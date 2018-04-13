四年级熟女，也就是40岁女性，在以往国产剧中是什么形象？



要么是与媳妇争锋相对的“恶婆婆”，要么是与女婿斗智斗勇的丈母娘，要么是苦大仇深、一辈子为儿女付出所有的伟大母亲，等等，不是说这些形象不好，而是她们普遍都有一个缺点——都不是一个完整的人，只有“婆婆”“丈母娘”“母亲”这些代号，并没有展现她们作为一个女人的“人的本质”，更勿论是否是一部剧的主角的问题了。









近日，在安徽卫视播出的都市情感剧《海上嫁女记》，却给我们呈现了一个不一样的70后女性——何念晴（蔡少芬饰）。她成熟独立、事业有成，并且充满魅力，更重要的是，她是整部剧的戏眼，人物关系、故事情节都围绕她来展开。这在国产剧荧屏上，可以说是久违了。



也因此，这个人物引起了极大关注，争议、赞扬皆有之。为此，我们对话了《海上嫁女记》的编剧兼导演林黎胜，请他谈谈对四年级熟女角色的看法，以及他理解的现实主义创作。





林黎胜在片场





40岁女性主人公在国产剧中存在是必要的，这次以“焦虑”为主题





《海上嫁女记》剧名稍显传统，但内里表现的价值观和人物塑造都颇为前沿。



首先便是对40岁女性角色的正面描写。









塑造这一年龄段的女性主人公，对国产剧而言，其实既必要又缺失。



上文已谈过缺失，接下来重点说说必要性。



前段时间，虚拟电视剧《淑女的品格》在网络上掀起热潮——既有热搜，流量又高达两亿，简直可以比肩当红电视剧的热度。这部剧主要讲述四个不婚主义大龄女青年的四十岁生活，重点是四个主人公“四十岁，美丽，有钱，自由，想爱谁爱谁”。



这其实反映了影视圈的一大矛盾——70后中生代女演员经过层层磨练，已具备了成熟的表演业务能力，却因角色局限无法扮演主角，“浪费”了时间赋予她们的沉淀和精致。









生活中的70后女性，在家庭中是定盘星，保证一个家庭正常运转；在职场中，多担任重要岗位，对社会文明的推动起着重要作用。所以，这个群体本值得大书特书，但她们在我们的影视剧中却是缺席的。



韩剧在这方面比我们大大跨出了一步，从2014年的《密会》到近段时间在国内火热的《迷雾》，都给观众奉献了与社会现实同步节奏的女性形象，不仅在韩国很受欢迎，也在国内获得巨大回响。





在这样的市场环境下，《海上嫁女记》的播出，可以说满足了观众的观剧需求。







“其实，我们的社会对这个年龄段的女人是很不友好的，一般都是说‘女人四十豆腐渣’什么的，这是对女性的一种歧视，所以我觉得她们需要有个代言人，或是帮助她们确立自我定位的角色。因此，和三位女性编剧一起创作了这部戏”，林黎胜表示。









不过，虚拟剧和韩剧毕竟与现实的中国国情有所偏差，《海上嫁女记》综合了观众诉求和现实情况，塑造了何念晴这个四年级熟女。







她是金牌经纪人。聪明、强势、情商高，在经纪圈这个“吃人不吐骨头”的复杂环境中，混得风生水起，足见何念晴的能力。



她的生活很独立，对男人敢爱敢恨。与前夫分开，她独自闯荡江湖，遇见80后暖男沈方舟（王雷饰）后，虽然也有过犹豫，但她还是与这个小自己7岁的男人开始了一段羞羞的年下恋，什么手铐道具啊，跑步机表白啊，简直甜得不要不要的。









她也是母亲。面对90后女儿何冰冰（张檬饰），她是控制欲极强、甚至到焦虑的妈妈。母女俩一起谈恋爱的剧情，也颇为新颖。



前两集正好讲到何念晴与女儿的种种不对盘，给人的感觉有些疯狂，对此，林黎胜表示，“我们在创作时，就想从一个完全失衡的人物开始，然后她再通过整部剧的剧情，找回自己的平衡，这是我们的思路。因此，前两集可能会显得吵闹焦躁一些，因为她的整个生活是崩溃的，但是后面大家会看到我们对这个人的整体设计，以及蔡少芬表演的层次。”









谈起请蔡少芬来扮演何念晴，林黎胜又感慨良多，“虽然何念晴面上看知性、强势、美貌，不过因为她有一个90后的女儿，当初找演员时，遇到了很多困难。不少女演员看了剧本之后都说很喜欢，但是却拒绝自己有这么大的一个女儿。所以，遇见蔡少芬，是我们的幸运，也是何念晴的幸运。”







