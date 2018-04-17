编者按 4月14日至16日，第四届中国青年文艺评论家“西湖论坛”宁波峰会举行。峰会分设电影电视、戏剧戏曲、网络文艺、专题论坛四个论坛，进行思想碰撞和观点交锋。开幕当天上午，由清华大学教授尹鸿主持的主论坛“新时代文艺的中国精神”研讨会上，6位嘉宾上台发言。下为影视独舌主编李星文的讲稿。





过去一年中，中国电影取得了长足的进步。



过去一年，指的是2017年4月中旬到2018年4月中旬。



进步表现在：年度票房再创新高，2017年总票房达559亿，重新回到两位数的高增长率（13.45%）。



好的文艺片不是取得口碑，就是取得票房，甚至口碑和票房兼得，比如《冈仁波齐》《二十二》。



主流商业片的票房成绩与品质呈正相关，基本上你具有什么样的品质，就能获得相应层级的回报。







（1） 票房排行榜看规律





从猫眼的电影历史总票房榜可以看出：前5名榜单中，国产电影占了4席；前10名榜单中，国产电影占了7席；前20名榜单中，国产电影占了13席；前30名榜单中，国产电影占了18席；前50名榜单中，国产电影占了29席；前100名榜单中，国产电影占了54席。





数据来源：猫眼专业版





前100名，不管怎么排列组合，国产电影都取得了控股的地位。这至少说明：在我们的本土市场中，国产电影的尖子生与好莱坞电影比拼，票房占有明显优势。不能说中国电影的水平总体超过了引进片，但仰仗天时地利人和，凭借与观众的天然亲近性，国产电影在票房总和与榜单前列，都守住了自己的阵地。



尤其令人欣喜的是：中国电影史上票房前三甲，全部产生于过去一年中，分别是《战狼2》《红海行动》《唐人街探案2》。它们分别出自离现在最近的暑期档和春节档。









这说明：中国电影市场仍处在快速扩容中，电影工作者幸福地进入了新一波的增长期。他们需要担心的是自己拍不出好片，而不需要担心市场的深度不够。





通常，一部电影的票房要在10亿以上，而且票房增长的过程超出了普遍预期，就会被称为爆款。





略略数一下，过去一年当中的爆款影片大约有6部：《战狼2》（56亿+），《红海行动》（36亿+），《唐人街探案2》（近34亿），《羞羞的铁拳》（22亿+），《前任3：再见前任》（19亿+），《芳华》（14亿+）。



《捉妖记2》的票房过了24亿，但因为它的产出未超过市场预期，只能说是高票房电影，不能说是爆款电影。





在爆款中，6部电影恰恰可以分成三个类型：《战狼2》和《红海行动》属于军事动作片，是中国电影中工业水平最接近好莱坞大片的两部；《唐人街探案2》和《羞羞的铁拳》都属于喜剧动作片，前者还要加上悬疑推理的色彩；《前任3》和《芳华》都属于情感浓郁的剧情片，前者更时尚和商业些，后者更怀旧和文艺些。









如果把类型归属和票房区间稍稍对应一下，可发现：市场欢迎的主力类型就是这三位，它们能最大限度地形成观影的最大公约数；而这三个类型的票房能量形成相对清晰的数字梯次。





《战狼2》和《红海行动》是香港电影的工艺水平加上内地所能调动的军事和人力资源，形成的中国特色的重工业电影。虽然不能像好莱坞大片一样批量供应，但作坊操作和特事特办一样能每年打造出几部尖货。这种达到了中国电影水平极致的视觉奇观，辅以扬我国威的强烈情愫，票房号召力是不可想象的。





这种电影的基础票房有30亿元，如果遇上时局帮忙，就是50亿+的体量。这是造价最贵的电影，也是产出最高的电影。





《唐人街探案2》和《羞羞的铁拳》都是笑料密布，都有二把刀的动作场面，动作甚至也是为笑料服务的。这一类植根于大众文化的喜剧电影，纯粹而极致地搞笑，赢得了从一线到五线城市的观众。







笑是人类的刚需，不带侵略性的服务，能让观众放下包袱，彻底放松。这是《唐探2》推理部分水平倒退，仍能票房大涨的原因。这也是《羞羞的铁拳》能够甩掉《缝纫机乐队》一骑绝尘的理由。





这类电影的基础票房是20亿。赶上大的档期，或者拥有强大的发行和排片实力，就能大幅上浮。陈思诚的“唐探”宇宙，麻花的“舞台电影”，是未来几年的种子选手。当然，葛优和冯小刚以及刘震云合作的《手机2》快回来了，往昔的贺岁之王宝刀不老，再创高峰也未可知？





《前任3》和《芳华》都是诉诸情感的剧情片。说是剧情片吧，也不以结构见长，而是由各种片段连缀而成。但因为创作者在剧中人身上投射了真情实感，那种代入感和痛惜感令人难忘。







