成为首位斩获飞天奖优秀男演员奖的80后男演员。





张桐获奖







拿到飞天奖，无论是对于电视剧制作公司，还是演员、导演、编剧等台前幕后的工作人员来说，都意味着获得了中国电视剧界的高度认可。





颁奖当天，张桐和孙维民、董勇、于和伟和张译四位前辈同时入围，一齐被定格在飞天奖大屏幕上。每当这种时刻，所有人都会屏息凝神，默默猜测着获奖人到底会是谁。









当颁奖嘉宾公布第31届电视剧“飞天奖”优秀男演员获奖者是张桐时，不知道多少人猜对了，又不知有多少人还没反应过来。画面被切到张桐的脸上，只见一双大眼睛茫然四顾，一脸错愕与不敢相信。紧接着就是在众人瞩目之下上台领奖，然后是临时发挥的一连串以谦虚和感激为主要内容的获奖感言。

张桐

张桐凯旋的同时，网上也出现了“飞天奖视帝爆冷”的声音。日前，我们采访了这位80后新晋视帝，试图在他充满戏剧化的个人历程中，找到他的成长秘籍。在采访中，张桐将自我剖析理性展开，既谈到拿到“飞天奖”时的心情，更一吐对表演的理解，以及要跟大家极力推荐的获奖作品《绝命后卫师》。

80后男演员集齐“飞天”“金鹰”“白玉兰”



2016年，是80后男演员在电视剧重量级奖项的收获年，先是胡歌拿到白玉兰视帝，紧接着，他又与王雷一同拿到了金鹰视帝，三大电视剧奖仅差“飞天奖”还没有80后男演员的席位。今年4月3日晚，张桐的获奖意味着80后男演员在电视剧奖项方面的全面开花。

重提那个难忘的时刻，张桐冷静、清醒中仍带有“受宠若惊”式的感叹。

张桐表示，“不管是个人影响力、资历，还是知名度，我跟其他提名的演员老师都有很大的差距。对于一个80后演员来说，入围了这么大的一个奖的时候特别开心，等到真正拿到奖的时候我觉得不可思议，我完全没想过这个奖会给我，只觉得提名就足够了，不敢奢望其他。但我很开心的是，这代表了起码在这部戏中我的表演受到了认可。”

中国的80后男演员，比起小鲜肉，他们不是最能带动流量的；比起老戏骨，他们也不是最受重大题材和奖项重视的，但是他们却是各大题材中不可或缺的中坚力量，是国剧中实实在在的架海金梁。对于表演质感和自身能力的追求，他们不亚于老戏骨；基于颜值的划分，他们是区别于时下流行的花美男的另一个流派。

在近期的各种表演类综艺中，朱亚文、周一围、翟天临、凌潇肃、张博等80后男演员纷纷展示出了他们非凡的实力与魅力，也让观众越来越重视演技，引发了围绕表演本身价值和审美的一轮又一轮探讨。事实证明，这些80后男演员不仅有能力驾驭年代戏、古装剧，也能利用自己扎实的功底在时装剧、谍战剧中大放光彩。同时，他们也能hold住综艺感。

如果非要按照角色形象来划分的话，在这拨80后男演员中，张桐属于难得的硬汉型男星。

在此前的一系列角色中，《亮剑》中的“魏和尚”和获奖作品《绝命后卫师》中的“陈树湘”最能看出张桐身上正气凛然的气质，和他对硬汉塑造的独特把握。而这，也正是张桐能够在具有厚重表达的主旋律题材电视剧中担纲重要角色的原因。

理科生赴法学表演，传奇经历难复制

打开张桐的履历，你首先会感到诧异。他本科毕业于南开大学计算机专业，硕士学位则在法国里昂艺术戏剧学院获得。说来传奇，原本的张桐是个地道的理科生，有一天，他去军事学院蹭课，听了一堂《论青年人的人生价值》的演讲，受到极大触动，于是带着满腔热血，踏上前往法国的旅程，投入了表演艺术的怀抱。

回国之后，曾经的理科高材生拿着一份个人资料跑组、试戏，自我推荐，过着与其他刚刚入行的新人演员差不多的生活。刚开始讲到这段经历时，张桐把它归结于自己的年少轻狂，仔细剖析后，却又带着几分命中注定。

《绝命后卫师》



“刚开始选择表演是凭着自己的热血和冲动，十八九岁的时候总是觉得天大地大，觉得不想就这么给人打工打一辈子，朝九晚五一辈子。我想这个不适合我，应该趁着年轻的时候多出去看看，等到四五十岁的时候，我就可以说，啊，这辈子没白活。就是抱着这么一个单纯的态度，但是后来真是慢慢爱上表演”，张桐说道。

