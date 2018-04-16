昨晚，《南方有乔木》正式收官。该剧在掀起了一股“无人机热”的浪潮之外，还让观众们思考起了关于爱情的许多困惑和谜题。





作为《杜拉拉升职记》、《浮沉》、《长大》、《小别离》等电视剧的制片人，徐晓鸥常年扎根现实主义领域，有着丰富的经验和对此类作品的独到见解。





徐晓鸥





《杜拉拉升职记》关注职场波折，《长大》聚焦职场成长，《小别离》涉及孩子的成长教育，可以说都是现实题材中的口碑之作。这回担任《南方有乔木》的制片人，徐晓鸥涉足了“无人机创业”这样一个有着行业背景的电视剧，同样扎根现实，却有了很多不一样的心得体会。为此影视独舌对话了徐晓鸥，聊一聊该剧创作背后的一些故事。







一段“滚过泥潭的爱情”





在《南方有乔木》里，几位男女主角的人物设定并非刚刚踏入社会不谙世事的单纯男女，他们各自都有一定的生活阅历，背负着属于自己的过往。对于这样的爱情，徐晓鸥把它定义为“滚过泥潭的爱情”。









都说性格决定命运，那什么决定性格？答案是经历。



和市面上流行的小白文不同的是，《南方有乔木》在故事的进展过程中，那些类似于“前史”一样的存在会不断地跑出来影响情节发展。在整部剧里，观众会发现不同人物的经历塑造了他们独特的性格，正应了那句所谓“世上没有两片完全相同的树叶”。这些不同的经历让人物的行为充满神秘感和戏剧性，而在揭开谜底之后，又让人觉得可以理解。









“前史”的神秘感主要集中在安宁（秦海璐 饰）这个角色身上，这是一个极度神秘而又很有张力的角色。徐晓鸥谈到这个角色的时候表示它很吃演技，所以在挑选演员的时候也是再三考虑，最后选择了秦海璐。秦海璐在接到这个剧本之后，也觉得这个人物有很大的诠释空间，最终同意了出演安宁这一角色。









“二十七八岁的年纪，任何处在这个年龄段的人都会有一些经历，不会是白纸一张。在爱情的状态上，原著小说里把握得非常好，虽然艺术化的处理比较极致，但还是非常真实。”徐晓鸥这样来理解这部剧。



走过滚滚红尘，才知真情可贵；经历悠悠风雨，方显真爱难得。正是有了过往的经历，才让剧中人倍加珍惜眼前的一切，这份情感上的厚重，在一般情感剧中是不多见的。









厚重的感情之外，是陈伟霆、白百何、李现、秦海璐等演员撑起的阵容。剧中人的命运遭遇往往引发现实的共鸣，他们对于命运的不屈服和拼搏，让很多观众感到了直击内心的力量，这也正体现了《南方有乔木》在“言情偶像＋现实主义”这条道路上所进行的探索和努力。



南乔（白百何 饰）这个角色对于爱情的信任是很感人的，她并非躲在男主角背后的“小女人”，那种渴求遮风挡雨的爱情在《南方有乔木》里很少能见到。观众看到的更多是两个人共同迎战风雨，一路走来互相扶持，正是这样一份不同寻常的感情，触动了徐晓鸥，促使她最终决定做这个项目，并着手进行采访和行业调查。









故事的真实来源于生活的真实





《南方有乔木》融合了大量的元素，包括万众创业、女性主义、中国智造等等，众多元素的有机融合使得它不同于市面上线条简单的都市小白言情剧。在情节处理上线索纷繁又不显得杂乱，这就要求故事本身的可靠性。无法达成逻辑自洽的故事总是略显苍白，空中楼阁总是缺乏感染力。



在《南方有乔木》的原著中，关于无人机创业的缘由被一笔带过，仅仅交代了主人公的父亲是空军，所以她从小就有一个飞行的梦想。可当小说转化为影视作品的时候，这个动机部分就显得单薄了，必须加以强化。为此，徐晓鸥带着团队对亿航无人机的创始人进行了大量采访和了解，在不断深入接触中，找寻令人信服的故事动机。









