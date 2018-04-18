一个普通的工作日上午，习惯性迟到的都市白领谭逗逗，又踩着点儿赶到公司。当她赶到工位刚刚坐定，同事递来一个快递，收件人是久不联系的前男友。





狐疑之下，她划开纸盒，没想到竟眼睁睁地在工位上拆出了一袋毒品，她平静生活也就此走向了终点……





这个让我们感到毒品威胁从未如此之近的情节，正是今晚即将在北京卫视和东方卫视开播的缉毒题材电视剧《真爱的谎言之破冰者》（以下简称《破冰者》）的开场戏。









“女主出场的戏，是编剧根据真实案例改编的。当时做这部剧的初衷，就是想把案情和情感揉合，做一部真正的现实主义强情节剧”，《破冰者》的出品人、总制片人于金伟如此说道。





这部少见的以缉毒为背景的情感剧，是于金伟成立华熙泰和以来的第一部作品。从平台购剧人向职业制片人转型的她，并没有跟随当时的古装IP风潮，而是选择了这样一个从创作、制作到尺度把握都难度颇大的项目开局。





于金伟





《破冰者》首播的东方和北京卫视，是今年第一季度卫视收视率前两名，网络版权为爱奇艺独播。如今看来，“五年磨一剑”的《破冰者》发行局面良好并不意外：





从叙事上说，缉毒和情感两条线索的有机融合，让这部剧真正做到了有情节、有情感、有情怀。

在价值导向上，《破冰者》在揭示毒品危害性、展现毒战之残酷的同时，还塑造出了靳远（罗晋饰演）这样一位卧底缉毒英雄，以他的无畏奉献感召人。



同样关键还有，这部剧在班底配置上的理性与制作上的打磨精神，遵循艺术创作规律，把过半的成本用在了制作上，真正做到了成本可控、品质突出。







不过，回看《破冰者》建组拍摄的2016年—2017年，正是IP古装风正劲之时。在于金伟回忆中，《破冰者》的诞生是从无数次碰壁与挫败中开始的。







28年行业经验成就了《破冰者》的“预判性”







“这个项目最初选演员时是2016年初，那时候我真的深深地感觉到被市场‘鄙视’的压力。”当时，《破冰者》的剧本打磨了快三年，已经是一个在平台方能“一眼过”的完备剧本。然而，当时的市场氛围却让于金伟在谈演员时，遇到了巨大的困难。





“两岸三地都谈到了，屡战屡败屡败屡战。很多演员听说我们是个原创剧本，既不是大古装、大IP，也不是大女主、大男主，就不跟我聊了。”为了找合适演员，于金伟和导演余淳也在内地跑了不少地方：“还有一些演员倒是愿意进组，但条件是要求带导演、编剧甚至是重新牵头‘组盘子’。”为了看似可以的市场预期，放弃对项目的品质控制，多年的行业经验告诉于金伟，这种方法不可行。





“那我就想，还不如回归本质，用品质说话去做一部好剧。选演员只选最对的，不选最贵的。”在2016年初选定罗晋时，他主演的《锦绣未央》还没有播出。不过在监制郑晓龙导演看过他的表演、聊过角色之后，认定了他的演技，于是便迅速拍板定下。









女主潘之琳在平台的评价体系中，还算是一位新人，但是于金伟还是决心请她来演：“她是一个惊喜，潘之琳真的是位有表演能力的演员，很认真很配合，对作品非常付出，角色表现非常到位。既然这样，我们为什么不做呢？”









本着比品质、拼团队的原则，于金伟不仅请来了郑晓龙导演、李晓明编剧把关，拍出过《马文的战争》《金太郎的幸福生活》的余淳导演坐镇，还请来了《一步之遥》的美术团队。





“当初也不能预见如今这么良好的市场局面，能做的就是坚持一个信念，坚信这种制作精良、有价值言说的原创剧，管理部门有判断的眼光，观众有欣赏的水平。”





回想当初坚持原创、死磕演员经历，于金伟用了“苦挣苦扎”四个字。





她感慨于过去一位老领导说过的话：“社会的进步需要拿着火把和利剑的人，但是谁拿着火把和利剑，谁就要伤痕累累了。”好在，她坚持了自己的判断，让《破冰者》等到了如今市场的云开雾散。









其实，于金伟对于项目、市场的准确预判，并非偶然。





她入行28年，在北京电视艺术中心做过中国第一代电视剧发行人，后来又到北京电视台做过制作，当过购剧人。





时间上来说，于金伟经历了中国电视剧市场从电视节目交换，到带广告发行，再到电视剧售卖价格从低到高发展的全程。就职业广度上说，从卖方到买方再到制作，她也积累了一套项目判断的经验。





“项目判断，先看剧本再看导演和演员。剧本分两种，一种是职业编剧或者作家写的，一种是导演写的。我管这两类剧本前一个叫效果图，后一个叫建筑结构图，无论哪种只要基本结构好、人物设定好就可以，不能以阅读快感定胜负。”





“导演评估，是要看他的过往作品，他对画面的掌控能力。演员，则要看演技、看积累，看是否有挖掘的潜力。”





如果项目在评估各方面表现都很优异，但市场却存在“偏见”的话，那就要有一点“敢为天下先”的精神。









“我们现在拍的任何作品，都是两三年之后才播出，所以一定要敢于在别人之前做一些判断。这就是行业最核心、最专业的东西。”





