公检法三家的工作日常，是影视改编的富矿。



公安部门负责的刑事案件侦破，可以转化成紧张曲折、刀光剑影的刑侦剧。检察院曾经下设反贪局，可以衍生出波诡云谲的反贪剧。法院是司法部门，不管是刑事还是民事案件，最终的判决结果出自合议庭的权衡和落槌，可以化变出无数关及民众利益的法治故事。





正在央视一套播出的《阳光下的法庭》，由最高法影视中心和青岛东唐影视联合出品。这是一部高处思辩、细处落笔的法治剧，是深耕社会命题、反映时代主题的现实题材，是一部不媚俗、不迎合、在品质上老老实实下功夫的作品。









这部剧有着不亚于《人民的名义》的戏骨阵容，有着不肯屈就“说人话”教条的法言法语，也有着与社会热点问题和司法进程密切相关的典型案例。





本剧的前12集，主要着墨于一起环保污染案。滨海市环保联合会，将污染了清水河的志成化工告上法庭。省高院院长白雪梅（颜丙燕）亲任合议庭庭长，审理这起案件。









一边是关及两岸乃至全市人民生命健康的母亲河被污染，一边是养着三千多员工的劳动密集型支柱企业不认账。一边是法不容情，必须查明真相给污染受害者以公平，一边是投鼠忌器，企业一旦输了官司，就可能催生群体性事件。一边是“实力”有限的环保公益组织和他们背后的沉默的大多数，一边是有钱有背景有手腕，不断活动的民营公司大老板…









白雪梅实际上是抱着一个烫手山芋，左也不是，右也不是，手轻了不行，手重了也不行。



这个故事取材于南方某省发生的真实案例。滨海环保联合会和它们聘请的律师鹿鸣（田牧宸），乃至大法官白雪梅的难题，也折射着环保官司立案难、胜诉难、执行难的现实困境。









2015年1月1日，新的《环境保护法》正式实施。这是环保维权的一道分水岭。



过去30年，是中国经济的高速发展期，环境保护与经济发展的矛盾突出，好多地方和企业采取的是“以污染换发展”的战略，环保意识薄弱，污染冲动强烈。而环保部门参与政府综合决策的话语权有限，公众的知情权、参与权、表达权和监督权也很难在决策中得到释放。这就造成了环污染问题的大面积存在，不到后果严重引发群体性事件，往往就得不到重视。





然而，边污染边发展的时期，也是民众环境意识提升，维权理念形成的时期。通过网络媒体发出声音，通过司法渠道寻求救济，如此这般的维权行动每天都在发生。然而，在新的环保法落地之前，由于相关规定的模糊甚至“软弱”，环保诉讼的立案就是一个大难题。









谁有资格发起环保诉讼？原告的主体资格就会受到质疑。污染大户往往也是当地利税大户和就业岗位的大量提供者，即使仅仅出于财政创收和社会稳定的考虑，也会得到地方上明里暗里的庇护。你提起诉讼了，法院不受理，如之奈何。



新环保法第五十八条规定，对污染环境、破坏生态，损害社会公共利益的行为，符合下列条件的社会组织可以向人民法院提起诉讼：依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记；专门从事环境保护公益活动连续五年以上且无违法记录。



新环保法进一步强调，符合规定的社会组织向人民法院提起诉讼，人民法院应当依法受理。随后，最高法通报了《关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》，对诉讼主体、起诉方式、诉讼费用等做了更加明确的规定。





所以说，新的《环境保护法》就是环保维权的一柄尚方宝剑。有它在，进入司法程序变得方便了许多。然而，胜诉难和执行难的两座大山依然横亘眼前。电视剧《阳光下的法庭》将攻坚克难的过程表现得淋漓尽致。









滨海市环保联合会指控志成化工污染清水河，至少需要突破两重障碍。一是志成化工的老板韩志成（何冰）老奸巨猾，早就想好了“金蝉脱壳”之计，将污水处理的责任转嫁到了一家皮包公司身上。想让韩志成认账，你得证明污染河水的主要责任在志成化工。二是就算你证明了志成化工处理污水不力，你还需证明他们倾倒的化学物质与河水污染的结果之间有充分的因果关系。