创业其实很容易被认为是物质的，为了实现财务自由所采取的某种手段，但是事情并非那么简单。亿航无人机的创始人在讲述自己的故事时，专门提到了自己的一个朋友，他是一个试飞员，结果在一次试飞中牺牲了，所以他就有一个想法：要做一款安全的飞行器。



好友发生的意外对于亿航创始人的无人机创业之路来说，是一种情感上的推动力量。对于创作者来说，情感永远是一个好的出发点。从真实中来，故事就有了坚实的基础。真实永远比虚构更有力量。



徐晓鸥在接触亿航创始人的过程中，根据对方的描述逐渐找到了人物的感觉，逻辑的通畅。因此在电视剧里，女主南乔的哥哥就是一个牺牲的飞行员，这个背景的设定就来源于此。剧情的设置来源于采访得到的素材，这就拉近了观众和创业梦之间的距离，用真情去触动观众。



剧中有许多女性主义的内容，它在故事层面上比较感染人。在现实生活中，无人机行业其实是一个基本上被男性主导的行业，女性从业者的比例很低，这是创作团队在搜集行业背景的时候接触到的信息。



对于观众来说，这样的背景可能会呈现出一些冰冷的距离感和专注的宅男气质，但用女主来诠释这个故事，就会抵消掉很多刚性的存在，以做到更加柔和地表达。近年来女性在社会的各个领域都取得了辉煌的成就，所以基于现实，在剧中加入了一些振奋人心的女性主义元素。









徐晓鸥总结道：“在有机整合这些元素的问题上，我觉得这不是一个技术上的问题，而是一个情感上的问题。在和这些创业者的接触过程当中，你会找到他们的出发点，你会感受到那些行为逻辑都是鲜活的。从生活中提炼创作元素，这个力量是不同的。”



基于真实情感的表达，远比向壁虚构有更坚实的基础，也更容易引发观众共鸣。重视采访，紧抓个人情感体验，把这些细腻的东西融入到作品当中去，是徐晓鸥多年来操盘现实主义作品的一个重要经验。



因为“打动不了自己的故事也打动不了观众”，所以做了那么多采访，徐晓鸥其实就是为了找到感动自己的那个点，幸运的是，她找到了。南乔创业者的形象让很多观众有了共鸣，这得益于情感上的点是真实的，它的源头是生活。







探索电视剧未来流行方向





《南方有乔木》为大众揭开了无人机这个行业的一角，对于观众而言，这些内容既熟悉又陌生。熟悉是因为无人机已经渐渐融入了人们的日常生活，陌生则是因为对于无人机开发及创业这个领域缺乏了解。



徐晓鸥认为有行业背景的剧未来会成为某种趋势性的创作方向。像国外的律政剧、医疗剧等等，它们专注某一类行业趣闻，深度挖掘内容，有着广泛的受众。









《南方有乔木》可以看做是国内电视剧在这方面的一次有意义的探索和试水，而且这样的尝试也得到了央媒的点赞肯定，人民日报海外版还专门提到剧中人为了促进行业发展而开放核心技术代码的剧情设定。



央媒之所以点赞，关键还是在于《南方有乔木》中对无人机事业的坚守紧扣中国智造，它承载的不光是个人的创业梦，更是一个行业走向未来、走出国门的这样一种期盼。中国无人机在国际上已经有了一定地位，应该有与之匹配的宣传，人民日报海外版的用意，更多的是着眼于对外讲述“中国故事”。可以预见未来中国的电视剧，但凡涉及到行业相关，一定会沿着专业化、精细化的方向演进。









对于专业人士来说，他们都会有一些受行业影响形成的思维模式，可这些在他们看来理所应当的举动，对于行业外的广大观众而言，却是十分新鲜有趣的。人都具有两面性，在普通生活属性的一面之外，还有职业性的另一面。那么去展现人的职业性，去深度挖掘职业背景带给观众的新鲜感，这将会成为未来电视剧创作的一大亮点所在。



徐晓鸥表示，柠萌影业会对这部剧的得失进行总结探讨，“像《南方有乔木》这样的题材，对柠萌来说也是一种探索，之前这类年轻化的作品做得比较少。这部作品既有现实主义的东西，也有偶像的内容，这样的结合是否达到了预期？这其实是一个很好的样本，在播完之后我们会进行一个整体的复盘和分析，可以对今后的创作提供一些参考和借鉴。”





【文/赵春晖】