说起华语科幻经典，尤其是对影视创作影响颇深的科幻经典，有一座大山我们始终无法绕过，那就是风靡华人圈几十年的“卫斯理”系列。





上世纪60年代，以《钻石花》一文为肇端，“卫斯理”系列小说开始在《明报》副刊连载。自此，在因外星文明潜入而异象丛生的现代都市中，这位身手矫健、头脑灵活的外星人专家，便开启了他的冒险之旅。





时至今日，这一科幻系列依然以超前的“机械降神”思想和惊悚科幻风格拥趸众多。









如果你错过了读小说的契机，4月9日在爱奇艺上线的《冒险王卫斯理之支离人》便是新近“入坑”的好机会。





这部剧由爱奇艺出品，王晶监制，余文乐出演新一代卫斯理，任达华、林家栋担纲实力反派。大银幕表现亮眼的“晶女郎”胡然，则出演了卫斯理的搭档兼妻子白素。





《冒险王》三部曲重启“卫斯理”世界







这次，由爱奇艺重启的《冒险王卫斯理》系列共分为三季——《支离人》《蓝血人》《无名发》，分别改编自“卫斯理”系列小说中三个重要节点：《蓝血人》是卫斯理第一次遭遇外星人；《支离人》展现古代文明与外星人的交集；《无名发》则揭示人类源起与外星文明的关系。





综合来看，有点“都市版”《普罗米修斯》和《异形：契约》的意思。





不过，面对原作用上百个故事构建起来的体系，网剧版打头阵的《支离人》显然任务繁重：12集的篇幅，它不仅要讲好一个离奇的冒险故事，还要交代主角曲折的身世，铺垫繁杂的人物关系，更重要的是还要复原一个天马行空的世界观。









《支离人》很难得地做到了。





先说主角和他周遭的人物关系。《支离人》是“卫斯理”系列中较早的一部，原作中的卫斯理已经和白素结婚，不过也许因为连载小说“断续”写作的原因，小说里始终没把卫斯理的身世背景交代清楚。





网剧版《支离人》盯准了卫斯理的身世空白，回溯了他小时候和父母一起去埃及考古的经历，让其父母在古墓中的失踪，成为了他远赴埃及开始第一次冒险的驱动力。









如果说，纠葛的身世背景让主角有了行动力，那么余文乐的出演则让读者对卫斯理的想象落了地：家底殷实、身手了得，机智过人、热爱冒险，除了这些硬指标外，关键他还温柔细腻会下厨。





比起原作里靠主角光环撑起的“全能王”，余文乐出演的“可盐可甜”系卫斯理显然更合当下用户的胃口。









至于原作中围绕主角铺开的复杂人物关系，网剧里则按照现代冒险叙事的组队模式进行了简化。女主白素国际刑警出身能打善算，表妹彩虹和功夫世家出身的小宝精通外星科技，再加上专业精通、身手又好的医生好友，卫斯理的冒险小组集结完毕，蓄势待发。









再说天马行空的世界观。“卫斯理”系列作为诞生于华人文化圈的科幻奇书，它的世界观具有鲜明的杂糅感：现代都市的贴近性与外星文明的疏离感共存，科学幻想的逻辑性与神秘学、神话学的思辨性互文……能否让用户迅速沉浸到这个世界是改编成败的关键。





如此看，网剧版《冒险王卫斯理》选择《支离人》开篇很有讲究。





《支离人》一开场，王晶客串的外星人大口现身。来自吃货星球的他，不顾国际刑警的追捕，吞了半条美食街。卫斯理的出场，不仅迅速制服了他，还把他送到东京外星人监狱，审讯出了远古外星人要复苏的关键消息。





这个情节简明扼要，却迅速给全片铺垫了如《黑衣人》一般的世界观：这是一个类现代的都市情境，又是一个地球人与外星人共存的近科幻空间。









来到故事的主要冒险情节，也就是卫斯理对 “支离人”异象——一个四肢、躯干和头支离但却还能独立运动的人——的调查，以及随之发现的它与埃及古文明和外星文明的关系。这对“卫斯理”世界的逻辑铺垫也非常重要。