但是，随着第二个角色，也是张桐生命中最重要的角色之一——《亮剑》中的“魏和尚”选中了他，好像是命运帮他打开了一个闪闪发亮的出口。在人数众多的试镜者当中，当时的副导演觉得这样一个张狂、冲动又带有几分狡黠的角色与张桐极为贴合。于是，张桐初入行，就与老戏骨李幼斌合作，“魏和尚”一角也让张桐走入了千家万户的荧屏上。电视剧《亮剑》风靡全国，是在电视台重播率最高的几部戏之一。

这段经历不仅带给了张桐更多机会，也让他意识到了自己决定由理科转投艺术的最核心原因。

“其实从我内心来说，可能由于我生活当中是比较理智的人，我的情感会锁得比较紧，我需要一个出口去让我割裂的情感得到一个展示。潜意识里，我希望冲动，希望自由自在，肆无忌惮地活着。但是理智告诉你，不能这样。这样的话，你会没朋友，别人会把你视为异类，然后你可能会失掉很多东西。在理智和情感不断纠缠的时候，会产生一种推力，这是表演给我的。”

由于特殊的求学经历，张桐身上会体现出两种思维。一种是理科生的条理清晰、善于分析的能力，另一种是来自法国里昂艺术戏剧学院的欧洲表演体系和注重人性表达的艺术感觉。

在法国的经历，带给张桐的是对表演这门学科第一印象的塑造。张桐表示，从欧洲文艺复兴时期开始，艺术的内核就从歌颂圣洁之美转化到了歌颂人类生活，而这也是现今全世界的共同追求。拿到一个角色之后，张桐首先做的是先找人物的核心动力，即来自人心底的根本动力。

“我喜欢对一个问题刨根问底，因为我相信任何一个人生存于这个世上都有一个核心动力，它可能是求赞同、求认可、求开心等等。有人对于服饰之美有追求，有人对饮食之美有研究，有人对声色之道有偏好，把这个东西找到了之后，再去丰富他的内心世界。那么他的性格、情感，然后一系列的东西就会出现。我觉得演员要做的是，怎么赋予对这个人的认识”，张桐表示。

除了《亮剑》之外，《铁梨花》和《野鸭子》对张桐来说同样是重要的转折点。《野鸭子》中执着、质朴、有担当的杨顺，和《铁梨花》中霸道、莽撞的老虎山大队长牛旦，虽不是绝对主角，但张桐的精心刻画都赋予了他们鲜明的个性。与导演李小平和郭靖宇的合作过程，也给张桐带来了不小的感悟和收获。到如今入行已经16年的张桐，一路成长，一路坚守，收获今日成就绝非偶然。

不过，相同题材的电视剧演多了，难免会被人好奇张桐对类型选择上的偏好。自《亮剑》之后，“魏和尚”一角对他有或多或少的定型，让张桐的市场需求始终锁定在抗战和革命题材上。

而此次，他也表示自己一直以来都特别渴望去尝试一下不同类型的题材和角色，只要人物层次丰富，角色是一号还是二号并不重要，只要是有意思的角色，张桐表示自己都愿意尝试。而对于一些考验演技和表演功底的竞技类综艺节目，张桐也不拒绝这样的邀约，“为什么不呢？”

出演《绝命后卫师》：在主旋律剧中刻画鲜活的人性

张桐的获奖作品《绝命后卫师》是中国电视剧制作中心出品的战争剧，由董亚春导演、钱林森编剧，张桐、郭广平、夏志远、王美英等主演，以二十世纪30年代红军历史上的英雄部队红三十四师的壮烈事迹为素材而创作，表现了红军最为艰苦的一段历程。该剧于2016年在央视播出，在当时的收视率排行榜中名列前茅。张桐也凭借“陈树湘”这一角色吸了不少粉。

遇到“陈树湘”是张桐的幸运，“陈树湘”遇到张桐也是另一种“重生”。这个角色的成功得来不易，他离不开张桐对人物的深入探索和细节刻画。如果看到张桐在《绝命后卫师》中区别于“魏和尚”的表演，相信会让很多人为“陈树湘”这个角色所牵动。

作为一师之长，陈树湘是位头脑清醒、有勇有谋的指挥者，这在他与政委、老兵之间的据理力争、斗智斗勇中就能看出；同时，他也是个重感情的战友，这在他抱着奄奄一息的小战士给他讲完最后一个故事的脉脉温情中可以体现出来。作为在战役中壮烈牺牲的抗日英雄，“陈树湘”的去符号化，有血有肉有情怀，也许正是这个角色获奖的最主要原因。