于金伟坦言，在北京电视艺术中心的工作经历，给她打下了很深的思想“烙印”：“虽然原创是件很痛苦的过程，但真正的创作，必须要引领行业。这是已经被《渴望》《编辑部的故事》《北京人在纽约》等一批作品证明过的。”







从头“钉”到尾的全程品控制片人







在关于《破冰者》的采访中，导演余淳曾经谈到于金伟给他留下最深的感受：一个是很较劲、很认真，只要是为项目好，再小细节都要亲力亲为；另一个是控场能力强，外联内控井井有条，给创作人员留下了很大的空间。





这反映在作品上，就体现为制片人对作品品质和成本的有效掌控。





拍摄的五个月中，于金伟每天都在现场跟剧组同吃同住，工作十几个小时，从协调各部门工作到看素材、盯现场，亲力亲为。对细节的控制甚至细致到对群演的选择、配音连贯与否的程度。









比如，在片尾的部分，有一场男女主的小孩出镜的戏。拍摄现场因为条件限制，副导演找来的群演小朋友跟男女主气质相差比较远。尽管这一场戏已经拍完，但是看到素材后，于金伟还是决定找导演约演员，重新拍这场戏。





“其实我就是拿我自己的审美标准来要求，这个细节虽然小，但是观众看了会笑场、出戏，会影响整个作品整体的。所以代价再大也要重拍。”









也是本着这种态度，在全剧送审回来最终修改时，于金伟把自己关在机房连续看了好几天，把所有自己看上去不舒服的细节——不管多小——都全部指出来，让后期修改。





“就像一个洁癖来打扫卫生，肯定是干净的那样。我这样一个强迫症来最后把关作品，这对作品肯定是好事”，于金伟调侃说。





成本控制上，于金伟在《破冰者》拍摄过程中，也干了件让制片和导演组都惊叹的事儿：拍摄超期15天，却在不影响剧组运转和拍摄质量的情况下，做到了超期不超支。





“因为这部剧是12月底开机，正好赶在年底演员活动特别多的时候，中间还有一个春节假期，所以在两个月左右时，我就预计到可能会超期。”面对这种情况，于金伟对统筹说的是，不要赶进度，要以拍好为目的。资金的问题，她来解决。









于是在后期的15天，于金伟开始动用自己多年的资源和积累，为剧组节省开支，从找免费场地，到道具的以租代买，甚至在找不到合适的别墅景的时候，她还请自己的朋友帮忙，按照剧组需求新装修了一套普通别墅。





“《破冰者》的组，创作氛围特别浓厚，超期的时候，很多演员都提出不用再加费用。这让我非常感动。”不过，于金伟的成本控制并不以牺牲质量为代价。比如在拍毒枭的制毒基地的时候，导演看中了一个市中心的地下防空洞，价格很贵，但是效果很好。向她申请时，她就直接拍板，再贵也要拍。





在剧组，于金伟还有一个称呼，叫“从头钉到尾的制片人”。从前期的7稿剧本，到后期最终的定剪、修改，乃至全剧的定位和宣传，她从头跟到尾一个环节都没有拉下。









“我的理念是，每个环节都要抓。如果从剧本到演员到拍摄到宣传，每个环节都打八折，最后作品就不及格了啊。”





虽然在剧组里，制片人干的是挑毛病、提要求这种棘手的活儿，但在她看来，却又是最不能妥协的活儿：“制片人背后就是悬崖，一旦妥协，牺牲的就是品质、作品。”







坚守“作品”思维，期待与更多“同路人”合作







谈到华熙泰和未来的发展方向，于金伟用了10个字来概括：“公司小而美，项目高大上。”





实现这个目标的基本方法，就是坚持以做“作品”的态度和方法来做剧。





也正是如此，她也反对对项目或者创作者贴标签，比如IP、流量演员……





“虽然我们一直坚持现实题材和现实主义的创作方法，但并不代表IP改编就不能尝试。”所有创作的关键都在于方法，如果能够给予专业人士足够的信任，给出足够的剧本改编权和创作周期，IP改编也可以有现实主义的出路。





跟热度比较高的演员合作也是如此。“在与角色匹配的前提下，好项目跟热度比较好的演员合作，当然机会收益更高。只要演员有创作欲望，愿意在作品上花时间，打磨自己的演技，对项目和演员是‘双赢’的。”









对于导演来说，想要出好作品，强大的制片团队支撑更是必不可少。在业内，于金伟一直有着“旺”导演的美誉。





“我们跟导演合作，一定会用自己多年储备、积累和判断，去支持服务他们。制片人的职责就是要有整合能力，把所有人的长短板组合在一起，形成一个结实的榫卯结构，这样团队才能形成化学反应。创作就成了一个享受的过程。”





这也就印证了那句行话:“好的制片人是可以扛着大家往前走的人”。过程虽然痛苦，但是最终结果一定是裨益多方的。





如今的电视剧市场，于金伟看到了现实题材创作的春天。这也正是像她这样在传统媒体浸淫多年的制作人所擅长的。“未来的市场，一定会有越来越多的人为优质的表演、团队、作品买单，我们要做的就是踏踏实实创作，用作品树立行业位置。”







【文/铁皮小鼓】