如果要作比，卫斯理系列其实跟早期的《星际迷航》系列类似：并不重科学逻辑，而以外星人题材为外衣，融入了对历史谜题、民俗神话甚至当下热点的讨论。





而《支离人》中关于古埃及文明中“机械降神”的幻想叙事，正是卫斯理系列的精神核心。





“科幻+”：警匪、冒险、喜剧、爱情……甚至AI







在爱奇艺的科幻剧尝试中，科幻+的跨类型创作是贯穿始终的思路。





从青春+科幻的《你好外星人》到古装科幻《天泪传奇之凤凰无双》再到如今的的《冒险王卫斯理》，类型融合的创作思路为科幻剧的落地降低了技术门槛，也以打破类型壁垒的创新思维吸引了数量众多的年轻用户。









特别是在《冒险王卫斯理》的创作中，基于原作内容杂糅、风格多变的基础，创作团队这次可谓将类型融合做到了极致。





全剧以国际刑警调查“支离人”的案件为肇端，为剧作搭建了紧凑的警匪剧结构。









在卫斯理和国际刑警与黑帮出身的反派邓石的对抗中，诸多枪战追车、绑架营救、肉搏对抗戏便有了施展空间，极大提高了剧作的可看性。





在卫斯理的冒险之旅中，神秘奇幻的元素的融入强化了冒险的未知性。从埃及自带的神秘风情，到博雷特法老王墓的地下空间，再到神性与科幻交织的传说，《支离人》中的冒险历程经常给人步步惊心、别有洞天的观感。





至于爱情戏，《支离人》中不仅有卫斯理和白素之间“势均力敌”的爱情碰撞，还有技术宅小宝和表妹彩虹这对欢喜冤家的恋情。除此之外，大反派邓石和罗刹这对让人未曾料到的苦命鸳鸯也是全片一大亮点，并巧妙地为邓石最后的“洗白”做了铺垫。









为了在舒缓强情戏带来的紧张感，《冒险王卫斯理》中甚至还糅入了喜剧元素。这其中“石榴姐”苑琼丹的出演非常亮眼。





她饰演的是位功夫高手，也是卫斯理的师娘。这位“虎妈”不仅跟儿子小宝之间互动很多，还开始了一段让人啼笑的黄昏恋。原作中，不少故事里涉及到了功夫玄学，目测这位看着卫斯理长大的师娘会在后续情节中发挥重要作用。









更有意思的是，网剧版《冒险王卫斯理》的改编过程中甚至还加入了 AI元素。





原作中照顾卫斯理起居的管家老蔡，在剧版里变成了一个人工智能管家“高脚七”。





知识储量巨大但情商不足的他成了剧中的“呆萌”存在，不仅是卫斯理脆弱时安抚他的精神支柱，也是卫斯理“撩妹”得意忘形时的“揭短”好手。如此，AI元素的融入便不仅增强了剧作的科技感，还有效提升了喜剧性。





爱奇艺开放平台推动网剧从“量增”到“质变”







回看网剧不长的发展历程，从“量增”到“质变”的2017年，无疑具有关键的转折意义。





而若提起网剧质量升级，近年与韩三平、工夫影业、正午阳光、小糖人等优质合作方共同打造出《无证之罪》《河神》《琅琊榜之风起长林》《最好的我们》等大剧的爱奇艺，无疑在其中起到了关键作用。









在如今日渐激烈的视频竞争格局中，爱奇艺选择沉下心，由内容制作入手，从题材、剧本演员多维度对剧作进行综合评估。这样的做剧态度，受到了不少优质合作方的青睐。





今年，爱奇艺还将推出多部网剧，其中便包括由冯小刚监制的权谋剧《剑王朝》，与周星驰合作的《西游降魔》网剧版，以及和工夫影业联手打造的《动物管理局》《河神2》等。经过第一季度的力量蓄积，相信很快就能在各个题材领域，看到爱奇艺出品的优质剧作涌现。







【文/铁皮小鼓】