对于陈树湘的塑造，张桐有一番自己的见解，“他的冲动，他的不冲动，都是来源于他手握6000条人命！我不相信任何一个人在手握6000条人命的时候，他下达每一个命令，是可以完全不经过思考的，他手中握的人命越多，他就越爱这帮人，在下达一个指令的时候就越会小心谨慎。我希望把这个人活生生的这一颗心拿出来，让你看到，噢，这是一个人，他带6000人去完成一个任务，而不是一个概念。我有义务把这个人的复杂的东西搁到这，定义问题交给观众，你们可以随意去解读。”

但遗憾的是，该剧在首播时受到关注度还是比较有限，题材等种种原因让《绝命后卫师》与很多年轻观众拉开了距离。

对于主旋律题材来说，这些年电影似乎比电视剧探索的维度更宽，商业元素更加贴合自然，效果也更加深入人心。诸如国外的《血战钢锯岭》《鸣梁海战》，中国的《红海行动》《战狼2》，都取得了票房与口碑的双丰收。而电视剧方面则寥寥无几，一部老少咸宜的《亮剑》，也已经过去了13年。

关于主旋律题材的形式和内容，对于如今的张桐来讲丝毫不陌生，不过，这也曾一度令在法国接受过表演学习的张桐困扰不已。

张桐提到，“主旋律没有任何问题，但是我们的审美形式、讲述形式可以有些变化。我认为你的情要真，情感要更生动，很多的台词不能硬性的横向去比较，观众本身就对口号式，或者说固定格式的台词有反感。我们难道不是要倡导真善美？但是怎么倡导？是否让观众感觉得到？这是一个问题。美国、韩国他们会用一些比较接近于生活的表现形式去让观众感受到，让人看完以后有反思，有触动。《绝命后卫师》这部戏本身是一个红军题材，如果它假，观众一定会看不进去的。”

你没有办法让太阳晒不到你，你被石头绊了一下，你不能怪石头

一路走来，张桐遇见了许多提携和奇遇，也遭遇过不少挫折和迷惘。

要知道，情感真实是张桐饰演一个角色的首要追求，但却由此给他带来了巨大的痛苦——2010年爆发的抑郁症。艺术是见仁见智的，要融合不同想法，在小空间内施展出来，则是处女座的张桐的一大难题。

对此，张桐讲述了一段自己的亲身经历，“我对于一个人的理解来源于我的审美。我知道怎么样展示出来，它才是生动的，真实的。我又比较较真，希望把一个人的丰富情感层次体现出来，无论是他的懦弱脆弱，还是他的犹豫不决，我想逐步展现在观众面前，让观众相信这是一个活生生的，真实而生动的人。那么在这个过程当中，可能会跟导演的理解不一样，那我觉得可以相互讨论，妥当协商。我有没有权利凭着我自己的理解，去塑造这个角色，去和别人沟通，而不是接受强硬的规定呢？这曾直接导致了我的抑郁症，但是遇到了就是遇到了，后来我得出结论：你没有办法让太阳不晒到你，你被石头绊了一下，你不能怪石头。”

也是从那时开始，为了纾解情绪，自我治疗，张桐钟情于哲学类和心理学的书，从而使自己变得更加通透。“因为我总认为可能发生一些问题，是因为智慧不够，懂得太少，就想开阔自己的眼界和认知，然后多去以一种不同的角度认识事情的本质，或者认识得更清楚一些。”

接下来，张桐主演的红色大剧《西柏坡的回声》以及宅门恩怨剧《云雾街》将很快与大家见面。《云雾街》融合了商战与抗战两种元素，题材比较少见。在其中，张桐饰演家庭背景是茶商的富家少爷卢人杰，有着极其曲折的命运轨迹。



另外，在张桐的待播剧中，喜剧《二毛驴从军记 》，玄幻古装剧《修仙记之何仙姑传》，年代大剧《十里洋场拾年花 》也都值得期待。

拿奖之后，张桐在个人微博写下长文，回顾自己充满奇遇与坎坷的表演之路，感恩“飞天奖”评委以及一路上帮助过自己的人，文笔流畅，言辞恳切，感慨万千。同时，他也提到了希望大家给予80后演员更多的机会.

张桐获奖，是80后男演员在当下影视环境中的一大收获。他们不带“流量”，却扛起了收视，早已成为行业的中流砥柱。他们，必将拥有更加广阔的表演舞台。

【文/唐小仙儿】