以人物写时代，试图为改变“影视配不上时代发展”的现状尽一份力





诚然，塑造一个不一样的熟龄女主人公确实为《海上嫁女记》带来了不少关注度。但是，通过对何念晴及其身边人物关系的描写，表达现实中的女性焦虑才是这部剧的主题。



“在创作这部剧之前，我发现我周围40岁左右的女人，她们基本都有很大压力，也是社会的中坚力量。她们在家里既是妻子，又是妈妈，还是女儿，在单位又要做女强人，与一浪又一浪的年轻人相互竞争，然后又到了生理跟心理都开始有点变化的年纪，很多又进入到婚姻的另一种状态，这让她们非常焦虑，当然也包括性的焦虑”，林黎胜表示。









剧中，在何念晴对待自己女儿和公司下属时，完全表现出了她的焦虑，“她的控制欲很强，想让女儿与自己公司的副总结婚，以此来控制他们两个人；也想将视作女儿的公司一姐Angela控制在手里，她有点像美国女作家安·兰德笔下的主人公。”



何念晴的焦虑其实映射了现实生活中无数同年龄段女性的困境，具有一定的典型性和时代性。而以人物写时代群像，一向是林黎胜的拿手好戏。



“我觉得影视作品中的时代性不仅表现在周围生存环境上，更重要是人物内心是否具有代表性，从人物内心出发，写一个典型环境下的典型人物，这才不负时代”，林黎胜表示。



他以自己担任剧本监制及导演的电视剧《奇葩一家亲》为例，“这部剧的主人公是一个听着崔健的歌、出生在60年代末的工人，他不着调、吊儿郎当，甚至有点混蛋，但结合他生活、成长的时代，探究他内心的想法，实际上有很多值得探讨的议题。”





身为中生代创作者，林黎胜认为应该自己把生活阅历积累起的看法，传达给观众，探讨时代命题，“创作者应该有自己对历史的判断，维护自己的创作思维，才能无愧自己，无愧于这个时代。”









而剧中人物，就是林黎胜与时代对话的载体。



他又说回到《海上嫁女记》，“塑造何念晴这个人物的目的，我们是想表述对当下中国的一个焦虑现象，适合年轻人身上的焦虑，也适合现在所有的人，可以说，当下中国人整体都极端焦虑。中国在转型中，过度焦虑是一个时代的悲剧。现实主义的创作态度让我不回避这个命题，虽然我也知道写四十岁女性是一个偏门另类的选题，但我们还是迎头而上。我们写字的人，使命感总要有一点吧。”



林黎胜的言语中，透露出中生代创作者的责任感。他直言，现下的国产剧创作配不上这个浩荡的时代。中国改革开放40年，几乎走过了西方国家几百年的发展历程，巨变、转型时期都是极易生发故事的环境，但反观我们的国产剧创作，却常常囿于一隅，限于架空悬浮，无法真正地把握时代脉搏。



林黎胜表示，“《海上嫁女记》这个戏我们有一点小野心，通过一个经纪人来描述和反映像当下上海这个魔都的光怪陆离，新时代下新的家庭、婚姻和爱情观。”从目前的成品来看，虽有不足，但也呈现了相当的成色。









现实主义创作的重点是现实姿态、写实心态





剧本创作与小说等其他形式写作的不同，它的价值在于能拍出来、播出来，以视听形式让观众看到，进而引发一些思考。确立了这个属性，现实主义便成为林黎胜的首选创作方法。



“我一直都在努力用现实主义的姿态来剖析当下中国的问题，但也有一些疑惑”，林黎胜用《海上嫁女记》来举例，“何念晴的很多行为看似夸张，但其实在现实生活中很常见，她的心态、行为会慢慢发生变化，所以我对现在一些观众反应有点没想到。”



他接着说，“不过，其实也能理解，现实的残酷和焦虑，势必会让很多人在看到真实场景时会产生反弹情绪，近年来很多影视作品所描绘的软性甜美的所谓现实让观众意淫成性，一旦我们对现实焦虑进行真实展示，肯定让观众极端不适应，这种不适感可以说是我们刻意营造的，因为《海上嫁女记》绝不YY。”









林黎胜还表示，这次的创作也让自己有了很多新的思考，“前几天看过一个编剧申捷的采访，我觉得他说得很对，作为创作者，需要与现实有一定的距离，切忌与世界勾兑得太好。我觉得创作是要告诉世界，你关心或担心什么，未来是什么，而不是市场要什么，什么东西好卖，你就去写什么去拍什么。创作者必须有独特的想法、有前瞻力，还得有使命感。”



通过写实的人物内心描摹时代，再引出现实环境，这些是林黎胜一直坚持的现实主义创作方法。在此基础上，敢于刺破现状、剖析特定环境下大众心理的态度也很重要。









同时，林黎胜也谈到了创作的不足之处，“可能我们离这个时代太近了，很难客观地描摹这个时代，在我看来，近年来的国产电视剧创作在走下坡路，原因各方面都有，做《海上嫁女记》，是我希望自己能尽一份力，起码让人知道，2018年有这么一个女性，她与生活赛跑，她不懈奋斗，即使现实苦涩，即使世界刀光剑影，她绝不放弃，因为她相信：执念之下，晴天必来！”





【文/jin】