要说情感浓郁的剧情片，《摔跤吧，爸爸》更为标准。不管是抒情的时机和分寸，还是剧情的精巧完整，这部电影都是教科书式的，而且它接近13亿的票房也与上面两部影片相差不远。





这类主打情感的影片，做好了能有15亿元左右的收获。因为事先往往不被看好，一旦杀出血路，爆款感就格外强烈。



我很讨厌用大数据指导创作。而且上面的分析连大数据都算不上，充其量也就是基于数据的一些有趣联想。这些东西只能大致反映出影市的一个规律：同样是优秀的商业影片，越是极致，越是身负稀缺元素，就越有可能成为硬通货。







动作片比情感片“硬”，就站在票房的高阶上。当然，如果情感片达到了当年《小花》和《妈妈再爱我一次》全民皆哭的效应，票房也能站在更高的阶次上。





（2） 爆款与大众心理的交汇





爆款不是从天而降，它们总是和大众心理亦步亦趋。



《战狼2》中冷锋飞脚踢死拆迁队长，反映了创作者的民间立场、底层立场。而观众在影院中借着这样的一脚，完成了对现实不如意的超越，使焦虑情绪得到疏解。





《战狼2》中臂穿国旗穿越火线，因应了民间对大国崛起的热烈期待，对中国在国际事务中发挥一言九鼎作用的想象。







《红海行动》展示了海军的先进武器装备和战术打法，满足了观众出征四海、扬我国威的心理需求。





救出自己人，仍要摧毁脏弹。目标任务的扩大，也是由维护国家利益和国民利益，到捍卫普世价值和世界和平的跳跃。









《唐人街探案》系列是完全架空的，境外叙事保证了创作的自由度，也隔绝了跟国内现实问题挂钩的可能。典型人物互怼互逗，保证了笑料的源源不断。凶手是谁的悬念，紧紧吊住观众的胃口。





《羞羞的铁拳》也是架空的，笑料和叙事建立在男女换性的基础上。在隔绝了现实主义的前提下，获得了尽情癫狂的自由。





这两部作品代表着当下主流的娱乐方式。原来追求文以载道，笑中带泪。现在追求YY第一，笑出眼泪。原来追求走心，现在追求走肾。原来追求生活启示录，现在追求黄粱白日梦。原来追求讽刺与幽默，现在追求脑洞与滑稽。



也不一定是创作者发自内心追求这个，是这样的追求能在现有创作环境中充分发挥，博取最大的经济效益。





不认真，不较真，把允许解构的东西解构掉，在无意义中寻求有意思。凶手终归会找到，哪怕他智障心残。正义终归战胜邪恶，哪怕强行反转。这些都不重要了，重要的是观影过程中，大家爽到了。









《前任3》是对都市男女微心理——微信时代的特殊心理的精确把握。前半部分是没心没肺的搞笑，后半部分是撕心裂肺的煽情。基本上是俗套的，有一两处机灵的设计就很有记忆点。硬尬过后真情流露，最后时刻哭死人不赔命。



观众需要毫无压力的笑。观众需要抚摸内心的伤疤。笑过之后，移情发生。醉生梦死，内心凄惶。兜兜转转，覆水难收。嬉闹的外表下，情伤累累。触情生情，共此黑匣子一哭。





《芳华》的主力观众仍是年轻人，占70%以上，此外才是中老年观众。我早就说了，《芳华》不是老年电影，它写的是普遍的青春陷阱，每代人都会发生倾轧伤害。但《芳华》也的确触到了40年前的一战，那绝对是独属于那一代军人的记忆。









《芳华》的确创造了观众增量，有30%的观众平常是不进影院的。被时代辜负的那些人会哭，顾影自怜。曾经的时代弄潮儿也会哭，韶华流逝。有过文工团和部队经历的会哭，战友情深。一直是老百姓的人也会哭，同一个时代，同一首歌。





年轻人看《芳华》是带着想象去印证。用史航的话说，看过以后发现，他们家里挂的黑白照片上爸爸妈妈年轻时候的样子是真的。中老年人看《芳华》是回溯，不一定合乎自己的经历，但肯定能闻到年轻时的气味。









扬我国威是时代精神，忘形狂欢是时代精神，泪眼回眸也是时代精神。不同年龄的人群塑造着不同的时代精神，不同类型的电影留存着分众的时代精神。有着好的票房成绩的电影，一定是触到了时代痛痒，交集了时代精神。





中国电影无论是单片还是整体，仍有很大的票房上升空间。中国电影在现代文明常识的表达和传播上，仍有巨大的进步空间。不必沾沾自喜，也不必妄自菲薄，上升和进步一定会发生，我们就慢慢看风景吧。





【文/李星文】