这就是这部法治剧的耐看之处了。白雪梅法官不但是判决结果的决定者，也是双方调查取证的公平秩序的维护者。在她的支持下，原告方律师鹿鸣拨云见日，掌握了志成化工污染河水的实锤性证据。也是在她的一力坚持下，庭审直播的好戏上演，志成化工暗中使的手段全部失效。









作为一个法官，不但要保证判决结果的正义性，也要考虑判决结果的可行性。不但要保证诉讼过程的程序合法，还要考虑社会的承受能力。白雪梅像一个技艺高超的舞者，在并不平坦的舞场上脚步轻盈，履险如夷。她又像一个宅心仁厚的族长，在祠堂执鞭行刑时露出了内心的柔软。这些戏，见出了法律的庄严，也见出了人心的温暖。









作为一个律师，不但要有巧舌如簧的辩驳功夫，还要有见微知著的洞察力和直取要害的庭外调查能力。鹿鸣从志成化工的生产和销售数据中发现了关窍，又在法庭判决的最后一刻提交了污染河水的铁证。鹿鸣的行动线，让法庭戏三翻四抖，充满悬念和张力。





滨海环保联合会胜诉了，志成化工被判拿出2.1亿元的赔偿费修复环境。然而，韩志成不会轻易出血，执行难的问题又浮出水面...











因为编剧团队对于办案程序和具体案件的熟悉，才能写出这种鸡蛋上跳舞的平衡性，法庭内外全方位博弈的丰富性。因为导演团队有着还原剧本的坚定信念，不允许把专业性的台词改成俗词和水词儿，才最大限度地减少了拍摄过程中的跑冒滴漏，保证了作品的完成度。



这个主创团队对法庭、法官、法律程序很了解，对法言法语的运用、法官形象的神似，有着苛刻的自我要求，这在无形中营造了一种端庄正大的气质。这种坚持和笃定是罕见的。





中国当下的发展，不能以污染环境为代价。中华民族的伟大复兴，不能以绿水青山的损毁为背板。《阳光下的法庭》中的环境污染案，可谓抓住了关及民族千秋利害的命题。依法治国，平衡阴阳，探讨这样的命题，有意思也有意义。









除此而外，同样取材于真实案例的“强奸犯”终归无罪释放的故事，反映的是现实中如火如荼的平反冤假错案的司法实践。从“疑罪从有”到“疑罪从无”，见证着司法理念的进步。









而剧中人杨振华教授（王志飞）与美国某公司的知识产权拉锯大战，在眼下中美贸易战的背景下上演，别有趣致。当然，这不是主创人员未卜先知，而是随着中国产业结构的升级，知识产权纠纷频发，成为司法判案中绕不过去的板块。这起翻烧饼般的案例，普及了相关法律常识，厘清了诸多模糊认识。









伴随着硬邦邦的案件，是剧中几代人的情感纠葛。伴随着面向社会的审案断案，还有面向法院内部的法官员额制改革。任何改革，都是利益关系的调整，必是动力和阻力并存。老法官的保守和倦怠心态，新人的进击、放弃两难，中年法官兜兜转转的权衡，在这场改革中分毫毕现。



基层因此开了锅，高层的意见也不统一。没有谁一定要为难谁，但不同的立场就会有不同的主张。这些戏对于普通观众来说似乎有些枯燥，但这正是深入行业所不能没有的专精部分。一般的爱恨情仇是任何电视剧里都有的，但基于行业属性和伦理的较量和心思，只能在专门的剧目里看见。哪怕口感不是那么甜软，也值得咀嚼一下。









最后还是要说说缺点。这部剧在专业性上经得起审视，但在强戏剧性所需的复调叙事、草蛇灰线方面则还不够，有些地方直白有余，跌宕不足。因为“绝不黑谁”的执念，在反派人物和灰色人物的塑造上也失之简单。点到为止固然是一种风格，但沸腾和燃烧也是戏剧应有的组成部分。



阳光下的法庭，公平和正义在此实现。法庭内外的人们，宣示着人性的复杂和社会的斑斓。现实主义风格的提倡，给文艺作品提供了书写真相、干预现实的可能，这部剧已经走在了这条道路上。今后，希望电视剧从业者拿出更多智慧和勇气，做出与时代的发展相匹配的大作品。





【文/李星文】